في الرهان على الخارج





لا يحضرني الآن اسم المسؤول الكبير في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن الذي وصف المعارضة العراقية في الفترة السابقة لشن العدوان الأمريكي على العراق بأنهم مجموعة من «لابسي ساعات الروليكس»،

في ازدراء واضح لزعماء تلك المعارضة الذين كانوا يتنقلون بين الفنادق الفاخرة من عاصمة غربية إلى أخرى مُسوقين أنفسهم لدى الدوائر النافذة في تلك العواصم، كي يحجزوا لأنفسهم مقاعد بين من سينصبهم الأمريكان زعماء ما بعد الاحتلال.

قلة من هؤلاء أصبح لهم شيء من الشأن بعد ذلك، ولكن لأوقات قصيرة، فيما الأغلبية الساحقة أصبحوا نسياً منسياً، لأن حسابات الحقل لا تنطبق على حسابات البيدر، وحسابات اللاعبين الكبار من دول كبرى وإقليمية، ليست هي نفسها حسابات الأفراد الطموحين للأدوار بأقل التكاليف.

أذكر هذا للتعبير عن الشفقة على بعض رجالات المعارضات العربية اليوم الذين لم يستفيدوا شيئاً من التجارب السابقة، ورهنوا أنفسهم لحسابات دول في الإقليم وخارجه، في أوقات شعروا فيها بأن حسابات تلك الدول كانت على هوى أمزجتهم في تصفية الحساب مع الأنظمة التي يعارضونها، كاشفين عن جهل بكواليس السياسة وبرمالها المتحركة، التي تجعل دولاً تستدير استدارة كاملة في سياساتها، وفق ما تقتضيه مصالحها، وهي في ذلك لن تأبه لطموحات أفراد يتطلعون لأن يكونوا زعماء.

ما شهدته المحنة السورية الدامية خلال السنوات الخمس الماضية من تقلبات برهان ساطع على ما نقول، حيث كان على الفرقاء المحليين، في المعارضة كما في الحكم، أن يدفعوا مراراً تقلبات اللاعبين الكبار في الأدوار وفق مقتضيات المصالح والحسابات والتوازنات.

في لحظة من اللحظات يبدو الرئيس الروسي بوتين في مظهر الراغب بحزم في أن يوجه ضربة قاصمة للمعارضة المسلحة في مناطق مفصلية كحلب، فيرسل طائرات «سوخوي» الفعالة لتوفر الغطاء الضروري لتقدم قوات الجيش السوري، وفي لحظة أخرى يعلن عن سحبها من سوريا بعد أن «انتهت مهمتها»، تاركاً المراقبين في حيرة من أمرهم حول طبيعة تلك المهمة.

وخلال سنوات ما انفكت أنقرة تردد شرطها: إن لم يرحل بشار الأسد طوعاً فسيرحل بالقوة، ومعها يردد زعماء المعارضة السورية المقيمون في تركيا القول نفسه مستقوين بالموقف التركي، وبتصريحات مترددة لجون كيري تفيد بالقول نفسه.

في لعبة الاستدارة السياسية كفّت تركيا عن هذا القول، معتبرة أن رحيل الأسد مسألة مؤجلة، ما أوقع حلفاءها السوريين في مأزق.

متى تدرك الحكومات والمعارضات، على حدٍ سواء، في عالمنا العربي أن الرهانات على الخارج خاسرة، وأن الأجدى هو بلوغ الحلول الداخلية، بدل تعريض الأوطان للخراب والتدمير والضياع؟

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