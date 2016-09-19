موقع التجديد العربي

للتواصل عبر البريد الإلكتروني: arabrenewal2002@gmail.com 

 
  • default color
  • green color
  • blue color
الحرب في سوريا: اتفاق أمريكي روسي على خطوات لتحقيق السلام ::التجــديد العــربي:: 35قتيلا في تفجيرين بمركز تجاري ببغداد ::التجــديد العــربي:: ضيوف الرحمن ينفرون من عرفات إلى مزدلفة ::التجــديد العــربي:: جموع ضيوف الرحمن تستقر على صعيد عرفات ::التجــديد العــربي:: الصين تستعد لتشغيل أقوى تلسكوب بالعالم ::التجــديد العــربي:: أكثر من 1.3 مليون حاج وصلوا من الخارج لأداء الحج‎ ::التجــديد العــربي:: الجيش الليبي يسيطر على 3 موانئ نفطية استراتيجية شرق البلاد ::التجــديد العــربي:: توافق بين منتجي النفط على ضرورة استقرار السوق ::التجــديد العــربي:: كوبا تؤكد أن الحصار الاميركي كلفها 975 مليار دولارو منها 4,68 مليارات دولار خلال عام واحد بين أبريل 2015 ومارس 2016 ::التجــديد العــربي:: كلميم المغربية تستعد لمهرجان واد نون السينمائي ::التجــديد العــربي:: مهرجان سماع الدولي يدشن مدرسة للإنشاد والموسيقى الروحية ::التجــديد العــربي:: هل جربت عصير البقدونس من قبل؟ له 7 فوائد صحية مذهلة ::التجــديد العــربي:: لا تتخلص من قشر البطاطا.. فله 6 فوائد ذهبية ::التجــديد العــربي:: لويس إنريكي: أنا المسؤول عن هزيمة برشلونة المفاجئة أمام ألافيس الصاعد 1-2 ::التجــديد العــربي:: مانشستر سيتي يحسم دربي المدينة ويسقط جاره اللدود مانشستر يونايتد في معقله "اولدترافورد" بالفوز عليه 2-1 ::التجــديد العــربي:: واشنطن تنشر 400 عسكري إضافي في العراق ::التجــديد العــربي:: الجبير: مواقف السعودية وتركيا تجاه الأزمة السورية متطابقة ::التجــديد العــربي:: الملك سلمان يأمر باستخدام المواقع الجاهزة في مشروع التوسعة خلال الحج ::التجــديد العــربي:: كاميرا آيفون 7 تحدث ضجة قبل اطلاقه ::التجــديد العــربي:: ظهور نادر لبوتفليقة لتهدئة المطالب بانتخابات رئاسية مبكرة ::التجــديد العــربي::

كيف صار إخلاء المستوطنين تطهيراً عرقياً؟

الاثنين, 19 سبتمبر 2016 22:41 د. فايز أبو شمالة مــدارات
إرسال إلى صديق طباعة PDF


النتيجة المنطقية للتكاثر الآمن للمستوطنين فوق أراضي الضفة الغربية هي عدم القدرة على اقتلاعهم، والتسليم بأن إخلاء أكثر من نصف مليون مستوطن يعد تطهيراً عرقياً، وفق تعليمات نتانياهو لطواقم إسرائيل الدبلوماسية،

ووفق تصريح ديوان رئيس الوزراء الذي انفعل على منسق الأمم المتحدة للسلام "ميلادينوف"، ووصف تصريحاته بأنها تشويه للقانون الدولي الذي لا يجيز التطهير العرقي، وتشويه لتاريخ اليهود الذين عاشوا في هذه الديار منذ ألاف السنين.

 

يقول قادة إسرائيل: إن البناء الاستيطاني اليهودي في القدس قانوني تماماً، مثل الأبنية الأمريكية في واشنطن والأبنية الفرنسية في باريس، وطالب قادة إسرائيل الأمم المتحدة بإدانة الموقف الفلسطيني الداعي إلى للتطهير العرقي لليهود من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

الرد الإسرائيلي الغاضب على تقرير "ميلادينوف" يعتبر مؤشراً دقيقاً على السياسة الإسرائيلية التي لا ترى شيئاً على الأرض اسمه فلسطين، ولا تعترف إلا بحقيقة قائمة اسمها دولة إسرائيل الواحدة الممتدة من النهر إلى البحر، والتي لا يجوز الاقتراب منها، أو المساس بها، هذه الحقيقة التي نجحت إسرائيل في ترسخيها على أرض الضفة الغربية رجالاً ونساءً وأطفالاً وعائلات ومؤسسات، حتى بات الحديث عن إخلائها جريمة حرب، وتطهير عرقي، هذه الحقيقة العنيدة ما كانت لتستقر لولا تلك السنوات الطويلة من الأمن والأمان التي وفرتها القيادة الفلسطيني للمستوطنين، وهي تحلم بأن تكافأ على ذلك بدولة فلسطينية على حدود 67..

تقرير "ميلادينوف" الذي اعترضت عليه إسرائيل أشار إلى تزايد الاستيطان اليهودي بعد صدور تقرير الرباعية الداعي لوقف الاستيطان، وحدد التقرير عدد الوحدات الاستيطانية التي طرحتها إسرائيل في شهر يوليو، وهي 1700 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، إضافة إلى عطاءات لبناء أكثر من 300 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية، ونسي التقرير في زحمة البناء الاستيطاني جهد الحكومة الإسرائيلية على زيادة عدد المستوطنين، فقد أفادت المعلومات الواردة من إسرائيل بأن الشقق في تل أبيب وداخل إسرائيل المغتصبة سنة 48، تعد أغلى سعراً من لندن وباريس ونيويورك، وأصبح سوق الإسكان الإسرائيلي مجنونا تماما كما يقولون، بحيث لا يستطيع الإسرائيلي امتلاك منزل خاص داخل إسرائيل، وارتفعت أسعار الإيجارات إلى مستويات خيالية، وتضاعفت أسعار المنازل خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية وحدها، والسبب في ذلك يرجع إلى أهداف سياسية، ففي الوقت الذي تعمدت فيه الحكومة رفع أسعار الشقق في داخل إسرائيل، عملت على تخفيض أسعار الشقق في مستوطنات الضفة الغربية، وقدمت للمستوطنين الجدد تسهيلات مالية وامتيازات إدارية، وتطمينات أمنية بان الذي يقوم على حراسة الطرق الالتفافية ليس الأمن الإسرائيلي الذي يسهر على راحة المستوطنين بنسبة 60% فقط، لتسهر الأجهزة الأمنية الفلسطينية على راحة المستوطنين بنسبة 40%، وفق تصريح قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيليّ، والمسئول عن الضفة الغربية، الجنرال "روني نومه"، ليؤكد بذلك ما قاله المؤرخ اليهودي "إيلان بابيه" بأن السلطة الفلسطينية ما هي إلّا شمّاعة تغطي على ما تقوم به إسرائيل من استعمار استيطاني دون وازع أوْ رقيب.

الجنرال الإسرائيلي "روني نومه" قدم الجواب الشافي للسؤال الذي يدق بالفزع والحيرة على مستقبل الفلسطينيين: كيف نواجه الاستيطان؟ وكيف نقضى عليه؟ وكيف ننتصر؟

والجنرال الإسرائيلي قدم جواباً على السؤال: ماذا سيجني الفلسطينيون من لقاء عباس نتانياهو الذي يرتب له الرئيس السيسي والملك عبد الله في موسكو؟.

 

< السابق   التالي >
 

د. فايز أبو شمالة

تعريف بالكاتب: كاتب مهتم بالشأن السياسي الفلسطيني
جنسيته: فلسطيني

 

 

شاهد مقالات د. فايز أبو شمالة

أرشيف وثائق وتقارير

صحافة وإعلام

مواقــــع

أخبار منوعة

الحرب في سوريا: اتفاق أمريكي روسي على خطوات لتحقيق السلام

News image

أعلنت روسيا والولايات المتحدة عن توصلهما الى اتفاق لحل الأزمة السورية يبدأ "بوقف للاعمال الح...

35قتيلا في تفجيرين بمركز تجاري ببغداد

News image

بغداد - ارتفع عدد ضحايا التفجيرين المتعاقبين اللذين استهدفا مركزا تجاريا شرقي بغداد، مساء الج...

ضيوف الرحمن ينفرون من عرفات إلى مزدلفة

News image

بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الح...

جموع ضيوف الرحمن تستقر على صعيد عرفات

News image

استقرت جموع حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر، بعد توجههم إليه صباح هذا...

الصين تستعد لتشغيل أقوى تلسكوب بالعالم

News image

أعلنت الصين أنها ستبدأ في تشغيل أكبر وأقوى تلسكوب رايديوي في العالم "فاست" أواخر شهر...

الملك سلمان يأمر باستخدام المواقع الجاهزة في مشروع التوسعة خلال الحج

News image

أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس 8 أغسطس/آب، بالاستفادة من المواقع الجاهزة في مشروع الت...

كاميرا آيفون 7 تحدث ضجة قبل اطلاقه

News image

مع اقتراب الموعد الرسمي لإصدار أحدث ما توصلت إليه شركة آبل "أيفون 7" كثرت الت...

مجموعة التجديد

Facebook Image

المزيد في مدارات

ماذا جنى الشعب الفلسطيني...؟؟!!

مــدارات | سميح خلف | الاثنين, 19 سبتمبر 2016

ثمة تساؤلات... وعلامات استفهام... وعلامات تعجب... قد يطرحها أي مواطن فلسطيني على ما جناه الش...

كيف صار إخلاء المستوطنين تطهيراً عرقياً؟

مــدارات | د. فايز أبو شمالة | الاثنين, 19 سبتمبر 2016

النتيجة المنطقية للتكاثر الآمن للمستوطنين فوق أراضي الضفة الغربية هي عدم القدرة على اقتلاعهم، وال...

موعد الديك والقلم

مــدارات | كرم الشبطي | الاثنين, 19 سبتمبر 2016

هل سمعتم صرختي من قبل أم لا تصلكم ضحكتي وأنا أرسم وأعبر بطريقة الشعر بكل...

أسيرٌ يحرك وطناً ويوقظ أمة

مــدارات | د. مصطفى يوسف اللداوي | الاثنين, 19 سبتمبر 2016

آحادٌ في الأمة العربية والإسلامية هم الأسرى والمعتقلون، وإن تجاوزت أعدادهم في السجون والمعتقلات الإ...

في الرهان على الخارج

مــدارات | د. حسن مدن | الجمعة, 16 سبتمبر 2016

لا يحضرني الآن اسم المسؤول الكبير في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن الذ...

ترفيع بلاليط

مــدارات | جميل السلحوت | الجمعة, 16 سبتمبر 2016

وممّا جاء في حكاياتنا الشعبيّة، أنّ أحد أبناء إحدى القبائل كان يطبّب الحيوانات التي تمر...

العرب في مرآة اليهود الإسرائيليين

مــدارات | د. فايز أبو شمالة | الجمعة, 16 سبتمبر 2016

لو اعترف قادة العرب بالحقيقة القائلة أن إسرائيل قيادة وشعباً لا تريد سلاماً مع الع...

سقوط عشرة قوائم لفتح اين الخلل..؟!!

مــدارات | سميح خلف | الجمعة, 16 سبتمبر 2016

ثمة مبررات قد تكون صائبة في نظر البعض وخاطئة من وجهة نظر البعض الاخر وقد...

جسور العقل بالثقة والمحبة

مــدارات | كرم الشبطي | الجمعة, 16 سبتمبر 2016

كيف نبني هذه الجسور بحق ونعود كيفما كنا أو على الأقل كما نعتقد من ذكر...

شرق غزة وبحرها معاناةٌ دائمةٌ واعتداءاتٌ متكررةٌ

مــدارات | د. مصطفى يوسف اللداوي | الجمعة, 16 سبتمبر 2016

إنه جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يربض خلف الحدود، وينصب آلياته بعيداً عن مرمى المقاومة وعي...

الحرية والأخلاق

مــدارات | محمد محفوظ | الأربعاء, 7 سبتمبر 2016

نستطيع القول: إنه كلما تعمق الوعي السليم بمعاني الحرية الإنسانية، تقدمنا إلى الأمام في هذا...

ليس البوركيني هو المشكلة!

مــدارات | د. عادل محمد عايش الأسطل | الأربعاء, 7 سبتمبر 2016

مثلما تحصل العودة لأي موديل من موديلات الألبسة العالمية، والتي سبق وأن سادت بين مُل...

المزيد في: مــدارات
-
+
10
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterاليوم12688
mod_vvisit_counterالبارحة17269
mod_vvisit_counterهذا الاسبوع29957
mod_vvisit_counterالاسبوع الماضي123585
mod_vvisit_counterهذا الشهر383777
mod_vvisit_counterالشهر الماضي700224
mod_vvisit_counterكل الزوار34112172
حاليا يتواجد 1637 زوار  على الموقع