سلامنا للأرواح المهاجرة

|
محمد الحنفي | الثلاثاء, 11 أكتوبر 2016
الناخب...
لا يدرك معنى الشهادة...
عند بيع الضمير...
يصير جثة......
|
كرم الشبطي | الثلاثاء, 11 أكتوبر 2016
رحلت يا ربيع العمر
أبكيت رفح عليك..
زينتنا برائحة العطر
لحقت بالموكب متسرعاً...
|
عبدالواحد مفتاح | الثلاثاء, 11 أكتوبر 2016
قصائد عبد الرحيم الخصار، من الإلتماعات القليلة التي تَملكَت تميزا واقعا لقصيدة النثر، مما يُح...
|
| الثلاثاء, 11 أكتوبر 2016
تحت رعاية السيد وزير الثقافة الأستاذ حلمي النمنم يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الف...
|
فاروق يوسف
| الثلاثاء, 11 أكتوبر 2016
بعد رائدي الفن التشكيلي في السودان إبراهيم الصلحي وأحمد شبرين لا أحد ينافس محمد عمر...
|
نمر سعدي
| الثلاثاء, 11 أكتوبر 2016
منذُ سنينَ طويلة وأنا لا أفعلُ شيئاً، فقط أُحوِّل أغاني اليوتيوب إلى مناديل ورقيَّ...
|
د. لحسن الكيري
| الثلاثاء, 11 أكتوبر 2016
نظم: أَنْطُونْيُو غَامُونِيدَا*
ترجمة: الدكتور لحسن الكيري
خَلْفَ الع...
|
جميل السلحوت | الثلاثاء, 11 أكتوبر 2016
أن يصف وزير ثقافة فلسطينيّ سابق "الدّحّيّة" ويصفها بأنها "جعير" قضيّة تدعو للتوقّف والتّف...
|
دينا سليم
| الثلاثاء, 11 أكتوبر 2016
لم يعلم (جراهام) أن الوصمة التي تركتها (سامانثا) على عنقه ستكلفه الثمن غاليا، وذلك ع...
|
محمد الحنفي | الاثنين, 10 أكتوبر 2016
بعض الناخبين...
لا يرون في ضمائرهم...
إلا سلعة...
تباع...
لمن يدفع أكثر...
في أي انت...
|
الفضل شلق
| الأحد, 9 أكتوبر 2016
على المثقف أن يعرف كي يكون مستقلاً في تفكيره. وعليه أن يفكر كي يعرف، ...
|
بدر الإبراهيم
| السبت, 8 أكتوبر 2016
هل بقي كاتب أو مثقف عندنا، أو نجمٌ صنعته الشبكات الاجتماعية، لم توضع له جمل...
|
المزيد في: ثقافة وفنون
|