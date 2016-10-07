رسائلهم إلى أمهاتهم





اهتممت بأن أقرأ في رسائل أنطون تشيخوف إلى العائلة التي ترجمها ياسر شعبان إلى العربية، ما كان يكتبه إلى أمه بالذات، كي أقف على ما كانت تعني له هذه الأم، فوجدت أن عدد الرسائل الموجهة إليها وحدها،

ضمن المجموعة، كان قليلاً، لكنه يخاطبها في رسائل أخرى موجهة لأفراد الأسرة الآخرين، خاصاً إياها بالذكر، حيث بدأ إحدى تلك الرسائل بالعبارة التالية: أمي العظيمة.

أكثر من ذلك، لفتني أنه لا يعبر بشكل محدد عن مشاعره تجاهها، وتجاه أفراد الأسرة الآخرين، وإنما يكتفي بسرد تفاصيل حياته بعيداً عنهم، لأن تلك الرسائل كتبها وهو في حال سفر وترحال، وكان الهدف منها طمأنتهم على أحواله، لكنه يقدم، في تلك الرسائل، سرداً ممتعاً ليومياته يرتقي إلى مقام الأدب.

في نهاية إحدى تلك الرسائل التي كتبها من جزيرة سخالين خاطب تشيخوف أمه بالقول: «لن أحضر لك معاطف الفرو لأنه لا يوجد أي منها هنا. أحضرت لكم هدايا». هذا الانطباع عن تحاشي الكاتب البوح لأمه بمشاعره نحوها سرعان ما يتبدد، حين نقرأ في رسالة ضمها الكتاب، وموجهة إلى ابن عمه، ما لم يقله لها مباشرة، وإنما قاله عنها، حين كتب له: «إذا أرسلت لك رسائل كي توصلها إلى أمي أرجو أن تسلمها إليها على انفراد، فهناك أشياء في الحياة لا يستأمن عليها المرء سوى شخص واحد يثق به، ولهذا السبب أكتب إلى أمي من دون معرفة الآخرين، ممن لا يأبهون بأسراري، أو لا تمثل لهم أهمية». ثم يضيف: «لا يستحق أي شخص في هذا العالم الكريه محبتنا أكثر من أمهاتنا». هنا ندرك أن ثمة رسائل لم تتضمنها المجموعة، وجهها إلى أمه، وحرص على ألا يطلع عليها أحد، أو حتى لا يعرف أحد أنه كتبها لها أصلاً.

نموذج آخر من الرسائل للأمهات نجده عند قامة أخرى مهمة مثل تشيخوف، وإن كان في مجال آخر غير الأدب، هو الإيطالي انطونيو غرامشي التي وضع سعيد بوكرامي ترجمة لها في العربية.

وهذه الرسائل كتبها غرامشي خلال سنوات سجنه الطويلة في زمن فاشية موسوليني، لذا فإنها تحمل نَفَساً مختلفاً أملته ظروف السجن.

المدهش أن غرامشي لا يبوح لأمه بمعاناة السجن، وإنما يبوح بقوته كفرد يتحدى إرادة السجان في تحطيمه.

«السجن، يقول غرامشي مخاطباً أمه، يعتبر وسيلة مواجهة بحكم أنه لا يخيفني كفرضية، ولا يحبطني كوضع حقيقي. تعلمت أشياء كثيرة لم أكن أعرفها، وبرهنت لي تجربتي أني أكثر قوة حتى جسدياً، وأكثر حتى مما كنت أتصور، وهذا يساهم في جعل نظرتي للمستقبل نظرة هادئة».

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