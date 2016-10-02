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كلينتون أم ترامب؟

الأحد, 02 أكتوبر 2016 19:06 د. حسن مدن قضايا ومناقشات
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مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية تزداد حمّى المنافسة بين المرشحين: الجمهوري دونالد ترامب، الذي تأهّل للترشح رغم مناوئة خصوم أشدّاء له داخل الحزب الجمهوري ، والديمقراطية هيلاري كلينتون التي ما زال يُنظر إليها على أنها ممثلة مواقع رسم القرار في الولايات المتحدة، وهو انطباع تعمل هي على تعزيزه من خلال إظهار مقادير من الوقار والحكمة في خطابها الانتخابي، بالمقارنة مع الخطاب الشعبوي التحريضي لمنافسها.

 

التوقّعات، في أغلبها، تذهب إلى ترجيح فوز كلينتون انطلاقاً مما سبق، لكن ما زال محيراً أن الفارق في النسب المتوقّعة للأصوات التي سينالها المرشحان، كما تظهرها استطلاعات الرأي لا تعطي كلينتون، رغم تقدمها على خصمها، مساحة آمنة تجعل من فوزها أمراً محسوماً أو حتى شبه محسوم، مع أن كثيراً من العوامل تميل لصالحها، رغم شراسة حملة ترامب ضدها، ونجاحه في إثارة أسئلة حرجة حول أدائها عندما كانت وزيرة للخارجية، أو حتى إثارة شبهات حول ذمتها المالية.

إلى حدٍ كبير تواجه كلينتون نفس التحديات التي واجهتها في تنافسها مع أوباما للظفر باختيار الحزب الديمقراطي لأحدهما مرشحاً له في الانتخابات الرئاسية قبل ثماني سنوات، حيث تفوّق عليها أوباما في حينه في جذب الشباب والملونين إلى جانبه، ساعده أصله الملون، وسنّه الصغرى بالقياس لكلينتون، وكونه وجهاً جديداً واعداً فيما كان الناس اعتادت على رؤية كلينتون فترة رئاسة زوجها.

سعى أوباما لتوجيه السود والملونين للتصويت لكلينتون، وهو أمر نظر إليه المراقبون بالكثير من الازدراء، كونه توظيفاً عرقياً لشأن سياسي عام. وقد أثّر ذلك سلباً في دعوته، فمن فضّلوه هو شخصياً عليها، قبل سنوات ثمان، ليسوا بالضرورة مستعدين للإصغاء إليه في التصويت لها هذه المرة.

أما القاعدة الانتخابية للديمقراطيين من الشباب فقد كانت تفضل منافس كلينتون من داخل حزبها بيرني ساندرز، ذا الميول اليسارية والذي ألهمت خطاباته الشباب، وحشدتهم حوله، لكنه لم يتابع السباق حتى النهاية، وتنازل لصالح كلينتون، وشأنه شأن أوباما، وربما أكثر، لم يوفّق تماماً في تجيير أصوات مريديه لصالح كلينتون.

كل تلك عوامل تضعف من فرص كلينتون، وليس شرطاً أن تذهب أصوات هؤلاء المتحفظين عليها من ناخبي الديمقراطيين لصالح ترامب، وإنما تعبر عن موقفها بالعزوف عن المشاركة، وهو أمر سيكون في صالحه بالتأكيد.

استطلاعات الرأي لا تزال تعطي الأفضلية لكلينتون، لكن النتيجة الصاعقة للاستفتاء الذي جرى في بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي بفوز المنادين بالخروج على خلاف ما كانت الاستطلاعات تؤكده، تأكيد أن كل شيء ممكن في السياسة، كما في الحياة كلها.

madanbahrain@gmail.com

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د. حسن مدن

تعريف بالكاتب: كاتب ورئيس جمعية المنبر البحرينية
جنسيته: بحريني

 

 

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