لا تخلع قلبك من عشبه

القصيدة مثل طيارات الورق يلهو بها الأطفال لاسور يمنعها من التحليق أو شوك يعيقها...

فاكهة الأبجدية محمد الرطيان | الخميس, 20 أكتوبر 2016 (أ) تحرّك، واذهب إليه: المستقبل لا يأتي إليك هنا... إنه ينتظرك هناك! (ب) أ...