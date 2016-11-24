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الذي لا يفرح الشهداء والجرحى والأسرى

الخميس, 24 نوفمبر 2016 18:43 جمال ايوب مــدارات
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تصورت نسبة كبيرة من الشعوب أن القضية الفلسطينية ستعود الى المشهد السياسي العام بقوة وبأكثر فعالية وتفاؤل بالمستقبل بعد موجة تحركات ما سمي بالربيع العربي.

 

لكن سرعان ما تبخرت جرعات الأمل وراجعت الشعوب وخاصة الشعب الفلسطيني حساباتها وتفطنت أن طريقها إلى التحرر من قبضة الاستعمار قد عاد بخطوات سريعة الى الوراء..

عدة مشاكل تواجهها القضية وأدت الى نشوء هذا الوضع أبرزها التناحر الداخلي الفلسطيني وعجز القيادات السياسية على تفعيل استراتيجية وطنية للعمل المقاوم على كل الأصعدة.. هذا ما جعل القرارات المتخذة تتسم بطابع ارتجالي ومفرغ من محتواه لمجرد ذر الرماد على العيون والاستقطاب الحزبي الضيق، وكذلك لم تحسن التعامل مع الأوضاع الاجتماعية الخانقة وملفات فساد.

التنظير على أشده.. والمزايدات تتسع.. والتصيد يزداد.. والمهاترات مخيفة.. والرؤية ضبابيه.. والطريق غير سالكة.. والسيناريوهات مفتوحة.. والواقع مأساوي.. والمستقبل مجهول.. والمسئولية غائبة.. والقرار ضائع.. والمؤسسات نائمة.. والفصائل مترددة.. والحكومة في العسل.. والشعب ينتظر.. فلا حديث يسر القلوب ولا مواقف تقبلها العقول ولا بشائر تزرع الأمل وكل ما يشاع ويقال يعكر صفونا ويوفر ضياع وقتنا وازدياد همومنا..

وكأن المجال متسعا فلا احتلال جاثم ولا حصار قاتل ولا استيطان سرطاني ولا عدوان يدمرنا ويقسمنا ولا بحر يغرقنا ولا هجرة موت تباعد بيننا.. لا حياة تسرنا.. ولا الزمن معنا ترف الفكر يسود ويتسع والفكر في ضياع ولا قيمة للوقت القاتل.

لازال المجال متسع للموت البطيء وقتل الآمال ونشر الاحباط واحداث الوجع واصابة العقول ولا نصدق ما نرى.. أي حال هذا؟ وأي مصاب أصابنا؟. هل عين حاسد؟ أم غياب ضمائر؟ أم أطماع تتسع؟ أي حال هذا!!

الذي لا يفرح الشهداء والجرحى والأسرى.. ولا يفرح الأمهات والآباء.. ولا يفرح أطفالنا وشبابنا.. لكنه بالتأكيد يسر أعداءنا.. فهل نحن أصبحنا دون أن ندري ننفذ ما عجز العدو عن تحقيقه؟ أي واقع وصلنا اليه والحديث عن حوار مصالحة يتجدد بعد اتفاقيات عديدة والقضايا لا زالت على حالها رغم الاتفاق عليها والملفات قد ماتت بحتا وتفصيلا دون المكاشفة وشفافية القول أن الارادة مازالت بعيدة عن نقطة الانطلاق ورؤية الواقع وعدم زيادة الأحلام والتأكيد على مخاطر وخطورة ما نحن فيه..

ترف الفكر لا يساعدنا فلا الزمان هو الزمان ولا المكان هو المكان ولا يفيدنا الاستهتار بالوقت في ظل كل ما يتعارض مع مصالحنا وكأننا لا نقرأ تفاصيل أحوالنا ومن هم حولنا استسهلنا الوقت الضائع على حساب الزمان والمكان ونزف دماؤنا يزداد وعذابنا يتسع ولم يعد الوقت مهما ولم يعد أهميه لمحددات فكرنا وكأن كل شيء سالك أمامنا وطريقنا معبدة ممهدة ولا يوجد أمامنا عثرات ومصايد ومصائب ولا ندري ما يخطط ضدنا أي حال هذا؟

لا استفادة من تجربة ولا استخلاص لعبرة ولا وفاء لتضحيات وكأننا أصبحنا نمتلك خبرة الزمان والمكان ولدرجة الادمان على اعتبار وهم الثقة والقدرة وكأننا لم نعد بحاجة الى ناصح.

 

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جمال ايوب

كاتب فلسطيني

 

 

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