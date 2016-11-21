بحثت عن امرأة

|
محمد الرطيان
| الثلاثاء, 22 نوفمبر 2016
لا تطالب الآخرين بأن يتخذوا نفس »مواقفك«، أو أنك ستصفهم بالسلبية والجبن.. تفاصيل حياتهم...
|
محمد الحنفي | الاثنين, 21 نوفمبر 2016
الشعب...
حين يتحرك...
حين تنتظم......
|
كرم الشبطي | الاثنين, 21 نوفمبر 2016
وإذا بي..!
أصادف لؤلؤة..
نظرت لرب السماء...
|
عبدالواحد مفتاح | الخميس, 17 نوفمبر 2016
من نافل القول أن سكينة حبيب الله شاعرة متميزة، شواهد غفيرة دلت على ذلك، لكن...
|
د. حسن مدن | الخميس, 17 نوفمبر 2016
في إطار استطلاع ثقافي لجريدة محلية، سألتني إحدى الصحفيات عن رأيي في ندرة، وربما غيا...
|
جميل السلحوت | الخميس, 17 نوفمبر 2016
بينما أنا وشقيقي راتب نجلس في مزرعة الدّجاج التي يملكها، دخلت حسناء ترتدي ملابس كما...
|
كرم الشبطي | الخميس, 17 نوفمبر 2016
فتاة جميلة جداً وليس هذا ما دعاني للكتابة عنها بل هو تمردها الحقيقي على الو...
|
محمد الحنفي | الخميس, 17 نوفمبر 2016
الفتنة...
ليست نائمة...
لا في بيوت الفقراء......
|
| الخميس, 17 نوفمبر 2016
يفتتح أ. د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضين تشكيليين يستضيفهما مركز محمود ...
|
فاروق يوسف
| الخميس, 17 نوفمبر 2016
إذا ذكرت السوريالية، أو “ما فوق الواقع” في مصر، فلا بد من ذكر أربعة فنا...
|
مهند النابلسي
| الخميس, 17 نوفمبر 2016
لقد كان حلما كابوسيا مزعجا، تركزت عناصره في رؤية شخص مقطع الأوصال، معلق في مكا...
|
أميمة الخميس
| الأربعاء, 16 نوفمبر 2016
منذ عام 2004 بدأت منظمة اليونسكو، بدعم التنوع الثقافي في العالم مع إطلاق مبادرة بعن...
|
المزيد في: ثقافة وفنون
|