الشرك لا العلمانية





نزل الإسلام ليحارب الشرك الذي كان سائدا في مكة والجزيرة العربية وكل دين ينزل ليغير واقعا قبله، فسياق وجود الشرك استوجب ظهور سياق التوحيد، في اختلاف تام بين سياق كهنوتية الكنيسة الذي استوجب ظهور سياق العلمانية في الغرب،

لذلك نحن نخلط عندما نتكلم عن علمانية في مجتمعاتنا لعدم وجود سياق أدى الى ظهورها أو كان ردة فعل لوجودها وهناك اختلاف واضح بين السياقين، سياقي الشرك والتوحيد اللذين ظهرا في جزيرتنا العربية كمتقابلين كفعل ورد فعل، يتعلقان باللامحدود وهو الايمان بالله أو باللامتناهي كما يسمى أحيانا، بينما سياقي كهنوت الكنيسة والعلمانية اللذين ظهرا في الغرب فمتعلقين بالمحدود أو المتناهي وهي الدنيا يعني السياسة؛ وليس عندنا علماني بل عندنا مشرك أو ملحد، عندما نصف أحدا بالعلمانية في مجتمعاتنا ندخل في مجال السياسة التي لم تقم بعد في مجتمعاتنا ونضيف اليها صفات المشرك المترسبة في أذهاننا لذلك تكون عقوبته القتل أو النفي أو الطرد في أقل درجاتها، بالرغم من أن السياسة تستوعبه وتنشء له حزبا لأنها نشأت لتتعامل مع المحدود او المتناهي بينما حكمنا عليه جاء من طبيعة السياهي اللامحدود او اللامتناهي وهو الدين، لذلك أعجب عندما يوصف أحدنا بالعلماني ولا يوصف مثلا بالاشراك بالله أو بالمشكك او بالمنافق هي جميعا نتاج سياقات مجتمعنا العربي. لم يعد هناك أو من يظاهر بالإشراك ولكن لايزال هناك شكاك ومترددين وهو أمر مقبول في مجال اللامتناهي وهو الدين فالشك طريقة للإيمان، "من لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لا يرى" هذا قول مشهور عن حجة الإسلام أبا حامد الغزالي. ولكن علينا أن نتبه للفرق بين المجتمعات وسياقاتها وعدم الخلط، لذلك احجمت السياسة أن تستوطن ارضها لأننا نتعامل مع الواقع بسياق اللامحدود واللامتناهي، على الرغم من عدم ملائمة ذلك، لذلك يصطدم الواقع المتناهي بالدين اللامتناهي فمنا من يركب قطار اللامتناهي في محاربة الدنيا ومنا من يستوطن الدنيا بلا إعمار ولكن باستحواذ يشبه ردة بعض الأعراب بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وامتناعهم عن دفع الزكاة لأن يعيش المتناهي بكل جوارحه.