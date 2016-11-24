موقع التجديد العربي

للتواصل عبر البريد الإلكتروني: arabrenewal2002@gmail.com 

 
  • default color
  • green color
  • blue color
السجائر أقل تسميما لهواء المنازل من النارجيلة فجلسة واحدة لتدخين النارجيلة يمكن للمدخن أن يستنشق ما يعادل 150 سيجارة ::التجــديد العــربي:: موناكو يتصدر الدوري الفرنسي من محطة لوريان ::التجــديد العــربي:: دربي ناري بين الجارين اللدودين اتلتيكو وريال مدريد ::التجــديد العــربي:: تعقيدات ميدانية تجعل حسم معركة الموصل بلا سقف زمني ::التجــديد العــربي:: انطلاق الدورة 41 لمعرض الكويت للكتاب بمشاركة 30 دولة ::التجــديد العــربي:: ندوة دولية بتطوان تتناول مركزية سيبويه في الثقافة العربية ::التجــديد العــربي:: الاحتلال يشرع بإقامة جدار على حدود غزة ::التجــديد العــربي:: زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب اليابان ::التجــديد العــربي:: استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة أخرين في مواجهات مع الاحتلال بغزة ::التجــديد العــربي:: لتحالف العربي يعلن عن هدنة لمدة 48 ساعة في اليمن قابلة للتمديد ::التجــديد العــربي:: أوبك تعكف على صياغة توافقية لتثبيت انتاج النفط ::التجــديد العــربي:: روسيا مستعدة لخفض انتاجها النفطي عند مستوى معين ::التجــديد العــربي:: خلافات على الحقائب الوزارية تؤخر تشكيل الحكومة اللبنانية ::التجــديد العــربي:: رئيس وزراء الهند يحض الشعب الهندي على تحمل إجراءات إلغاء العملات النقدية الكبيرة للقضاء على الفساد ::التجــديد العــربي:: فيتامين 'د' يصد سرطان المثانة بأقل التكاليف ::التجــديد العــربي:: بعد صبر طويل.. جاكي شان نجم الفنون القتالية يفوز بالاوسكار ::التجــديد العــربي:: وفاة الممثل المصري محمود عبد العزيز ::التجــديد العــربي:: تصفيات كأس العالم 2018: الجزائر يخسر أمام نيجيريا والمغرب يتعادل مع ساحل العاج ::التجــديد العــربي:: تصفيات كأس العالم 2018: انجلترا تفوز على اسكتلندا بثلاثة أهداف لصفر ::التجــديد العــربي:: الجمهوريون يحتفظون بغالبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ ويتيحون للرئيس الجديد التطبيق التام لبرنامجه الإستراتيجي ::التجــديد العــربي::

نقتحم مستقبلنا غير متهِّيبين الخطأ والخطيئة!

الخميس, 24 نوفمبر 2016 20:44 محمد شوارب مــدارات
إرسال إلى صديق طباعة PDF


لقد أقدمت على الكتابة في هذا الموضوع وشأنه بعد فترة ارتبكت فيها الناس والحياة، ربما لهزائم خاصة أو عامة، لقد ارتبك الفكر والسلوك، قد نعالج المواقف أو نضئ بعض الجوانب التي قد تدعو إلى الاعتدال والبساطة في معترك الحياة،

وهذا هو الرجل الحكيم الذي لا يحاول أن يدخر الأشياء كلما عمل من أجل الناس وللناس، فكلما أعطى زادت وفرته، فهنا الرجل الصالح الطالح هو الذي يعمل دون مكابدة يقابل الناس بوجه واحد يعمل على المساواة، فعلينا أن نتذوق المعنى الحقيقي دون تمييز أو أدنى تفكير في أنفسنا. فالنفس هي الكيان الاجتماعي كالعقل والعاطفة معا، وهي موقف معين نتخذه نحو الكون والدنيا، فهي مجموعة عقائدنا الموروثة والمكسوبة. وقيامنا الروحية والأخلاقية التي نحترمها ونتعلق بها، وهي إحساسنا الفني وذوقنا، وكل هذه تنتهي بتعيين اتجاه عواطفنا ومنهج العيش الذي نحيا به. فالإنسان منا له عقلان، عقل واع حديث النشأة في نفوسنا وسريع التعب وهذا هو العقل اليقظ والتدبير والعلم، وعقل باطن قديم لا يعي بما يفعل وهو الأصل في خواطرنا وفي أحلامنا.

 

كثيراً ما ترى (عزيزي القارئ الكريم) أن هناك ناس تتخبط في الدنيا وتسير بخطى عشوائية، وتتصرف على ما يحلو لها دون معقب أو رقيب أو حسيب، فهؤلاء يبعثروا حياتهم كما يبعثر السفيه في ماله دون مراعاة للآخرين، ليست لها بصيرة عما تفعل من خطأ فتكون أعمالهم هي نذير شؤم عليهم. فهم لا كياسة لديهم ولا يقين، حمقى في ارتكابهم الأخطاء، فلو كانوا أمناء مع أنفسهم والآخرين بل الله (سبحانه وتعالى) أولاً لكانوا سعداء في الدنيا والآخرة.

... على الطرف الآخر ترى من الناس من تحاول أن تعبر عن سلوكها في الحياة بفطنة وكمال أو مثل عليا، لأن في بلادنا الآن أزمة حقيقية كبيرة لدى المربين والمرشدين، وهناك تعسف في الطريق، فندرة المربين والمرشدين والعقلاء أخلت بالمستقبل وكثرة الأخطاء في النفوس وساءت الأخلاق بين الناس، فليست هناك رقابة حقيقية على النفس، مما جعل الناس غير متهِّيبين للخطأ والخطيئة، فيضيع الوقت سدى، تنشغل الناس بالتوافه والجدال في أمور على غير طائل. فالإنسان المخطئ الذي لا يحاسب نفسه بين وقت وآخر فلن يتقدم في حياته شيئاً يذكر.

... فالحق أن ترويض الناس لأنفسهم على الكمال والخير والإنفطام عن الضلال والشر والأخطاء يحتاج إلى طول رقابة وطول حساب، فعمارة الأرض تحتاج إلى بناء نفس وإنشاء مستقبل يتم فيه الحساب بدقة وإحصاء ويقظة وإفادة من الماضي الجميل، بل الحياة كلها، فاضبط أحوالك وأنت تتعهد لنفسك وللآخرين أن تصون أعمالك وأخطائك وضبط حدودك، فالصورة الكاملة لابد لها من حدود تنتهي إليها، وفي نهاية المرسومة للحدود تبدأ حقيقة مغايرة.

إن أنفسنا وبلادنا وحياتنا وآخرتنا في حالة من الظمأ، فنحن في حاجة إلى ضياء وكمال في أعمالنا ومعالجة أنفسنا. هناك الكثير من الناس ما تستطيع أن تسمع منهم وتؤخذ عنهم، وعلى الجانب الآخر هناك من المعلولين والحاقدين والمنحرفين والمخطئين فهم أصحاب فكر مختل وغرائز منحلة، فهم كالثمار المعطوبة في عالم من النبات المثمر الحلو، ليسوا لهم سلامة وفطرة، ولا يجوز أن تصاحبهم أو تطمئن في كلامهم وأفعالهم ولا آرائهم، فعندما تستفت قلبك في هؤلاء الناس تجد أنهم يستبيحون الأذى ويغتلون الحقوق والأنفس، فما أكثر أن تتسع ضمائرهم للكبائر والأخطاء للآخرين.

... فهيا بنا نتصاحب مع الآخرين أصحاب الفطرة السليمة والذين ينتفع بهم أصحاب الضمائر السليمة والنفوس الكريمة الذين يحبون الخير للآخرين. غير حاقدين غير مضللين غير حمقى، أصحاب النفوس والمشاعر والنسب والأضواء، أصفياء القلوب ذو مثل عليا الذين ينامون في النور ويستيقظون في النور. لذلك فإن النفس السليمة لا تكون إلا في مجتمع سليم.

***

mohsay64@gmail.com

 

التالي >
 

محمد شوارب

كاتب

 

 

شاهد مقالات محمد شوارب

أرشيف وثائق وتقارير

صحافة وإعلام

مواقــــع

أخبار منوعة

تعقيدات ميدانية تجعل حسم معركة الموصل بلا سقف زمني

News image

بغداد - بعد شهر على بدء الهجوم لتحرير مدينة الموصل في شمال العراق، أنجزت الق...

الاحتلال يشرع بإقامة جدار على حدود غزة

News image

سلطت صحف الإحتلال الصادرة اليوم الثلاثاء الضوء على أهمية بناء جدار عازل على الحدود مع ...

زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب اليابان

News image

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر غرب اليابان اليوم ....

استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة أخرين في مواجهات مع الاحتلال بغزة

News image

استشهد شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون مساء الجمعة خلال مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الا...

لتحالف العربي يعلن عن هدنة لمدة 48 ساعة في اليمن قابلة للتمديد

News image

دخلت الهدنة التي أعلنتها قيادة قوات التحالف العربي في اليمن حيز التنفيذ بدءا من الس...

أوباما يستقبل ترامب في البيت الأبيض الخميس للتباحث في سبل ضمان انتقال سلس للسلطة

News image

يستعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما لاستقبال الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في المكتب البيضاوي بالبيت الأ...

ترامب في خطاب النصر: سأكون رئيسا لكل الأمريكيين

News image

فاز دونالد ترامب من الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليكون الرئيس الخامس والأربعين للو...

مجموعة التجديد

Facebook Image

المزيد في مدارات

نقتحم مستقبلنا غير متهِّيبين الخطأ والخطيئة!

مــدارات | محمد شوارب | الخميس, 24 نوفمبر 2016

لقد أقدمت على الكتابة في هذا الموضوع وشأنه بعد فترة ارتبكت فيها الناس والحياة، ربم...

وعد بلفور وحاشيته

مــدارات | سميح خلف | الخميس, 24 نوفمبر 2016

اليوم وكأن لا شيء يطفو على الساحة الفلسطينية سوى التخبط والانشغال الحزبي والانشغال الفردي في ...

الشهيد ياسر عرفات تاريخ للقضية الوطنية

مــدارات | عباس الجمعة | الخميس, 24 نوفمبر 2016

اثنى عشر عاما مضت على رحيل القائد الرمز الشهيد ياسر عرفات، والختيار الإنسان، وكثيرون مشغ...

مع الاعتذار للرئيس محمود عباس..!!

مــدارات | عادل أبو هاشم | الخميس, 24 نوفمبر 2016

مع إصرار رئيس الشعب الفلسطيني وقائد حركة "فتح" الثائر الأممي محمود رضا عباس على عقد...

الذي لا يفرح الشهداء والجرحى والأسرى

مــدارات | جمال ايوب | الخميس, 24 نوفمبر 2016

تصورت نسبة كبيرة من الشعوب أن القضية الفلسطينية ستعود الى المشهد السياسي العام بقوة وبأ...

السّفارة الأمريكيّة في الطريق إلى القدس

مــدارات | د. عادل محمد عايش الأسطل | الخميس, 24 نوفمبر 2016

جملة الشعارات المختلفة التي يسوقها المرشحون ضمن حملاتهم الانتخابية، للمنافسة على رئاسة دولة أو احت...

التكفير الألماني عن المحرقة والجحود البريطاني عن الوعد الجريمة

مــدارات | د. مصطفى يوسف اللداوي | الخميس, 24 نوفمبر 2016

لا تدخر الحكومات الألمانية المتعاقبة منذ النصف الثاني من القرن العشرين، بعد انتهاء الحرب الع...

ميناء غزة والمطار لمواصلة الحصار

مــدارات | د. فايز أبو شمالة | الخميس, 24 نوفمبر 2016

أشغلتهم غزة، وأرقت مضاجعهم، يخافون صمتها، ويرتبكون من فعلها، فتراهم في قلق دائم على مصي...

فاز ترامب ليسقط ورق التوت

مــدارات | جمال ايوب | الاثنين, 21 نوفمبر 2016

كتبت تعليقات ومقالات كثيرة، فاز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ولن يكون العالم أفض...

لو كان ساندرز هو المرشح؟

مــدارات | د. حسن مدن | الاثنين, 21 نوفمبر 2016

هل يعض «الديمقراطيون» في الولايات المتحدة الأمريكية أصابع الندم لاختيارهم هيلاري كلينتون مرشحة لحزبهم إزا...

السياحة الإسرائيلية في سيناء، سياسة واقتصاد!

مــدارات | د. عادل محمد عايش الأسطل | الاثنين, 21 نوفمبر 2016

في الوقت الذي تُعاني منه مصر من ندرة الدخول السياحيّة، نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية الج...

قوةُ دحلان في فتحِ معبر رفح التجاري

مــدارات | د. فايز أبو شمالة | الاثنين, 21 نوفمبر 2016

ينشغل الفلسطينيون في قطاع غزة بفتح معبر رفح مع مصر، ومصوغ الاهتمام الشبابي بالمعبر يرج...

المزيد في: مــدارات
-
+
10
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterاليوم28160
mod_vvisit_counterالبارحة16209
mod_vvisit_counterهذا الاسبوع83112
mod_vvisit_counterالاسبوع الماضي221340
mod_vvisit_counterهذا الشهر532748
mod_vvisit_counterالشهر الماضي777956
mod_vvisit_counterكل الزوار35601899
حاليا يتواجد 2807 زوار  على الموقع