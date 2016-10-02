متعة الألم

العنوان أعلاه ليس من باب اللعب بالألفاظ، إنما في الحقيقة أثبتت لنا التجارب وسير حياة بعض الأدباء والفلاسفة أنهم يشعرون بالمتعة أو اللذة وهم يعانون من الألم، بل أنهم يتعمدون ذلك، أي الاتجاه لممارسة الألم واستبعاد اللذة، ولكن كيف يكون للألم متعة؟

وما المقصود بمتعة الألم؟ هل هي المتعة الجسدية أم النفسية أم الفكرية؟

في الحقيقة يكون للألم متعة في حالة إدراك من مارس أو عاش هذا الألم أنه سيجني بعد ممارسته لهذا الألم أو العيش فيه من المتعة أفضل من متعة عدم ممارسته لهذا الفعل، كذلك إن هذه المتعة ربما تكون جسدية أو نفسية أو فكرية، وربما تكون جميعها في آن واحد، هذا ما نجده مثلاً في سير حياة بعض الفلاسفة والأدباء الذين عاشوا وماتوا على الإيمان ببعض المبادئ والأفكار والدفاع عنها رغم ما يشعرون به من آلام لتطبيقها.

فمثلاً نجد سقراط عندما حكم عليه بالإعدام عندما أُتهم بإزدراء آلهة اليونان كان بإمكانه التراجع عن أقواله عندما طلب منه القضاة ذلك، وأيضاً الهروب من السجن عندما عرض عليه بعض تلامذته تهريبه من السجن، ولكنه رفض ذلك، وفضّل تجرع سمّ الشكران والموت لإيمانه بصحة أقواله ولأيمانه بضرورة الانصياع لأوامر القانون، كذلك نجد في سيرة أسبينوزا أنه تخلى عن ملذات العيش لاعتقاده أن تلك الملذات ستفسده وإنها ستثنيه عن تكملة مشاريعه الفكرية التي جاء بها، فهو مثلاً تخلى عن ميراثه من أبيه لأخته، كذلك رفض طلب بعض الأثرياء وأسمه سيمون دوفريس تخصيص راتب سنوي له، بحجة أن مبلغاً من هذا الحجم سيبعده عن دراسته وانشغالاته التأملية، وكان يكسب قوته من عمله بصقل العدسات البصرية زهاء اثنتي عشر سنة، وعُرف عنه بساطته في العيش والقبول بأقل القليل، " يقول اسبينوزا في نقده لملذات الحياة " فالأشياء التي يلهث وراءها عامة الناس لا تبخل علينا فقط بالعلاج المفيد لحفظ كياننا، وإنما هي تحول دونه، فتكون في الغالب سبباً في هلاك من يملكها، وتكون دائماً سبباً في هلاك من تملكه " كذلك تعرضه للطرد من طائفته اليهودية بعد تحذيره وتعرضه للملاحقة من قبل السلطات الهولندية بسبب جرأة أفكاره التي نشرها، دليل على تفضيله النضال والألم من أجل الدفاع عن أفكاره، ويعتبر اسبينوزا من أوائل المفكرين اللذين نقدوا بشكل جذري العهد القديم، بل يعتبر من أوائل المفكرين اللذين نادوا بالحرية للفرد وأن السلطات يجب أن تمتثل لحرية الأفراد والشعوب لا العكس فهو يقول " ذهن الإنسان لا يمكن أن يقع تحت سيطرة أي إنسان آخر، إذ لا يمكن أن يخول أحد بإرادته أو رغماً عنه إلى أي إنسان آخر حقه الطبيعي أو قدرته على التفكير وعلى الحكم في كل شيء " وهذا ما نجده كذلك في سير حياة فلاسفة عصر التنوير وخاصة فولتير وجان جاك روسو، وتحمّلهم لألم الملاحقة والاعتقال واضطرارهم للتشرد والهروب عند ملاحقتهم من قبل السلطات الفرنسية.

كذلك نجد متعة الألم لبعض ممارسي الطقوس الدينية الهندية والبوذية مثل الوصول إلى " النرفانا " وهو ما يعرف عندهم بحالة السعادة الكاملة عن طريق التخلي تماماً عن رغبات الحياة، وبالتالي الخلو من الألم، أو ما نجده لبعض ممارسي الطقوس الصوفية والذين يبتعدون عن ملذات الحياة والزهد بها من أكل أو شرب وغيره إعتقاداً منهم إن تلك الطرق ستقربهم من الله. هؤلاء يمارسون الألم من أجل المتعة أو الحصول على السعادة.