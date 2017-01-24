موقع التجديد العربي

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خواطر حول دور مراكز البحوث الخليجية
د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016
أثارت المناقشات المكثفة في مؤتمر مؤسسة الفكر العربي، في الدورة الخامسة عشرة، نقاطا مهمة حول دور مراكز البحوث الخليجية، جديرة بالرصد والملاحظة، والأمل كبير أن تسهم في تطوير هذه المراكز، من أجل أن تكون قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية والبناء.... للمزيد..
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في أهمية مراكز البحوث للدفع بعمليات التنمية
د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016
عقد في مطلع هذا الأسبوع، المؤتمر العلمي السنوي لمؤسسة الفكر العربي، في مدينة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان لي شرف المشاركة في هذا المؤتمر بإعداد ورقة حملت عنوان قراءة تحليلية لدور مراكز البحوث في دول مجلس التعاون الخليجي.... للمزيد..
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تغيرات استراتيجية في خريطة الصراع بالشرق الأوسط
د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016
تتسارع الأحداث في مجرى المواجهة العسكرية، في كل من العراق وسوريا، لصالح المركز، في كل من بغداد ودمشق. ومن المؤكد أن ذلك لم يكن له أن يتحقق من غير توافقات دولية، وتحديدا بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.... للمزيد..
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تسريع عملية التهويد في المدينة المقدسة
د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016
تأسس الكيان الصهيوني الغاصب، على قاعدة نفي وجود الشعب الفلسطيني، جملة وتفصيلا. ولم تكن مقولة غولدا مائير، عن "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" سوى التجسيد لهذا السلوك.... للمزيد..
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العراق.. ما أخبار المخطوفين؟
يقول الخبر إن العشرات من المواطنين خُطفوا شمال العاصمة العراقية بغداد في حملة قامت بها الأجهزة الأمنية. الحكومة العراقية لم تنكر الخبر ولم تعتبره دسيسة ... التفاصيل..
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أستانا.. المعارضة والقفز عن معطيات الواقع
قدرنا أن الظرف قبل بدء أعمال مؤتمر العاصمة الكازاخية أستانا, سيجبر المعارضة السورية المشاركة في أعماله, على حقيقة إدراك هزيمتها في جبهة حلب, وأنها أتت ... التفاصيل..
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سياسة هدم البيوت والمشروع الصهيوني
لم تكتفِ سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» بهدم بيوت الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وغزة، مرة كعقوبة لأهل الشهداء والأسرى، ومرة بحجة «البناء بدون ترخيص»،... التفاصيل..
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المخابرات والرئيس
وصل الرئيس الجديد دونالد ترامب مدفوعاً بقوة إعصار قادر على تدمير كثير من المؤسسات واقتلاع مؤسسات أخرى من جذورها، قادر أيضاً على إلغاء سياسات وتغيير ... التفاصيل..
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نتنياهو يراهن على تشجيع ترامب للصراعات الطائفية والمذهبية
يبدو من المؤكّد أنّ حكومة بنيامين نتنياهو، ومن فيها من ممثّلين عن جماعات صهيونية متطرّفة، لا تريد حتّى مبدأ وجود دولة فلسطينية بغضّ النظر عن ... التفاصيل..
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ماذا أراد محمود عباس من لقاء بيروت
طبعا ليس من المستحب كتابة ما قد يحبط تفاؤل الذين التقوا في بيروت من ممثلي الفصائل الفلسطينية وبعض الشخصيات المستقلة، من أجل التحضير لعقد مجلس وطن... التفاصيل..
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باريس لأبي مازن: مرجعيتك نتنياهو!
بمجرَّد انفضاضه انضم "مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأدنى" إلى ذات القائمة الضامة لما سبقه من مؤتمرات دولية شبيهة هدفت كلها لتصفية القضية الفلسطينية. وإذا شئن... التفاصيل..
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التطرف الأيديولوجي والاضطراب العالمي
لم يكن المؤرخ البريطاني العالمي «إريك هوبزبام» مغالياً حين أطلق على كتابه الشهير «تاريخ وجيز للقرن العشرين» بأنه عصر التطرف الأيديولوجي، كما لم يكن عالم الس... التفاصيل..
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طريق ترامب الصعب
بدأ ترامب ولايته بخطاب غير مألوف على الأقل من زاوية افتقاده اللياقة الدبلوماسية فقد وصف يوم تنصيبه بأنه ليس يوم انتقال السلطة من رئيس إلى رئي... التفاصيل..
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إلى متى سيستمر هذا الوضع الفلسطيني البائد سيد الموقف...؟!
هذه هي ثقافة شعبنا العربي الفلسطيني بالفطرة.. هي ثقافة الصمود والتحدي والمقاومة.. فكل مناحي حياة شعبنا مجبولة بعشق الوطن والتمسك بثوابته.. والتحريض على مجابهة الاحتلال.. واس... التفاصيل..
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99 سنة على ميلاد “جمال عبد الناصر”
99 عاما كاملة تمر اليوم على ميلاد جمال عبد الناصر هذا البطل الاستثنائي في التاريخ العربي كله. أثبت جمال عبد الناصر دور الفرد الب... التفاصيل..
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إذ تصبح فلسطين ضحية «أمريكا الجديدة»
الرياح القادمة من واشنطن لا تبشر العرب بأي خير لأن فلسطين مرشحة لأن تصبح أول الضحايا. (1)... التفاصيل..
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عن «الدعوي» و«السياسي» في خطاب الدولة أيضاً
“أقالوه” أم “استقال”... “اجتهاد شخصي” أم “مبادرة موحى بها”... “خطبة سياسية” أم “خطبة شرعية”... لم يعد كل ذلك مهماً الآن، الرجل قال كلمته ومشى، بعد أن ... التفاصيل..
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مؤتمر باريس: أهميته في انعقاده وليس في مخرجاته
نشكر فرنسا وكل من يهتم بالقضية الفلسطينية ويبحث عن حلول عادلة لصراعنا الممتد مع إسرائيل، ونثمن كل قرار دولي يُدين الاحتلال وممارساته ويُنصف ولو جزئيا الش... التفاصيل..
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في نقيض التطرف
يمكن القول إن التطرّف ابن التعصّب، ووليده الإرهاب، وهي ظواهر متفشّية في العديد من المجتمعات والبلدان، بما فيها المتقدّمة. صحيح أنها قديمة قِدَم البشرية، إلاّ ... التفاصيل..
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دبلوماسية الأميرال «كوزنتسوف»
عرفت المياه الإقليمية الليبية قبل أسبوعين، حدثاً لا يقع إلا مرة واحدة خلال عقود طويلة، فقد انتقلت حاملة الطائرات الروسية الأميرال «كوزنتسوف» من الشواطئ السورية ... التفاصيل..
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آستانا.. وعقدة الأفاعي
ذهبت الوفود السبعة، المعنية بالمسألة السورية، إلى كازاخستان “آستانا”، وهي على معرفة تامة، بأن الغاية من الاجتماع، بحث نقطتين رئيسيتين: ـ تثبيت وقف “الأعمال العدائية”، ... التفاصيل..
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السوق الخليجية المشتركة والعمل
سبق لوزراء العمل الخليجيين أن اتفقوا في اجتماعهم خلال شهر نوفمبر الماضي على تشكيل فريق توطين خليجي لدراسة وتعزيز فرص توظيف والمساواة بين العمالة الوطنية ... التفاصيل..
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الخطيئة الأميركية، هل يكفي الاعتراف؟!
اعترف عديد من المسؤولين الأميركيين بعد جريمة غزو واحتلال العراق بعد افغانستان بارتكابهم خطأ وتوقفوا عند تداعيات الخطأ، من جانبهم، وأغلبهم انكر ما اقترفوا من ... التفاصيل..
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تنكيل العدو بأهلنا في فلسطين 48
الإضراب الشامل الذي عمّ مدننا وبلداتنا وقرانا في المنطقة المحتلة عام 48 هو رد مهيأ للتصاعد وبأشكال مختلفة على الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في ... التفاصيل..
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أسئلة عاصفة «الربيع العربي»
تجتمع محصّلة عملية التفكيك الكولونيالي للوطن العربي، منذ لحظتها السايكسبيكوية الابتدائية، مع وقائع الاقتلاع المروّع الذي أنجزتْهُ أحداث «الربيع العربي»، لتُنجِبا وضعاً كيانياً جديداً أشبه ... التفاصيل..
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يناير والمؤامرة
لا تنشأ ثورة بمؤامرة، ولا تستقيم حقيقة بالادعاء.نسبة «يناير» إلى مؤامرة هي نفي بالتدليس لأسبابها. في سنواته الأخيرة، لم يكن أحد في مصر، أو خارجها، ... التفاصيل..
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هل تصح المراهنات على ترامب؟!
كثيرون من العرب لم يجدوا مشكلة في وصول دونالد ترامب إلى منصب رئاسة الولايات المتحدة، ولا أيضاً بما يتم الحديث عنه من تدخل روسي في ... التفاصيل..
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مهام الجيوش الوطنية وأسباب استهدافها
مقدمة: تشير الوثائق التاريخيّة أنّ جانباً من خصائص حياة الإنسان الثابتة على مستوى الأفراد والجماعات هو الصراع الذي يأخذ درجاتٍ مختلفةً بدءاً من التنافس المشروع ... التفاصيل..
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أزمة قبرص إلى الحل
عرفت المفاوضات بين الجانبين القبرصيين، التركي واليوناني، تقدماً واضحاً في الجولة الجديدة التي تجري في جنيف بين ممثلي الطرفين. وهو تقدم عكس تفاؤلاً كبيراً في ... التفاصيل..
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لبنان ومأزق قانون الانتخابات
في خطاب القسم، بعد انتخابه رئيساً للبنان، أكد العماد ميشال عون أن «فرادة لبنان هي بمجتمعه التعددي المتوازن، وهذه الفرادة تقضي بأن نعيش روح الدستور ... التفاصيل..
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محنة العقل مع التراث الإسلامي
عندما يشاهد الإنسان على شاشات محطات التلفزيون العربية الدينية متحدثين ينشرون الفهم الخرافي والفتاوى المتزمتة ... التفاصيل..
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تضاريس التنوّع الثقافي
إذا كانت موجة اللجوء والهجرة التي اجتاحت أوروبا بشكل خاص، والغرب بشكل عام في الفترة ... التفاصيل..
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شرفةُ الموتِ.. شرفةُ الحياة..! 4
مقابلَ كلِّ ما مضى من موتٍ بسبب تعبِ الأجسادِ أو الأرواحِ أو الأوطانِ، هنالك حياة، ... التفاصيل..
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"ملكات بمحض الصدفة"
حين تتربّع المرأة على عرش السلطة
اِستخفّت الثقافة الأوروبية، منذ وقت طويل، بالتجارب الكثيرة ... التفاصيل..
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ملخص النصائح العشرين للكتاب المرموقين
كيف تصبح كاتبا عظيما من وجهة نظر "ستيفن كينغ":
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أغلق الملف ولكن..
هناك في إحدى مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية ترقد نجوى دون حراك، كجثة دون حياة، دموعها تتدفق بشدة، وروحها هائمة ... التفاصيل..
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في العراق
في بداية احتلال العراق، واقصد الأشهر الأولى وبعد ذلك السنوات الأولى كان جل اهتمامات العراقيين أو لنقل في مقدمة اهتمامات عامة الناس، المطالبة بتوفير الخدمات وفي مقدمة ذلك التيار ... التفاصيل..
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الثنائية التي خنقت تفكيرنا
ماذا نعني بالثنائية؟ هي قولبة الآخر ووضعه في قالب هو لم يختره وإنما أنت اخترته له، وذلك ليسهل عليك الهجوم عليه وإقصاؤه. وعلى مبدأ «إن لم تكن معي فأنت ... التفاصيل..
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الشعب البدين
كثير من الأنظمة الطارئة علينا وجدت مقاومة ورفضا داخليا عنيفا، كالأنظمة الاقتصادية، والأنظمة المعرفية، إلا الأنظمة الغذائية فإنها تسربت خلسة بصورة تراكمية، حتى استيقظنا ذات صباح لنجد أننا ثالث ... التفاصيل..
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تحية إلى الرجل الطيب
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، عرفته منذ خمسة عقود، صاحب مشروع ثقافي تنويري، يمسك بوصلة أخلاقية وفكرية، لا تعرف البطالة، ... التفاصيل..
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أولويات استثمارية
أشار رئيس شركة أرامكو في كلمته بمنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس سويسرا، أن صناعة النفط والغاز تحتاج استثمارات بقيمة 25 تريليون دولار على مدى ربع القرن القادم لتلبية الطلب ... التفاصيل..
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هاني الهندي : الوفاء للعروبة
لم تمنع برودة الجو في بيروت دفء اللقاء حول ذكرى الراحل المناضل هاني محمود الهندي أحد مؤسسي حركة القوميين العرب، الذي ولد في بغداد، ودرس في بيروت، وناضل في ... التفاصيل..
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تكتلات المعبرين على فضاء الفيسبوك
ربما كانت وسائل التواصل الاجتماعي من أكثر جدليات العصر الراهن في سياقها التعبيري، وفي سحبها البساط من أيدي الإعلام التقليدي. ولا سبيل للحدّ من تأثيرها. أو قتلها أو وأدها فهي... التفاصيل..
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عندما تكون مشكلة طفلك الذكاء
في جلسة من الجلسات الاجتماعية التي جمعت بعض الصديقات، استمعنا لأم كانت تشكو من طفلتها، ومثل هذه الشكوى اعتيادية، خاصة عندما تسمع بعض الأمهات وهن يشكون لعب أطفالهن المستمر أو ... التفاصيل..
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الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسيةزاخاروفا: واشنطن تحاول تجنيد دبلوماسيينا!
كشفت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، عن حادث توقيف تعسفي لدبلوماسي روسي في ...
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وجه جديد للخارجية الأردنية مع أيمن الصفديضمن تعديل وزاري شهد أيضا تغيير وزير الداخلية في أعقاب سلسلة هجمات
عمان - أجرى رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي الاحد تعديلا في حكومته شمل ستة وزر...
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البرلمان التركي يوافق في قراءة أولى على إلغاء منصب رئيس الوزراء في تعديل دستوري يتيح للرئيس التدخل مباشرة في القضاء
اسطنبول (تركيا) - وافق البرلمان التركي في قراءة اولى الأحد على دستور جديد يعزز صلا...
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عمان تستقبل عشرة معتقلين من غوانتانامو
مسقط - وصل عشرة من معتقلي سجن غوانتانامو العسكري الأميركي الاثنين إلى سلطنة عمان "لل...
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ترامب: غزو العراق "قد يكون أسوأ قرار" في تاريخ الولايات المتحدة
أدان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قرار غزو العراق في عام 2003 واصفا إياه بأن...
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مصر تبحث مكافحة الإرهاب بمشاركة 35 دولة ورؤساء سابقين
تسضيف مصر اجتماعين للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تنظمه وزارة الخارجية على مدى يومين بمش...
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الفلسطينيون يحذرون من نقل السفارة الأميركية إلى القدس
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس السبت: إنه إذا مضى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترا...
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برنامج نتنياهو يعني استمرار الحروب إلى أبد الآبدين
د. غازي حسين | 25 يناير 2017
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دونالد ترامب والمعركة القادمة
محمد محفوظ | 24 يناير 2017
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صحراء النقب المنسية فلسطينية الهوية وعربية الانتماء "1" الرمال العطشى
د. مصطفى يوسف اللداوي | 23 يناير 2017
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بدون مؤاخذة-هبل الفيبسبوك Face Book
جميل السلحوت | 23 يناير 2017
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منتدى دافوس في عالم متغير
نجيب الخنيزي | 22 يناير 2017
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رواية عذارى في وجه العاصفة تأتينا بجديد
رولا خالد غانم | 22 يناير 2017
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تراحيل كتبت بحبر آهات تتلوى حتَّى ولدت الفراشة
رشا السرميطي | 22 يناير 2017
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عملية القدس تعيد الزخم للانتفاضة والمقاومة
عباس الجمعة | 22 يناير 2017
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الدور الفعّال للإعلام في حياة الإنسان والمجتمع
محمد شوارب | 22 يناير 2017
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ما الحل لمصيبة كهرباء غزة؟
د. فايز أبو شمالة | 22 يناير 2017
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واشنطن- موسكو- بكين
د. حسن مدن | 22 يناير 2017
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"ترامب" والشرق الاوسط، نظرة تحليلية واستقرائية
سميح خلف | 22 يناير 2017
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الشهيد عمر منطلق لاستعادة مجد اليسار...
محمد الحنفي | 22 يناير 2017
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الرسالة وصلت يا أبويا
كرم الشبطي | 22 يناير 2017
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مع يحيى عياش في جامعة بيرزيت
د. مصطفى يوسف اللداوي | 22 يناير 2017
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الخروج من الصّمت
جميل السلحوت | 22 يناير 2017
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هدم و-تدعيش- وشيطنة للنضال الوطني الفلسطيني
راسم عبيدات | 20 يناير 2017
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من إدوارد لورنس إلى ليفي وماكين، قصة ثورات عربية سطت عليها الصهيونية
سفيان بنحسن | 19 يناير 2017
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لا اتقن المسايرة والمجاملة
عباس الجمعة | 19 يناير 2017
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ثقافتنا.. إلى أين تتجه؟
محمد شوارب | 19 يناير 2017
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الاتحاد العربي التكاملي من ضرورات التعامل مع إيران
الاتحاد العربي التكاملي من أجل بناء علاقات متوازنة ومتكافئة مع الدول الأوروبية لا يقفز فوق...
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السرد وأفق القراءة
توطئة هذا المقال يروم التوجه إلى الناشئة من أطفالنا وشبابنا، لكي يتعودوا على القراءة ...
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تاريخية تفوق الغرب وراهنية الاستئناف
استهلال: "يستطيع المرء،على أي حال، أن يقول، من أجل أن يكون مفارقا بعض الشيء، أن ...
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الوحدة العربية والحرب على مصر في السياسات والوثائق الصهيونية
وجود الأقباط في مصر وجود كنسي لاهوتي مستقلّ مكّنهم من المحافظة على وحدتهم الاجتماعية وال...
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سرديات الحداثة الدينية في فكر السيد فضل الله
مؤسسات السيد محمد حسين فضل الله 2015/10/7 - بيروت- أوتيل الساحة المؤتمر الفكري الثاني...
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المزيد في: دراسات
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بيان حول موجة التطبيع عبر "نكرات"
| الثلاثاء, 24 يناير 2017
في موجة جديدة من التطبيع مع الكيان الصهيوني تابع المغاربة سلسلة الزيارات التي يقوم بها...
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بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة:
| الأربعاء, 16 نوفمبر 2016
المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي– الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية ضد التطبيع مرة أخرى.. ودا...
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في ذكرى وعد بلفور
| الخميس, 3 نوفمبر 2016
المشروع الاستعماري يطور ذاته ما العمل التاريخ: 2016/10/31 - لصادر: (176) تنظم لجنة فلسطين ومق...
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اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة
| الخميس, 3 نوفمبر 2016
تصدر بيان بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور يا جماهير شعبنا العظيم...
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بيان شجب وإدانة
| الخميس, 3 نوفمبر 2016
فيدرالية اليسار الديمقراطي الهيئة التنفيذية...
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بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة: المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي – الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية : إدانة للمشاركة في تأبين رمز الإرهاب
| السبت, 1 أكتوبر 2016
باشمئزاز كبير تلقت المؤتمرات الثلات خبر مشاركة بعض المسؤولين العرب في جنازة الإرهابي المجرم ...
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تصريح صحفي : الشعبية تستنكر بشدة اغتيال الكاتب والناشط الأردني ناهض حتّر
| الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016
أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن استنكارها وإدانتها الشديدة لاغتيال الكاتب والناشط الأردني ناهض ...
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"إعلان بيروت" : عن أعمال الندوة القانونية الدولية- العربية حول العراق
| الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016
بدعوة من الدائرة القانونية في حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي والمنظمة العربية لحقوق الانسان-فرع ...
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مؤتمر باريس: حدود 1967 «أساس» حل النزاع الفلسطيني الصهيوني
أكد الإعلان الختامي المشترك الصادر عن مؤتمر السلام في الشرق الأوسط أن الحل الأمثل للص...
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تحرير جامعة الموصل بالكامل
الموصل (العراق) - تمكن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، السبت من تحرير جامعة الموصل بالساحل الأ...
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العاصمة التونسية تشهد مظاهرة مناهضة لعودة الإرهابيين من مناطق الصراعات إلى البلاد
خرجت مظاهرة في العاصمة التونسية الأحد رفضا لعودة التونسيين الإرهابيين من مناطق الصراعات والحروب، وبش...
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أكثر من 45 قتيلا ومئة جريح بتفجير في إعزاز شمالي حلب
ارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي ضرب وسط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي مساء الي...
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1144 مشاركة في الدورة الثالثة لجائزة كتارا للرواية العربية
كتبت ـ أسماء بوزيان -عد انتهاء التاريخ المحدد للتقدم للجائزة العربية للرواية، أعلنت المؤسسة العامة لل...
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فعاليات ثقافية متنوعة وليالي عمانية متعددة في مهرجان مسقط 2017
تشهد الأيام القـليلة المقـبلة بدء العد التنازلي لانطلاق مهرجان مسقط 2017 بحلته الجديدة في الت...
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مهرجان القرين بالكويت مظلة كبيرة للفنون السمعية والبصرية
الكويت - يبدأ الثلاثاء مهرجان القرين الثقافي والذي يعد مظلة سنوية كبيرة تندرج تحته أنو...
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بينالي الشارقة للأطفال 2017
الشارقة - استعدادا لانطلاقها في 15 الشهر الحالي، تستقبل الدورة الخامسة لبينالي الشارقة للأطفال 792 عم...
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سبعون مليار دولار الحصاد العقاري في دبي لـ 2016
دبي - أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (حكومية)، السبت، أن إجمالي التصرفات (التداولات) الع...
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أدنوك الإماراتية تتطلع لبلوغ 460 محطة في 2017
أبوظبي - تطمح شركة أدنوك لتوزيع المنتجات والخدمات البترولية الإماراتية، إلى زيادة عدد محطات الخ...
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القاهرة تواجه صعوبات في الحفاظ على آثارها التاريخية بسبب نقص العائدات السياحية والازمة الاقتصادية غير المسبوقة
القاهرة - باتت مصر تواجه صعوبات في الحفاظ على آثارها التاريخية الضخمة بسبب نقص الع...
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66 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك الخليجية في 2016
الكويت - قالت مؤسسة "كامكو" للبحوث الكويتية (مستقلة)، الثلاثاء، إن إصدارات الدخل الثابت (سندات وصكوك) في...
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فرنسا في المربع الذهبي لمونديال اليد
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منتخب المغرب 'اسود الاطلس' يتأهل مع نظيره الكونغولي الى ربع نهائي كأس الامم الافريقية بفوزه الثمين على 'كوت ديفوار'
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اشبيلية يثأر من ريال مدريد بأفضل طريقة ممكنة بالفوز عليه بهدفين
مدريد - قلب اشبيلية الطاولة على ضيفه ريال مدريد واشعل الصراع على اللقب بالفوز علي...
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الفريق الملكي يحقق رقما قياسيا جديدا للمباريات المتتالية الى 40 مبارة متتالية من دون هزيمة رغم تعادله مع مضيفه اشبيلية 3-3
مدريد - تأهل ريال مدريد الى ربع نهائي كأس اسبانيا لكرة القدم برغم تعادله الخ...
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التدخين يحرق تريليون دولار كل عام
جنيف - أفادت دراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني الأميركي للسرطان ونشرت الثلاثاء بأن...
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باريس – تسمح عمليات تصغير المعدة الفعالة في غالب الاحيان بخسارة الكثير من الوزن وذل...
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اشحن مخزون جسمك من البوتاسيوم
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الحمية الغذائية
الحمية مصطلح علمي يطلق على كل ما نضعه في أفواهنا من طعام أو شراب وبغ...
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