جسور العقل بالثقة والمحبة





كيف نبني هذه الجسور بحق ونعود كيفما كنا أو على الأقل كما نعتقد من ذكريات طفولتنا وهي بالحقيقة لم تكن بيوم سعيدة كما نتمنى لكننا نعود بها رغم البساطة بالحنين والأشواق لتلك الأيام بكل لحظة

وكان البيت يجمعنا بالحب والسلامة من قلوبنا لجميع من نراه ونشعر بهم كالأهل والأقرباء والجيران بسماع أطيب الكلمات من الصباح بوجه الأمل والسعادة وكان الجميع مشغول بالعمل والجهد رغم الفقر المدقع بكل مخيم وحارة تمثل الواقع العربي والحالة هنا متشابهة ولا فرق أبداً نراه كلما تعمقنا أكثر بنضج وقرأنا واقعنا من التاريخ وحتى اليوم ليصبح المشهد أكثر فظاعة مما نتوقع بكل صراحة لأننا فقدنا أغلى ما بداخلنا وهي الثقة الجديرة بالغير ولابد هنا أن نعرج نحوا السياسة فمهما حاولنا الابتعاد لا نستطيع بحق أن نرسم المشهد والصورة دون التطرق للأسباب الحقيقية المتمثلة بالحاكم والسياسي وبكل كرسي ومنصب في ظل السباق المتوارث من الذهنية العربية بلا نهوض حقيقي للأمة ويطرح مليون سؤال بكل لحظة من أوقاتنا ومهما عبرنا بالقلم من صرخاتنا المتكررة بكل إنسان يدعو للخروج من هذا المأزق الخطير كالحبل الملفوف حول رقابنا طالما لا نشعر بالحرية الصادقة وبتوفير الحاضنة لتكتمل سعادتنا ولا نرى تلك المشاهد اليومية متدرجة ومتدحرجة لروحنا سواء بالحياة العامة أو الإعلام والصحافة ونحن نراقب ونتابع بعضنا دون أن ندري وبدون مساعدة ومد اليد للآخر بقدر ما يتوفر وهنا الحكومات من تتحمل ذلك بعدم التوفير وإعداد الخطط المسبقة كما يحصل بالدول المتقدمة والغريب إننا نعشق المؤخرة بكل ما تعنيه الكلمة وعلى جميع المستويات السياسية والاقتصادية والتعليمية والأدبية ونركز هنا عليها لأنها المدخل الوحيد وهي الأساس لبناء الجدور والجسور الحقيقة بين البشر بنشر الثقافة الحرة ونثمن دور كل من يؤمن ويسعى بحق وبجهد على الأرض من أجل الحياة لكل من يستحق

وكل ما هو مترتب علينا أن نحافظ على تلك الأصالة بلا خوف من المستقبل وهذا أصبح كالحلم بحقيقة الواقع المرير الذي نعيشه بأرض الوطن وكلما سمعنا روح تأن هنا وهناك نراها تشعر بالغربة في ظل الغياب الدائم للوحدة بمعنى الفرقة السائدة من وراء العبث والمراهقة برجال السياسة وبكل مرحلة لا تحسب من حياتنا وهي العمر الضائع مالم تحقق النتائج المرجوة منها بدون ثمن يذكر يحقق الأمان بصفاء الروح ونقاء الفكر بالذوق والرقي بتجديد كل المورثات وهذا من حق أي جيل مقدم على الحياة بحب وسلام لكننا نحن من نغرقه بفساد لم تحسب عقباه بغسيل وسخ يسرقون منه البراءة وحرفه عن الجوهر لأصل المشاكل السائدة بعدوانية تكبر معه ومن الصعب أن يعود بعد هذا كله للصواب والرجد ونحن نفتقد الرحمة من هؤلاء الجهلة بكل ساسة وتياسة للمجتمع المتغني بهم ويغفل كل جريمة حاصلة بحقهم وكأن الأمر مكتوب علينا أن نبقى في صراع الجهل بمحاربة بعضنا البعض وكثير ما نؤكد على هذا الحدث لتصل الرسالة لكل من يقرأ الحرف الذكي والبسيط بالمعنى في كل مخاطبة من كتابة القلم الحر بكل كاتب ومثقف حقيقي لا يأتمر من أي أحد ويضع كلماته تصب في مصلحة راية معينة أو حزب وحركة لنا معهم التجارب الكبرى وللأسف لم يحافظوا على البوصلة كما تتحدث أدبياتهم وهذا ما أفقد شعبنا روح الأمل والبناء ونحن نعاني منذ سنوات ولا سماع لآهات النقد بكل توجيه وهم يمعنون بالتجاهل ويستمرون أكثر خوفاً من فقدان الكرسي الواهم بعقولهم ليستمتعوا بالرفاهية على حسابنا دون تحريك المياه الراكدة بل يجرفون معهم الأجيال الصغرى بطمس شخصياتهم وطموحاتهم بالتسلق عليهم ومدهم جسور للعبور من أجل الذات للمصالح فقط ومن بقي بالخارج فهوا يتابع ويستغرب كل ما يحصل وهو المنسي من ذاكرتهم ولا يفتقدوه غير يوم الانتخابات المزمعة دون سند ولا قوانين حامية بدستور يحمي الإنسان بكرامة وعزة وفخر لنصل لمرحلة من سبقنا وتقدم علينا من قبل وياليتنا نأخذ من تجارب الغير وننفتح أكثر على الغرب ليس بالبكيني كما يعتقد البعض ويغير الحال للبوركيني وليس هكذا بالطبع تورد الإبل وجميع الأقلام تصدح بكل ذكرى وموقف من حدث أينما كان لتصنع منه الصور وغفلنا قيمة الكتابة بتنوع القصص وجرأة المواضيع بالطرح والتركيز على الأساس بما يفيد الشعب بالنهضة وبالعودة لأجمل ما كان من ذكرياتنا الخصبة بنثر الحروف للمحبة والألفة بين الناس برحمة ومودة وبعكس الغطرسة الحاضرة بمخاطبة الناس بمصطلحات وحيدة ومنفردة بلا تقديم الفرج والبهجة لكل من يتوق لاحتضان الوردة..