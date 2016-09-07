مكتبات القامات





حكى بابلو نيرودا عما ناله من إساءة وأذى حين فكر أن يهدي الجامعة الوطنية في بلاده مكتبته الشخصية حين تقدم به العمر، وأحسَّ بأن ثروة الكتب التي جمعها من كل مكان يجب أن تكون متاحة للناس كي يطلعوا على كنوزها، التي نهل منها كي يصبح ما أصبحه، شاعراً كونياً يقرأه العالم بكل اللغات.

مدير مكتبة الجامعة وافق على العرض السخي الذي قدمه الشاعر، لكن هذا استنفر الأوساط اليمينية الموغلة في عدائها للثقافة، ولكل ما هو تقدمي، فحاكت المكائد التي وصلت حد إخضاع الرجل للجنة تحقيق، لأنه أعطى نيرودا الموافقة، تماماً كما يحقق مع أي متهم بارتكاب جنحة أو حتى جريمة.

وقد تفاجأت حين اطلعت مؤخراً في مؤلف إبراهيم الحيدري عن عالم الاجتماع العراقي الشهير علي الوردي على حكاية تشبه حكاية نيرودا مع إهداء كتبه، حتى لو اختلفت التفاصيل، والمكان.

حسب الحيدري، كانت مكتبة الوردي تضم أكثر من خمسين ألف مجلد أغلبها من المصادر والمراجع العلمية والأدبية والتاريخية الثمينة باللغتين العربية والإنجليزية، يندر أن يوجد مثيل لها في المكتبات الأخرى في العراق، هذا فضلاً عن مخطوطات لا تقدر بثمن.

وقبل وفاته بسنوات قليلة حاول الوردي الاتفاق مع المكتبة الوطنية ببغداد على أن يُهديها مكتبته بعد وفاته، تماماً كما هو الأمر مع نيرودا، مقترحاً أن تخصص قاعة في المكتبة الوطنية تحمل اسم من يهدي مكتبته الشخصية إليها على أن يعلن عن مضمونها على الناس حتى يرجع إليها كل الدارسين بمن فيهم طلاب الدراسات العليا.

والواضح أن هذا الاقتراح لم ينل موافقة إدارة المكتبة العامة، ما يقدم مؤشرات على الطريقة التي تتعامل معها بعض الأجهزة القائمة على التعليم والثقافة مع قامات عملاقة في دنيا الثقافة في بلدانها، يتخطى صيتها بكثير نطاق البلد المعني، كما هي الحال مع نيرودا في تشيلي ومع علي الوردي في العراق، حيث يجري التعامل بمنتهى الخفة مع إرثها في كافة أوجهه، باستخدام التدابير البيروقراطية ذريعة وحجة، فيما الهدف الحقيقي هو «الانتقام» من هذه القامات لأن ما لها من مواقف لا يصادف هوى في نفوس القائمين على الأمور.

وحين يدور الحديث عن المكتبات الخاصة لقامات بهذا الوزن، فما أكثر ما تتبعثر محتوياتها بعد رحيلهم وتتلف حيث لا تجد اليد الحانية التي تتعهدها بالرعاية والاهتمام، وتقدرها حق قدرها كجزء من الإرث الثقافي للشعوب التي تنتمي إليها هاته القامات، الذي يجب أن يصان، ويصبح الوصول إليه والاطلاع عليه حقاً للجميع.

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