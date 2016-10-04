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رصاصة الرحمة على سلام الاستسلام!!

الثلاثاء, 04 أكتوبر 2016 13:14 محمد علي الفرا مــدارات
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منذ ثلاث وعشرين عاماَ.. منذ أوسلو الأسود... ونحن نُعطى حُقن المورفين السياسي من قاداتنا، تارةً نصدقهم وتارةً نشكك فيهم وفي افعالهم وصبرنا وصبرنا حتى ذهبت ريحينا وتفتت عظمنا وأصبحنا في مستنقع قذر.

 

إسرائيل لا تريد السلام... قادة اليمين الإسرائيلي تريد كل شيء تريد الوطن وتريد الأرض ويريدوننا عبيد نزرع ونعمل تحت قيادتهم وكأن ليس لنا حقوق في فلسطين!.. وليس لنا تاريخ في فلسطين!.. ليس لنا القدس في فلسطين!

الى متى؟! الى متى رحلة العذاب والذل والهوان. قيادة منظمة التحرير تحولت لقيادة هزيلة تابعة لا تمتلك من امرها شيئا وتستجدي الرئيس في تمويلها او بقاء اعضائها في مناصبهم... تبحث عن بقائها ومصالحها الشخصية ولقمة عيشها فقط!

اخواني واخواتي ايها الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج الابتزاز السياسي لكم يتكرر في الداخل وفي العالم العربي.

لقد سقطت كل الرهانات ولم يبقى الا الرهان على شعبنا كل شعبنا.

يجب ألا نفاوض...

لن نفاوض على ارضنا ومقدساتنا ومقدراتنا وبحارنا. الفساد يكاد يفتك بالدماغ والعمود الفقري فماذا تنتظرون؟!

أي فصيل فلسطيني لن يستطيع تحمل المسؤولية وحده، نريد وحدة الجميع ككتلة واحدة صلبة لا رخوة وما يحدث في فلسطين يحدث الان في الدول العربية

لم يبق شيء الا جربناه ولم ينفع الا الاتحاد.. الاتحاد قوة والتفرق والانقسام ضعف وهزيمة نكراء.

واحترم القائد خالد مشعل حينما قال "اخطأنا" وان كانت متأخرة جداً...

اتمنى ان اجد رجالا في الضفة الغربية من فلسطين رجالا من يدعون الوطنية حول الرئيس ان يقولو اخطأنا او اخطأ الرئيس في تقبيل جلاده والبكاء عليه...

ولكن في كل الأحوال على الشباب ان لا يسلم قيادته الا لقيادة موحدة أمينة ويظل يقاوم بكل الاشكال المشروعة لرفع الظلم.

ليس لنا رئيس بعد اليوم.. ليس لنا منظمة التحرير بعد اليوم.. جددوا شرفكم وشرف فلسطين بانتخابات شاملة الرئاسة.. التشريعي.. المحليات.

ايها القادة لا تكابروا وليس عيباً الفشل وان تعلنوا الفشل متأخرا خيرا من ان لا تعلنوه الا بالموت.

ألف تحية لكل من قاوم الظلم والاحتلال بمصداقية الف تحية للشهداء ودم الشهداء عبر التاريخ وان كانت موازين القوة غير متكافئة مع مغتصبي حقوقنا.. وعلى جميع فئات الشعب ان تظهر رفضها للظلم والاحتلال امام العالم.. لكن عادة الحقوق لا تٌعطى مجانا الحقوق تنتزع وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا.

***

Email: m.elfarra@hotmail.com

 

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محمد علي الفرا

كاتب فلسطيني

 

 

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