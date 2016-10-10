موقع التجديد العربي

للتواصل عبر البريد الإلكتروني: arabrenewal2002@gmail.com 

 
  • default color
  • green color
  • blue color
174مليار دولار تجارة دبي الخارجية غير النفطية ::التجــديد العــربي:: الملتقى الدولي للثقافة الشعبية يعقد جلساته في 'الأعلى للثقافة' وآداب المنصورة ::التجــديد العــربي:: لندن تحتفي بموسيقى الشرق ::التجــديد العــربي:: الصدفية تزيد الدهون حول خصر الطفل والاطباء ينصحون باتباع نمط الحياة الصحي وممارسة التمارين الرياضية وتناول الغذاء المتوازن ::التجــديد العــربي:: مسكنات للألم تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب ::التجــديد العــربي:: أتليتكو يتصدر الدوري الاسباني بعد هزيمة برشلونة وتعادل الريال ::التجــديد العــربي:: رئيس الفيفا يقترح مشاركة 48 منتخبا في بطولة كأس العالم ::التجــديد العــربي:: إيبار ينتزع نقطة تاريخية من الريال ببرنابيو ::التجــديد العــربي:: تظاهرات في الأردن لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال ::التجــديد العــربي:: حاملة طائرات فرنسية تشارك في الغارات على داعش بالعراق ::التجــديد العــربي:: تجدد إطلاق النار بين الهند وباكستان في كشمير ::التجــديد العــربي:: روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي ::التجــديد العــربي:: الحوثيون يستهدفون سفنية إماراتية قبالة اليمن ::التجــديد العــربي:: تصريحات مسربة لكيري تقلب طاولة التسوية السورية رأسا على عقب ::التجــديد العــربي:: أوبك تتفق بالإجماع على خفض النفط في قرار تاريخي ::التجــديد العــربي:: مهرجان الشارقة السينمائي للطفل يعلن عن الأفلام المشاركة ::التجــديد العــربي:: "يا سم' مسك ختام مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي ::التجــديد العــربي:: الحمية الغذائية الصحية تقلل بمرور الوقت وفي مرحلة البلوغ مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري ::التجــديد العــربي:: القهوة تحسن النشاط الإدراكي للمسنين ::التجــديد العــربي:: المقاولون العرب يحقق فوزه الاول هذا الموسم على الإنتاج الحربي 2-صفر ::التجــديد العــربي::

بائعو الضمائر...

الاثنين, 10 أكتوبر 2016 17:54 محمد الحنفي ثقافة وفنون
إرسال إلى صديق طباعة PDF

بعض الناخبين...

لا يرون في ضمائرهم...

إلا سلعة...

تباع...

لمن يدفع أكثر...

 

في أي انتخابات...

 

ليصير المشتري...

مالكا للرقبة...

ويصير البائعون...

مستعبدين...

لمن يشتري ضمائرهم...

لمن يطمئن...

إلى شراء الضمائر...

والبائعون...

باعوا البلاد...

إلى أعدائهم...

طمعا بالمال...

لكن مستقبل الشعب...

باعوا...

فهل كانوا يدركون...

أن بيع الضمائر...

رهن لهذا الوطن...

وبيع للشعب فيه...

لمستقبله...

لمستقبل كل الأجيال...

لمن نال حب هذا الوطن...

فتجار الضمائر قد كثروا...

والوسطاء...

يعرضون المزيد...

يبيعون الأحياء...

يبيعون الدواوير...

يبيعون القبائل...

يبيعون كل المدن...

لمن يترشح...

لمنصب البرلمان...

ليصير قائد الشعب...

قائد كل تشريع...

ليخدم المصلحة...

يقضي مصالحه...

حتى تتنمى الثروات...

حتى يصير ممتلكا...

للعقارات...

لمشاريع الإنتاج...

لحسابات الأبناك...

متجرا...

في كل ممنوع...

ناهبا...

لثروات الشعب...

حاصلا...

على امتيازات الريع...

ومن باعوا ضمائرهم...

إلى الوسطاء...

أو إلى المترشح...

يصيرون بلا ضمائر...

بغالا...

أو حميرا...

أو خرافا...

أو عبيدا...

يحسبون الأيام...

التفصلهم...

عن انتخابات البرلمان...

والاتون من الغيب...

إلى هذا الوطن...

من أجل بيع الضمائر...

لا وجود لهم...

في تاريخ هذا الوطن...

على أرضه...

لا ينفعون هذا الوطن...

يصيبونه بالأضرار...

ينشرون بؤس القيم...

يهينون الشعب...

ينشرون التخلف...

في واقع الشعب...

وبين الأجيال...

يبنون السدود...

حتى لا تعود الضمائر...

التالي >
 

محمد الحنفي

كاتب مغربي

 

 

شاهد مقالات محمد الحنفي

أرشيف وثائق وتقارير

صحافة وإعلام

مواقــــع

أخبار منوعة

حاملة طائرات فرنسية تشارك في الغارات على داعش بالعراق

News image

اقلعت مقاتلات من حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول الجمعة لتنفيذ عمليات ضد تنظيم داعش تمه...

تجدد إطلاق النار بين الهند وباكستان في كشمير

News image

إسلام آباد - تبادلت الهند وباكستان إطلاق النار من جديد ليل الجمعة السبت على جان...

روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي

News image

ترأست روسيا اعتبارا من الـ1 من أكتوبر/تشرين الأول رئاسة مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد أول...

الحوثيون يستهدفون سفنية إماراتية قبالة اليمن

News image

أعلنت قيادة قوات التحالف العربي السبت 1 أكتوبر/تشرين الأول قيامها بعملية إنقاذ لركاب مدنيين بعد...

تصريحات مسربة لكيري تقلب طاولة التسوية السورية رأسا على عقب

News image

اعتبر جون كيري أن الروس قد "خدعوه" في المفاوضات حول سوريا وأكد لمعارضين سوريين أن ...

موسكو تؤكد تمسكها باتفاق الهدنة في سوريا رغم الصعوبات

News image

أعلن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، الخميس 22 سبتمبر/أيلول، أن بلاده لا تعتزم الت...

"مجموعة دعم سوريا" تجتمع مجددا في نيويورك

News image

تعقد "المجموعة الدولية لدعم سوريا" التي تضم 23 دولة ومنظمة دولية اجتماعا جديدا في نيو...

مجموعة التجديد

Facebook Image

المزيد في ثقافة وفنون

بائعو الضمائر...

محمد الحنفي | الاثنين, 10 أكتوبر 2016

بعض الناخبين... لا يرون في ضمائرهم... إلا سلعة... تباع... لمن يدفع أكثر...   في أي انت...

بؤس الإنتلجنسيا العربية : إلغاء الباحث ومصادرة المثقف

الفضل شلق

| الأحد, 9 أكتوبر 2016

  على المثقف أن يعرف كي يكون مستقلاً في تفكيره. وعليه أن يفكر كي يعرف، ...

من أقوالي المأثورة

بدر الإبراهيم

| السبت, 8 أكتوبر 2016

  هل بقي كاتب أو مثقف عندنا، أو نجمٌ صنعته الشبكات الاجتماعية، لم توضع له جمل...

يطيب معها الهوى

حسن العاصي | السبت, 8 أكتوبر 2016

يَصْبو الفؤاد إلى غيداء فاتنة دونها القلب صحراء بلا ظلال أميل لها يجذبني عذب ال...

فارسُ قلَمٍ...جوادٌ مِنَ البَحْرْ !!

محمود كعوش

| الجمعة, 7 أكتوبر 2016

  يومَ التقاها بعدَ غيابٍ طالَ قليلاً وشوقٍ زادَ كثيراً بادرَها بالتَحِيَّةِ والسَلامِ، وضمَها بلَهْف...

رسائلهم إلى أمهاتهم

د. حسن مدن | الجمعة, 7 أكتوبر 2016

اهتممت بأن أقرأ في رسائل أنطون تشيخوف إلى العائلة التي ترجمها ياسر شعبان إلى الع...

بيت القصيد للرئيس

كرم الشبطي | الجمعة, 7 أكتوبر 2016

لامس حدود الوطن أرسمها كما شئت ناظر كيف تتغير لم تشعر بها أنت...

فاكهة الأبجدية

محمد الرطيان

| الخميس, 6 أكتوبر 2016

(أ) أن تقطف الزهرة الرائعة.. هذا أمر سهل. الأمر الصعب.. هو صناعة العطر المذهل...

في ليلِ تشرين

عادل سالم

| الأربعاء, 5 أكتوبر 2016

في ليلِ تشرين صبي الكأسَ واسقينا فالبدرُ صاحٍ وقد طابتْ ليالينا ولحظةُ الفرحِ العشقيِّ ناد...

أعمال “دينا الغريب” نوافذ لإطلالة فنية على المجتمع

| الأربعاء, 5 أكتوبر 2016

  بمشاركة عدد كبير من الفنانين احتفلت الفنانة دينا الغريب بافتتاح معرضها الجديد الذي حمل ...

قطرة من محبرة الليلة الخامسة

بقلم: نجاة الزباير - المغر ب | الأربعاء, 5 أكتوبر 2016

كوة صغيرة في جدار شعر الشاعر الفلسطيني نمر سعدي من خلال قصيدة "وحدي ...

مفارقات الفنان أحمد القط بقاعة آرت كورنر

| الأربعاء, 5 أكتوبر 2016

يُفتتح بقاعة آرت كورنر بالزمالك يوم الأحد القادم (9 أكتوبر) معرضاً للفنان أحمد القط بعن...

المزيد في: ثقافة وفنون
-
+
10
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterاليوم24861
mod_vvisit_counterالبارحة22102
mod_vvisit_counterهذا الاسبوع46963
mod_vvisit_counterالاسبوع الماضي134459
mod_vvisit_counterهذا الشهر195127
mod_vvisit_counterالشهر الماضي541063
mod_vvisit_counterكل الزوار34486322
حاليا يتواجد 1694 زوار  على الموقع