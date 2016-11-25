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وماذا بعد؟

الجمعة, 25 نوفمبر 2016 18:54 د. حسن مدن مــدارات
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ستفضي الحرب الدائرة حالياً على تنظيم «داعش» ومشتقاته وروافده في الموصل والرقة ومواقع أخرى في سوريا والعراق وغيرهما إلى توجيه ضربات حاسمة ضده، ستفكك الكثير من بناه التنظيمية وقدراته العسكرية والمالية، وستنهي نفوذه على مساحات واسعة من الأراضي التي أقام عليها «دولته»،

وتفقده رؤوساً قيادية فاعلة، تخطط وتدبر.

 

سيحدث ذلك لأن «الجميع» لهم مصلحة فيه. حتى الذين طاب لهم أن يستخدموه كقاطرة لتحقيق أهداف تخصهم باتوا موقنين اليوم بأن ساعة توجيه ضربة حاسمة ضده قد أزفت، ويتسابقون لجني ثمار ذلك، لكن هذا حديث آخر.

حديثنا ينطلق من السؤال التالي: وماذا بعد؟

ماذا بعد أن تحقق الحرب الجارية حالياً، والتي قد تكون فصولها التالية أكثر شراسة ودموية وكلفة بشرية ومادية، هدفها في تفكيك بنى التنظيم؟ هل سيقول قائل بعدها: لقد قضي الأمر، ﻓ«داعش» باتت ماضياً؟ هذا ما لا يمكن أن يعد يقيناً، ولا يجب أن يكون.

لقد قال جورج بوش الابن بعد غزوه أفغانستان: لقد قضينا على «القاعدة» و«طالبان»، لكن لا أحد يصدق، اليوم، أن هذا قد تمّ فعلاً، فإقامة حكومة معترف بها دولياً في كابول، لم يعني حتى اللحظة، ولن يعني في الأفق المنظور، أن «طالبان» قد هُزمت هزيمة ساحقة ولن تقوم لها قائمة.

ومادام الأمر كذلك، فإن «القاعدة» هي الأخرى باقية، حتى لو نجح أوباما في «اصطياد» زعيمها أسامة بن لادن وقتله ورمي جثته في المحيط الهندي على ما قيل.

شأن «داعش» كشأن «طالبان» و«القاعدة». هذا النوع من التنظيمات ليس مجرد بنية عسكرية ظاهرة، أو مساحات من الأراضي تقيم عليها سلطتها، فهي فكرة تتناسل وتتفرع، مادامت التربية المنتجة لها محتفظة بخصوبتها، وهي ستبقى كذلك إن لم يصر إلى وضع استراتيجيات بعيدة المدى، تنظر إلى عقود قادمة، لا إلى عام أو عامين أو عشرة.

الحزم الأمني والعسكري مطلوب، لا بل ضرورة، لكنه غير كافٍ، فكما فرخت القاعدة «داعش»، فإن «داعش» ستفرخ، هي الأخرى، «دواعش» وريثة، سواء حملت الاسم نفسه أو تسمت باسم آخر.

الاستراتيجيات المطلوبة هي تلك التي يجب أن تتوجه نحو معالجة منظومة التعليم في بلداننا بصورة شاملة، وإعادة النظر في مناهج التربية الدينية المعهود بأمرها حتى الآن لمن لا يختلف تفكيرهم، في العمق، عن التفكير «الداعشي».

والاستراتيجيات المطلوبة هي تلك التي تتطلب الإصغاء المرهف لتطلعات وتوق الشباب المحبط، الفاقد للأمل في مجتمعات عازفة، ولا نقول عاجزة، عن توفير مستلزمات الحياة الكريمة التي تعضد من ارتباطهم بالحياة، لا أن تدفعهم للخلاص منها ﺑ«الموت».

***

madanbahrain@gmail.com

 

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د. حسن مدن

تعريف بالكاتب: كاتب ورئيس جمعية المنبر البحرينية
جنسيته: بحريني

 

 

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