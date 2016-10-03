-الوطن-مجلة الثقافة العربية في أمريكا

بمبادرة شخصيّة من المهندس ابراهيم هنية، الذي يرأس تحريرها، ومن الدكتور مثقال القاضي الذي يرأس مجلس إدارتها ، صدر في شيكاغو العدد الأوّل من مجلة "الوطن" الثّقافية الشّهرية باللغة العربية، في أربع وعشرين صفحة من الحجم المتوسّط كمرحلة أوليّة، وشارك في العدد الذي احتوى عشرات المواضيع الثقافية المتنوعة عدد من مثقفي دول عربية مختلفة، ومن المهاجرين العرب في أمريكا، منهم على سبيل المثال لا الحصر:

د.حسن السلوادي، جميل السلحوت، د.طارق البكري، د.مثقال القاضي، د.عبد الرحيم جاموس، شوقية عروق منصور، ابتسام أبو واصل محاميد، محمد عبد القادر العجارمة، هشام عودة، عاطف رشدي، هاني الهندي وآخرون.

ويطمح مؤسّسو المجلة أن تكون المجلة عنوانا لنشر النتاجات الابداعيّة للمهاجرين العرب، والتّعريف بهم.

كما يطمحون بربط أبناء الجالية العربيّة الأمريكيّة بثقافتهم العربية، وتعريفهم بالمبدعين العرب. ويسعون أن تكون المجلة حلقة وصل بين المثقفين العرب في مختلف الأقطار العربيّة، وبين أبناء الجاليات العربية في أمريكا، ومن هنا فإنّهم يطمحون بأن يشارك المبدعون العرب في الوطن العربيّ الكبير وفي المهجر بالنشّر في المجلة، والاشتراك بها.