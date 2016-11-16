موقع التجديد العربي

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خواطر حول دور مراكز البحوث الخليجية
د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016
أثارت المناقشات المكثفة في مؤتمر مؤسسة الفكر العربي، في الدورة الخامسة عشرة، نقاطا مهمة حول دور مراكز البحوث الخليجية، جديرة بالرصد والملاحظة، والأمل كبير أن تسهم في تطوير هذه المراكز، من أجل أن تكون قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية والبناء.... للمزيد..
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في أهمية مراكز البحوث للدفع بعمليات التنمية
د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016
عقد في مطلع هذا الأسبوع، المؤتمر العلمي السنوي لمؤسسة الفكر العربي، في مدينة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان لي شرف المشاركة في هذا المؤتمر بإعداد ورقة حملت عنوان قراءة تحليلية لدور مراكز البحوث في دول مجلس التعاون الخليجي.... للمزيد..
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تغيرات استراتيجية في خريطة الصراع بالشرق الأوسط
د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016
تتسارع الأحداث في مجرى المواجهة العسكرية، في كل من العراق وسوريا، لصالح المركز، في كل من بغداد ودمشق. ومن المؤكد أن ذلك لم يكن له أن يتحقق من غير توافقات دولية، وتحديدا بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.... للمزيد..
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تسريع عملية التهويد في المدينة المقدسة
د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016
تأسس الكيان الصهيوني الغاصب، على قاعدة نفي وجود الشعب الفلسطيني، جملة وتفصيلا. ولم تكن مقولة غولدا مائير، عن "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" سوى التجسيد لهذا السلوك.... للمزيد..
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المعارضات المتعاونة مع الأجنبي
لو أن بعض المعارضات العربية ساقته أقدامه وخياراته السياسية - بشكل غير موعى به أو لخطأ في التحليل والتقدير- ليقطع شوط التيه الطويل من ضفة الن... التفاصيل..
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نهاية عصر "الأمن بالوكالة"
السؤال الإستراتيجى الذى يتهرب الأشقاء فى الخليج من الإجابة عليه هو: هل أثبتت التجارب التاريخية لمسيرة الأمن الخليجى منذ الانسحاب البريطانى من الخليج عام 1971 ... التفاصيل..
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ربعك انجنوا: اشرب من البئر
وجدتها: فيدراليه بين الضفة وغزه الحل الأمثل للخروج من أزمة الانقسام الغير بغيض، هذا ما تفتقت عنه عقليه رجل حماس "أليبرالي " عضو المكتب السياسي ... التفاصيل..
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كابوتشي.. رجل المقاومة والوحدة الوطنية الفلسطينية
«سأعود إلى قدسي بينما المآذن تصدح الله أكبر والكنائس تقرع أجراسها فرحا بالعودة» «المطران هيلاريون كابوتشي»... التفاصيل..
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مسؤولية المعارضة في الفوضى العربية
سيكون هذا العام الجديد، عام حصاد سنوات الفوضى العربية، وإنّ حركات المعارضة السليمة والرشيدة تحتاج إلى آفاق فكرية واضحة المعالم، وإلى أطر تنظيمية سليمة البناء... التفاصيل..
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رفض التطبيع ليس سذاجة
بشيء من الرتابة التقريرية واللامبالاة بواقع حراك المنظمات السياسية والأهلية المحلية، التي عبّرت عن ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية ومواقفها المبدئية ضد التطبيع، وحتى لا نقول ... التفاصيل..
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نجاح استراتيجي مشروط
ربما لم يقدر الإعلان الثلاثي بين روسيا وتركيا وإيران في موسكو في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي حول سوريا ما يستحق من التقدير، وبالتالي ما قيست ... التفاصيل..
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«الإمارة» بين المصالحة و«حل الدولتين»
عندما تمردت حركة (حماس) في غزة، وأقدمت على ما سمته حركة (فتح) «انقلاباً» في يوليو/تموز 2007، اعتبره كثير من الفلسطينيين غير المتحزبين مبرراً نتيجة للسياسات ... التفاصيل..
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إنهم يقتلون الصحف!
خلتها لن ترحل. كائنات كثيرة في حياتنا، بشر وغير بشر، نخالها باقية معنا لا تغادر. الآخرون يرحلون ولكن من ائتمناهم على أنفسنا وإرادتنا ورأينا ومستقبلنا، ... التفاصيل..
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«النوايا الطيبة» لبعض العرب
لا يحتاج المطبعون المتحذلقون، من الذين يقولون كلمة حق يراد بها باطل، أن يذكرونا بأن هناك فرقاً بين الإنسان اليهودي واليهودي الصهيوني. فقد حسم القرآن، ... التفاصيل..
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المعارضة السورية والحل السياسي
سأحاول في كتابة مقالتي هذه إلى “الوطن”, النظر بعين المحايد فعلا, في موضوع الصراع الدائر في سوريا. بعد انتصار وحدة مدينة حلب, وتحريرها الفعلي من ... التفاصيل..
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سياسات العمل النشطة وتخفيض البطالة
أصدر صندوق النقد الدولي مؤخرا تقريرا حول أسواق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سعى من خلاله لتقديم بعض الدروس للاستفادة منها في معالجة ... التفاصيل..
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اليسار العربي... الانبثاق والنهوض والانحسار (2)
المحور الثاني لمنتدى اليسار العربي، الذي نظمه معهد الدراسات الشرقية (الألماني) في بيروت خلال 12 - 13 ديسمبر/ كانون الأول 2016 تمحور بشأن خصوصيات التقاليد ... التفاصيل..
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ما الذي يتطلبه.. وقف شامل لإطلاق النار؟!
وقف شامل لإطلاق النار في سوريا، دخل حيِّز التنفيذ في الساعات الأولى من يوم الجمعة الـ٣٠ من ديسمبر ٢٠١٦، بضمانة روسية ـ تركية؛ ووافقت عليه ... التفاصيل..
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الدين والشرعية الواهية
في عصرنا الذي تتزايد فيه مظاهر الحياة الدينية، ويصبح الدين هو الثقافة والسياسة والاجتماع والاقتصاد والقانون، يجدر التمييز بين الشرعية الفعلية والشرعية الواهية أو المزيفة باس... التفاصيل..
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هل يعيد التاريخ نفسه؟
ليس صحيحاً ما تذهب إليه بعض الكتابات المعاصرة من أن التاريخ يعيد نفسه، الناس أحياناً هم الذين يكررون أخطاء أسلافهم فيبدو تكرارها وكأنه إعادة للتاريخ. وكث... التفاصيل..
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من سمات العلاقات الدولية
لعل من أهم السمات العالمية والإقليمية الجديدة تتمثل ببروز نمط جديد من المحاور التي لا تشبه نمط المحاور التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية أو قبل... التفاصيل..
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خطيئة مجلس الأمن والمُقدَّس الصهيوني!
على مدى الصراع العربي الصهيوني وحتى قرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2334 المتعلق بالتهويد، استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض "الفيتو" فقط 71 مرة لحماية الك... التفاصيل..
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المسؤولية الأميركية عن الإرهاب المعولم
في ختام إطارنا النظري الذي وضعناه عقب الأحداث الإرهابية التي وقعت في سبتمبر عام 2001 ضد الولايات المتحدة الأميركية تحدثنا عن النتائج المتوقعة للحدث من ناح... التفاصيل..
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مواجهة السيناريو الأسوأ
تساءل بعض السادة القراء عن نبرة التشاؤم في مقالي الأسبوع الفائت، ولم يشف غليلهم إجابة تقول إنه كان مجرد افتراضات ضمن السيناريو الأسوأ، وأن الأسئلة الت... التفاصيل..
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جديد الفاشية الإسرائيلية!
القومية المتطرفة هي مادة الوقود الأهم التي تغذي الفاشية. والدولة الصهيونية هي أبرز وآخر معاقل هذه الفاشية في العالم، حسب ما هو واضح وما وصلنا على... التفاصيل..
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قضايا محالة إلى عام جديد
لا أذكر عاما خلّف للعام الذي يليه ما يخلّفه العام المنقضي لعام آت بعده من قضايا خطيرة بعضها بالغ التعقيد وبعضها مصيري أو بالأصح تاريخي. ... التفاصيل..
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قرار أممي بين قوسين
قدم القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الصهيوني، بوصفه انتصاراً تاريخياً للقضية الفلسطينية، وبالغ البعض في تعظيم هوية القرار جراء ردود الفعل الس... التفاصيل..
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وفي الناس المسرّة..
ساعات تفصلنا عن نهاية العام 2016 الذي شهد تخبطات كبيرة، لكنه لم يقو على قمع النشيد الملائكي أمام مغارة الطفل المولود في بيت لحم، النبي الف... التفاصيل..
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التفكير والتكفير!
يحتاج المراقب لمعرفة منبع التكفير الإرهابي، الوقوف عند بعض منطلقاته النظرية، ليستطيع فهم تطوّره، لا سيّما بربط حلقاته التاريخية، إضافة إلى متابعة بعض شخصياته مثل أسا... التفاصيل..
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ليس ﺑ«الصفعات» ينتهي الاحتلال!
قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، جاء بإجماع الدول الأعضاء في المجلس، وكان كلمة واضحة أدانت الس... التفاصيل..
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شرفة الموت.. شرفة الحياة..!
ها قد انتصروا أخيراً، وأرغموني على الذهاب إلى قسم الطوارئ، بعد محاولات جادة مني للتملُّص، ... التفاصيل..
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بلد الأصل
على الرغم من أنّ جوازَ سفري غيرُ مزوّر؛
وعلى الرغم من أنّني ... التفاصيل..
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مولانا
في زمن مضى وعنه كنا نقول جاهين والأبنودي وغيرهما يكتبون، والطويل والموجي وبليغ وغيرهم يلحنون وأم كلثوم وعبدالحليم وغيرهما يغنون.. ... التفاصيل..
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جواز سفر... (قصة قصيرة)
تلك تراجيديا الصراع...!
وهنا خليج عملاق
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غاباتي تعجُّ بالنّمور
للشاعرة آمال عوّاد رضوان
ترجمها إلى الإنجليزية: نزار ... التفاصيل..
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نجدد العهد لشهداء فلسطين الأبرار في يومهم السنوي
في السابع من يناير/ كانون الثاني من كل عام يطل علينا يوم وطني مجيد تتعانق فيه الأرواح الطاهرة مع تراب الوطن الفلسطيني ... التفاصيل..
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وهم المعرفة يقين الجاهل
قد يعتقد كثير منا، خاصة أصحاب التخصصات أو المثقفين، أننا وصلنا إلى درجة كافية من المعرفة والخبرة، تؤهلنا للإجابة عن كثير من ... التفاصيل..
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سد الموصل وحقيقة الأخطار
عاد الحديث عن احتمال انهيار سد الموصل، وانهياره يعني حسب الخبراء غرق مدن عراقية بالكامل بسبب كميات المياه المخزونة في السد، وتم تشييد سد الموصل مطلع ثمانينات القرن الماضي... التفاصيل..
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قفلوا البحر
عبارة كان يستخدمها قدماؤنا عندما تغلق الموانئ ويتوقف الاستيراد أوقات الأزمات السياسية والحروب إقليمية كانت أو عالمية، فتشح البضائع وترتفع الأسعار... التفاصيل..
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اللاجئون الأوائل: رائحه بطعم الزعتر
القلم والكتاب يمنع عنا الجنون، كأننا نعيش في مصنع يصدر لعقولنا الجنون، نستقوي على واقعنا بأيام مضت، نحاول دون جدوى استحضار تلك الوجوه المتعبة... التفاصيل..
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مصر التي في خاطري
كلما سمعت أغنية "مصر التي في خاطري" أتذكّر سليمان خاطر الرقيب في حرس الحدود في القوات المسلحة المصرية، ابن أكياد البحرية - فاقوس الشرقية، الذي استشهد في السجن في ... التفاصيل..
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تاسكا (بين الشراكة والتنمية)
فندق خمس نجوم، تناول طعام الافطار، والغداء، والعشاء، ومن ثم سهرات التعارف بين المشاركين اضافة الى الجولات السياحية المبرمجة، ومن ثم تلاوة البيان الختامي والذي يتضمن التوصيات والذي يكون في ... التفاصيل..
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رؤية أردنية عسكرية أكثر وضوحاً
أردنيا انتهى العام 2016 بأحداث كبيرة، ومهمة، وجاءت مقابلة رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق محمود فريحات مع محطة بي بي سي، بأهمية كبيرة إذ قدم في المقابلة رؤية مهمة للت... التفاصيل..
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خبرات الحياة مع أولى الخطوات
هذه الحياة عبارة عن مراحل، كل مرحلة تتطلب جهداً من المعرفة والعمل والخبرات، وهذه المعارف والمهام، نحتاج من يزودنا بها، لذا نجد طريقين رئيسين أكثر وضوحاً من سواهما، ومن خلا... التفاصيل..
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مشروعية البهجة والفرح
نظمت هيئة الترفية مطلع الأسبوع عدداً من ورش العمل، محاولة منها عبر العصف الذهني، أن تستطلع الآراء حول التوقعات التي ينتظرها المجتمع من هذه الهيئة الوليدة، الظريفة، والذكية أيضا الت... التفاصيل..
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مقتل اربعة جنود إسرائيليين واصابة 15 شخصا على الاقل احدهم في حال الخطر دهسا بشاحنة فلسطيني قرب القدس
القدس - اقدم شاب فلسطيني يقود شاحنة الاحد على صدم مجموعة من الجنود الاسرائيليين كانوا ...
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وفاة الرئيس الايراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني
قالت وكالة الانباء الايرانية الرسمية إن الرئيس السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني، الذي كان نقل...
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مصر: البرادعي يعلن العودة إلى العمل العام تزامنا مع تسريب تسجيلات صوتية منسوبة له
قال محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق في مصر، إنه توصل إلى "قناعة بأنه على ...
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ولي ولي العهد: لا حديث مع إيران قبل تغيير سياستها
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الث...
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موجة برد قارس تضرب القارة الاوروبية من شماليها الى اقصى جنوبيها
خلفت موجة برد قارس ضربت القارة الاوروبية اكثر من 20 قتيلا وغطت القارة بغلاف ابي...
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تركيا توافق على سحب قواتها من بعشيقة العراقية
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التوصل لاتفاق مع تركيا بشأن انسحاب القوات التركية من ...
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ترامب يلوم "اهمال" الحزب الديمقراطي "لسماحه" باختراق خوادمه الالكترونية قبيل الانتخابات
لام الرئيس الامريكي المنتخب، الجمهوري دونالد ترامب، الحزب الديمقراطي "لاهماله" في حماية خوادمه الكمبيوترية وسم...
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صعود القومية الشعبوية في الغرب
نجيب الخنيزي | 8 يناير 2017
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على طاولة اليوم السابع- الحرمان يقتل الإبداع
رنا القنبر | 8 يناير 2017
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ظاهرة اللحظة الأخيرة
د. علي الخشيبان | 8 يناير 2017
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انقاذ سفينة المنظمة أسبق من توجيه اللكمات
د. فايز أبو شمالة | 8 يناير 2017
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ثقافة الخليج العربي في تقرير
د. حسن مدن | 8 يناير 2017
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شباب العرب هم النعيم الحاضر والغد المضمون!
محمد شوارب | 8 يناير 2017
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أحكامٌ بالمؤبدات وسجنٌ إلى ما بعد الممات
د. مصطفى يوسف اللداوي | 8 يناير 2017
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الديمقراطية يعني حكم الشعب
جمال ايوب | 8 يناير 2017
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شعوذة الانتصارات!!!
سميح خلف | 8 يناير 2017
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الشهيد عمر والانتهازية النقابية...
محمد الحنفي | 8 يناير 2017
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فريق الدّياسم وماعز بيلي
جميل السلحوت | 8 يناير 2017
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الشرق المتخيل
د. حسن مدن | 5 يناير 2017
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انتفاضة السجون وثورة المعتقلات
د. مصطفى يوسف اللداوي | 4 يناير 2017
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الوعي والاغتراب
سعدي العنيزي | 4 يناير 2017
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مطران حلب ...انتصر للقدس
راسم عبيدات | 3 يناير 2017
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الشهيد عمر يواجه التحريف...
محمد الحنفي | 3 يناير 2017
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مقطع من رواية-عذارى في وجه العاصفة
جميل السلحوت | 3 يناير 2017
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"رواية مسك الكفاية في اليوم السابع"
رنا القنبر | 2 يناير 2017
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دلالات قرار مجلس الأمن حول المستوطنات الإسرائيلية
نجيب الخنيزي | 2 يناير 2017
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مطلوب ترجمة قرار مجلس الامن باعتباره انجازا هاما
عباس الجمعة | 2 يناير 2017
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الوحدة العربية والحرب على مصر في السياسات والوثائق الصهيونية
وجود الأقباط في مصر وجود كنسي لاهوتي مستقلّ مكّنهم من المحافظة على وحدتهم الاجتماعية وال...
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سرديات الحداثة الدينية في فكر السيد فضل الله
مؤسسات السيد محمد حسين فضل الله 2015/10/7 - بيروت- أوتيل الساحة المؤتمر الفكري الثاني...
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النظر الداخلي إلى الذات بين جون لوك وبول ريكور
"إن الوعي المصاحب لجميع الحالات الشعورية هو أساس الهوية الشخصية"[1] إذا كانت مسألة الهوية ...
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الوحدة العربية وقوى التخريب الصهيوني ووثائقه بدءاً بسوريا
"... إنّ علينا العمل لإحراق سوريا من الداخل.. وهو ما يحدث الآن.." (هنري كيسنجر، مقا...
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تغريبة يهود البلاد العربية: سفر الخروج الثاني
أولا: ذكرى الأمس وواقع اليوم شهدت أوضاع اليهود في البلاد العربية منذ مطلع القرن الف...
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المزيد في: دراسات
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بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة:
| الأربعاء, 16 نوفمبر 2016
المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي– الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية ضد التطبيع مرة أخرى.. ودا...
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في ذكرى وعد بلفور
| الخميس, 3 نوفمبر 2016
المشروع الاستعماري يطور ذاته ما العمل التاريخ: 2016/10/31 - لصادر: (176) تنظم لجنة فلسطين ومق...
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اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة
| الخميس, 3 نوفمبر 2016
تصدر بيان بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور يا جماهير شعبنا العظيم...
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بيان شجب وإدانة
| الخميس, 3 نوفمبر 2016
فيدرالية اليسار الديمقراطي الهيئة التنفيذية...
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بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة: المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي – الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية : إدانة للمشاركة في تأبين رمز الإرهاب
| السبت, 1 أكتوبر 2016
باشمئزاز كبير تلقت المؤتمرات الثلات خبر مشاركة بعض المسؤولين العرب في جنازة الإرهابي المجرم ...
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تصريح صحفي : الشعبية تستنكر بشدة اغتيال الكاتب والناشط الأردني ناهض حتّر
| الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016
أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن استنكارها وإدانتها الشديدة لاغتيال الكاتب والناشط الأردني ناهض ...
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"إعلان بيروت" : عن أعمال الندوة القانونية الدولية- العربية حول العراق
| الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016
بدعوة من الدائرة القانونية في حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي والمنظمة العربية لحقوق الانسان-فرع ...
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بيان: حول انتهاكات سلطة رام الله
| الاثنين, 12 سبتمبر 2016
شيئًا فشيئًا، تحوَّلت الضفة الغربية إلى شريط حدودي جديد، يحمي أمن الكيان الصهيوني، ومستوطنيه، وغد...
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المزيد في: وثائق وتقارير
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العاصمة التونسية تشهد مظاهرة مناهضة لعودة الإرهابيين من مناطق الصراعات إلى البلاد
خرجت مظاهرة في العاصمة التونسية الأحد رفضا لعودة التونسيين الإرهابيين من مناطق الصراعات والحروب، وبش...
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أكثر من 45 قتيلا ومئة جريح بتفجير في إعزاز شمالي حلب
ارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي ضرب وسط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي مساء الي...
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«الداخلية السعودية» تحدد هوية مختطفي القاضي محمد الجيراني ببلدة تاروت
صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أنه إلحاقاً لما سبق التصريح به بتاريخ 15 / 3 /...
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مجلس الأمن يدعّم بالإجماع وقف إطلاق النار بسوريا لصالح مشروع القرار الروسي
صوّت مجلس الأمن بالإجماع لصالح مشروع القرار الروسي المتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في سور...
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المزيد في: سياسة
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مهرجان القرين بالكويت مظلة كبيرة للفنون السمعية والبصرية
الكويت - يبدأ الثلاثاء مهرجان القرين الثقافي والذي يعد مظلة سنوية كبيرة تندرج تحته أنو...
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بينالي الشارقة للأطفال 2017
الشارقة - استعدادا لانطلاقها في 15 الشهر الحالي، تستقبل الدورة الخامسة لبينالي الشارقة للأطفال 792 عم...
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أصوات عربية ترتفع من الجزائر للمطالبة بمعجم موحد للغة الضاد
الجزائر - دعا خبراء ومسؤولون جزائريون وعرب الأربعاء إلى ضرورة إنجاز معجم شامل وموحّد للغ...
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تأسيس اتحاد دولي للكتّاب والأدباء الفلسطينيين
أُعلن أمس الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت تأسيس التجمع الدولي للكتّاب والأدباء الفلسطينيين خلال مؤت...
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المزيد في: ثقافة وفنون
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القاهرة تواجه صعوبات في الحفاظ على آثارها التاريخية بسبب نقص العائدات السياحية والازمة الاقتصادية غير المسبوقة
القاهرة - باتت مصر تواجه صعوبات في الحفاظ على آثارها التاريخية الضخمة بسبب نقص الع...
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66 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك الخليجية في 2016
الكويت - قالت مؤسسة "كامكو" للبحوث الكويتية (مستقلة)، الثلاثاء، إن إصدارات الدخل الثابت (سندات وصكوك) في...
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توقعات بانتعاش أسواق المال في الخليج العربي في 2017
أصبح مديرو الصناديق في الخليج العربي أكثر تفاؤلا بشأن الأسهم في المنطقة مع بداية الع...
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مكاسب البورصات العربية 63 مليار دولار في 2016
ارتفعت البورصات العربية بشكل جماعي في تداولات عام 2016 مع تحسن أسواق النفط ولا سيم...
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فوز صعب لمصر على تونس وديا
سجل مروان محسن هدفا في الوقت القاتل ليقود المنتخب المصري لكرة القدم إلى فوز صعب...
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مانشستر يونايتد يتأهل إلى الدور الرابع بسهولة وروني يعادل رقم تشارلتون
عادل واين روني رقم بوبي تشارلتون كأفضل هداف في تاريخ فريقه مانشستر يونايتد وذلك بتس...
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رياض محرز أفضل لاعب أفريقي في 2016
اختير اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز الخميس كأفضل لاعب أفريقي لعام 2016، بعدما ساعد ليستر ...
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ليفربول يلاحق تشيلسي بعد فوزه على مانشستر سيتي
أنهى نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عام 2016 محتلا المركز الثاني في قائمة الدوري بعد...
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المزيد في: رياضة
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اشحن مخزون جسمك من البوتاسيوم
شددت الجمعية الألمانية للتغذية على أهمية شحن مخزون الجسم من البوتاسيوم، وأوضحت أنه يحظى بأه...
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الحمية الغذائية
الحمية مصطلح علمي يطلق على كل ما نضعه في أفواهنا من طعام أو شراب وبغ...
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العطلة قد تكون سببا لسمنة الأطفال
توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن الأطفال يكونون أكثر عرضة للسمنة في أوقات العطل مقا...
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العلاج الطبيعي يكافح الالتهاب الرئوي
ياماسوكرو - تكافح منظمة غير حكومية منذ سنوات للتصدي لتفشي حالات الالتهاب الرئوي لدى الأ...
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المزيد في: صحة وتكنولوجيا
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