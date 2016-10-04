استوقد بالماء غمومي

حاملة طائرات فرنسية تشارك في الغارات على داعش بالعراق اقلعت مقاتلات من حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول الجمعة لتنفيذ عمليات ضد تنظيم داعش تمه...

تجدد إطلاق النار بين الهند وباكستان في كشمير إسلام آباد - تبادلت الهند وباكستان إطلاق النار من جديد ليل الجمعة السبت على جان...

روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي ترأست روسيا اعتبارا من الـ1 من أكتوبر/تشرين الأول رئاسة مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد أول...

الحوثيون يستهدفون سفنية إماراتية قبالة اليمن أعلنت قيادة قوات التحالف العربي السبت 1 أكتوبر/تشرين الأول قيامها بعملية إنقاذ لركاب مدنيين بعد...

تصريحات مسربة لكيري تقلب طاولة التسوية السورية رأسا على عقب اعتبر جون كيري أن الروس قد "خدعوه" في المفاوضات حول سوريا وأكد لمعارضين سوريين أن ...

موسكو تؤكد تمسكها باتفاق الهدنة في سوريا رغم الصعوبات أعلن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، الخميس 22 سبتمبر/أيلول، أن بلاده لا تعتزم الت...