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حين يحلم الشعب بديمقراطيته...

الاثنين, 21 نوفمبر 2016 22:19 محمد الحنفي ثقافة وفنون
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الشعب...

حين يتحرك...

حين تنتظم...

مسيراته...

في كل الشوارع...

وفي كل المدن...

وحين تتجند...

كل الأطياف فيه...

لدعم مسيرات الشعب...

لترديد شعارات الدعم...

لدعم مطالبه...

للنضال...

من أجل فرض الاستجابة...

لمطالبه...

لتحقيق كرامته...

*****

ومطالب الشعب...

تتلخص...

في تحقيق ديمقراطيته...

وديمقراطية الشعب...

اقتصادية...

اجتماعية...

ثقافية...

سياسية...

حقوقية...

حتى يتفاعل الشعب...

مع كل العالم...

بديمقراطيته...

بارتفاع مستواه...

في مجال الاقتصاد...

في مجال الاجتماع...

في مجال الثقافة...

في مجال تدبير السياسة...

وفي مجال تمتيع جميع الأفراد...

ذكورا/ إناثا...

بكل الحقوق...

حتى يتمكن...

من مناهضة العهر...

في كل مجالات الحياة...

لتطهير المجتمع...

من خبث الفكر...

من خبث السلوك...

حتى يتمرس الشعب...

على إنتاج الفكر السليم...

اليتحكم...

في توجيه سلوك الأفراد...

في توجيه...

سلوك الجماعات...

لأن الشعب يحلم...

وحلم الشعب لا يتوقف...

*****

والحكام الفاسدون...

حين يتهافتون...

على نهب الثروات...

لإفقار الشعب...

لإفقار...

أجياله القادمة...

*****

والانتهازيون...

وحدهم...

ينحازون...

إلى فساد الحكام...

ينحازون...

إلى الناهبين...

ينحازون...

إلى أدلجة دين الإسلام...

يساهمون...

في استثمار ما تم نهبه...

يشجعون...

فساد الحكام...

حتى يستمروا...

في نهب الثروات...

حتى يستفيد الانتهازيون...

من النهب...

على أيدي الحكام الفاسدين...

*****

والشعب...

في ظل انتشار الفساد...

يزداد فقرا...

تزداد الأمراض استفحالا...

حتى ينشغل...

بشدة فقره...

بانتشار الأمراض...

في صفوفه...

إلى أن ينسى الحلم...

وتصير الأجيال فيه...

منشغلة...

بانسداد الآفاق...

أمام الشعب...

اللا يتوقف...

عن الحلم...

بديمقراطية الشعب...

 

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محمد الحنفي

كاتب مغربي

 

 

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