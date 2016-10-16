انتبهوا جيداً..!

قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي تصنّف الإرهابيين وتؤسس مركزا لمواجهة الأزمات قرر قادة بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي تأسيس مركز لمواجهة الأزمات وأقروا بروتوكولا ينظم نشا...

مقتل 15 متشددا و12 جنديا مصريا في مواجهات دامية بسيناء القاهرة - قال المتحدث العسكري المصري إن 12 من رجال الجيش و15 متشددا قتلوا في ...

ترامب يواجه اتهاما جديدا بالتحرش الجنسي زعمت امرأة أن مرشح الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، تحرش بها جنسيا في التسعينات، بحسب ما ...

الجيش الأمريكي يقصف محطات رادار في اليمن قصفت القوات الأمريكية مواقع رادار في اليمن بعدما تعرضت إحدى سفنها الحربية في البحر الأ...

حاملة طائرات فرنسية تشارك في الغارات على داعش بالعراق اقلعت مقاتلات من حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول الجمعة لتنفيذ عمليات ضد تنظيم داعش تمه...