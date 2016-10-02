بكت وأبكت فأنجبت

غضبت وضللت الطريق
رحلتُ مغمى العينان
بدأت ملامسة الجدران
سرت معها كما تشاء
انتهت ولم تعد لي
شعرت بأني لوحدي
واجهت غبار الصحراء
بحثت عن عصا تسندني
حرقت أناملي بالرمال
نزفت من جسدي قبل عيني
حلقت الروح وحيدة تناجي
بقيت منهك لوهج الشمسِ
نبتت من حولي أزهار
أصبحت أرويها من جرحي
فرحت كلما رأيتها تنمو
استحقت مني أن أبقى لها
دامت عنوان الوفاء بعطرها
ضمدت ما لم يمكن تضميده
راحت تبكي دون أن تسألني
حضنت قبل سماعي بشكوتي
دعت كي أرحل عنها مودعاً
قالت هناك ستكون سعادتك
ابتسمت وقلبي يعتصر بالألم
طويت الصفحة كما أرادت
رغبت البقاء رغم المغادرة
سكنت واستوطن الحزن قلبي
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