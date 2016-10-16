انتبهوا جيداً..!

كان مقلب وشربوه
موجه لطرف وصوروه
أين الآخر بالصورة
مش ظاهر بالفجعة..
هوا مش معزوم ليش
مش الدعوة لطرفين
ولا كل واحد خروف
وهيك القسمة حق
واحد للتصوير..!
والثاني بالغرف
السوداء المغلقة
لست بمدافع عن أحد
كلهم متسولون..
لكن فيها لعبة..
لاحظوا يا جمهور..
عليكم الانتباه..
من كل عقال يناظر
من تحت الأضواء..
ناظروا عيناه..
لم يأكل ولا يشرب..
يتفرج ويعلم بما قدم
العقل هنا ليس بعربي
أشك بالمتخلف أن ينضج
هذا فكر استخباري لعين
دفعنا ثمنه عشرة سنين
وما قبلها أعوام..
ونحن العائمون والغارقون
بنشر ما يزيد ويصب الزيت
على النار في قلب الهشيم
أبحرت كثيراً ونظرت لأبعد
لا أثق بكل من صور وأظهر
يريدوننا أن نرى ما يريدونه
ليس ما نريده نحن في قلوبنا
لا بد من ذكر الحقيقة..
مهما وقفنا على الحياد
بالطبع رأيتموها..
سامحوني لم أنشرها..
لن أشارك بجريمة..
لم أفهم مغزاها..
لكنها واضحة للأعمى..
سرعان ما تأخدنا اللهفة
دون التروي ولا الإبصار..
عتبي على ما يدعون الأفكار
غرقوا بالمثل ولم ينصفوا
لكل واحد فينا حسابات..
هنا أخلي طرفي من العتاب
لأن الوطن أبقي من السفهاء
كان ما كان وأبي من أبي
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