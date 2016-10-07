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مين فرعنك يا عباس..؟؟!!

الجمعة, 07 أكتوبر 2016 18:18 عادل أبو هاشم مــدارات
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الذين أدانوا وشجبوا واستنكروا مشاركة محمود عباس في جنازة القاتل مجرم الحرب شمعون بيريز والبكاء عليه هم أناس لم يقرؤوا حرفا واحدا من تاريخ هذا الرجل الذي أصبح يشكل عبئاَ على الشعب الفلسطيني،

حيث يتهمه السواد الأعظم من الشعب بأنه لا يقود مؤامرة فقط، بل يقف كتفاً إلى كتف مع الاحتلال الصهيوني، وأصبح هو والاحتلال وجهان لعملة واحدة، وأصبح المشهد الفلسطيني في وجوده حالة من القهر والبؤس والكمد والغم والحزن المختلط بمهرجان تعهير القضية، ونهب الوطن وتدمير اقتصاده، وطمس هويته النضالية الممتدة على مدار قرن من الزمان.؟!

 

بعد بكاء التماسيح التي ذرفها عباس - صاحب شعار "التنسيق الأمني المقدس"- على قبر صديقه العزيز بيريز عادت إلى ذهني القصة التالية:

فجر يوم الثلاثاء 2 مارس 2004م اغتال مسلحون مجهولون الكاتب والصحفي خليل الزبن رئيس تحرير مجلة "النشرة "، وهي مجلة شهرية تمولها السلطة الفلسطينية إثر إطلاق النار عليه عن قرب وسط مدينة غزة، وتمكن المهاجمون من الفرار.

ويحمل الزبن لقب مستشار الرئيس لشؤون المنظمات الأهلية وحقوق الإنسان، ووصف الرئيس ياسر عرفات عملية الاغتيال بالخسيسة وبالمؤامرة الدنيئة.

اتهم فادي "الابن الوحيد لخليل الزبن" جهاز الأمن الوقائي باغتيال والده، وذهب للرئيس ياسر عرفات في المقاطعة برام الله ليخبره بذلك، وعندما لم يجد إجابة شافية حول اغتيال والده خرج من مكتب عرفات وهو يصرخ بأنه سيشتكي إلى الشعب، عندها قال له رمزي خوري مدير مكتب عرفات في ذلك الوقت:

"إن شعبك الذي ستشتكي له شعب مخصي"..!!

(في خطابه أمام دورة المجلس الثوري الثالثة عشر بمدينة رام الله يوم الأثنين 2014/3/10 م اتهم محمود عباس محمد دحلان بقتل مجموعه من القادة الفلسطينيين وفي مقدمتهم صلاح شحادة قائد كتائب عز الدين القسام وخليل الزبن وأسعد الصفطاوي ومحمد أبو شعبان.!)

لا أعرف لماذا قفز إلى ذهني وصف رمزي خوري لشعبنا المجاهد البطل ﺑ"الشعب المخصي" عندما شاهدت محمود عباس - الذي احتفظ برمزي خوري بعد اغتيال عرفات وعينه رئيساً للصندوق القومي الفلسطيني- في جنازة بيريز، حيث نجد أن قيادة السلطة في رام الله تتعامل مع شعبها وكأن هذا الشعب قد صدق فيه وصف خوري له، وأنه لا حول له ولا قوة..!!

حينها ثبت صدق المثل المصري القائل:

قالوا لفرعون مين فرعنك.؟!

قال: ما لقيت حد يردني.!

ويتساءل الشعب الفلسطيني الذي عاش لسنوات طويلة من الضياع السياسي والاقتصادي وفقدان الثقة بالقيادة، وينظر إلى ضعف هذه القيادة ورئيسها كسبب رئيس في هذا الضياع الخطير والانزلاق بالقضية الفلسطينية نحو مزيد من السقوط المتتالي السؤال التالي:

هل التاريخ يعيد نفسه أم نحن كبشر نرتكب نفس الأخطاء.؟!

بعد قراءة متأنية لتاريخ الشعوب التي وقفت ضد الغزاة وجدت أن التاريخ لا يعيد نفسه لأننا لا يمكن أن نعود بنفس الشخصيات إلى نفس المكان والزمان مرة أخرى، وكذلك نفس الاحساس الذي شعرنا به في اللحظة الأولى لا يمكن أن يعود في اللحظة التالية، بل التاريخ يقدم لنا عظة، ولكن البشر هم من يكرر نفس الخطأ باتباع نفس الخطوات التي سار عليها السابقون.

وبالتالي نرتكب نفس الخطأ للمرة المليون.!

إذن التاريخ لا يعيد نفسه بل نحن البشر لم نتعظ من التاريخ ونأخذ العظة منه.

فبعد جنازة بيريز وجدنا أن عباس يصر أصرار عجيباً على استنساخ صورة حديثة لابن العلقمي المشهور في التاريخ، حتى أن البعض قد أطلق عليه لقب "ابن العلقمي الفلسطيني".!

ابن العلقمي السابق هو محمد بن أحمد مؤيد الدين الأسدي البغدادي المعروف ﺑ"ابن العلقمي" وزير الخليفة العباسي المستعصم بالله محمد بن الظاهر، وهو شخصية مهزوزة تجسد الخيانة وممالأة أعداء الأمة على مر العصور، وقد كتب المؤرخون عن جريمته وما الحق بالأمة صفحات سوداء، حيث وثق فيه الخليفة فألقى إليه زمام أموره، لكن ابن العلقمى خان الأمانة بتحالفه مع التتار الأعداء طمعاً في الملك، مما تسبب في زوال الخلافة العباسية وسقوط بغداد في يد المغول عام 656ﻫ (1258 م).

المدافعون عن عباس يطالبون بإيجاد العذر له، فقد دخل الرجل في مرحلة "أرذل العمر" بعد أن تجاوز الثمانين بسنوات، وسبحانه وتعالى القائل:

"ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير"

حيث بين - جل وعلا- في هذه الآية الكريمة: أن من الناس من يموت قبل بلوغ أرذل العمر، ومنهم من يعمر حتى يرد إلى أرذل العمر. وأرذل العمر آخره الذي تفسد فيه الحواس، ويختل فيه النطق والفكر، وخص بالرذيلة؛ لأنه حال لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد.

وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يدعو:

"أعوذ بالله من البخل والكسل، وأرذل العمر، وعذاب القبر، وفتنة الدجال، وفتنة المحيا والممات".

ويتساءل الشعب الفلسطيني الذي عاش لسنوات طويلة من الضياع السياسي والاقتصادي وفقدان الثقة بالقيادة، وينظر إلى ضعف القيادة الفلسطينية ورئيسها كسبب رئيس في هذا الضياع الخطير والانزلاق بالقضية الفلسطينية نحو مزيد من السقوط المتتالي... إلى متى..؟؟!!

إلى متى وعباس ليس لدية ما يقدمه للشعب سياسيا، أو اقتصاديا، ولا يملك إلا الضعف المزمن والتهاوي المستمر بالقضية الفلسطينية إلى الهاوية.؟!

إن مجموعة الأحداث المتعاقبة على الساحة الفلسطينية تشير إلى أن الشعب الفلسطيني في واد وعباس في واد آخر، حيث انه يهوى الفشل إلى ابعد الحدود، ويحترف الجمود عند مواقف ثبت بطلانها، وما زال يصر على التصرف وكأنه خارج المعادلة السياسية الفلسطينية، وانه لا يقيم وزناُ لنفسه ولا لشعبه، ويغوى استخدام سياسات غير منتجة حيث يذكرنا عهده بآخر عهود الخلفاء العباسيين، حيث أخذ منهم الخور والضعف والهوان مأخذا، حتى صار الخليفة العباسي لعبة بأيدي بعض رجال العسكر من غير العرب، ودمية بأيدي الجواري، فوصل الأمر إلى أن أحد الخلفاء لم يدم حكمه لأكثر من يوم واحد، وفقئت عيناه وأصبح متسولا ليحصل على قوت يومه.!

وإذا كان "ابن العلقمي" قد وجد من يدافع عنه في كتب التاريخ رغم اسهامه في سقوط الدولة الإسلامية، فإن المدافع عن "ابن العلقمي الفلسطيني" لن يجد في مجلدات القضية الفلسطينية سوى صفحات سوداء من كلمات ومواقف وشهادات ونصوص من شخص أعمى الله - سبحانه وتعالى- بصره وبصيرته عن شعبه.!

وبعد:

هل تركت الأمثال أمرا لم تقله أو حكمة لم تطلقها بدءا من:

(إذا لم تستح فقل ما تشاء)، ومرورا ﺑ(إذا لم تستح فافعل ما تشاء)، وانتهاء ﺑ(إذا لم تستح فاسقط كما تشاء)، ولأنه ليس من حقي ولا من حق احد آخر أن يتهم محمود عباس بالخيانة فذلك لأنني أتذكر دائما ما قاله الجزائري عمر بن جلون تعليقا على زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس:

(هذا الرئيس لم يرتكب خيانة.. لأنه عدو.. والعدو لا يخون)..!!.

 

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عادل أبو هاشم

كاتب فلسطيني

 

 

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