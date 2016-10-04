موقع التجديد العربي

للتواصل عبر البريد الإلكتروني: arabrenewal2002@gmail.com 

 
  • default color
  • green color
  • blue color
إيبار ينتزع نقطة تاريخية من الريال ببرنابيو ::التجــديد العــربي:: تظاهرات في الأردن لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال ::التجــديد العــربي:: حاملة طائرات فرنسية تشارك في الغارات على داعش بالعراق ::التجــديد العــربي:: تجدد إطلاق النار بين الهند وباكستان في كشمير ::التجــديد العــربي:: روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي ::التجــديد العــربي:: الحوثيون يستهدفون سفنية إماراتية قبالة اليمن ::التجــديد العــربي:: تصريحات مسربة لكيري تقلب طاولة التسوية السورية رأسا على عقب ::التجــديد العــربي:: أوبك تتفق بالإجماع على خفض النفط في قرار تاريخي ::التجــديد العــربي:: مهرجان الشارقة السينمائي للطفل يعلن عن الأفلام المشاركة ::التجــديد العــربي:: "يا سم' مسك ختام مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي ::التجــديد العــربي:: الحمية الغذائية الصحية تقلل بمرور الوقت وفي مرحلة البلوغ مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري ::التجــديد العــربي:: القهوة تحسن النشاط الإدراكي للمسنين ::التجــديد العــربي:: المقاولون العرب يحقق فوزه الاول هذا الموسم على الإنتاج الحربي 2-صفر ::التجــديد العــربي:: يوفنتوس ونابولي يتصارعان على الصدارة.. وقمة بين روما وإنتر ::التجــديد العــربي:: حكام اضافيون في كأس آسيا 2019 ::التجــديد العــربي:: موسكو تؤكد تمسكها باتفاق الهدنة في سوريا رغم الصعوبات ::التجــديد العــربي:: "مجموعة دعم سوريا" تجتمع مجددا في نيويورك ::التجــديد العــربي:: عاهل الأردن: ما يعادل ربع موازنة الدولة موجه لنفقات اللاجئين ::التجــديد العــربي:: محمد بن نايف:أحبطنا 268 عملية إرهابية منها ضد دول صديقة ::التجــديد العــربي:: الشيوخ" يؤيّد بيع أسلحة للسعودية بـ1.15 مليار دولار ::التجــديد العــربي::

استوقد بالماء غمومي

الثلاثاء, 04 أكتوبر 2016 13:19 حسن العاصي ثقافة وفنون
إرسال إلى صديق طباعة PDF


عابر لرمل يغسل الخطايا

صوب ودائع الزيتون

أسبح في الأرض

تماماً شرق الليل الجاثم

فوق النهر

أحمل العصا

أختبر توبة الدروب

لم يمسني لون المعصية

منذ استل المطر

كف الصباح الأبيض

كنت استوقد بالماء غمومي

وقد بلغ الظمأ الانشطار

كانت هناك

ترتدي شال الأولياء

لا تشبهها شرفة الصلاة

ولا سدرة المرايا

تحمل في الضفائر البيضاء

موتاً يليق بالغريب

قالت

من اصطفاك بساطاً للنعش

ومن وهبك الفرس

قلت كان لي كرامة البكاء

بمقام القبور

قالت واكبداه

حزنك موتور أيها الشقي

على بعد وطأة

من النشور

مثل صدع التراب

انشق الليل موجاً

بمذاق الريح

ملأت يقظتي بالإيمان

ارتعش الفراغ في الغيبوبة الثانية

لا علم لي أي الأخضران

غفوت على قارعته

لم أفق

سلخت جسدي

توسدت دهشة البياض

ثوباً للكفن

قالوا

خلف الوادي يشيب صوت المطر

استنشقت طيب العذارى

قبل أن يرمق التراب

جسدي البارد

في الثلاثاء الخامس للموت

قالت بنات العم

هنا يرقد الغريب

وُلِدَ من رحم التهجد

عاش سبعون طعنة

ومات ضريراً

في الأربعين

قبل بلوغ الفِطام

**

 

 

< السابق   التالي >
 

حسن العاصي

كاتب فلسطيني مقيم في الدانمرك

 

 

شاهد مقالات حسن العاصي

أرشيف وثائق وتقارير

صحافة وإعلام

مواقــــع

أخبار منوعة

حاملة طائرات فرنسية تشارك في الغارات على داعش بالعراق

News image

اقلعت مقاتلات من حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول الجمعة لتنفيذ عمليات ضد تنظيم داعش تمه...

تجدد إطلاق النار بين الهند وباكستان في كشمير

News image

إسلام آباد - تبادلت الهند وباكستان إطلاق النار من جديد ليل الجمعة السبت على جان...

روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي

News image

ترأست روسيا اعتبارا من الـ1 من أكتوبر/تشرين الأول رئاسة مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد أول...

الحوثيون يستهدفون سفنية إماراتية قبالة اليمن

News image

أعلنت قيادة قوات التحالف العربي السبت 1 أكتوبر/تشرين الأول قيامها بعملية إنقاذ لركاب مدنيين بعد...

تصريحات مسربة لكيري تقلب طاولة التسوية السورية رأسا على عقب

News image

اعتبر جون كيري أن الروس قد "خدعوه" في المفاوضات حول سوريا وأكد لمعارضين سوريين أن ...

موسكو تؤكد تمسكها باتفاق الهدنة في سوريا رغم الصعوبات

News image

أعلن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، الخميس 22 سبتمبر/أيلول، أن بلاده لا تعتزم الت...

"مجموعة دعم سوريا" تجتمع مجددا في نيويورك

News image

تعقد "المجموعة الدولية لدعم سوريا" التي تضم 23 دولة ومنظمة دولية اجتماعا جديدا في نيو...

مجموعة التجديد

Facebook Image

المزيد في ثقافة وفنون

استوقد بالماء غمومي

حسن العاصي | الثلاثاء, 4 أكتوبر 2016

عابر لرمل يغسل الخطايا صوب ودائع الزيتون أسبح في الأرض...

تمرين إلى عبد الواحد مفتاح

عزالدين بوركة | الثلاثاء, 4 أكتوبر 2016

لكي تكتب قصيدة رائقة يلزمك مسدس ورصاصة واحدة...

مع ديفيد فيكينوس في روايته الجديدة

عبدالواحد مفتاح | الثلاثاء, 4 أكتوبر 2016

باستمتاع بالغ، تابعت رواية الفرنسي ديفيد فيكينوس (je vais mieux) (إني أتحسن) عن دار غلم...

بيان الفقراء...

محمد الحنفي | الثلاثاء, 4 أكتوبر 2016

الفقراء في وطني... لا يجدون... ما يأكلون... لا يجدون......

بؤس الإنتلجنسيا العربية: العزوف السياسي والجمود الأخلاقي

الفضل شلق

| الاثنين, 3 أكتوبر 2016

  تتعلق السياسة بالفضاء العام. تتعدد الآراء، يدور النقاش والحوار، والتواصل وتبادل الآراء، الحاجة إلى تس...

في خدمة الجمال

فاروق يوسف

| الاثنين, 3 أكتوبر 2016

  مثلما اكتشف الفرنسي كلود مونيه حدائقه المائية في نهاية حياته، فإن عبقري الرسم العراق...

-الوطن-مجلة الثقافة العربية في أمريكا

جميل السلحوت | الأحد, 2 أكتوبر 2016

  بمبادرة شخصيّة من المهندس ابراهيم هنية، الذي يرأس تحريرها، ومن الدكتور مثقال القاضي الذي ي...

بكت وأبكت فأنجبت

كرم الشبطي | الأحد, 2 أكتوبر 2016

غضبت وضللت الطريق رحلتُ مغمى العينان بدأت ملامسة الجدران سرت معها كما تشاء...

متعة الألم

سعدي العنيزي | الأحد, 2 أكتوبر 2016

    العنوان أعلاه ليس من باب اللعب بالألفاظ، إنما في الحقيقة أثبتت لنا التجارب وسير ...

مقال افتراضي: ثقافة المرياع

عطا مناع

| السبت, 1 أكتوبر 2016

  تعرفون أن الغالبية العظمى من الشعوب العربية تعيش العالم الافتراضي، لذلك لا بأس من الا...

لا شيء في الوطن العربي على ما يرام

د. عبدالعزيز المقالح

| الجمعة, 30 سبتمبر 2016

الفارق كبير وشاسع بين كتابة هادئة ناعمة تستند إلى روح مطمئنة ومناخ مستقر، وكتابة قلق...

فريسة داخل دائرة مجتمع

رانية مرجية

| الجمعة, 30 سبتمبر 2016

هناك التقينا في المقبرة بكت السماء حين رتلت الفاتحة... أذكرُ منديلاً غطى شعرها... وتأوه الض...

المزيد في: ثقافة وفنون
-
+
10
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterاليوم17598
mod_vvisit_counterالبارحة29388
mod_vvisit_counterهذا الاسبوع61055
mod_vvisit_counterالاسبوع الماضي99363
mod_vvisit_counterهذا الشهر74760
mod_vvisit_counterالشهر الماضي541063
mod_vvisit_counterكل الزوار34365955
حاليا يتواجد 1312 زوار  على الموقع