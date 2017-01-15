موقع التجديد العربي

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مؤتمر باريس: حدود 1967 «أساس» حل النزاع الفلسطيني الصهيوني ::التجــديد العــربي:: الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسيةزاخاروفا: واشنطن تحاول تجنيد دبلوماسيينا! ::التجــديد العــربي:: وجه جديد للخارجية الأردنية مع أيمن الصفديضمن تعديل وزاري شهد أيضا تغيير وزير الداخلية في أعقاب سلسلة هجمات ::التجــديد العــربي:: التدخين يحرق تريليون دولار كل عام ::التجــديد العــربي:: اشبيلية يثأر من ريال مدريد بأفضل طريقة ممكنة بالفوز عليه بهدفين ::التجــديد العــربي:: 1144 مشاركة في الدورة الثالثة لجائزة كتارا للرواية العربية ::التجــديد العــربي:: سبعون مليار دولار الحصاد العقاري في دبي لـ 2016 ::التجــديد العــربي:: البرلمان التركي يوافق في قراءة أولى على إلغاء منصب رئيس الوزراء في تعديل دستوري يتيح للرئيس التدخل مباشرة في القضاء ::التجــديد العــربي:: عمان تستقبل عشرة معتقلين من غوانتانامو ::التجــديد العــربي:: ترامب: غزو العراق "قد يكون أسوأ قرار" في تاريخ الولايات المتحدة ::التجــديد العــربي:: مصر تبحث مكافحة الإرهاب بمشاركة 35 دولة ورؤساء سابقين ::التجــديد العــربي:: الفلسطينيون يحذرون من نقل السفارة الأميركية إلى القدس ::التجــديد العــربي:: انطلاق مؤتمر باريس للسلام ::التجــديد العــربي:: تصاعد الاحتجاجات ضد ترمب قبل تنصيبه بأيام ::التجــديد العــربي:: أزمة الهجرة: حوالي 100 مفقود بعد غرق قارب قبالة الساحل الليبي ::التجــديد العــربي:: ترامب "يرغب في العمل مع روسيا والصين" ::التجــديد العــربي:: تحرير جامعة الموصل بالكامل ::التجــديد العــربي:: فعاليات ثقافية متنوعة وليالي عمانية متعددة في مهرجان مسقط 2017 ::التجــديد العــربي:: عمليات تصغير المعدة فعالة في غالب الاحيان ::التجــديد العــربي:: أدنوك الإماراتية تتطلع لبلوغ 460 محطة في 2017 ::التجــديد العــربي::

رأي التحـــــرير

خواطر حول دور مراكز البحوث الخليجية

د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016

أثارت المناقشات المكثفة في مؤتمر مؤسسة الفكر العربي، في الدورة الخامسة عشرة، نقاطا مهمة حول دور مراكز البحوث الخليجية، جديرة بالرصد والملاحظة، والأمل كبير أن تسهم في تطوير هذه المراكز، من أجل أن تكون قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية والبناء.... للمزيد..

في أهمية مراكز البحوث للدفع بعمليات التنمية

د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016

عقد في مطلع هذا الأسبوع، المؤتمر العلمي السنوي لمؤسسة الفكر العربي، في مدينة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان لي شرف المشاركة في هذا المؤتمر بإعداد ورقة حملت عنوان قراءة تحليلية لدور مراكز البحوث في دول مجلس التعاون الخليجي.... للمزيد..

تغيرات استراتيجية في خريطة الصراع بالشرق الأوسط

د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016

تتسارع الأحداث في مجرى المواجهة العسكرية، في كل من العراق وسوريا، لصالح المركز، في كل من بغداد ودمشق. ومن المؤكد أن ذلك لم يكن له أن يتحقق من غير توافقات دولية، وتحديدا بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.... للمزيد..

تسريع عملية التهويد في المدينة المقدسة

د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016

تأسس الكيان الصهيوني الغاصب، على قاعدة نفي وجود الشعب الفلسطيني، جملة وتفصيلا. ولم تكن مقولة غولدا مائير، عن "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" سوى التجسيد لهذا السلوك.... للمزيد..
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قضايا ومناقشات

ما هو برنامج المعارضة السورية المعتدلة

د. موفق محادين

| الاثنين, 16 يناير 2017

    على أهمية الشخصيات ودورها وتأثيرها، يعرف المحللون والمتابعون السياسيون أن جوهر الصراعات السياسية لا يدور حول هذه الشخصية أو تلك في قمة السلطة، أو في ... التفاصيل..

عبد الناصر... عاش لفلسطن والقضايا القومية وقضى شهيداً من أجلها

محمود كعوش

| الاثنين, 16 يناير 2017

    ونحن نُحيي الذكرى الثامنة والتسعين لميلاد قائد ثورة 23 يوليو/تموز 1952 المجيدة وصاحب الفكر الناصري المارد العربي جمال عبد الناصر نرى أن من الضروري التذكير ... التفاصيل..

من «إسقاط النظام» إلى إسقاط الدولة

د. عبدالاله بلقزيز

| الاثنين, 16 يناير 2017

    في مثل هذه الأيام، قبل سنوات ست، صدحت حناجر المنتفضين، في مدن تونس وشوارعها وساحاتها العامة، بشعارين قذفتهما في وجه زين العابدين بن علي، الرئيس ... التفاصيل..

تسوية عراقية بتوافق تركي - إيراني

د. محمد السعيد ادريس

| الاثنين, 16 يناير 2017

    أكدت أحداث وتطورات الأشهر الثلاثة الماضية مدى الترابط بين صراعات العراق وسوريا، وهي الآن تعود لتؤكد أيضاً مدى الترابط بين المستقبل السوري والمستقبل العراقي... التفاصيل..

هكذا نحن الآن يا ناصر

د. صبحي غندور

| الاثنين, 16 يناير 2017

    لا أعرف لِمَ أجد نفسي مدفوعاً دائماً للكتابة عن جمال عبد الناصر وثورته (23 يوليو 1952) كلّما كانت هناك مناسبة تستدعي الحديث عنه. ما أعلمه، ... التفاصيل..

الواقع العربي المأزوم والمراجعات الواجبة

عوني فرسخ

| الأحد, 15 يناير 2017

    نشرت فضائية CNNيوم الاثنين، الثاني من الشهر الجاري، تقريراً عن الوطن العربي استناداً إلى تقرير الإرهاب الدولي للعام 2016 تضمن الآتي: يبلغ سكان الوطن العربي ... التفاصيل..

عن جمال عبد الناصر في الذكرى 99 لميلاده

معن بشور

| الأحد, 15 يناير 2017

    قلّما تختصر كلمة واحدة قائداً كبيراً بحجم جمال عبد الناصر ككلمة مقاوم... ذلك أن فكرة المقاومة سكنت الرجل الذي نحتفل اليوم بالذكرى 98 لميلاده، منذ ... التفاصيل..

عبدالناصر والآخرون

عبدالله السناوي

| الأحد, 15 يناير 2017

    بعد سنة من الآن يكون قرن كامل قد مر على ميلاد «جمال عبدالناصر». بإيحاء الأرقام والرموز فإنها فرصة لا يصح أن تفلت لطرح الأسئلة الكبرى ... التفاصيل..

أردوغان رئيساً حتى عام 2034

د. محمد نور الدين

| الأحد, 15 يناير 2017

    ناقش البرلمان التركي هذا الأسبوع التعديل الدستوري الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان بموافقة حزبي العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية.... التفاصيل..

متى تنتهي حرب البسوس المعاصرة؟

د. عبدالعزيز المقالح

| السبت, 14 يناير 2017

    لا يمكن القبول بفكرة أن ما حدث في زمن ما من التاريخ يمكن له أن يتكرر، إلاَّ أن إمكانية تكرره في الشعوب المتخلفة التي لا ... التفاصيل..

” ترامب” رجل المال والأعمال رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية

د. صباح علي الشاهر

| الجمعة, 13 يناير 2017

  دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ..   يمكن أن يكون هذا هو التعريف المرافق للرئيس الأمريكي، ولكن الأمر ليس هكذا تماماً، فترامب لن يكون رقماً، ... التفاصيل..

حيرة تركيا بين الداخل المأزوم والإقليم المتوتر

رضي الموسوي

| الجمعة, 13 يناير 2017

    يتعرض حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لجملة من الضغوط الداخلية والخارجية، خصوصاً في الإقليم الملتهب على الحدود العراقية والسورية، بينما تراقب أوروبا أداء تركيا ... التفاصيل..

فلنقاوم.. فلنقاوم.. ولنقاوم

د. فايز رشيد

| الخميس, 12 يناير 2017

    جنود اسرائيليون كثيرون متجمعون. فادي يقود شاحنته. دهسُهم مغري, لمعت الفكرة في رأسه. لم يكن قد قبل يدي والدته قبل خروجه, ولم يلاعب أطفاله, فقد ... التفاصيل..

عملية القدس ورسائلها السياسية

عوني صادق

| الخميس, 12 يناير 2017

    انتهى العام 2016 بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي استنكر الاستيطان والاحتلال «الإسرائيليين» بصفتهما غير شرعيين. والمعنى الضمني للقرار يعترف بشرعية المقاومة بكل أشكالها.... التفاصيل..

هذه ليست واشنطن التي نعرفها

جميل مطر

| الخميس, 12 يناير 2017

    فكرت في تأجيل كتابة هذا المقال يومين أو ثلاثة، بعد أن أذيع أن الرئيسين الأمريكيين، المنتخب والمنتهية ولايته، يستعدان لإلقاء خطابين خلال ساعات.... التفاصيل..

مكر التاريخ إذ يفعل في الحاضر

د. علي محمد فخرو

| الخميس, 12 يناير 2017

    ظاهرة الجهاد التكفيري العنيف، ممثلة في الوقت الحالي «بالقاعدة» و«داعش» وفراخهما، ستبقى لاعباً رئيسياً في ساحات السياسة والثقافة العربية لسنين طويلة قادمة.... التفاصيل..

إصلاح الأرض

د. حسن حنفي

| الأربعاء, 11 يناير 2017

الأرض موطن للإصلاح وليس للإفساد، للتعمير وليس للخراب. ولما كان الإفساد هو الشائع فقط، استعمل لفظ الإفساد في الأرض أكثر من لفظ الإصلاح لأن الإفساد هو ... التفاصيل..

مصداقية تحت الصفر

فيصل جلول

| الأربعاء, 11 يناير 2017

تزامن حدثان الأسبوع الماضي في وجهة واحدة. الأول وقع في لندن، إذ كشفت إحدى الصحف البريطانية النقاب عن جلسة خاصة، جمعت «شاي مازوت»، المستشار السياسي في ... التفاصيل..

من "وعاء الزهَّار" إلى "فدرالية أبو مرزوق"!

عبداللطيف مهنا

| الأربعاء, 11 يناير 2017

لست ممن يساوون بين المساوم والمقاوم في الساحة الفلسطينية ولن أكون... المساومون على القضية، والقضية التي جوهرها عندي هو تحرير كامل الوطن المغتصب والعودة لكامله من ... التفاصيل..

رهان نتنياهو في «التغيير التاريخي»

د. محمد السعيد ادريس

| الأربعاء, 11 يناير 2017

أيام قليلة باتت تفصل الكيان الصهيوني وطموحاته التوسعية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أرضه المحتلة، وبين تحويل هذه الطموحات إلى واقع مع تولي الر... التفاصيل..

عام طريق الحرير

محمد عارف

| الأربعاء, 11 يناير 2017

عندما يتحدث الرئيس الأميركي مع نظيره الروسي يفكر بالصين، و«بوتين» يعرف اللعبة، ويعتبرُ اتهامه بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية «دردشة مطابخ». وفيما تعتبر واشنطن تزايد نمو... التفاصيل..

تحولات الفعالية العربية بعد عبد الناصر

عوني فرسخ

| الأربعاء, 11 يناير 2017

على مدى تاريخ مصر، كانت جبهة سيناء مصدر الخطر الرئيسي على أمنها واستقرارها ورخائها، بدليل أن جميع معاركها الرئيسية وقعت في بلاد الشام: قادش، مجدو، حطي... التفاصيل..

المعادلة الآسيوية الجديدة

د. السيد ولد أباه

| الأربعاء, 11 يناير 2017

لا يُخفي الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب موقفه المناوئ من الصين التي يرى فيها الخطر الاستراتيجي الرئيسي الذي تواجهه الولايات المتحدة في مقابل اقترابه من روس... التفاصيل..

القرار الدولي والهستيريا الإسرائيلية

د. أسعد عبد الرحمن

| الأربعاء, 11 يناير 2017

منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي (2334) ضد الاستيطان الإسرائيلي، أكد مراقبون إسرائيليون وغربيون وغيرهم على أن رئيس حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل يتصرف بشكل هست... التفاصيل..

ممارسة النقد الذاتي المعرفي

السيد يسين

| الأربعاء, 11 يناير 2017

يمكن القول إنه استقرت تقاليد فكرية معينة في الثقافات المتقدمة من بينها أهمية ممارسة النقد الذاتي المعرفي الذي يقدم عليه المثقفون عموماً والمفكرون خصوصاً حين تتب... التفاصيل..

ما بين المأساة والحقيقة أشواط حضارية كبيرة من التجسير العملي.

عماد صلاح الدين

| الأربعاء, 11 يناير 2017

لو اننا حقا ندرك الحقيقة التي نحن عليها، والاسباب الحقيقية لشقائنا في هذا العالم العربي، او اننا ندرك الطريق الحقيقية نحو خلاصنا من مآسينا وأوجاعنا نحو... التفاصيل..

ثقافة وفنون

في رحاب الفنون

فاروق يوسف

| الاثنين, 16 يناير 2017

 

سامي بن عامر رسام تونسي مجدد وأكاديمي بارز، أشرف بدأب وإخلاص على الكثير من رسائل ... التفاصيل..

غداً الاثنين.. عرائس "سماء يحيى" تأنس بأشعار "ماجد يوسف"

| الأحد, 15 يناير 2017


استمراراً لفعاليات معرض "هنا عرايس بتترص" للفنانة سماء يحيى المُقام حالياً بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا، تُقام أمسية فنية حول المعرض على ... التفاصيل..

البحرين و«تأثير شيكاغو»

منصور الجمري

| الأحد, 15 يناير 2017

 

ربما أن البحرين تأثرت بمدينة شيكاغو الأميركية، ولكنني لا أقصد بذلك الخطاب الوداعي للرئيس الأميركي ... التفاصيل..

الأمل... في الطريق إلى لياج

د. عبدالحسين شعبان

| الأحد, 15 يناير 2017

 

لا أدري كيف وجدتُ نفسي في مدينة سوون Suwon الكورية، وأنا أستعيد قصيدة الشاعر أحمد ... التفاصيل..

شرفة الموت شرفة الحياة ! 2

محمد جبر الحربي

| الأحد, 15 يناير 2017

‏«معَ الإيمانِ.. لا فَقْدٌ لديْنا

فَقَدْنَا، قبلَ أهلينا، البلادَا.

التفاصيل..

عندما يأتي الشتاء

د. نيفين مسعد

| السبت, 14 يناير 2017


مثل كثير من الأشياء التي اختلفت علاقتي بها من فترة لأخرى تبدلت علاقتي بالشتاء عبر المراحل المتتالية من عمري. لم أحب الشتاء ... التفاصيل..

اغمضي عينيك

سعيد لعريفي

| السبت, 14 يناير 2017


أغمضي عينيك

كي يعدم البين

وتراني واقفا

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فليحيا ذكر الحجار*

زياد شليوط

| السبت, 14 يناير 2017


"فليحيا ذكر الحجار.. يللي عمّر هذي الدار" ما زال الصبي يذكر تلك الأهزوجة التي تختتم صف السحجة من باب الدير الى فناء ... التفاصيل..

مـــدارات

أميركا وتداعيات غزو العراق

وليد الزبيدي

| الاثنين, 16 يناير 2017

    أول احداث العام 2017 في الولايات المتحدة حصل في السابع من الشهر الاول ( يناير/ كانون ثاني من العام 2017) ويرتبط بتداعيات غزو العراق من قبل الولايات المتحدة في ... التفاصيل..

هل يمكن تجاهل الدولة القطرية في النضال من أجل الوحدة العربية؟

د. غالب فريجات

| الأحد, 15 يناير 2017

    لا شك أن الوحدة العربية هدف لكل أبناء الأمة العربية أفراداً واحزاباً ومنظمات، وهي البلسم لكل ما يعاني العرب من مشكلات، تمثلت بالتجزأة والتبعية والتخلف... التفاصيل..

الاتفاق الفلسطيني.. وحملة حماس الأمنية

د. فايز رشيد

| الأحد, 15 يناير 2017

    بداية, فإن مطلق كاتب, إن لم يعش في فضاء من الحرية النسبية فيما يخطه قلمه, وأن يكون تابعا لرأي جهة بالمطلق, فهذا يعني باختصار موته المحقق, وهي حالة لا ... التفاصيل..

الخصخصة بين الوسيلة والغاية

د. عبدالمحسن هلال

| الأحد, 15 يناير 2017

    تنوي وزارة الاقتصاد والتخطيط إنشاء مركز وطني للتخصيص، مساعدة للقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الحكومية (عكاظ، 11 يناير) بظني تريده الوزارة جناحا موازيا للقطاع العام لحمل الرؤية إلى عالم ... التفاصيل..

لقاء حاشد تحية لروح كبوجي في دار الندوة

| السبت, 14 يناير 2017

- كان رمزاً للالتزام بفلسطين وقضايا الأمة وقدوة للتلازم بين الايمان والانتماء - دعوة إلى اطلاق شارع في بيروت باسم كبوجي وانشاء مؤسسة تربوية اجتماعية باسمه... التفاصيل..

حياة زوجات داعش: إفلاس فكري بامتياز

د. ميسون الدخيل

| السبت, 14 يناير 2017

شد انتباهي تعليق الإعلامية فانيسا بيلي التي أتابع ما تقدمه من معلومات، لقد كان التعليق موجها لقناة البي بي سي 2 البريطانية، وكان شديد اللهجة لدرجة أنني بحثت عن الم... التفاصيل..

اعملوا وفق أهداف حقيقية

فاطمة آل تيسان

| السبت, 14 يناير 2017

دائما ما نردد عن أنفسنا أننا نعمل أو نسير دون خطط مسبقة أو أهداف واضحة قابلة للتحقق، على البركة أو حسب التوفيق، وإن لم ننكر ذلك إلا أن الاستمرار في ... التفاصيل..

لقاء أستانا يعمق انقسام بين المتطرفين والمعتدلين

مريام الحجاب

| السبت, 14 يناير 2017

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن مفاوضات أستانا التي من المخطط إجرائها في أواخر كانون الثاني/ يناير ليس لها جدول الأعمال المحدد وستشمل كافة المسائل ذات الاهتمام المتبادل.... التفاصيل..

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أخبار منوعة

الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسيةزاخاروفا: واشنطن تحاول تجنيد دبلوماسيينا!

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كشفت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، عن حادث توقيف تعسفي لدبلوماسي روسي في ...

وجه جديد للخارجية الأردنية مع أيمن الصفديضمن تعديل وزاري شهد أيضا تغيير وزير الداخلية في أعقاب سلسلة هجمات

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عمان - أجرى رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي الاحد تعديلا في حكومته شمل ستة وزر...

البرلمان التركي يوافق في قراءة أولى على إلغاء منصب رئيس الوزراء في تعديل دستوري يتيح للرئيس التدخل مباشرة في القضاء

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اسطنبول (تركيا) - وافق البرلمان التركي في قراءة اولى الأحد على دستور جديد يعزز صلا...

عمان تستقبل عشرة معتقلين من غوانتانامو

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مسقط - وصل عشرة من معتقلي سجن غوانتانامو العسكري الأميركي الاثنين إلى سلطنة عمان "لل...

ترامب: غزو العراق "قد يكون أسوأ قرار" في تاريخ الولايات المتحدة

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أدان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قرار غزو العراق في عام 2003 واصفا إياه بأن...

مصر تبحث مكافحة الإرهاب بمشاركة 35 دولة ورؤساء سابقين

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تسضيف مصر اجتماعين للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تنظمه وزارة الخارجية على مدى يومين بمش...

الفلسطينيون يحذرون من نقل السفارة الأميركية إلى القدس

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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس السبت: إنه إذا مضى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترا...

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الأعمـــــدة

العنف في الشرق الأوسط.. البدائل والفرص

د. علي الخشيبان | 15 يناير 2017

تظاهرة باريس لحل الدولتين

سميح خلف | 15 يناير 2017

المطران كابوتشي

د. حسن مدن | 15 يناير 2017

عام 2017، لن ننسى من سبقوك

د. فايز أبو شمالة | 15 يناير 2017

كان الخطيب وكان الدليمي شاهدين...

محمد الحنفي | 15 يناير 2017

متى سيخجل العرب من حالهم وضعفهم وتفككهم وتشرذمهم

جمال ايوب | 15 يناير 2017

إذا عرف السّبب...

جميل السلحوت | 15 يناير 2017

تعميمٌ إسرائيلي لمواجهة تهديد القرصنة والاختراق

د. مصطفى يوسف اللداوي | 15 يناير 2017

نقد التراث

سعدي العنيزي | 14 يناير 2017

المكبر ….. قلنسوة…. حرب على الوجود الفلسطيني

راسم عبيدات | 13 يناير 2017

الزعامة الامريكية للعالم نحو التراجع والانهيار

مهنة أمين | 11 يناير 2017

العرب والبحث عن دولة الإنسان

محمد محفوظ | 11 يناير 2017

هل فريق (ترامب) مطمئن للشرق الأوسط؟

د. علي الخشيبان | 11 يناير 2017

عبد اللطيف الوراري في ديوانه "مُثنّى بصيغة الجمع":

عبدالواحد مفتاح | 11 يناير 2017

تغيب صحيفة السفير صوت الذين لا صوت لهم

عباس الجمعة | 11 يناير 2017

أسباب مشاركة حماس في اجتماع التحضيرية

د. فايز أبو شمالة | 11 يناير 2017

خريطة تفاهمات جديدة

د. حسن مدن | 11 يناير 2017

القدس خط احمر... كلام جميل..!!

سميح خلف | 11 يناير 2017

من يأكلون أموال الشعب كحال اليتيم

جمال ايوب | 11 يناير 2017

الأسرى الفلسطينيون ورقةٌ قذرةٌ للضغط وأسلوبٌ رخيصٌ للابتزاز

د. مصطفى يوسف اللداوي | 11 يناير 2017
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قالت الصحف

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دراسـات

الوحدة العربية والحرب على مصر في السياسات والوثائق الصهيونية

د. ساسين عساف

| الثلاثاء, 3 يناير 2017

وجود الأقباط في مصر وجود كنسي لاهوتي مستقلّ مكّنهم من المحافظة على وحدتهم الاجتماعية وال...

سرديات الحداثة الدينية في فكر السيد فضل الله

د. عبدالحسين شعبان

| الثلاثاء, 3 يناير 2017

مؤسسات السيد محمد حسين فضل الله 2015/10/7 - بيروت- أوتيل الساحة المؤتمر الفكري الثاني...

النظر الداخلي إلى الذات بين جون لوك وبول ريكور

د. زهير الخويلدي

| الثلاثاء, 3 يناير 2017

  "إن الوعي المصاحب لجميع الحالات الشعورية هو أساس الهوية الشخصية"[1] إذا كانت مسألة الهوية ...

الوحدة العربية وقوى التخريب الصهيوني ووثائقه بدءاً بسوريا

د. ساسين عساف

| السبت, 24 ديسمبر 2016

"... إنّ علينا العمل لإحراق سوريا من الداخل.. وهو ما يحدث الآن.." (هنري كيسنجر، مقا...

تغريبة يهود البلاد العربية: سفر الخروج الثاني

د. عزالدين عناية

| الخميس, 22 ديسمبر 2016

أولا: ذكرى الأمس وواقع اليوم شهدت أوضاع اليهود في البلاد العربية منذ مطلع القرن الف...

المزيد في: دراسات

وثائق وتقارير

بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة:

| الأربعاء, 16 نوفمبر 2016

المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي– الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية ضد التطبيع مرة أخرى.. ودا...

في ذكرى وعد بلفور

| الخميس, 3 نوفمبر 2016

المشروع الاستعماري يطور ذاته ما العمل التاريخ: 2016/10/31 - لصادر: (176) تنظم لجنة فلسطين ومق...

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة

| الخميس, 3 نوفمبر 2016

  تصدر بيان بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور يا جماهير شعبنا العظيم...

بيان شجب وإدانة

| الخميس, 3 نوفمبر 2016

فيدرالية اليسار الديمقراطي الهيئة التنفيذية...

بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة: المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي – الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية : إدانة للمشاركة في تأبين رمز الإرهاب

| السبت, 1 أكتوبر 2016

    باشمئزاز كبير تلقت المؤتمرات الثلات خبر مشاركة بعض المسؤولين العرب في جنازة الإرهابي المجرم ...

تصريح صحفي : الشعبية تستنكر بشدة اغتيال الكاتب والناشط الأردني ناهض حتّر

| الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016

    أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن استنكارها وإدانتها الشديدة لاغتيال الكاتب والناشط الأردني ناهض ...

"إعلان بيروت" : عن أعمال الندوة القانونية الدولية- العربية حول العراق

| الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016

    بدعوة من الدائرة القانونية في حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي والمنظمة العربية لحقوق الانسان-فرع ...

بيان: حول انتهاكات سلطة رام الله

| الاثنين, 12 سبتمبر 2016

شيئًا فشيئًا، تحوَّلت الضفة الغربية إلى شريط حدودي جديد، يحمي أمن الكيان الصهيوني، ومستوطنيه، وغد...

المزيد في: وثائق وتقارير
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سياســـة

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مؤتمر باريس: حدود 1967 «أساس» حل النزاع الفلسطيني الصهيوني

أكد الإعلان الختامي المشترك الصادر عن مؤتمر السلام في الشرق الأوسط أن الحل الأمثل للص...
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تحرير جامعة الموصل بالكامل

الموصل (العراق) - تمكن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، السبت من تحرير جامعة الموصل بالساحل الأ...
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العاصمة التونسية تشهد مظاهرة مناهضة لعودة الإرهابيين من مناطق الصراعات إلى البلاد

خرجت مظاهرة في العاصمة التونسية الأحد رفضا لعودة التونسيين الإرهابيين من مناطق الصراعات والحروب، وبش...
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أكثر من 45 قتيلا ومئة جريح بتفجير في إعزاز شمالي حلب

ارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي ضرب وسط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي مساء الي...

المزيد في: سياسة
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ثقافة وفنون

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1144 مشاركة في الدورة الثالثة لجائزة كتارا للرواية العربية

كتبت ـ أسماء بوزيان -عد انتهاء التاريخ المحدد للتقدم للجائزة العربية للرواية، أعلنت المؤسسة العامة لل...
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فعاليات ثقافية متنوعة وليالي عمانية متعددة في مهرجان مسقط 2017

تشهد الأيام القـليلة المقـبلة بدء العد التنازلي لانطلاق مهرجان مسقط 2017 بحلته الجديدة في الت...
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مهرجان القرين بالكويت مظلة كبيرة للفنون السمعية والبصرية

الكويت - يبدأ الثلاثاء مهرجان القرين الثقافي والذي يعد مظلة سنوية كبيرة تندرج تحته أنو...
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بينالي الشارقة للأطفال 2017

الشارقة - استعدادا لانطلاقها في 15 الشهر الحالي، تستقبل الدورة الخامسة لبينالي الشارقة للأطفال 792 عم...

المزيد في: ثقافة وفنون
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اقتصاد

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سبعون مليار دولار الحصاد العقاري في دبي لـ 2016

دبي - أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (حكومية)، السبت، أن إجمالي التصرفات (التداولات) الع...
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أدنوك الإماراتية تتطلع لبلوغ 460 محطة في 2017

أبوظبي - تطمح شركة أدنوك لتوزيع المنتجات والخدمات البترولية الإماراتية، إلى زيادة عدد محطات الخ...
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القاهرة تواجه صعوبات في الحفاظ على آثارها التاريخية بسبب نقص العائدات السياحية والازمة الاقتصادية غير المسبوقة

القاهرة - باتت مصر تواجه صعوبات في الحفاظ على آثارها التاريخية الضخمة بسبب نقص الع...
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66 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك الخليجية في 2016

الكويت - قالت مؤسسة "كامكو" للبحوث الكويتية (مستقلة)، الثلاثاء، إن إصدارات الدخل الثابت (سندات وصكوك) في...

المزيد في: اقتصاد
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رياضة

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اشبيلية يثأر من ريال مدريد بأفضل طريقة ممكنة بالفوز عليه بهدفين

مدريد - قلب اشبيلية الطاولة على ضيفه ريال مدريد واشعل الصراع على اللقب بالفوز علي...
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الفريق الملكي يحقق رقما قياسيا جديدا للمباريات المتتالية الى 40 مبارة متتالية من دون هزيمة رغم تعادله مع مضيفه اشبيلية 3-3

مدريد - تأهل ريال مدريد الى ربع نهائي كأس اسبانيا لكرة القدم برغم تعادله الخ...
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بداية موفقة لمصر في مونديال اليد على حساب قطر، وتعثر للبحرين والسعودية

باريس - فازت مصر على قطر 22-20 في مباراتهما الاولى الجمعة في بطولة العالم لكر...
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فوز صعب لمصر على تونس وديا

سجل مروان محسن هدفا في الوقت القاتل ليقود المنتخب المصري لكرة القدم إلى فوز صعب...

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صحة وتكنولوجيـــا

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التدخين يحرق تريليون دولار كل عام

جنيف - أفادت دراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني الأميركي للسرطان ونشرت الثلاثاء بأن...
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عمليات تصغير المعدة فعالة في غالب الاحيان

باريس – تسمح عمليات تصغير المعدة الفعالة في غالب الاحيان بخسارة الكثير من الوزن وذل...
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اشحن مخزون جسمك من البوتاسيوم

شددت الجمعية الألمانية للتغذية على ‫أهمية شحن مخزون الجسم من البوتاسيوم، ‫وأوضحت أنه يحظى بأه...
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الحمية الغذائية

الحمية مصطلح علمي يطلق على كل ما نضعه في أفواهنا من طعام أو شراب وبغ...

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