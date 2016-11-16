موقع التجديد العربي

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الاحتفالات بـ 2017 حول العالم ::التجــديد العــربي:: تأهب أمني عالمي عشية الاحتفال برأس السنة ::التجــديد العــربي:: عشرات القتلى والجرحى في ثلاثة تفجيرات في العاصمة العراقية ::التجــديد العــربي:: القوات العراقية "تحرر حي القدس الثانية" شرق الموصل من قبضة مسلحي تنظيم داعش ::التجــديد العــربي:: تعرّف إلى مصير الوزراء المعفيين من الحكومة السعودية ::التجــديد العــربي:: مجلس الأمن يدعّم بالإجماع وقف إطلاق النار بسوريا لصالح مشروع القرار الروسي ::التجــديد العــربي:: الشرطة البرازيلية تتحدث عن 'جريمة عاطفية' تواطأت فيها زوجة السفير اليوناني مع ضابط في السفارة وأودت بحياة السفير كيرياكوس اميريدس ::التجــديد العــربي:: قتلى جراء اعصار "نوك تين" الذي ضرب الفلبين ::التجــديد العــربي:: مكمل غذائي يحمل اسم HRB أو "رحمة ربي" يثير جدلا كبيرا في الأوساط الجزائرية ::التجــديد العــربي:: العثور على الصندوق الأسود للطائرة الروسية و انتشال 80 جثة من ضحايا الطائرة "تو-154" ::التجــديد العــربي:: السيسي: الظروف الاقتصادية الصعبة ستتحسن خلال 6 أشهر ::التجــديد العــربي:: حكومة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري تنال ثقة مجلس النواب بـ 87 صوتا من أصل 92 مقترعا ::التجــديد العــربي:: 259مليار دولار تجارة دبي الخارجية غير النفطية في 9 أشهر ::التجــديد العــربي:: تأسيس اتحاد دولي للكتّاب والأدباء الفلسطينيين ::التجــديد العــربي:: مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة: بمشاركة فنانات وممثلات عن المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية، المهرجان يفتح الباب لمناقشة قضايا المرأة والعنف ضدها ::التجــديد العــربي:: وفاة المغني البريطاني جورج مايكل عن عمر 53 عاماً ::التجــديد العــربي:: العلاج الطبيعي يكافح الالتهاب الرئوي ::التجــديد العــربي:: رونالدو ينال جائزة 'غلوب سوكر' لافضل لاعب في العالم في دبي للمرة الثالثة، والمصري محمد صلاح الافضل عربيا ومنحت جائزة افضل ناد خليجي الى الهلال السعودي ::التجــديد العــربي:: فوز «الاتحاد» بيدربي جدة يضيء طريق التأهل عبر مضيق الأهلي محققا انتصاراً مستحقاً ومثيراً ٣-٢ ::التجــديد العــربي:: السلطات التركية تحقق مع الآلاف للاشتباه في "دعم الإرهاب" عبر الانترنت ::التجــديد العــربي::

رأي التحـــــرير

خواطر حول دور مراكز البحوث الخليجية

د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016

أثارت المناقشات المكثفة في مؤتمر مؤسسة الفكر العربي، في الدورة الخامسة عشرة، نقاطا مهمة حول دور مراكز البحوث الخليجية، جديرة بالرصد والملاحظة، والأمل كبير أن تسهم في تطوير هذه المراكز، من أجل أن تكون قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية والبناء.... للمزيد..

في أهمية مراكز البحوث للدفع بعمليات التنمية

د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016

عقد في مطلع هذا الأسبوع، المؤتمر العلمي السنوي لمؤسسة الفكر العربي، في مدينة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان لي شرف المشاركة في هذا المؤتمر بإعداد ورقة حملت عنوان قراءة تحليلية لدور مراكز البحوث في دول مجلس التعاون الخليجي.... للمزيد..

تغيرات استراتيجية في خريطة الصراع بالشرق الأوسط

د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016

تتسارع الأحداث في مجرى المواجهة العسكرية، في كل من العراق وسوريا، لصالح المركز، في كل من بغداد ودمشق. ومن المؤكد أن ذلك لم يكن له أن يتحقق من غير توافقات دولية، وتحديدا بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.... للمزيد..

تسريع عملية التهويد في المدينة المقدسة

د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016

تأسس الكيان الصهيوني الغاصب، على قاعدة نفي وجود الشعب الفلسطيني، جملة وتفصيلا. ولم تكن مقولة غولدا مائير، عن "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" سوى التجسيد لهذا السلوك.... للمزيد..
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قضايا ومناقشات

الدين والشرعية الواهية

د. حسن حنفي

| السبت, 31 ديسمبر 2016

في عصرنا الذي تتزايد فيه مظاهر الحياة الدينية، ويصبح الدين هو الثقافة والسياسة والاجتماع والاقتصاد والقانون، يجدر التمييز بين الشرعية الفعلية والشرعية الواهية أو المزيفة باس... التفاصيل..

هل يعيد التاريخ نفسه؟

د. عبدالعزيز المقالح

| السبت, 31 ديسمبر 2016

ليس صحيحاً ما تذهب إليه بعض الكتابات المعاصرة من أن التاريخ يعيد نفسه، الناس أحياناً هم الذين يكررون أخطاء أسلافهم فيبدو تكرارها وكأنه إعادة للتاريخ. وكث... التفاصيل..

من سمات العلاقات الدولية

منير شفيق

| السبت, 31 ديسمبر 2016

لعل من أهم السمات العالمية والإقليمية الجديدة تتمثل ببروز نمط جديد من المحاور التي لا تشبه نمط المحاور التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية أو قبل... التفاصيل..

خطيئة مجلس الأمن والمُقدَّس الصهيوني!

عبداللطيف مهنا

| السبت, 31 ديسمبر 2016

على مدى الصراع العربي الصهيوني وحتى قرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2334 المتعلق بالتهويد، استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض "الفيتو" فقط 71 مرة لحماية الك... التفاصيل..

المسؤولية الأميركية عن الإرهاب المعولم

السيد يسين

| السبت, 31 ديسمبر 2016

في ختام إطارنا النظري الذي وضعناه عقب الأحداث الإرهابية التي وقعت في سبتمبر عام 2001 ضد الولايات المتحدة الأميركية تحدثنا عن النتائج المتوقعة للحدث من ناح... التفاصيل..

مواجهة السيناريو الأسوأ

أحمد الجمال

| السبت, 31 ديسمبر 2016

تساءل بعض السادة القراء عن نبرة التشاؤم في مقالي الأسبوع الفائت، ولم يشف غليلهم إجابة تقول إنه كان مجرد افتراضات ضمن السيناريو الأسوأ، وأن الأسئلة الت... التفاصيل..

جديد الفاشية الإسرائيلية!

د. أسعد عبد الرحمن

| السبت, 31 ديسمبر 2016

القومية المتطرفة هي مادة الوقود الأهم التي تغذي الفاشية. والدولة الصهيونية هي أبرز وآخر معاقل هذه الفاشية في العالم، حسب ما هو واضح وما وصلنا على... التفاصيل..

قضايا محالة إلى عام جديد

جميل مطر

| السبت, 31 ديسمبر 2016

  لا أذكر عاما خلّف للعام الذي يليه ما يخلّفه العام المنقضي لعام آت بعده من قضايا خطيرة بعضها بالغ التعقيد وبعضها مصيري أو بالأصح تاريخي. ... التفاصيل..

قرار أممي بين قوسين

فيصل جلول

| السبت, 31 ديسمبر 2016

قدم القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الصهيوني، بوصفه انتصاراً تاريخياً للقضية الفلسطينية، وبالغ البعض في تعظيم هوية القرار جراء ردود الفعل الس... التفاصيل..

وفي الناس المسرّة..

زياد شليوط

| السبت, 31 ديسمبر 2016

ساعات تفصلنا عن نهاية العام 2016 الذي شهد تخبطات كبيرة، لكنه لم يقو على قمع النشيد الملائكي أمام مغارة الطفل المولود في بيت لحم، النبي الف... التفاصيل..

التفكير والتكفير!

د. عبدالحسين شعبان

| السبت, 31 ديسمبر 2016

يحتاج المراقب لمعرفة منبع التكفير الإرهابي، الوقوف عند بعض منطلقاته النظرية، ليستطيع فهم تطوّره، لا سيّما بربط حلقاته التاريخية، إضافة إلى متابعة بعض شخصياته مثل أسا... التفاصيل..

ليس ﺑ«الصفعات» ينتهي الاحتلال!

عوني صادق

| السبت, 31 ديسمبر 2016

قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، جاء بإجماع الدول الأعضاء في المجلس، وكان كلمة واضحة أدانت الس... التفاصيل..

لا لتطبيع العرب مع العدو الصهيوني

منى عباس فضل

| السبت, 31 ديسمبر 2016

لتُسمَ الأشياء بأسمائها؛ عملية الاختراقات التي ينفذها العدو الصهيوني باتت فاقعة ناصعة واضحة، تتم مباشرة أو بالوكالة عبر جماعاته التخريبية من المنظمات اليهودية الأميركية أو من ... التفاصيل..

العام 2016.. إعادة هندسة تركيا

د. محمد نور الدين

| السبت, 31 ديسمبر 2016

كل شيء كان في عام 2016 مختلفاً في تركيا، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. كان عاماً حافلاً بالمتغيرات الداخلية السياسية والأمنية.... التفاصيل..

2017... عام «العائدين من سوريا والعراق»

عريب الرنتاوي

| السبت, 31 ديسمبر 2016

في تونس، يدور سجال واسع حول الكيفية التي يتعين على السلطات التعامل فيها مع «العائدين من سوريا والعراق»... نقابة رجال الأمن، تقترح إسقاط الجنسية عنهم وتح... التفاصيل..

توجيهات الرئيس

فهمي هويدي

| السبت, 31 ديسمبر 2016

من عناوين الصحف المصرية التي صدرت خلال الأسبوعين الأخيرين ما يلي: أقصى درجات الاستعداد والحذر - الرئيس يوجه بتكثيف الوجود الأمني بالأماكن العامة - مشروعات عمل... التفاصيل..

مشكلة نتنياهو مع أوباما أم مع أميركا؟

د. صبحي غندور

| السبت, 31 ديسمبر 2016

    نتنياهو كان محقاً في اتهاماته لإدارة أوباما بأنها كانت وراء إعداد وتسهيل صدور القرار 2334 عن مجلس الأمن الدولي، والذي طالب إسرائيل «بوقف فوري وكامل ... التفاصيل..

لنركز على الأمراض بدلاً من «العوارض»

د. علي محمد فخرو

| الجمعة, 30 ديسمبر 2016

    الحوادث الكبيرة والمآسي المفجعة التي تجتاح المجتمعات العربية منذ بضع سنين، لا يمكن إلاً أن تؤدي إلى ضعف التركيز والتشتُت في ذهنية الانسان العربي.... التفاصيل..

عودة الدواعش واستيقاظ الخلايا النائمة

رضي الموسوي

| الجمعة, 30 ديسمبر 2016

    يثار جدل كبير في المنطقة العربية حول ما بعد هزيمة تنظيم داعش في العراق، تشعب في تونس إزاء احتمالات عودة مئات من الشباب التونسي الذين ... التفاصيل..

القرار ٢٣٣٤ والهيستيريا الصهيونية

د. علي عقلة عرسان

| الخميس, 29 ديسمبر 2016

    يوم الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠١٦، صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي اعتبر قراراً تاريخياً، في مسار قضية فلسطين، حيث لم يتخذ قرار بشأن ... التفاصيل..

التنمية المستدامة والمستجدات الراهنة

د. حسن العالي

| الأربعاء, 28 ديسمبر 2016

    يتضمن مفهوم التنمية المستدامة الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، كذلك تبني العديد من المبادئ أهمها توسيع خيارات الناس وتهيئة الفرص لهم في مجالات العمل والكسب... التفاصيل..

عن التأقلم والإندماج ولو متأخراً

د. صباح علي الشاهر

| الأربعاء, 28 ديسمبر 2016

    في أواخر التسعينات من القرن الماضي ، وبينما كنت جالسا مع صديق لي على مصطبة في أحد باركات لندن، إذا بصديق يهرع صوبنا ملوحاً بشيء ... التفاصيل..

اليسار العربي... الانبثاق والنهوض والانحسار (1 – 3)

عبدالنبي العكري

| الأربعاء, 28 ديسمبر 2016

    نظم معهد الدراسات الشرقية الألماني (OIB) في بيروت منتدى بشأن اليسار العربي في صيرورته التاريخية خلال يومي 12 و13 ديسمبر/كانون الأول، وجرت أعماله باللغة الإنجليزية.... التفاصيل..

صورة الإعلام

د. حسن حنفي

| الثلاثاء, 27 ديسمبر 2016

الإعلام هو الخبر شكلاً وموضوعاً. شكلاً في طريقة إرساله، وموضوعاً في مضمون الرسالة. ويخجل المواطن العربي، خاصة المصري، من الإعلام الذي يعيش فيه، الإعلام المقروء كال... التفاصيل..

من الإصلاح الديمقراطي إلى «الثورة»

د. عبدالاله بلقزيز

| الثلاثاء, 27 ديسمبر 2016

انحسرت موجةُ الخيار الإصلاحي الديمقراطي، في السنوات الأخيرة، لدى قسمٍ غير قليلٍ من المعارضات العربية التي كانت قد تبنّته منذ ثلاثة عقود. ولقد أتت أحداثُ ما ... التفاصيل..

هل نحن مغفلون أم مستهدفون؟

د. عبدالعزيز المقالح

| الثلاثاء, 27 ديسمبر 2016

منذ ثلاثين عاماً تقريباً، استحوذ عليّ سؤال أساسي. كان يومئذ من منظور ما يجري في الوطن العربي -على درجة من الأهمية- ويبدو أنه الآن، وبعد الت... التفاصيل..

ثقافة وفنون

وخز النعال

سعيد لعريفي

| السبت, 31 ديسمبر 2016


ويموج البحر

كي يمسح أثر النعال

وينتفض الماء

... التفاصيل..

فن الإصغاء إلى الذات وتنمية الاهتمام بالعالم

د. زهير الخويلدي

| السبت, 31 ديسمبر 2016


"على الإنسان أن يعرف كل شيء لكي يقرر... لأن أفضل ما يمكن من الاقتدار في العيش يعتمد على الدرجة التي نعرف بها ... التفاصيل..

يوميّات الحزن الدّامي

قراءة: نزهة أبو غوش | السبت, 31 ديسمبر 2016


يوميّات الحزن الدّامي، صدر حديثًا – 2016- نصوص للكاتب جميل السّلحوت، عن مكتبة كلّ شيء، حيفا.

التفاصيل..

القلبُ والألوان

محمد جبر الحربي

| السبت, 31 ديسمبر 2016


1.

هلْ نامتْ..؟!

ما نامتْ..!

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زَهْرَةٌ

د. لحسن الكيري

| السبت, 31 ديسمبر 2016


نظم: خِرُونِمُو دِي لَا أُوسَّا*

ترجمة: الدكتور لحسن ... التفاصيل..

عبدالرزاق الساحلي صاحب الألغاز المحيرة

فاروق يوسف

| السبت, 31 ديسمبر 2016


من اليسير أن تراه من خلال رسومه. لكن حين تذهب إلى مدينته تقترب من جوهر حكايته. تمشي كما لو أنه يمسك بيدك ... التفاصيل..

رأيك خطأ لا يحتمل الصواب

د. عبدالمحسن هلال

| السبت, 31 ديسمبر 2016


لماذا لا يقبل العقل العربي النقد، سؤال يطل برأسه كلما قرأت عن خلاف فكري من أي نوع، تذكرون محاولات تجديد الفكر الديني، ... التفاصيل..

العصر الجديد

أميمة الخميس

| السبت, 31 ديسمبر 2016


لم يستطع الإنسان الغربي الحديث أن يكمل رحلته الكونية وحيدا في رفقة العلم فقط!!

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مـــدارات

هاني الهندي.. فارس عربي ترجل

عوني فرسخ

| السبت, 31 ديسمبر 2016

التحق بالرفيق الأعلى في عمان يوم الجمعة السادس عشر من الشهر الجاري هاني الهندي «أبو محمود». ويعتبر الفقيد في طليعة قادة العمل القومي العربي، وبين أكثرهم مصداقية وإخلاصاً،... التفاصيل..

وقُدمت الطفلة قربانا للشيطان

د. ميسون الدخيل

| السبت, 31 ديسمبر 2016

كم مرة سمعنا عن استخدام الأطفال في العمليات الانتحارية والقتالية في العراق وسورية واليمن وإفريقيا وتركيا وأفغانستان؟ كم مرة صعقت الإنسانية بجرائم ضد الإنسانية تحت مسميات مختلفة! ويقف العالم متف... التفاصيل..

كلام جرايد

عبدالله العلمي

| السبت, 31 ديسمبر 2016

كلام جرايد هو مصطلح تستخدمه العامة للتعبير عن عدم الثقة في بعض التصريحات الرسمية أو غير الرسمية المنشورة في الصحافة، أو التقارير الصحافية الصادرة عن جريدة ما، تجاه شأن معي... التفاصيل..

الجامعة الأردنية تنفض غبار مقرراتها

د. مهند مبيضين

| السبت, 31 ديسمبر 2016

إصلاح التعليم العالي ليس فقط في البيئة الجامعية، أو باضافة مباني جديدة، أو بقانون تعليم عالي جديد، أو بآلية تعيين رؤساء جديدة أو بمنح الجامعة الاستقلالية، كل ذلك مهم، وكا... التفاصيل..

بعض مراحل “الطائفية” في العراق

وليد الزبيدي

| السبت, 31 ديسمبر 2016

تردد كلام كثير قبيل الغزو الأميركي للعراق عام 2003 عن حرب أهلية دامية تنتظر العراقيين في حال انهارت السلطة القائمة قبل الغزو، وحذر الكثيرون من تلك الصورة المخيفة التي قال... التفاصيل..

المصالح الشخصية وحزم المسؤول

فاطمة آل تيسان

| السبت, 31 ديسمبر 2016

لا نشك في أن من تولى مسؤولية عمل أو منصب يأتي في بداية الأمر وهو محمل بثقل الأمانة، جاعلا نصب عينيه الاجتهاد والعمل الدؤوب ليخلق الفارق بينه وبين من سبق... التفاصيل..

الفشل الحقيقي

فاطمة المزروعي

| السبت, 31 ديسمبر 2016

طبيعة الحياة أنها معاناة وتعب، وكما قال المولى عز وجل في محكم التنزيل: (لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ)، والمعاناة والألم واقع ماثل في حياتنا، ولا مجال للإنكار أو التشكيك، وال... التفاصيل..

«الايكونوميست» تدعو لإصلاح نظريات الإدارة المعاصرة

منصور الجمري

| الجمعة, 30 ديسمبر 2016

    في عددها الصادر بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول 2016، دعت مجلة «الايكونوميست» إلى إصلاح نظريات الادارة المعاصرة، وقالت إن الإصلاح المنشود يجب أن لا يقل عن مستوى الإصلاح الديني ... التفاصيل..

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أخبار منوعة

الاحتفالات بـ 2017 حول العالم

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انطلقت الاحتفالات بالعام الجديد 2017، من جزر المحيط الهادئ مرورا بنيوزيلندا وأستراليا، ثم دول شرق...

تأهب أمني عالمي عشية الاحتفال برأس السنة

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تشهد عواصم غربية وعالمية تعزيزات أمنية مشددة عشية الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة تحسبا لوق...

عشرات القتلى والجرحى في ثلاثة تفجيرات في العاصمة العراقية

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قتل 32 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في ثلاث تفجيران، بينها تفجيران نفذهما انتحاريان في ...

القوات العراقية "تحرر حي القدس الثانية" شرق الموصل من قبضة مسلحي تنظيم داعش

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حررت القوات العراقية حي القدس الثانية في المحور الشرقي لمدينة الموصل، حسبما أعلن الجيش الع...

تعرّف إلى مصير الوزراء المعفيين من الحكومة السعودية

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الرياض- حسن الجابر- شهدت السعودية منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد...

الشرطة البرازيلية تتحدث عن 'جريمة عاطفية' تواطأت فيها زوجة السفير اليوناني مع ضابط في السفارة وأودت بحياة السفير كيرياكوس اميريدس

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ريو دي جانيرو - قتل السفير اليوناني في البرازيل كيرياكوس اميريدس الاثنين في ضاحية ريو...

قتلى جراء اعصار "نوك تين" الذي ضرب الفلبين

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لقي أربعة أشخاصا حتفهم جراء اعصار (نوك تين) القوي الذي ضرب الفلبينقتلى جراء اعصار "نو...

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الأعمـــــدة

عبد الغني الطيبي

علاء كعيد حسب | 31 ديسمبر 2016

القرار 2334، انتصار للأحلام وحسب

د. عادل محمد عايش الأسطل | 31 ديسمبر 2016

عيد الميلاد يجسد ثقافة النضال والمحبة

عباس الجمعة | 31 ديسمبر 2016

كلنا في الهوى مساكين

كرم الشبطي | 31 ديسمبر 2016

مثلث الامن والامان العربي

سميح خلف | 31 ديسمبر 2016

نحن وأمريكا

د. حسن مدن | 31 ديسمبر 2016

يوم تموت الحرية يموت عطاء الإنسان

جمال ايوب | 31 ديسمبر 2016

هل عاد الموساد الإسرائيلي إلى تونس من جديد

د. مصطفى يوسف اللداوي | 31 ديسمبر 2016

الشهيد الزواري مفخرة المقاومة

د. فايز أبو شمالة | 31 ديسمبر 2016

اختطاف الدّين

جميل السلحوت | 31 ديسمبر 2016

الشهيد عمر، كما الشهداء، حي فينا...

محمد الحنفي | 31 ديسمبر 2016

نحن بين الشرق والغرب

د. حسن مدن | 27 ديسمبر 2016

الأهم؛ ما بعد صدور القرار

د. فايز أبو شمالة | 27 ديسمبر 2016

كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول العام الجديد

جمال ايوب | 27 ديسمبر 2016

الكيان الصهيوني من أول كف دولي هرَّت أسنانَهُ

د. مصطفى يوسف اللداوي | 27 ديسمبر 2016

قرار مجلس الأمن ادانة للاستيطان.. وماذا بعد...؟؟؟!!!

سميح خلف | 27 ديسمبر 2016

أخي المسيحيّ

جميل السلحوت | 27 ديسمبر 2016

يستمر فعل الشهيد عمر...

محمد الحنفي | 27 ديسمبر 2016

وينك يا سوسو ههه

كرم الشبطي | 27 ديسمبر 2016

حملت كفني خفاش ليل

فاطمة الزهراء فلا | 24 ديسمبر 2016
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قالت الصحف

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دراسـات

الوحدة العربية وقوى التخريب الصهيوني ووثائقه بدءاً بسوريا

د. ساسين عساف

| السبت, 24 ديسمبر 2016

"... إنّ علينا العمل لإحراق سوريا من الداخل.. وهو ما يحدث الآن.." (هنري كيسنجر، مقا...

تغريبة يهود البلاد العربية: سفر الخروج الثاني

د. عزالدين عناية

| الخميس, 22 ديسمبر 2016

أولا: ذكرى الأمس وواقع اليوم شهدت أوضاع اليهود في البلاد العربية منذ مطلع القرن الف...

حال الحرية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

د. زهير الخويلدي

| الخميس, 22 ديسمبر 2016

"ما هي لحظة الشعور باحترام الذات؟... احترام ذاتي الذي أبحث عنه عن طريق احترام الآ...

الوحدة العربية في مشهد دولي جيو- استراتيجي مختلف

د. ساسين عساف

| الاثنين, 12 ديسمبر 2016

  السياسة الأميركية/ الصهيونية وحروبها على الوطن العربي هي عدوان مستمر على حقوقه القومية وفي ...

فلسفة المقاومة الفلسطينيَّة

د. سامي الأخرس

| الاثنين, 5 ديسمبر 2016

إنّ تناول أيّ مسألة جدلية تخضع للفلسفة وحالتها الجدلية سواء الفلسفة المادية أو المثالية، ومك...

المزيد في: دراسات

وثائق وتقارير

بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة:

| الأربعاء, 16 نوفمبر 2016

المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي– الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية ضد التطبيع مرة أخرى.. ودا...

في ذكرى وعد بلفور

| الخميس, 3 نوفمبر 2016

المشروع الاستعماري يطور ذاته ما العمل التاريخ: 2016/10/31 - لصادر: (176) تنظم لجنة فلسطين ومق...

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة

| الخميس, 3 نوفمبر 2016

  تصدر بيان بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور يا جماهير شعبنا العظيم...

بيان شجب وإدانة

| الخميس, 3 نوفمبر 2016

فيدرالية اليسار الديمقراطي الهيئة التنفيذية...

بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة: المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي – الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية : إدانة للمشاركة في تأبين رمز الإرهاب

| السبت, 1 أكتوبر 2016

    باشمئزاز كبير تلقت المؤتمرات الثلات خبر مشاركة بعض المسؤولين العرب في جنازة الإرهابي المجرم ...

تصريح صحفي : الشعبية تستنكر بشدة اغتيال الكاتب والناشط الأردني ناهض حتّر

| الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016

    أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن استنكارها وإدانتها الشديدة لاغتيال الكاتب والناشط الأردني ناهض ...

"إعلان بيروت" : عن أعمال الندوة القانونية الدولية- العربية حول العراق

| الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016

    بدعوة من الدائرة القانونية في حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي والمنظمة العربية لحقوق الانسان-فرع ...

بيان: حول انتهاكات سلطة رام الله

| الاثنين, 12 سبتمبر 2016

شيئًا فشيئًا، تحوَّلت الضفة الغربية إلى شريط حدودي جديد، يحمي أمن الكيان الصهيوني، ومستوطنيه، وغد...

المزيد في: وثائق وتقارير
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سياســـة

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مجلس الأمن يدعّم بالإجماع وقف إطلاق النار بسوريا لصالح مشروع القرار الروسي

صوّت مجلس الأمن بالإجماع لصالح مشروع القرار الروسي المتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في سور...
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حكومة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري تنال ثقة مجلس النواب بـ 87 صوتا من أصل 92 مقترعا

نالت حكومة "استعادة الثقة" الذي يرأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليوم الثقة من مجل...
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تحطم طائرة عسكرية روسية متجهة إلى سوريا فوق البحر الأسود

تحطمت طائرة عسكرية روسية تقل 92 شخصا في البحر الأسود بالقرب من منتجع سوتشي، بحس...
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'إعلان موسكو' وواشنطن تقلل من اهمية غيابها عن الاجتماع الثلاثي بين روسيا وإيران وتركيا في موسكو بشأن سوريا

واشنطن - سعت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء للتهوين من شأن غيابها عن محادثات بين روسيا ...

المزيد في: سياسة
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ثقافة وفنون

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تأسيس اتحاد دولي للكتّاب والأدباء الفلسطينيين

أُعلن أمس الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت تأسيس التجمع الدولي للكتّاب والأدباء الفلسطينيين خلال مؤت...
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مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة: بمشاركة فنانات وممثلات عن المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية، المهرجان يفتح الباب لمناقشة قضايا المرأة والعنف ضدها

القاهرة - يطرح منتدى "نوت" المقام ضمن أنشطة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة قضية الع...
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وفاة المغني البريطاني جورج مايكل عن عمر 53 عاماً

توفي المغني البريطاني جورج مايكل الذي لمع نجمه في ثمانينات القرن الماضي " بهدوء بسل...
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عمّان عاصمة للثقافة الإسلامية 2017

عمان - استلم الأردن في حفل اختتام الفعاليات المصاحبة لإعلان الكويت عاصمةً للثقافة الإسلامية 201...

المزيد في: ثقافة وفنون
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اقتصاد

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السيسي: الظروف الاقتصادية الصعبة ستتحسن خلال 6 أشهر

القاهرة - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن الظروف الاقتصادية الصعبة في ...
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259مليار دولار تجارة دبي الخارجية غير النفطية في 9 أشهر

دبي (الإمارات) - حققت دبي في الأشهر التسعة الممتدة من يناير كانون الثاني حتى سبت...
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شركة ارامكو تهدف لأن يشهد عام 2018 أكبر طرح أولي عام في العالم باعتبار إدراجها محليا ودوليا من بين الخيارات الممكنة

الرياض - تعتزم المملكة السعودية ، بحسب ما أفادت مصادر إعلامية سعودية السبت بيع اقل...
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مصر ترفع إنتاجها من الغاز لـ 4.4 مليار قدم مكعبة يومياً

القاهرة – خالد حسني- أعلنت وزارة البترول والثورة المعدنية بمصر، أنها تمكنت من زيادة إنت...

المزيد في: اقتصاد
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رياضة

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رونالدو ينال جائزة 'غلوب سوكر' لافضل لاعب في العالم في دبي للمرة الثالثة، والمصري محمد صلاح الافضل عربيا ومنحت جائزة افضل ناد خليجي الى الهلال السعودي

دبي - نال البرتغالي كريستيانو رونالدو وناديه ريال مدريد الاسباني، جائزة افضل لاعب وافضل ناد...
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فوز «الاتحاد» بيدربي جدة يضيء طريق التأهل عبر مضيق الأهلي محققا انتصاراً مستحقاً ومثيراً ٣-٢

سهرت عروس البحر الأحمر "جدة" حتى ساعات الصباح الأولى على أهزوجة الاتحاديين "جدة أتي وبح...
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المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي: صدارة الدوري بمثابة هدية "عيد الميلاد" لفريق تشيلسي

منح فريق تشيلسي مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي هدية غير متوقعة في أعياد الميلاد (الكريسماس)، وهي...
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الاتحاد يسترجع الصدارة السعودية بفوز صعب على الرائد

الرياض - استعاد الاتحاد الصدارة بفوزه الصعب على ضيفه الرائد 3-2 الجمعة على ملعب مدي...

المزيد في: رياضة
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صحة وتكنولوجيـــا

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العلاج الطبيعي يكافح الالتهاب الرئوي

ياماسوكرو - تكافح منظمة غير حكومية منذ سنوات للتصدي لتفشي حالات الالتهاب الرئوي لدى الأ...
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التخلص من الوزن الزائد يفرمل أعراض الصدفية

كوبنهاغن - كشفت دراسة دنمركية حديثة أن فقدان المزيد من الوزن لا يحد من أمر...
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'إكليل الجبل' ينشط الدورة الدموية

القاهرة - قال مركز استعلامات المستهلك في مصر إن الروزماري (إكليل الجبل) يزخر بكميات عال...
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السكر وتسوس الأسنان

لعل أحد أبرز أضرار السكر بأنواعه المختلفة -كالأبيض والبني- هو تسببه في تسوس الأسنان، مما ...

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