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يطيب معها الهوى

السبت, 08 أكتوبر 2016 14:51 حسن العاصي ثقافة وفنون
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يَصْبو الفؤاد إلى غيداء فاتنة

دونها القلب صحراء بلا ظلال

أميل لها يجذبني عذب المبسم

لا لوم وعتاب بعشقها ولا إبطال

 

قد خالطت مني الروح هواها

 

هي لعمري خلقت للعشق والدلال

يقولون النفس تعشق لأجل الهوى

لكن لهواها عندي ألوان وأشكال

يخبو لهيبه بالجفاء والهجر

ويستبيح العقول بالوصال إذهال

أضحى قلبي أسير أضلاعها

أنا سجينها تكبّلني أهدابها بالأغلال

أجدّل من آهاتها حروفاَ للقوافي

وأخط من حُسنها للعذب أمثال

مليحة كأنها ملاك يتصاعد نوراً

عينين بغمزتين تختصران الأقوال

ناعمة قطوفها مثل الكروم رائحتها

يطيب معها الهوى بكل الأحوال

ترقص قصيدتي إن ابتسم ثغرها

حين تتمايل لا كلام ولا جدال

تصبّ خوخها في كؤوس سهدي

وتتمختر قرب أوصالي كالغزال

أطالت هجرها وأقعدني ثُقل الجفاء

صرت أتضور شوقاً والنفس باعتلال

يا قاتلي في الغرام بسهم الهوى

جمر الشوق لوصلك يقد باشتعال

ليت البساط يشدني حيث تكوني

لتأوي إليَّ ويسرّني منك منال

أتعمد كطير في نهر هواك

وأتمايل سكراَ والآهات تنهال

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حسن العاصي

كاتب فلسطيني مقيم في الدانمرك

 

 

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