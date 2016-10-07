بيت القصيد للرئيس

لامس حدود الوطن
أرسمها كما شئت
ناظر كيف تتغير
لم تشعر بها أنت
تسير وتركض نحوك
لا تريد أن ترى
ولست هنا دليلك
لأدلك على الطريق
لكني سأقولها لك
ضع يدك على القلب
إن لم تشعر بالنبض
أنطق بالعنوان الحق
سترى النتيجة فوراً
سرعات تفوق الوصف
كيف خرجت الصرخات
هو ينبض أم يحترق
ماذا يجري هناك..!
هل أنا بخير مثلك
أم فقير متعب ومنهك
لست أنا من أتكلم
هو الضمير الحي
لا تلمسه وأنت تخاطب
حتى لا يغرب كالشمس
الشعور لا إرداي هنا
توارث وميلاد حقيقي
لشعب وقضية تقاضي
العدالة والتساوي
فلا تستعجب الأمر بذلك
أنا وحدي أعاني مثلك
لكنك لست بمثلي حبيبي
فاحمل عنوانك بصدقي
وكلمات القمر لا تضيئ
غير كافية للكتابة..
لا لتحقيق الذات بمفردك
أنا وأنت عنواننا موحد
بالدم والشهادة بحرفنا
تأمل المشهد بالجنازة
تذكر أرواح غزة وقانا
وددت أن أصرخ ولم أستطع
تحيرت في بادئ الأمر..
كيف نخاطب الرئاسة..
بدأتها بالحب والرسالة
لست مع الشتم والإهانة
نقدم نقدنا برقي الأمانة
بالعزف على جراحنا..
ونحن نتسابق للتعزية..
مما تخافوا يا عربنا..
يقال عنكم جهلا بلا صداقة
لعدو يقتلنا ليلاً ونهاراً
جهاراً أمام أعينكم الغافلة
عن الحقيقة الكاملة بالجسد
لن أنتظر تلك المشاهد بكم
لا نريد دموعكم أن نراها..
لم تمر علينا بوداع شهيدنا
ملعونة تلك الدبلوماسية..
والكل يتاجر بنا كما يريد
كانت علاقات سرية منذ الضياع
أصبحت علانية ولا شرف ولا انتماء
للأرض المقدسة وأنتم تزورنها
ليس للصلاة بيوم الجمعة..
بل لوداع من أسس الكيان..
راقبنا التصريحات والأسماء
صعقنا من الصمت والرهبة..
باختفاء الرداء الحقيقي..
بيوم العلم الفلسطيني..
وهو يحلق في عقر الدار..
للكيان المغتصب من هناك..
لكننا ننتظر الرد اليوم..
سيكون الغد مشرق كما نحلم
هي البداية والنهاية قريبة
لنتخلص من هذا السرطان..
لنعود برسم الحدود العتيقة
جاهل من اعتقد بأننا نسينا
|< السابق
|التالي >