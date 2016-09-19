موقع التجديد العربي

للتواصل عبر البريد الإلكتروني: arabrenewal2002@gmail.com 

 
  • default color
  • green color
  • blue color
الحرب في سوريا: اتفاق أمريكي روسي على خطوات لتحقيق السلام ::التجــديد العــربي:: 35قتيلا في تفجيرين بمركز تجاري ببغداد ::التجــديد العــربي:: ضيوف الرحمن ينفرون من عرفات إلى مزدلفة ::التجــديد العــربي:: جموع ضيوف الرحمن تستقر على صعيد عرفات ::التجــديد العــربي:: الصين تستعد لتشغيل أقوى تلسكوب بالعالم ::التجــديد العــربي:: أكثر من 1.3 مليون حاج وصلوا من الخارج لأداء الحج‎ ::التجــديد العــربي:: الجيش الليبي يسيطر على 3 موانئ نفطية استراتيجية شرق البلاد ::التجــديد العــربي:: توافق بين منتجي النفط على ضرورة استقرار السوق ::التجــديد العــربي:: كوبا تؤكد أن الحصار الاميركي كلفها 975 مليار دولارو منها 4,68 مليارات دولار خلال عام واحد بين أبريل 2015 ومارس 2016 ::التجــديد العــربي:: كلميم المغربية تستعد لمهرجان واد نون السينمائي ::التجــديد العــربي:: مهرجان سماع الدولي يدشن مدرسة للإنشاد والموسيقى الروحية ::التجــديد العــربي:: هل جربت عصير البقدونس من قبل؟ له 7 فوائد صحية مذهلة ::التجــديد العــربي:: لا تتخلص من قشر البطاطا.. فله 6 فوائد ذهبية ::التجــديد العــربي:: لويس إنريكي: أنا المسؤول عن هزيمة برشلونة المفاجئة أمام ألافيس الصاعد 1-2 ::التجــديد العــربي:: مانشستر سيتي يحسم دربي المدينة ويسقط جاره اللدود مانشستر يونايتد في معقله "اولدترافورد" بالفوز عليه 2-1 ::التجــديد العــربي:: واشنطن تنشر 400 عسكري إضافي في العراق ::التجــديد العــربي:: الجبير: مواقف السعودية وتركيا تجاه الأزمة السورية متطابقة ::التجــديد العــربي:: الملك سلمان يأمر باستخدام المواقع الجاهزة في مشروع التوسعة خلال الحج ::التجــديد العــربي:: كاميرا آيفون 7 تحدث ضجة قبل اطلاقه ::التجــديد العــربي:: ظهور نادر لبوتفليقة لتهدئة المطالب بانتخابات رئاسية مبكرة ::التجــديد العــربي::

موعد الديك والقلم

الاثنين, 19 سبتمبر 2016 22:38 كرم الشبطي مــدارات
إرسال إلى صديق طباعة PDF


هل سمعتم صرختي من قبل أم لا تصلكم ضحكتي وأنا أرسم وأعبر بطريقة الشعر بكل ما أتناوله من قضايا تخص البشر وروح الإنسان أينما كان فلا أسأل عن لون بشرته ولا أريد أن أعرف الأكثر ولا تخصني ديانته

أو لأي مذهب يتبع ولا حتى لأي فصيل أو راية من العالم العربي كل ما أريده وأسعى اليه هو التعبير فقط عن الذات برسالة الفكر والأدب بكل ما يجول بداخلي مما أراه بصدق مشاعري وأقدم الرؤية بأبسط ما يكون وبكلمات قريبة للقلب لا أستخدم فيها المصطلحات الغير واردة في حياتنا العامة وأركز عليها بسيل من الدموع وأنا اتجاهلها بقصد أو بدون وبعكس ما يراه السادة من الأسماء والنخب بحب الألقاب دون تقديم المستوى الحقيقي بصدق الكلمات وما تعنيه من معنى وكثرة الهجمات زادتني ثقة أكبر بالاستمرار لأن الوفاء والعطاء سمة الأصالة من البيت والتركيبة في كيفية التنشئة والترعرع كالشجرة الخضراء المثمرة بعد العناية الكبيرة من الجهد والقراءة منذ الصغر وكيف ونحن تربينا في حضن التراب والوطن ونحن نلعب بكل شارع ونلهوا من ذكرياتنا

 

هنا نرحل لأبعد الحدود بالتحليق كالعصفور المعشش بالأعالي وهو ينظر لكل شرفة وشباك أمامه بالتغريد لما هو مخفي من الخلف الستار والجدار وركزوا هنا معي ما هو المقصد بالجمع بينهما في ظل الانتقاد كيف أجمع بين المرأة والوطن وحالة النضال والتاريخ بمجرد كلمات رصت حسب التعبير واللفظ من البعض وهنا فرصة تسمح لي بالرد والإبحار كيفما أشاء بخلوتي وأنا أتناول القهوة مع سيجارتي المفضلة ولا تسألوني عن نوعها لأنكم ستذهلون منها وهي ماركة غير معروفة ولا مسجلة فنحن نشتريها ونلفها بأيدينا وعبر ماكينة صغيرة في ظل ارتفاع الأسعار الكبيرة وعودة لجوهر النص فخلف الستار تكون واقفة الحبيبة تنتظر مرور العاشق من أمامها ليرتاح القلب وتصفى الروح بمحبة وسكينة بعد الرؤيا وطول الانتظار وخلف الجدار لا تعلم بمن يتربص بك هل هو صديق أم عدو يحمل في قلبه العدوانية من الشر الغادر وبالطبع لا ننسى المحتل من كلماتنا بكل نص فهو السبب الرئيسي في كل معاناتنا عبر التاريخ والنزف فنحن ولدنا بغير المكان لنا من الأرض وطردنا مجبرين وهذا حال الأجداد للجميع وهنا تكون الحبيبة فلسطين تطفو على السطح من المياه الراكدة بالنهر العربي ويحتاج لمليون طوبة وطوبة حتى نحرك مياهه وتجري بالعروق من جديد ولا أعلم لما الرفض لكل تجديد طالما لا نخرج عن سياق الحياة بكل ما تلزمنا من العفة والطهارة بعشق الأحرار للتراب المقدس بروحنا وبجمال وعطر الصفاء بالورود والسماء ونحن نناجي ونخاطب منذ قرن بأن هناك وطن لابد أن يتحرر بكامل الحقيقة والتاريخ لمن يجهل الخارطة كيف كانت للأمة العربية وقلبها فلسطين الجميلة وراجعوا الصور كيف كانت وقارونها بالغير كيفما شئتوا فهي من كانت متفوقة على جميع الأصعدة بالثقافة والحضارة والاقتصاد والسياسة حتى الكورة لا ننساها وما هو كان ترتيبنا بها قياساً لمن يجهل تاريخنا وأمعن في الجريمة بكل الطرق المستحدثة وكما وصل الحال للعراق وليبيا واليمن ولبنان وسوريا وكيف تغير وجه الكون وبقيت شعوبنا صامدة بوجه الرياح والأعاصير وهي تتحدى لكل مؤامرة من الغرب وبأدوات عربية للأسف وعلى ما حصل اليوم يكشف لكم الحقيقة بما حدث من ضرب لقواعد الجيش السوري مما يسمى تحالف ضد الإرهاب وهم من صنعوه بعقولهم وأياديهم حتى وصل للكثير وصدق الكذبة الكبرى كما حصل معنا بالضبط وهم يروجوا عنا بأننا بعنا الأرض وقبضنا الثمن وتركناها للمحتل برضى كما يزعمون هؤلاء المتخاذلين من الجهلة ونسوا بأننا حتى اليوم نقاوم بما تملكه اليد وما يحدث يدلل بصدق الكلمات والروح بمن يدافع عن الحق والعرض بالحجر والسكين والقلم والبندقية دائمة وحاضرة للاستعداد بكل وقت وثورتنا فخر لنا برغم التحفظ على بعض المجريات من الأخطاء بها وكان الأصعب وصولنا لمرحلة الانقسام البغيض والمتعب للجميع دون الحل حتى الآن بالتوحد تحت راية علمنا وبقاء الحال كما هو من المعاناة المستمرة لشعبنا ودفع ثمنها أجيال شاخت وهي صغيرة تبحث عن الأمن والاستقرار ولم تلقاه في حضن وطنا ومنها رحلت وغيرها يفكر بالرحيل لو سمحت له الظروف وهذا ما نسمعه من الكثير ليس حباً في الهرب كما يدعون البعض بل هو يا سادة من شدة الألم بهم وكيف نلوم من يقارب على الثلاثين وأكثر وهو لا يقدر أن يوفر له عمل أو وظيفة تحميه من الخوف والمستقبل وغيرهم من لا يوفرون ما يحتاجه أطفالهم وهنا غزة تتصدر المشهد الحزين الدائم ولا أحد يسأل ويحاول أن يرفع الظلم عن هذا الشعب الباسل الذي تحمل أكثر من اللازم بالضغط بشكل فاجر ولا يوصف بأي كلمة ومعنى من القلم مهما كان حر وشريف بالوضع الراهن وصراحة قلت هذه الأقلام بطرق باب الحقيقة بالكامل بسرد ما يحدث بكل التفاصيل اليومية وهنا نعود لنفس البداية ومن حقنا التساؤل بأمل وحب وليس تشاؤم لأننا دوماً متهمون بالكتابة عن ذلك من حرفنا الثائر بحمل الرسالة لمن لا يملك حق الكلمة والصرخة الحرة في كل المنابر التي بدت تستخدم ما يخدم مصلحتها وأيديولوجيتها كما يعتنق هذا أصحاب الفكر الظلامي والتعصب الأعمى لراية الحزب والحركة دون السماع لوجهة النظر الأخرى بالمخاطبة من العقل والنضوج بتوفير الحلول السلمية قبل الانفجار كزجاجة مغلقة وبها مليونان من تعداد النسمة في قطاع غزة ونحن محاصرون ولا نملك حرية التنقل إلا عبر معبر وحيد يفتح كل فترة حسب المزاج والتعليمات والمحتل يلعب بنا كما يلعب المراهقون بورقة الشدة والعفريت بالخارج ينظر على ما يحدث ويفتخر بتقطيع "الطورطة" لأوصال الشعب والقضية كما حلم وبادر من اتفاقيات اوسلو المخزية والتي بدأت من جديد بذكراها وأصحابها يتنصلون منها ويطالبون بالإلغاء لعدم الوفاء والالتزام من العدو والكيان المسرطن فوق صدورنا العارية ونحن من نتحمل المسؤولية الكبرى طالما لم نوفر الحل الأمثل لاسترجاع بوصلتنا كما كانت من العهد والوفاء للأرض والشهداء والأسرى والجرحى وكثير ما يقال هنا ولا نعلم أين وصلنا من تكرار الخيبات المستمرة بكل سجال ونفاق يطرأ على ساحتنا العربية والفلسطينية وتبقي روايتنا كما هي بالأذهان وكثير ما نحتاجه لنكتب الأكثر ونشرح به بشكل وافي من سرد القصص والحكاية في كل بيت فلسطيني يحتاج للإعمار والإنماء لنستعيد الوطن الحر بحرية الفكر والإنسان كما بدأنا كتابة المقال بطريقتنا الخاصة من المزيج بوحي الخيال والواقع كما نريد بقلمنا الحر ولكم الحرية الكاملة فكثرة المنابر أصبحت هي الحاضنة الرئيسية بوسائل التواصل الاجتماعي عبر الشبكات ونأمل أن يكون لها التأثير الأكبر على سير قضيتنا في المستقبل القريب وبكل مرحلة مقبلة علينا ولا تنسوا جبهة الجولان المحتل سيكون لها انفتاح على المدى القريب البعيد حسب ما ترتئي الظروف والأحداث الأخيرة تدلل على ما قلناه من قبل وحادثة الرد على طائرات العدو هي بمثابة الإشارة الأولى للتجهيز وللعلم الكيان لم يستوعب هذا الأمر وخوفاً من فتحة الجبهة بشكل أكبر ترك الرد للأمريكي باسم التحالف لتستعيد الأدوات الداعشية زمام المبادرة وهذا ما حصل بالضبط بعد الضغط المستمر على قبول الهدنة المعلنة في سوريا من قبل الروس وهم من وراء الهدوء بالساحة بحكم الخبرة والحكمة حسب المصلحة والدراسة بكل تدخل لا يخدم المنطقة ببقاء الوضع كما هو من الصراع الدائر بين الأقطاب الكبرى وهم المستفيدون دوماً ونحن الخاسرون من وراء تغييب الحكمة والعقل ولا نكتفي بهذا ونبث الجهل ليل ونهار في غير الوضوح كالشمس بكل شروق من موعدها الصادق بحضور القمر في ليلنا ونحن نكتب عن النزف المستمر بروحنا وفكرنا بكل بساطة من عمق الإلهام والمصدر بما نرى ونتابع من مجريات الأحداث المتسرعة ودوماً المنطقة قابلة للمفاجآت بسبب حدث هنا أو هناك سيغير الحال بين ليلة ونهار.. نتمنى السلام ولا نريد حرباً تلوح في الأفق بسيناريوهات معدة من الآن..

 

< السابق   التالي >
 

كرم الشبطي

كاتب وشاعر فلسطيني

 

 

شاهد مقالات كرم الشبطي

أرشيف وثائق وتقارير

صحافة وإعلام

مواقــــع

أخبار منوعة

الحرب في سوريا: اتفاق أمريكي روسي على خطوات لتحقيق السلام

News image

أعلنت روسيا والولايات المتحدة عن توصلهما الى اتفاق لحل الأزمة السورية يبدأ "بوقف للاعمال الح...

35قتيلا في تفجيرين بمركز تجاري ببغداد

News image

بغداد - ارتفع عدد ضحايا التفجيرين المتعاقبين اللذين استهدفا مركزا تجاريا شرقي بغداد، مساء الج...

ضيوف الرحمن ينفرون من عرفات إلى مزدلفة

News image

بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الح...

جموع ضيوف الرحمن تستقر على صعيد عرفات

News image

استقرت جموع حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر، بعد توجههم إليه صباح هذا...

الصين تستعد لتشغيل أقوى تلسكوب بالعالم

News image

أعلنت الصين أنها ستبدأ في تشغيل أكبر وأقوى تلسكوب رايديوي في العالم "فاست" أواخر شهر...

الملك سلمان يأمر باستخدام المواقع الجاهزة في مشروع التوسعة خلال الحج

News image

أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس 8 أغسطس/آب، بالاستفادة من المواقع الجاهزة في مشروع الت...

كاميرا آيفون 7 تحدث ضجة قبل اطلاقه

News image

مع اقتراب الموعد الرسمي لإصدار أحدث ما توصلت إليه شركة آبل "أيفون 7" كثرت الت...

مجموعة التجديد

Facebook Image

المزيد في مدارات

ماذا جنى الشعب الفلسطيني...؟؟!!

مــدارات | سميح خلف | الاثنين, 19 سبتمبر 2016

ثمة تساؤلات... وعلامات استفهام... وعلامات تعجب... قد يطرحها أي مواطن فلسطيني على ما جناه الش...

كيف صار إخلاء المستوطنين تطهيراً عرقياً؟

مــدارات | د. فايز أبو شمالة | الاثنين, 19 سبتمبر 2016

النتيجة المنطقية للتكاثر الآمن للمستوطنين فوق أراضي الضفة الغربية هي عدم القدرة على اقتلاعهم، وال...

موعد الديك والقلم

مــدارات | كرم الشبطي | الاثنين, 19 سبتمبر 2016

هل سمعتم صرختي من قبل أم لا تصلكم ضحكتي وأنا أرسم وأعبر بطريقة الشعر بكل...

أسيرٌ يحرك وطناً ويوقظ أمة

مــدارات | د. مصطفى يوسف اللداوي | الاثنين, 19 سبتمبر 2016

آحادٌ في الأمة العربية والإسلامية هم الأسرى والمعتقلون، وإن تجاوزت أعدادهم في السجون والمعتقلات الإ...

في الرهان على الخارج

مــدارات | د. حسن مدن | الجمعة, 16 سبتمبر 2016

لا يحضرني الآن اسم المسؤول الكبير في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن الذ...

ترفيع بلاليط

مــدارات | جميل السلحوت | الجمعة, 16 سبتمبر 2016

وممّا جاء في حكاياتنا الشعبيّة، أنّ أحد أبناء إحدى القبائل كان يطبّب الحيوانات التي تمر...

العرب في مرآة اليهود الإسرائيليين

مــدارات | د. فايز أبو شمالة | الجمعة, 16 سبتمبر 2016

لو اعترف قادة العرب بالحقيقة القائلة أن إسرائيل قيادة وشعباً لا تريد سلاماً مع الع...

سقوط عشرة قوائم لفتح اين الخلل..؟!!

مــدارات | سميح خلف | الجمعة, 16 سبتمبر 2016

ثمة مبررات قد تكون صائبة في نظر البعض وخاطئة من وجهة نظر البعض الاخر وقد...

جسور العقل بالثقة والمحبة

مــدارات | كرم الشبطي | الجمعة, 16 سبتمبر 2016

كيف نبني هذه الجسور بحق ونعود كيفما كنا أو على الأقل كما نعتقد من ذكر...

شرق غزة وبحرها معاناةٌ دائمةٌ واعتداءاتٌ متكررةٌ

مــدارات | د. مصطفى يوسف اللداوي | الجمعة, 16 سبتمبر 2016

إنه جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يربض خلف الحدود، وينصب آلياته بعيداً عن مرمى المقاومة وعي...

الحرية والأخلاق

مــدارات | محمد محفوظ | الأربعاء, 7 سبتمبر 2016

نستطيع القول: إنه كلما تعمق الوعي السليم بمعاني الحرية الإنسانية، تقدمنا إلى الأمام في هذا...

ليس البوركيني هو المشكلة!

مــدارات | د. عادل محمد عايش الأسطل | الأربعاء, 7 سبتمبر 2016

مثلما تحصل العودة لأي موديل من موديلات الألبسة العالمية، والتي سبق وأن سادت بين مُل...

المزيد في: مــدارات
-
+
10
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterاليوم12686
mod_vvisit_counterالبارحة17269
mod_vvisit_counterهذا الاسبوع29955
mod_vvisit_counterالاسبوع الماضي123585
mod_vvisit_counterهذا الشهر383775
mod_vvisit_counterالشهر الماضي700224
mod_vvisit_counterكل الزوار34112170
حاليا يتواجد 1637 زوار  على الموقع