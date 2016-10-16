موقع التجديد العربي

للتواصل عبر البريد الإلكتروني: arabrenewal2002@gmail.com 

 
  • default color
  • green color
  • blue color
البرتغالي غوتيريس أميناً عاماً للأمم المتحدة رسمياً ::التجــديد العــربي:: قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي تصنّف الإرهابيين وتؤسس مركزا لمواجهة الأزمات ::التجــديد العــربي:: مقتل 15 متشددا و12 جنديا مصريا في مواجهات دامية بسيناء ::التجــديد العــربي:: ترامب يواجه اتهاما جديدا بالتحرش الجنسي ::التجــديد العــربي:: الجيش الأمريكي يقصف محطات رادار في اليمن ::التجــديد العــربي:: فاروق شوشة يتوفى عن عمر يناهز 80 عاما ::التجــديد العــربي:: المغرب يبدأ تحضيرات لاستضافة قمة المناخ الـ 22بمدينة مراكش ::التجــديد العــربي:: اليونسكو: لا علاقة دينية لليهود بالأقصى ::التجــديد العــربي:: أوباما يورث خلفه دينا بعشرات الترليونات ::التجــديد العــربي:: 174مليار دولار تجارة دبي الخارجية غير النفطية ::التجــديد العــربي:: الملتقى الدولي للثقافة الشعبية يعقد جلساته في 'الأعلى للثقافة' وآداب المنصورة ::التجــديد العــربي:: لندن تحتفي بموسيقى الشرق ::التجــديد العــربي:: الصدفية تزيد الدهون حول خصر الطفل والاطباء ينصحون باتباع نمط الحياة الصحي وممارسة التمارين الرياضية وتناول الغذاء المتوازن ::التجــديد العــربي:: مسكنات للألم تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب ::التجــديد العــربي:: أتليتكو يتصدر الدوري الاسباني بعد هزيمة برشلونة وتعادل الريال ::التجــديد العــربي:: رئيس الفيفا يقترح مشاركة 48 منتخبا في بطولة كأس العالم ::التجــديد العــربي:: إيبار ينتزع نقطة تاريخية من الريال ببرنابيو ::التجــديد العــربي:: تظاهرات في الأردن لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال ::التجــديد العــربي:: حاملة طائرات فرنسية تشارك في الغارات على داعش بالعراق ::التجــديد العــربي:: تجدد إطلاق النار بين الهند وباكستان في كشمير ::التجــديد العــربي::

الخاسر من يبكي في الآخر

الأحد, 16 أكتوبر 2016 00:37 د. حسن مدن مــدارات
إرسال إلى صديق طباعة PDF


لوهلة، يستشف من التصريحات التصعيدية لكبار المسؤولين الأمريكيين والروس تجاه الوضع في سوريا، أن البلدين على شفا مواجهة عسكرية تكون الأراضي السورية ساحة لها، خصوصاً إذا ما ربطت تلك التصريحات بالتطورات الميدانية،

من تعزيزات عسكرية روسية غير مسبوقة في سوريا، وتلويحات، أو حتى تهديدات، بتدخل عسكري أمريكي رداً على التصعيد الروسي، الذي انعكست نتائجه لصالح قوات النظام السوري وحلفائه على الأرض.

 

ولا يمكن النظر إلى ما يجري في سوريا بمعزل عما يوصف ﺑ«حرب باردة جديدة» بين موسكو وواشنطن، أو الغرب عموماً، تجد لها تجليات في ملفات أخرى قد تفوق كثيراً أهمية المسألة السورية في الحسابات الاستراتيجية للبلدين. ولكن شاءت الأقدار أن تكون سوريا بالذات ساحة اختبار لهذه المواجهة، فهي بالنسبة لموسكو نقطة النفوذ شبه الأخيرة في المنطقة، بعد خسارتها مصالحها في العراق وليبيا. وهي بالنسبة لواشنطن نقطة استكمال لما تحسبه نفوذاً قد دان لها في المنطقة برمتها.

علينا، بداية، طرح السؤال: أيكون البلدان فعلاً على شفا مواجهة عسكرية وشيكة، قد تبدأ إما مع سبق الإصرار أو التعمد من البلدين أو من أحدهما، أو حتى عن طريق الخطأ والمصادفة وحدهما، كأن تؤدي خطوة غير مقصودة تماماً، أو غير محسوبة تماماً، لأن يجدا نفسيهما في مواجهة فعلية؟

لا يصمد مثل هذا السؤال للمنطق. فالراجح أن البلدين قد يبلغان في لعبة عض الأصابع حدودها القصوى، بغية أن يملي أحدهما على الآخر شروطه أو بعضها، ويظفر بالنتيجة على «حل» أو تسوية تحقق له ما يريد أو بعضه، دون أن يسمحا لنفسيهما بالانجرار وراء منزلق المواجهة العسكرية التي ستكون الأولى من نوعها.

لا الخطوات غير المقصودة ولا الحسابات غير المدروسة، لها مكان في هذا الذي يجري في سوريا اليوم، وتدفع سوريا، بلداً وشعباً، كلفته الباهظة، قتلاً وتدميراً وتهجيراً ومجاعة. الوضع هناك لا يحتمل مثل هذه الخطوات أو الحسابات.

على العكس من ذلك، يبدو كل شيء محسوباً بدقة في إطار لعبة عض الأصابع تلك، التي تبدو روسيا بوتين ظافرة بها في جولتها الراهنة، وهي ليست الجولة الأخيرة على كل حال. وقد تنقلب الأمور في وقت لاحق، ولكن لصالح بوتين تعمل عوامل كثيرة: عزوف إدارة أوباما عن التورط في عمل عسكري حاسم جديد في أي منطقة من العالم، وما لم يفعله في سنوات رئاسته المنقضية، لن يغامر بالإقدام عليه قبل أسابيع من مغادرته البيت الأبيض.

الخاسر من يبكي في الآخر، جراء آلام عض الأصابع، وليس واضحاً بعد من سيكون.

***

dr.h.madan@hotmail.com

 

التالي >
 

د. حسن مدن

تعريف بالكاتب: كاتب ورئيس جمعية المنبر البحرينية
جنسيته: بحريني

 

 

شاهد مقالات د. حسن مدن

أرشيف وثائق وتقارير

صحافة وإعلام

مواقــــع

أخبار منوعة

البرتغالي غوتيريس أميناً عاماً للأمم المتحدة رسمياً

News image

عينت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس، البرتغالي انتونيو غوتيريس أميناً عاماً جديداً للمنظمة الد...

قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي تصنّف الإرهابيين وتؤسس مركزا لمواجهة الأزمات

News image

قرر قادة بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي تأسيس مركز لمواجهة الأزمات وأقروا بروتوكولا ينظم نشا...

مقتل 15 متشددا و12 جنديا مصريا في مواجهات دامية بسيناء

News image

القاهرة - قال المتحدث العسكري المصري إن 12 من رجال الجيش و15 متشددا قتلوا في ...

ترامب يواجه اتهاما جديدا بالتحرش الجنسي

News image

زعمت امرأة أن مرشح الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، تحرش بها جنسيا في التسعينات، بحسب ما ...

الجيش الأمريكي يقصف محطات رادار في اليمن

News image

قصفت القوات الأمريكية مواقع رادار في اليمن بعدما تعرضت إحدى سفنها الحربية في البحر الأ...

حاملة طائرات فرنسية تشارك في الغارات على داعش بالعراق

News image

اقلعت مقاتلات من حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول الجمعة لتنفيذ عمليات ضد تنظيم داعش تمه...

تجدد إطلاق النار بين الهند وباكستان في كشمير

News image

إسلام آباد - تبادلت الهند وباكستان إطلاق النار من جديد ليل الجمعة السبت على جان...

مجموعة التجديد

Facebook Image

المزيد في مدارات

الخاسر من يبكي في الآخر

مــدارات | د. حسن مدن | السبت, 15 أكتوبر 2016

لوهلة، يستشف من التصريحات التصعيدية لكبار المسؤولين الأمريكيين والروس تجاه الوضع في سوريا، أن الب...

هتف الشعب “ارحل”

مــدارات | سميح خلف | السبت, 15 أكتوبر 2016

الشعب اصدق انباء من المتلحفين بما يسمى الشرعية المنتهية والتي تفوض لنفسها ان تفعل ما ...

أسئلة إلى المشاركين في مؤتمر البحر الأحمر

مــدارات | د. فايز أبو شمالة | السبت, 15 أكتوبر 2016

بات من المؤكد أن 135 شخصية فلسطينية من قطاع غزة، قد تسلمت الدعوة للمشاركة في ...

بدون مؤاخذة-تقديس الجهل

مــدارات | جميل السلحوت | الأربعاء, 12 أكتوبر 2016

    في بداية تسعينات القرن الماضي قال عالم فيزياء ألماني:"أنا على استعداد للعيش في بيت ...

لن نقبل العزاء في "مصباح القدس"..

مــدارات | عادل أبو هاشم | الثلاثاء, 11 أكتوبر 2016

بعد استشهاد فارس عملية القدس "أسد الأقصى" الشيخ المجاهد مصباح أبو صبيح "أبو العز" لن ...

جاستا و«المصداقية» الأمريكية

مــدارات | د. حسن مدن | الثلاثاء, 11 أكتوبر 2016

لم تكن مصداقية الولايات المتحدة في أنظار العالم، بما في ذلك نظر أكثر حلفائها وثو...

الفتن سادت حاضر الناس ومستقبلهم!

مــدارات | محمد شوارب | الثلاثاء, 11 أكتوبر 2016

لست منتمياً إلى أي فريق أو جهة أو منظمة أو متعصب لمذهب من المذاهب، وإن...

تعليقا وردا على بيان قيادة فتح المأزوم

مــدارات | سميح خلف | الثلاثاء, 11 أكتوبر 2016

قد يكون عنوان المقال مستفزا بقدر ما اتى به بيان المركزية من استفزاز للكل الو...

محكمة العدل العليا الفلسطينية تقسم وتجزئ

مــدارات | د. مصطفى يوسف اللداوي | الثلاثاء, 11 أكتوبر 2016

قد لا أكون مؤيداً لإجراء الانتخابات البلدية الفلسطينية في هذا الوقت بالذات، وإن كنت من ...

المقاومة الفلسطينية على أهبة الاستعداد

مــدارات | د. فايز أبو شمالة | الثلاثاء, 11 أكتوبر 2016

أن تتجرأ حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية المحتلة، وتزف ابنها الشهيد المجاهد الح...

الشرك لا العلمانية

مــدارات | عبدالعزيز محمد الخاطر | الجمعة, 7 أكتوبر 2016

نزل الإسلام ليحارب الشرك الذي كان سائدا في مكة والجزيرة العربية وكل دين ينزل ليغ...

حقوق الإنسان هي ضمير المجتمع

مــدارات | محمد شوارب | الجمعة, 7 أكتوبر 2016

لقد رغب إليّ أن أكتب في هذا الموضوع وذلك تلبية لنفسي مع إعزازي لأصحاب هذه...

المزيد في: مــدارات
-
+
10
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterاليوم779
mod_vvisit_counterالبارحة33326
mod_vvisit_counterهذا الاسبوع779
mod_vvisit_counterالاسبوع الماضي194976
mod_vvisit_counterهذا الشهر343919
mod_vvisit_counterالشهر الماضي541063
mod_vvisit_counterكل الزوار34635114
حاليا يتواجد 1916 زوار  على الموقع