موقع التجديد العربي

للتواصل عبر البريد الإلكتروني: arabrenewal2002@gmail.com 

 
  • default color
  • green color
  • blue color
موسكو تؤكد تمسكها باتفاق الهدنة في سوريا رغم الصعوبات ::التجــديد العــربي:: "مجموعة دعم سوريا" تجتمع مجددا في نيويورك ::التجــديد العــربي:: عاهل الأردن: ما يعادل ربع موازنة الدولة موجه لنفقات اللاجئين ::التجــديد العــربي:: محمد بن نايف:أحبطنا 268 عملية إرهابية منها ضد دول صديقة ::التجــديد العــربي:: الشيوخ" يؤيّد بيع أسلحة للسعودية بـ1.15 مليار دولار ::التجــديد العــربي:: البرلمان العراقي يقيل هوشيار زيباري بتهمة الفساد ::التجــديد العــربي:: مؤتمر دولي للاستثمار في تونس بآمال تناهز 60 مليار دولار ::التجــديد العــربي:: مصر تسعى للحصول على تمويل بملياري دولار من الصين ::التجــديد العــربي:: مهرجان طنجة الدولي يؤكد عودة الحكاية إلى خشبة المسرح العالمي ::التجــديد العــربي:: معرض عمّان الدولي للكتاب يتضمن فعاليات وندوات يشارك فيها أكاديميون ومثقفون ويعكس حالة الوجود الفلسطيني في الوطن والشتات ::التجــديد العــربي:: البيض والفول السوداني يحميان الرضع من الحساسية ::التجــديد العــربي:: خلطة الزنجبيل والفلفل الأحمر تشل السرطان ::التجــديد العــربي:: اشبيلية يستقر في الوصافة الاسبانية على حساب جاره بيتيس متخلفا بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر ::التجــديد العــربي:: "قطبا " مانشستر يتأهلان لثمن نهائي كأس الرابطة ::التجــديد العــربي:: الحرب في سوريا: اتفاق أمريكي روسي على خطوات لتحقيق السلام ::التجــديد العــربي:: 35قتيلا في تفجيرين بمركز تجاري ببغداد ::التجــديد العــربي:: ضيوف الرحمن ينفرون من عرفات إلى مزدلفة ::التجــديد العــربي:: جموع ضيوف الرحمن تستقر على صعيد عرفات ::التجــديد العــربي:: الصين تستعد لتشغيل أقوى تلسكوب بالعالم ::التجــديد العــربي:: أكثر من 1.3 مليون حاج وصلوا من الخارج لأداء الحج‎ ::التجــديد العــربي::

أنا ولنّوش متخاصمان

الأربعاء, 28 سبتمبر 2016 19:35 جميل السلحوت مــدارات
إرسال إلى صديق طباعة PDF

 

شوقي لحفيدتي الرّائعة لينا ابنة الخمسة عشر شهرا عظيم جدّا، فما أن رأيتها في مطار شيكاغو في حضن والدتها حتّى هممت باحتضانها وتقبيلها قبل أن أحتضن والدها الذي هو فلذة كبدي، لكنّها تمنّعت وتمسّكت بعنق والدتها،

عندما وصلنا البيت كانت تنظر لي من تحت لتحت، تراقبني وكأنّها تريد التّعرّف على هذا القادم الجديد الذي اقتحم حياتها، أناديها باسمها، تبتسم لي عن بعد، وما أن أقترب منها حتّى تهرب لتحتمي بأحد والديها.

 

ولا أبوح بسرّ عندما أقول أنّني استغربت هروبها منّي، خصوصا وأنّها كانت تراني كلّ أسبوع على "السكايب" فتعرفني وتبتسم لي، فتبعث الفرح في قلبي، تركتها على سجيّتها ترقبني وأراقبها، وبعد أسبوع قلت لها، دعيني أبوس اليد، فمدّت لي يدها وهي تضحك، قبّلت يدها وأنا مسرور بذلك، وهي مسرورة أيضا، فكّرت أن أختبرها، فمددت يدي لها وقلت:

بوسي يدي.

فردّت وهي تضحك: لا... لا... لا.

فسعدت بذلك.

بعد ذلك صارت تقترب منّي، تجالسني، أضمّها إلى صدري، أشمّ رائحة الطّفولة فينتشي قلبي.

 


< السابق   التالي >
 

جميل السلحوت

تعريف بالكاتب: كاتب مهتم بالشأن الثقافي الفلسطيني
جنسيته: فلسطيني

 

 

شاهد مقالات جميل السلحوت

أرشيف وثائق وتقارير

صحافة وإعلام

مواقــــع

أخبار منوعة

موسكو تؤكد تمسكها باتفاق الهدنة في سوريا رغم الصعوبات

News image

أعلن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، الخميس 22 سبتمبر/أيلول، أن بلاده لا تعتزم الت...

"مجموعة دعم سوريا" تجتمع مجددا في نيويورك

News image

تعقد "المجموعة الدولية لدعم سوريا" التي تضم 23 دولة ومنظمة دولية اجتماعا جديدا في نيو...

عاهل الأردن: ما يعادل ربع موازنة الدولة موجه لنفقات اللاجئين

News image

عمان - وصف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أزمة اللاجئين بـ"الكارثة الإنسانية" التي تهد...

محمد بن نايف:أحبطنا 268 عملية إرهابية منها ضد دول صديقة

News image

قال ولي العهد السعودي محمد بن نايف خلال كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم الم...

الشيوخ" يؤيّد بيع أسلحة للسعودية بـ1.15 مليار دولار

News image

مهّد مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الأربعاء الطريق أمام صفقة لبيع دبابات وعتاد عسكري آخر بقي...

الحرب في سوريا: اتفاق أمريكي روسي على خطوات لتحقيق السلام

News image

أعلنت روسيا والولايات المتحدة عن توصلهما الى اتفاق لحل الأزمة السورية يبدأ "بوقف للاعمال الح...

35قتيلا في تفجيرين بمركز تجاري ببغداد

News image

بغداد - ارتفع عدد ضحايا التفجيرين المتعاقبين اللذين استهدفا مركزا تجاريا شرقي بغداد، مساء الج...

مجموعة التجديد

Facebook Image

المزيد في مدارات

احمد يوسف مرة اخرى...

مــدارات | سميح خلف | الأربعاء, 28 سبتمبر 2016

ثمة ما هو مهم ان اعيد الكتابة عن الاخ احمد يوسف وليغضب من يغضب ولي...

أنا ولنّوش متخاصمان

مــدارات | جميل السلحوت | الأربعاء, 28 سبتمبر 2016

  شوقي لحفيدتي الرّائعة لينا ابنة الخمسة عشر شهرا عظيم جدّا، فما أن رأيتها في ...

إذا لم يستحي الانتهازي، فليفعل ما يشاء...

مــدارات | محمد الحنفي | الأربعاء, 28 سبتمبر 2016

1) قديما قالوا "الحياء من الإيمان" ونحن نقول "الحياء احترام لكرامة الإنسان". لأن الإيمان، واح...

الإذلال

مــدارات | د. فايز أبو شمالة | الأربعاء, 28 سبتمبر 2016

لم يحدث على مر التاريخ أن تعرض شعب يعيش تحت الاحتلال إلى الإذلال مثلما تعر...

الأضحية بين النحر الهمجي والهدي النبوي

مــدارات | د. مصطفى يوسف اللداوي | الجمعة, 23 سبتمبر 2016

    يحرص المسلمون على الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله ...

الرياضة بين السياسة والاقتصاد 4- 4

مــدارات | نجيب الخنيزي | الجمعة, 23 سبتمبر 2016

استحدثت العديد من الصناعات الموازية للرياضة مثل صناعة الأدوات والأجهزة الرياضية، ولاحقاً بناء المنشآت وال...

فتحي حماد قائد بحجم الوطن

مــدارات | عادل أبو هاشم | الجمعة, 23 سبتمبر 2016

في هذا الزمن الذي تبدو فيه نوافذ الاستسلام مشرعة في أماكن كثيرة، عن عجز في ...

نحو اليمين أم اليسار؟

مــدارات | د. حسن مدن | الجمعة, 23 سبتمبر 2016

المستشارة الألمانية خسرت، وتخسر مواقع مهمة ما يهدد احتمالات فوز حزبها: الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ...

كثرة شيوخنا

مــدارات | جميل السلحوت | الجمعة, 23 سبتمبر 2016

مّما جاء في حكاياتنا الشّعبيّة: "يحكى أن تصادقت شابّتان كلّ منهما أبوها شيخ قبيلة، وبي...

احمد يوسف لا يمثل الا نفسة...!!

مــدارات | سميح خلف | الجمعة, 23 سبتمبر 2016

اه... نعم انها ثقافة الاقصاء... ثقافة تم تعميمها في لغة السلطة والحزب والحركة... ممنوع الا...

القدس تحت التهويد الجدي، فمن لها؟

مــدارات | د. فايز أبو شمالة | الجمعة, 23 سبتمبر 2016

يحلم اليهود من آلاف السنين بالعودة إلى القدس "أورشليم" كما يزعمون، فهم يدعون أنهم يعو...

الرياضة بين السياسة والاقتصاد... (3)

مــدارات | نجيب الخنيزي | الاثنين, 19 سبتمبر 2016

تحوَّل هذا الاستعراض إلى واحد من أكثر الأعمال التجارية ربحًا في العالم «الكاتب إدواردو غال...

المزيد في: مــدارات
-
+
10
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterاليوم11942
mod_vvisit_counterالبارحة16513
mod_vvisit_counterهذا الاسبوع56407
mod_vvisit_counterالاسبوع الماضي123322
mod_vvisit_counterهذا الشهر533549
mod_vvisit_counterالشهر الماضي700224
mod_vvisit_counterكل الزوار34261944
حاليا يتواجد 904 زوار  على الموقع