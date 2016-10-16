موقع التجديد العربي

للتواصل عبر البريد الإلكتروني: arabrenewal2002@gmail.com 

 
  • default color
  • green color
  • blue color
البرتغالي غوتيريس أميناً عاماً للأمم المتحدة رسمياً ::التجــديد العــربي:: قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي تصنّف الإرهابيين وتؤسس مركزا لمواجهة الأزمات ::التجــديد العــربي:: مقتل 15 متشددا و12 جنديا مصريا في مواجهات دامية بسيناء ::التجــديد العــربي:: ترامب يواجه اتهاما جديدا بالتحرش الجنسي ::التجــديد العــربي:: الجيش الأمريكي يقصف محطات رادار في اليمن ::التجــديد العــربي:: فاروق شوشة يتوفى عن عمر يناهز 80 عاما ::التجــديد العــربي:: المغرب يبدأ تحضيرات لاستضافة قمة المناخ الـ 22بمدينة مراكش ::التجــديد العــربي:: اليونسكو: لا علاقة دينية لليهود بالأقصى ::التجــديد العــربي:: أوباما يورث خلفه دينا بعشرات الترليونات ::التجــديد العــربي:: 174مليار دولار تجارة دبي الخارجية غير النفطية ::التجــديد العــربي:: الملتقى الدولي للثقافة الشعبية يعقد جلساته في 'الأعلى للثقافة' وآداب المنصورة ::التجــديد العــربي:: لندن تحتفي بموسيقى الشرق ::التجــديد العــربي:: الصدفية تزيد الدهون حول خصر الطفل والاطباء ينصحون باتباع نمط الحياة الصحي وممارسة التمارين الرياضية وتناول الغذاء المتوازن ::التجــديد العــربي:: مسكنات للألم تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب ::التجــديد العــربي:: أتليتكو يتصدر الدوري الاسباني بعد هزيمة برشلونة وتعادل الريال ::التجــديد العــربي:: رئيس الفيفا يقترح مشاركة 48 منتخبا في بطولة كأس العالم ::التجــديد العــربي:: إيبار ينتزع نقطة تاريخية من الريال ببرنابيو ::التجــديد العــربي:: تظاهرات في الأردن لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال ::التجــديد العــربي:: حاملة طائرات فرنسية تشارك في الغارات على داعش بالعراق ::التجــديد العــربي:: تجدد إطلاق النار بين الهند وباكستان في كشمير ::التجــديد العــربي::

أسئلة إلى المشاركين في مؤتمر البحر الأحمر

الأحد, 16 أكتوبر 2016 00:17 د. فايز أبو شمالة مــدارات
إرسال إلى صديق طباعة PDF


بات من المؤكد أن 135 شخصية فلسطينية من قطاع غزة، قد تسلمت الدعوة للمشاركة في مؤتمر سيعقد في إحدى المنتجعات السياحية على شاطئ البحر الأحمر، وبدعوة من المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط،

وكما جاء على لسان القائمين على المؤتمر، فإنه المؤتمر سيؤكد على مواصلة الدعم المصري للقضية الفلسطينية، وذلك من خلال مشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزارة الخارجية المصرية.

 

وهنا لا بد من تذكير الشخصيات الفلسطينية المشاركة في مؤتمر البحر الأحمر، وهم من الكتاب والسياسيين والوزراء السابقين والبرلمانيين والمهتمين بما يلي:

أولاً: أمين عام جامعة الدول العربية هو أحمد أبو الغيط صاحب نظرية كسر رجل كل فلسطيني يعبر حدود مصر، وهو صاحب نظرية التريث في التقدم إلى مجلس الأمن بمشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي، ومشاركته لا تعني الانتصار الباهر للقضية الفلسطينية.

ثانياً: وزارة الخارجية المصرية ممثلة بالوزير سامح شكري ذرفت دمعتين في جنازة الإرهابي شمعون بيرس، وسبق أن وافق سامح شكري على عقد اللقاء بينه وبين نتانياهو في القدس العربية التي لا تعترف مصر العربية بها عاصمة موحدة لدولة إسرائيل!!.

ثالثاً: المؤتمر الذي ينظمه المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، سيبحث مستقبل القضية الفلسطينية بعيداً عن منظمة التحرير الفلسطينية، وبعيداً عن التنظيمات الفلسطينية التي تقاتل إسرائيل على حدود قطاع غزة، وتقاتل على تمثيلها الوازن داخل منظمة التحرير، والمؤتمر يعقد بعيداً عن الشخصيات الوطنية المشهود لها بالفعل الميداني، وبعيداً عن أسر الشهداء والجرحى وممثلي الأسرى، وبعيداً عن ممثلي الجامعات والمعاهد، وبعيداً عن أهل الربط والحل في قضايا المجتمع، وكل ما سبق يطرح على الذين يستعدون للسفر يوم السبت الأسئلة التالية:

1- هل ستدعى إلى المؤتمر شخصيات من الضفة الغربية، أم أن الضفة الغربية خارج إطار الاهتمام المصري، وخارج المعادلة السياسية التي دعا إليها المنظمون للمؤتمر؟.

2- هل سيدعى إلى المؤتمر فلسطينيو الشتات، وهم الممثلون الحقيقيون للاجئين، أم صارت بعض الشخصيات الفلسطينية المحسوبة على جهة ما هي الممثل الشرعي؟.

3- هل ستدعى التنظيمات الفلسطينية والقوى السياسة الممثلة فعلياً على الأرض، أم تم قصر الدعوة على شخصيات مقربة من هذا المسئول، وذاك النظام؟

4- وهل سيكتفي المؤتمر بمناقشة قضايا الإرهاب، والمتغيرات التي تعصف بالمنطقة ولها تأثير على القضية الفلسطينية، أم سيخرج بتوصيات، لها صفة قرارات؟

5- ما رأيكم أيها المدعوون بالمقاومة الفلسطينية المسلحة للاحتلال الإسرائيلي، هل هي حق تشرعه المواثيق الدولية، أم هي إرهاب من وجهة نظركم أيها المشاركون؟

الإجابة على الأسئلة السابقة بالسلب أو الإيجاب هي التي ستحدد طبيعة المؤتمر، والغرض منه، وأهدافه، ومن يقف خلفه، وأبعاد القرارات التي سيخرج بها، لذلك فإنني أدعو إلى عدم المشاركة في مؤتمر مجهول الهوية، منقوص التمثيل، وذلك من منطلق الحرص على وحدة القضية الفلسطينية، ومن منطلق عدم السماح بخلق بدائل تمزيق القضية الفلسطينية، وتشتيت القرار الفلسطيني الذي ننتقد بقائه أسيراً لأهواء البعض، ونطالب بأن يكون قراراً وطنياً جمعياً شاملاً.

وللفلسطينيين المنقسمين بين غزة والضفة الغربية خبرة وعبرة، ففي 1/12/1948 عقد مؤتمر في أريحا برئاسة محمد علي الجعبري، رئيس بلدية الخليل، حضره أكثر من 500 شخص من الضفة الغربية فقط، وأصدر المؤتمرون وثيقة تطالب بالانضمام إلى الأردن. وعلى الفور أرسل الملك عبد الله إلى إلياهو ساسون رسالة في 1948/12/11 يطالبه احترام قرارات مؤتمر أريحا. وفي 1948/12/13 تلقى الملك عبد الله رسالة تتضمن قبول إسرائيل قرارات مؤتمر أريحا بشرط اعلان هدنة دائمة بين الأردن وإسرائيل، والسعي لسحب القوات المصرية التي ما زالت مرابطة في نواحي القدس والخليل، وبذل الجهد لسحب القوات العراقية من جنين وجوارها.

ملاحظة: على وزارة الداخلية في قطاع غزة أن تنشر أسماء كل أولئك الذين سيشاركون في هذا المؤتمر، والذي يجيئ في أوقات عصيبة من الانقسام الفلسطيني في الرأي والمواقف.

 

< السابق   التالي >
 

د. فايز أبو شمالة

تعريف بالكاتب: كاتب مهتم بالشأن السياسي الفلسطيني
جنسيته: فلسطيني

 

 

شاهد مقالات د. فايز أبو شمالة

أرشيف وثائق وتقارير

صحافة وإعلام

مواقــــع

أخبار منوعة

البرتغالي غوتيريس أميناً عاماً للأمم المتحدة رسمياً

News image

عينت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس، البرتغالي انتونيو غوتيريس أميناً عاماً جديداً للمنظمة الد...

قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي تصنّف الإرهابيين وتؤسس مركزا لمواجهة الأزمات

News image

قرر قادة بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي تأسيس مركز لمواجهة الأزمات وأقروا بروتوكولا ينظم نشا...

مقتل 15 متشددا و12 جنديا مصريا في مواجهات دامية بسيناء

News image

القاهرة - قال المتحدث العسكري المصري إن 12 من رجال الجيش و15 متشددا قتلوا في ...

ترامب يواجه اتهاما جديدا بالتحرش الجنسي

News image

زعمت امرأة أن مرشح الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، تحرش بها جنسيا في التسعينات، بحسب ما ...

الجيش الأمريكي يقصف محطات رادار في اليمن

News image

قصفت القوات الأمريكية مواقع رادار في اليمن بعدما تعرضت إحدى سفنها الحربية في البحر الأ...

حاملة طائرات فرنسية تشارك في الغارات على داعش بالعراق

News image

اقلعت مقاتلات من حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول الجمعة لتنفيذ عمليات ضد تنظيم داعش تمه...

تجدد إطلاق النار بين الهند وباكستان في كشمير

News image

إسلام آباد - تبادلت الهند وباكستان إطلاق النار من جديد ليل الجمعة السبت على جان...

مجموعة التجديد

Facebook Image

المزيد في مدارات

الخاسر من يبكي في الآخر

مــدارات | د. حسن مدن | السبت, 15 أكتوبر 2016

لوهلة، يستشف من التصريحات التصعيدية لكبار المسؤولين الأمريكيين والروس تجاه الوضع في سوريا، أن الب...

هتف الشعب “ارحل”

مــدارات | سميح خلف | السبت, 15 أكتوبر 2016

الشعب اصدق انباء من المتلحفين بما يسمى الشرعية المنتهية والتي تفوض لنفسها ان تفعل ما ...

أسئلة إلى المشاركين في مؤتمر البحر الأحمر

مــدارات | د. فايز أبو شمالة | السبت, 15 أكتوبر 2016

بات من المؤكد أن 135 شخصية فلسطينية من قطاع غزة، قد تسلمت الدعوة للمشاركة في ...

بدون مؤاخذة-تقديس الجهل

مــدارات | جميل السلحوت | الأربعاء, 12 أكتوبر 2016

    في بداية تسعينات القرن الماضي قال عالم فيزياء ألماني:"أنا على استعداد للعيش في بيت ...

لن نقبل العزاء في "مصباح القدس"..

مــدارات | عادل أبو هاشم | الثلاثاء, 11 أكتوبر 2016

بعد استشهاد فارس عملية القدس "أسد الأقصى" الشيخ المجاهد مصباح أبو صبيح "أبو العز" لن ...

جاستا و«المصداقية» الأمريكية

مــدارات | د. حسن مدن | الثلاثاء, 11 أكتوبر 2016

لم تكن مصداقية الولايات المتحدة في أنظار العالم، بما في ذلك نظر أكثر حلفائها وثو...

الفتن سادت حاضر الناس ومستقبلهم!

مــدارات | محمد شوارب | الثلاثاء, 11 أكتوبر 2016

لست منتمياً إلى أي فريق أو جهة أو منظمة أو متعصب لمذهب من المذاهب، وإن...

تعليقا وردا على بيان قيادة فتح المأزوم

مــدارات | سميح خلف | الثلاثاء, 11 أكتوبر 2016

قد يكون عنوان المقال مستفزا بقدر ما اتى به بيان المركزية من استفزاز للكل الو...

محكمة العدل العليا الفلسطينية تقسم وتجزئ

مــدارات | د. مصطفى يوسف اللداوي | الثلاثاء, 11 أكتوبر 2016

قد لا أكون مؤيداً لإجراء الانتخابات البلدية الفلسطينية في هذا الوقت بالذات، وإن كنت من ...

المقاومة الفلسطينية على أهبة الاستعداد

مــدارات | د. فايز أبو شمالة | الثلاثاء, 11 أكتوبر 2016

أن تتجرأ حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية المحتلة، وتزف ابنها الشهيد المجاهد الح...

الشرك لا العلمانية

مــدارات | عبدالعزيز محمد الخاطر | الجمعة, 7 أكتوبر 2016

نزل الإسلام ليحارب الشرك الذي كان سائدا في مكة والجزيرة العربية وكل دين ينزل ليغ...

حقوق الإنسان هي ضمير المجتمع

مــدارات | محمد شوارب | الجمعة, 7 أكتوبر 2016

لقد رغب إليّ أن أكتب في هذا الموضوع وذلك تلبية لنفسي مع إعزازي لأصحاب هذه...

المزيد في: مــدارات
-
+
10
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterاليوم776
mod_vvisit_counterالبارحة33326
mod_vvisit_counterهذا الاسبوع776
mod_vvisit_counterالاسبوع الماضي194976
mod_vvisit_counterهذا الشهر343916
mod_vvisit_counterالشهر الماضي541063
mod_vvisit_counterكل الزوار34635111
حاليا يتواجد 1916 زوار  على الموقع