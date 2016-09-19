موعد الديك والقلم





هل سمعتم صرختي من قبل أم لا تصلكم ضحكتي وأنا أرسم وأعبر بطريقة الشعر بكل ما أتناوله من قضايا تخص البشر وروح الإنسان أينما كان فلا أسأل عن لون بشرته ولا أريد أن أعرف الأكثر ولا تخصني ديانته

أو لأي مذهب يتبع ولا حتى لأي فصيل أو راية من العالم العربي كل ما أريده وأسعى اليه هو التعبير فقط عن الذات برسالة الفكر والأدب بكل ما يجول بداخلي مما أراه بصدق مشاعري وأقدم الرؤية بأبسط ما يكون وبكلمات قريبة للقلب لا أستخدم فيها المصطلحات الغير واردة في حياتنا العامة وأركز عليها بسيل من الدموع وأنا اتجاهلها بقصد أو بدون وبعكس ما يراه السادة من الأسماء والنخب بحب الألقاب دون تقديم المستوى الحقيقي بصدق الكلمات وما تعنيه من معنى وكثرة الهجمات زادتني ثقة أكبر بالاستمرار لأن الوفاء والعطاء سمة الأصالة من البيت والتركيبة في كيفية التنشئة والترعرع كالشجرة الخضراء المثمرة بعد العناية الكبيرة من الجهد والقراءة منذ الصغر وكيف ونحن تربينا في حضن التراب والوطن ونحن نلعب بكل شارع ونلهوا من ذكرياتنا

هنا نرحل لأبعد الحدود بالتحليق كالعصفور المعشش بالأعالي وهو ينظر لكل شرفة وشباك أمامه بالتغريد لما هو مخفي من الخلف الستار والجدار وركزوا هنا معي ما هو المقصد بالجمع بينهما في ظل الانتقاد كيف أجمع بين المرأة والوطن وحالة النضال والتاريخ بمجرد كلمات رصت حسب التعبير واللفظ من البعض وهنا فرصة تسمح لي بالرد والإبحار كيفما أشاء بخلوتي وأنا أتناول القهوة مع سيجارتي المفضلة ولا تسألوني عن نوعها لأنكم ستذهلون منها وهي ماركة غير معروفة ولا مسجلة فنحن نشتريها ونلفها بأيدينا وعبر ماكينة صغيرة في ظل ارتفاع الأسعار الكبيرة وعودة لجوهر النص فخلف الستار تكون واقفة الحبيبة تنتظر مرور العاشق من أمامها ليرتاح القلب وتصفى الروح بمحبة وسكينة بعد الرؤيا وطول الانتظار وخلف الجدار لا تعلم بمن يتربص بك هل هو صديق أم عدو يحمل في قلبه العدوانية من الشر الغادر وبالطبع لا ننسى المحتل من كلماتنا بكل نص فهو السبب الرئيسي في كل معاناتنا عبر التاريخ والنزف فنحن ولدنا بغير المكان لنا من الأرض وطردنا مجبرين وهذا حال الأجداد للجميع وهنا تكون الحبيبة فلسطين تطفو على السطح من المياه الراكدة بالنهر العربي ويحتاج لمليون طوبة وطوبة حتى نحرك مياهه وتجري بالعروق من جديد ولا أعلم لما الرفض لكل تجديد طالما لا نخرج عن سياق الحياة بكل ما تلزمنا من العفة والطهارة بعشق الأحرار للتراب المقدس بروحنا وبجمال وعطر الصفاء بالورود والسماء ونحن نناجي ونخاطب منذ قرن بأن هناك وطن لابد أن يتحرر بكامل الحقيقة والتاريخ لمن يجهل الخارطة كيف كانت للأمة العربية وقلبها فلسطين الجميلة وراجعوا الصور كيف كانت وقارونها بالغير كيفما شئتوا فهي من كانت متفوقة على جميع الأصعدة بالثقافة والحضارة والاقتصاد والسياسة حتى الكورة لا ننساها وما هو كان ترتيبنا بها قياساً لمن يجهل تاريخنا وأمعن في الجريمة بكل الطرق المستحدثة وكما وصل الحال للعراق وليبيا واليمن ولبنان وسوريا وكيف تغير وجه الكون وبقيت شعوبنا صامدة بوجه الرياح والأعاصير وهي تتحدى لكل مؤامرة من الغرب وبأدوات عربية للأسف وعلى ما حصل اليوم يكشف لكم الحقيقة بما حدث من ضرب لقواعد الجيش السوري مما يسمى تحالف ضد الإرهاب وهم من صنعوه بعقولهم وأياديهم حتى وصل للكثير وصدق الكذبة الكبرى كما حصل معنا بالضبط وهم يروجوا عنا بأننا بعنا الأرض وقبضنا الثمن وتركناها للمحتل برضى كما يزعمون هؤلاء المتخاذلين من الجهلة ونسوا بأننا حتى اليوم نقاوم بما تملكه اليد وما يحدث يدلل بصدق الكلمات والروح بمن يدافع عن الحق والعرض بالحجر والسكين والقلم والبندقية دائمة وحاضرة للاستعداد بكل وقت وثورتنا فخر لنا برغم التحفظ على بعض المجريات من الأخطاء بها وكان الأصعب وصولنا لمرحلة الانقسام البغيض والمتعب للجميع دون الحل حتى الآن بالتوحد تحت راية علمنا وبقاء الحال كما هو من المعاناة المستمرة لشعبنا ودفع ثمنها أجيال شاخت وهي صغيرة تبحث عن الأمن والاستقرار ولم تلقاه في حضن وطنا ومنها رحلت وغيرها يفكر بالرحيل لو سمحت له الظروف وهذا ما نسمعه من الكثير ليس حباً في الهرب كما يدعون البعض بل هو يا سادة من شدة الألم بهم وكيف نلوم من يقارب على الثلاثين وأكثر وهو لا يقدر أن يوفر له عمل أو وظيفة تحميه من الخوف والمستقبل وغيرهم من لا يوفرون ما يحتاجه أطفالهم وهنا غزة تتصدر المشهد الحزين الدائم ولا أحد يسأل ويحاول أن يرفع الظلم عن هذا الشعب الباسل الذي تحمل أكثر من اللازم بالضغط بشكل فاجر ولا يوصف بأي كلمة ومعنى من القلم مهما كان حر وشريف بالوضع الراهن وصراحة قلت هذه الأقلام بطرق باب الحقيقة بالكامل بسرد ما يحدث بكل التفاصيل اليومية وهنا نعود لنفس البداية ومن حقنا التساؤل بأمل وحب وليس تشاؤم لأننا دوماً متهمون بالكتابة عن ذلك من حرفنا الثائر بحمل الرسالة لمن لا يملك حق الكلمة والصرخة الحرة في كل المنابر التي بدت تستخدم ما يخدم مصلحتها وأيديولوجيتها كما يعتنق هذا أصحاب الفكر الظلامي والتعصب الأعمى لراية الحزب والحركة دون السماع لوجهة النظر الأخرى بالمخاطبة من العقل والنضوج بتوفير الحلول السلمية قبل الانفجار كزجاجة مغلقة وبها مليونان من تعداد النسمة في قطاع غزة ونحن محاصرون ولا نملك حرية التنقل إلا عبر معبر وحيد يفتح كل فترة حسب المزاج والتعليمات والمحتل يلعب بنا كما يلعب المراهقون بورقة الشدة والعفريت بالخارج ينظر على ما يحدث ويفتخر بتقطيع "الطورطة" لأوصال الشعب والقضية كما حلم وبادر من اتفاقيات اوسلو المخزية والتي بدأت من جديد بذكراها وأصحابها يتنصلون منها ويطالبون بالإلغاء لعدم الوفاء والالتزام من العدو والكيان المسرطن فوق صدورنا العارية ونحن من نتحمل المسؤولية الكبرى طالما لم نوفر الحل الأمثل لاسترجاع بوصلتنا كما كانت من العهد والوفاء للأرض والشهداء والأسرى والجرحى وكثير ما يقال هنا ولا نعلم أين وصلنا من تكرار الخيبات المستمرة بكل سجال ونفاق يطرأ على ساحتنا العربية والفلسطينية وتبقي روايتنا كما هي بالأذهان وكثير ما نحتاجه لنكتب الأكثر ونشرح به بشكل وافي من سرد القصص والحكاية في كل بيت فلسطيني يحتاج للإعمار والإنماء لنستعيد الوطن الحر بحرية الفكر والإنسان كما بدأنا كتابة المقال بطريقتنا الخاصة من المزيج بوحي الخيال والواقع كما نريد بقلمنا الحر ولكم الحرية الكاملة فكثرة المنابر أصبحت هي الحاضنة الرئيسية بوسائل التواصل الاجتماعي عبر الشبكات ونأمل أن يكون لها التأثير الأكبر على سير قضيتنا في المستقبل القريب وبكل مرحلة مقبلة علينا ولا تنسوا جبهة الجولان المحتل سيكون لها انفتاح على المدى القريب البعيد حسب ما ترتئي الظروف والأحداث الأخيرة تدلل على ما قلناه من قبل وحادثة الرد على طائرات العدو هي بمثابة الإشارة الأولى للتجهيز وللعلم الكيان لم يستوعب هذا الأمر وخوفاً من فتحة الجبهة بشكل أكبر ترك الرد للأمريكي باسم التحالف لتستعيد الأدوات الداعشية زمام المبادرة وهذا ما حصل بالضبط بعد الضغط المستمر على قبول الهدنة المعلنة في سوريا من قبل الروس وهم من وراء الهدوء بالساحة بحكم الخبرة والحكمة حسب المصلحة والدراسة بكل تدخل لا يخدم المنطقة ببقاء الوضع كما هو من الصراع الدائر بين الأقطاب الكبرى وهم المستفيدون دوماً ونحن الخاسرون من وراء تغييب الحكمة والعقل ولا نكتفي بهذا ونبث الجهل ليل ونهار في غير الوضوح كالشمس بكل شروق من موعدها الصادق بحضور القمر في ليلنا ونحن نكتب عن النزف المستمر بروحنا وفكرنا بكل بساطة من عمق الإلهام والمصدر بما نرى ونتابع من مجريات الأحداث المتسرعة ودوماً المنطقة قابلة للمفاجآت بسبب حدث هنا أو هناك سيغير الحال بين ليلة ونهار.. نتمنى السلام ولا نريد حرباً تلوح في الأفق بسيناريوهات معدة من الآن..