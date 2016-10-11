جاستا و«المصداقية» الأمريكية





لم تكن مصداقية الولايات المتحدة في أنظار العالم، بما في ذلك نظر أكثر حلفائها وثوقاً، بخير قبل تصويت الكونغرس الأمريكي بغرفتيه ضد فيتو الرئيس باراك أوباما على قانون «جاستا»، وبأغلبية ساحقة،

ما عنى دخوله حيز التنفيذ، لا بل جرت المسارعة برفع دعاوى على المملكة العربية السعودية، بزعم أنها قدمت دعماً لمنفذي هجمات سبتمبر/ أيلول 2001.

لكن هذه المصداقية تعرّضت للمزيد من التصدّع بعد نقض فيتو أوباما وتمرير القانون، باتفاق نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ما أثار الشكوك في مدى «جدية» فيتو أوباما ذاته، وطرح السؤال التالي: هل حقاً يختلف تفكير الرئيس عن تفكير القوى المؤثرة في حزبه، والتي لم تلق بالاً للفيتو الذي مارسه على القانون، فعاد أعضاء الكونغرس الديمقراطيون إلى التصويت على إقرار القانون رغم «فيتو» رئيسهم؟

قلنا إن مصداقية الولايات المتحدة في نظر الكثير من حلفائها لم تكن بخير قبل سريان «جاستا»، ففي أكثر من مفصل بدا أن واشنطن لا تأخذ في الحسبان مخاوف هؤلاء الحلفاء وتوجساتهم بالاعتبار، ولا تكتفي بتجاهلها فقط، بل والإمعان في إرسال الرسائل لهم بأنها، في العمق، لم تعد تنظر إليهم كحلفاء وإنما كعبء عليها، وهو أمر مستهجن بعد تاريخ طويل من التحالف والتعاون المتبادل، لم تكن الثمار التي قطفتها واشنطن منه أقل من تلك التي كانت لهؤلاء الحلفاء.

وأخطر ما في أمر التصويت على هذا القانون، وفي نهاية ولاية أوباما، أن الأمر لا يتعلق بنهج هذه الإدارة وحدها، التي شهدت ولايتاها الاثنتان سجالاً واسعاً، معلناً ومضمراً، بين واشنطن والحلفاء، وإنما يتصل بخيار استراتيجي لراسمي القرار في واشنطن، أكانوا ديمقراطيين أم جمهوريين، ويبدو «فيتو» أوباما بحد ذاته رسالة فحواها: «ها أنا أمارس حق النقض على القانون كي لا تحسبوا أن الأمر يتعلق بإدارتي وحدها»، وبالتالي فعلينا التعامل مع نهج أمريكي جديد، على ضوئه يجب أن يعاد النظر في الكثير من الخطط والسياسات.

لم تكن الولايات المتحدة يوماً ولن تكون حليفاً مؤتمناً للعرب. وما يجري الآن أوصل هذه الرسالة بأبلغ ما يكون، وعلينا اليوم، وبالفعل أكثر مما مضى، التنبه إلى أننا من أكثر الأمم حاجة إلى نظام دولي جديد، متعدد الأقطاب، يُنهي انفراد واشنطن بإدارة العالم من مركز واحد، ويتيح لنا هوامش أوسع للتحالفات وأوجه التعاون مع القوى الدولية المختلفة، بما تقتضيه مصالحنا، كي لا نجد أنفسنا «أسرى» قوة دولية واحدة، تمارس غطرستها وفق أهوائها ومصالحها.

وبوسع العرب أن يكونوا طرفاً مؤثراً في الدفع بتعددية قطبية، إن هم أحسنوا النظر والعمل.

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