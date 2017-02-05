موقع التجديد العربي

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رأي التحـــــرير

ما الذي يبتغيه العرب من الرئيس ترامب

د. يوسف مكي | الأحد, 29 يناير 2017

في الجمعة الماضية، الموافق 20 من يناير 2017م، أدى دونالد ترامب اليمن القانونية في مبنى الكابيتول في احتفال كبير. وبذلك أصبح الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية. وبخلاف أخر الرئيس جورج بوش، الجمهوري الذي ترأس بلاده لدورتين رئاسيتين،... للمزيد..

عهد الرئيس أوباما ماله وما عليه

د. يوسف مكي | الأحد, 29 يناير 2017

في يوم الجمعة القادم، الموافق 20 يناير 2017، سيغادر الرئيس أوباما البيت الأبيض، ويحل محله في سدة الرئاسة دونالد ترامب، بعد أن يؤدي اليمين القانونية. وسيجل التاريخ، له أنه أول أسود يتسلم الموقع الأهم في العالم، وأنه تمكن من الاحتفاظ به في دورة رئاسية ثانية.... للمزيد..

حل الصراع بالركض إلى الأمام

د. يوسف مكي | الأحد, 29 يناير 2017

ليس سرا القول، أنني تفاءلت كثيرا، بأن المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية، باتت على الأبواب، عندما سمعت خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" في المؤتمر العام لحركة فتح، في دورته الأخيرة، وهو يبشر باقتراب تحقيق المصالحة الفلسطينية.... للمزيد..

حول الحياد في العلم

د. يوسف مكي | الأحد, 29 يناير 2017

على هامش أحد المؤتمرات الفكرية التي عقدت مؤخرا، في أحد الدول الخليجية، جرت مناقشات حول قيمة السؤال. وكانت المقدمة، هي أن الثقافة العربية، تغيب الأسئلة، وأن هذا الغياب هو من أحد أسباب تعثر مشاريع النهضة.... للمزيد..
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قضايا ومناقشات

سقوط النموذج القومي التقليدي وصعود النموذج القومي المعلوماتي

السيد يسين

| الأحد, 5 فبراير 2017

    يمكن القول إن من بين التحولات الكبرى في المجتمع العالمي سقوط النموذج التقليدي للأمن القومي الذي كان يقوم على حراسة حدود الدولة من أي عدوان ... التفاصيل..

كوابيس ترامب

عبدالله السناوي

| الأحد, 5 فبراير 2017

    تبدو الولايات المتحدة كمن ينظر في المرآة فلا يعرف لنفسه ملامح ينتسب إليها. الاضطراب صريح في تعريف المجتمع لنفسه ومدى انتسابه للقيم الإنسانية الحديثة.... التفاصيل..

هذا ما يستحق أن نغضب لأجله

د. ميسون الدخيل

| الأحد, 5 فبراير 2017

    ما الغضب؟ إنه شر ويمكن أن يؤدي إلى كثير من المشاكل الصحية والاجتماعية بأن يفرق بين الأهل والأصدقاء، قد يجعل من الفرد إنساناً غير مرغوب ... التفاصيل..

أم الحيران وعمُّونة بين كيان إرهاب و”دولة قانون؟؟”

د. علي عقلة عرسان

| السبت, 4 فبراير 2017

    المهزلة، أم التمثيلية الاستعراضية الهابطة، أم البضاعة الفاسدة المعدَّة للتصدير العالمي بمهارة وعناية، أم الفجور بتاريخيته، وبوصفه خاصية ملازمة للصهيونية.. أيُّ تلك التسميات أو الصفات، ... التفاصيل..

التحدي الكردي لتركيا

د. محمد نور الدين

| السبت, 4 فبراير 2017

    أثار الانتباه، التركي تحديداً، تسلم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (عصب قوات الحماية الكردية) في سوريا، مجموعة من المدرعات العسكرية من الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع ... التفاصيل..

قضم الضفة العربية: ماذا يعني؟

د. عبدالحسين شعبان

| السبت, 4 فبراير 2017

    كانت صدمة "إسرائيل" حادّة جداً، ووقعها شديد القسوة، وذلك بصدور قرارين دوليين خلال فترة شهرين، أحدهما من اليونيسكو، والثاني من مجلس الأمن الدولي، والقراران يطعنان ... التفاصيل..

الاستقالة بين الموقف والإدانة!!

د. عبدالله القفاري

| السبت, 4 فبراير 2017

    للمنصب الكبير كلفته، كما له وهج وحضور ومكاسب. وكما للإنجاز أهميته الكبرى في صناعة المجد وتوهج الحضور وشعبية القيادة.. فللأخطاء أيضا كلفتها وثمنها.. كما الخطايا ... التفاصيل..

تطبيع مدفوع الثمن مقدماً

د. محمد السعيد ادريس

| السبت, 4 فبراير 2017

    لن يكون جديداً أي حديث عن أدوار «إسرائيلية» محورية في الأزمة السورية منذ تفجرها عام 2011، لكن الجديد هو كل هذا الحرص «الإسرائيلي» على جني ... التفاصيل..

آخر طلقة في بندقية أميركا القديمة

د. صبحي غندور

| الجمعة, 3 فبراير 2017

    نجحت قوى «أميركا القديمة» في إيصال دونالد ترامب إلى «البيت الأبيض» على حساب مرشّحين آخرين من «الحزب الجمهوري» بسبب قيام حملته الانتخابية على مفاهيم ومعتقدات ... التفاصيل..

طريق لي ميونغ الوعرة

رضي الموسوي

| الجمعة, 3 فبراير 2017

    «ذكرياتي الأولى هي بلدتي وسوقها، الرائحة النفاذة لأحشاء السمك، ورائحة البحر، والفقر الموجع. التصق الفقر بأسرتي التصاق دودة العلق، وظل كذلك لسنوات كثيرة قبل أن ... التفاصيل..

فك ارتباط السياسة بالتجارة

فهمي هويدي

| الخميس, 2 فبراير 2017

    عادت السلع الغذائية والأسماك المصرية القادمة عبر الأنفاق الأرضية إلى الظهور على أرفف المحلات التجارية فى قطاع غزة، بعد غياب تجاوز السنوات الثلاث... التفاصيل..

مشروع الدستور الروسي لسوريا.. وجهة نظر

د. فايز رشيد

| الخميس, 2 فبراير 2017

    ضجة إعلامية كبيرة كبيرة أثيرت للمرة الثانية ولا تزال عن فرض مشروع دستور جديد لسوريا, صاغته روسيا. نشكل الضجة مادة “مفرحة” لوسائل إعلام عربية وتركية, ... التفاصيل..

خلوة عربية

جميل مطر

| الخميس, 2 فبراير 2017

    أحسن صنعاً وزير خارجية دولة الإمارات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عندما تبنى فكرة طرحها الأمين السابق لجامعة الدول العربية تقضي بأهمية ... التفاصيل..

هل ينتهي حكم نتنياهو؟

عوني صادق

| الخميس, 2 فبراير 2017

    منذ تقديم استقالة حكومته الثالثة، وإجراء الانتخابات المبكرة في شهر مارس/ آذار 2015، وقبل تشكيل حكومته الرابعة، وحتى اليوم، يتعرض رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو ... التفاصيل..

سيدتي.. لنقرأ التاريخ كاملاً

د. علي محمد فخرو

| الخميس, 2 فبراير 2017

    يعجب الإنسان للطريقة التي يتعامل بها الخطاب السياسي الغربي مع القضايا التي لا تمسّ مصالحه مباشرة. فالغرب يدعي أنه يتعامل مع الأمور بموضوعية، وشمولية عقلانية ... التفاصيل..

مواجهات قرية"أم الحيران" : سؤال الوجود والتحدي

محمد العبدالله

| الأربعاء, 1 فبراير 2017

    فتحت قرية "أم الحيران" ،مجدداً، معركة الدفاع عن الوجود العربي الفلسطيني على أرض الوطن. وإذا كانت دماء الشهيد "يعقوب أبو القيعان" قد أعادت تسليط الضوء ... التفاصيل..

ترامب سيسقط حتماً

د. حسن نافعة

| الأربعاء, 1 فبراير 2017

يجمع معظم المراقبين على أن دونالد ترامب سيكون رئيساً سيئاً ومزعجاً وسيشكل خطورة حقيقية ليس فقط على الدول والشعوب الأخرى وإنما أيضاً على الولايات المتحدة نفس... التفاصيل..

التعداد السكاني للاجئين الفلسطينيين في لبنان

فتحي كليب

| الأربعاء, 1 فبراير 2017

رغم المحاذير.. هو إنجاز وطني هام معظم الابحاث والدراسات التي تناولت وتتناول اوضاع اللاجئين الفلسطينيين تصطدم عادة بتلك المشكلة المزمنة المتعلقة في نقص المعطيات والبيانات الا... التفاصيل..

تقرير الأمم المتحدة... الممنوع

معين الطاهر

| الأربعاء, 1 فبراير 2017

"الظلم في العالم العربي والطريق إلى العدل"، عنوان التقرير الجريء الذي كان من المُفترض أن يصدر عن الأمم المتحدة قبل أن يُمنع رسميًا، ليُضيف إلى واق... التفاصيل..

محو العروبة

د. أحمد يوسف أحمد

| الأربعاء, 1 فبراير 2017

    نصت المادة الثالثة من الدستور العراقى الحالى على أن " العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب وهو عضو مؤسس وفعال فى جامعة الدول العربية وملتزم ... التفاصيل..

فصل في «الاستهبال» الديمقراطي

فيصل جلول

| الأربعاء, 1 فبراير 2017

    تتعرض الديمقراطيات الغربية لموجة من «الاستهبال» الديمقراطي، إن جاز القول، غير مسبوقة، من الصعب تشخيص كل أسبابها بدقة، لكن مؤشرها الأبرز هو انجذاب مجموعات معتبرة ... التفاصيل..

ترامب وما بعد العولمة

د. عبدالحسين شعبان

| الأربعاء, 1 فبراير 2017

    هل يمكن القول إن اتجاهاً جديداً يشهده العالم اليوم، مضاداً للعولمة التي كانت انهيار جدار برلين، وفيما بعد انحلال الاتحاد السوفييتي إيذاناً لدخول مرحلتها المتقدّمة؟... التفاصيل..

شراكة المسؤولية.. روح المواطنة وثمرتها

د. عبدالله القفاري

| الأربعاء, 1 فبراير 2017

    منظومة التفاعل الاجتماعي مع بعض القرارات تقدم مؤشرات مهمة على نوع الاهتمام الشعبي ورؤيته لتلك القرارات.. وخاصة ما يتعلق منها بحياة واحتياجات ومتطلبات القطاع العريض ... التفاصيل..

أستانة واختراق سيادة سورية

منى عباس فضل

| الأربعاء, 1 فبراير 2017

    تتباين الآراء وتتعدد بشأن نتائج مؤتمر أستانة، وعلى رغم وجهة النظر التي تعده تطوراً خطيراً في الأزمة السورية، وإنجازاً حققت من ورائه روسيا اختراقات بعد ... التفاصيل..

.. إذن متى تعودون إلى دياركم؟!

د. علي عقلة عرسان

| الأربعاء, 1 فبراير 2017

    إذا كانت السيدة تيريزا ماي، تتفق مع دونالد ترامب، على “أن الإرهاب إسلامي، أو الإسلام إرهاب”، فإن تصريحها في واشنطن يوم الجمعة ٢٧/١/٢٠١٧ بأنه:”لا يمكننا ... التفاصيل..

هل تهزم أوروبا زمن الكراهية

فاروق يوسف

| الأربعاء, 1 فبراير 2017

    الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب بدأ عصره بالتمييز العنصري، حين منع مواطني سبع دول إسلامية، ست منها عربية، من دخول الأراضي الأميركية.... التفاصيل..

ثقافة وفنون

صدور ديوان "شذرات ثلاثية الأبعاد" للشاعر المغربي بن يونس ماجن

| الأحد, 5 فبراير 2017


صدرت حديثاً المجموعة الشعرية "شذرات ثلاثية الأبعاد" للشاعر المغربي بن يونس ماجن عن "منشورات ألوان عربية" بالسويد. وقد ضمت المجموعة 26 قصيدة ... التفاصيل..

كبرياء عاشقة

سعيد لعريفي

| الأحد, 5 فبراير 2017


أنت... أنت

أنت حبي الوحيد.

حكــــــــــــــاية

التفاصيل..

رواية عذارى في وجه العاصفة ونكبة النّساء المضاعفة

هناء عبيد

| الأحد, 5 فبراير 2017


صدرت رواية عذراء في وجه العاصفة للأديب المقدسيّ جميل السلحوت بداية العام 2017 عن مكتبة كل شيء في حيفا، تقع في 329 ... التفاصيل..

دفءُ الميمنة... (قصة قصيرة)

أحمد ختاوي

| الأحد, 5 فبراير 2017


مرفوعة إلى كل**

من يحتمي بوهج الركن: تباشير وميمنة..

*******

التفاصيل..

أشتاقُكَ وأنتظرُ منكَ سلاماً!!

محمود كعوش

| الأحد, 5 فبراير 2017


قال لها بشاعريةٍ حالمة:

صباحُكِ ومساؤكِ حُزَمٌ مِنَ الأحلامِ وَدُجىً غُرُدٌ يذوبُ رِقَةً لِنِداكِ

... التفاصيل..

العبور العسير الى النهضة الحضارية في العالم العربي

عماد صلاح الدين

| الأحد, 5 فبراير 2017


في ظني أن المجتمعات المتخلفة، تصاب بالتراجع رويدا رويدا، ثم تتسع دائرة ومساحة هذه التراجع، بشكل كبير ومفاجئ وصادم، ... التفاصيل..

حول عروبة البربر: كتاب يبرهن على عروبة الأمازيغ لغوياً

رشاد أبو شاور

| الأحد, 5 فبراير 2017

 

ربما يكون الباحث العُماني سعيد بن عبد الله الدارودي، مؤلف كتاب (حول عروبة البربر: مدخل ... التفاصيل..

هل الجعفري مفكر

د. ميسون الدخيل

| الأحد, 5 فبراير 2017

 

قُدم لنا الأستاذ عدنان الجعفري؛ المغترب العراقي على أنه مفكر، لن أتطرق لما يحمله هذا ... التفاصيل..

مـــدارات

لا تسألوا عن أشياء...

د. نيفين مسعد

| الأحد, 5 فبراير 2017

فرضت كندا اعتبارا من يناير 2017 على كل المحال التي تتعامل مع الأطعمة الغذائية أن توضح على تلك الأطعمة عدد السعرات الحرارية التي تشتمل عليها فلم يعد بإمكانك أن تتع... التفاصيل..

متلازمة الفتاوى والمساجد والإرهاب

عبدالله العلمي

| الأحد, 5 فبراير 2017

تصريح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي الأسبوع الماضي جاء مؤكداً لما تم تداوله على مدى سنوات طوال؛ “هناك أشخاص يتحركون في المساجد وحلقات تحفيظ القرآن لاصطياد الش... التفاصيل..

الخيار الأصعب في أمر الرواتب

د. مهند مبيضين

| الأحد, 5 فبراير 2017

أمر تخفيض الرواتب العليا ليس جديداً، هناك سابقة من نوع تاريخي مختلف، حدثت إبان حكومة مضر بدران أوائل التسعينات، لكنه اقتصرها على الوزراء آنذاك، وليس هنا مجال التفصيل بل سيك... التفاصيل..

العباءة والإرهاب

فاطمة آل تيسان

| الأحد, 5 فبراير 2017

لا تخلو أوكار الإرهابيين عند مداهمتها من رمز الستر والعفة، كما يراها مجتمعنا، هي اللباس الساتر الذي يغلب عليه السواد، أو لا تعدّ عباءة معترفا بها إلا إذا فحم لون... التفاصيل..

ما نحتاجه تجنب العبثية

فاطمة المزروعي

| الأحد, 5 فبراير 2017

لا يمكن حل أي مشكلة أو التفكير في أي عارض يلم بنا بالصراخ، وملء المكان بالإزعاج، بل بالعكس، قد يؤدي هذا إلى المزيد من الاختلافات الكبيرة، وقد يسبب تزايد الع... التفاصيل..

ماذا بعد داعش؟

أميمة الخميس

| الأحد, 5 فبراير 2017

    سنستيقظ ذات صباح وقد انحسرت غيمة داعش، مصطحبة داخلها شياطينها، ومنظريها، ومعجبيها الصامتين، ستستقل الغمة السوداء ويغيبها الأفق، إما لانتهاء أهدافها المخابراتية وغياب مموليها، أو للحصار الميداني لأتباعها... التفاصيل..

سر التفاؤل بحتمية إزالة الكيان

د. فايز رشيد

| الأحد, 5 فبراير 2017

    تصلني رسائل كثيرة بعد كل مقابلة تليفزيونية لي, وبخاصة من البعض في المنطقة المحتلة عام 1948 ( وتسميتي لها بهذه الصفة, مقصودة) منها من يحسدني على تفاؤلي,... التفاصيل..

«حوايج» في صفوى

بدر الإبراهيم

| الأحد, 5 فبراير 2017

    بادرت مجموعة «ألف ياء»، لتنظيم فعالية بعنوان «حوايج»، في إحدى حدائق مدينة صفوى، لمدة يومين. الفعالية هدفت لإفساح المجال أمام أبناء المدينة، لبيع السلع المستخدمة التي بحوزتهم... التفاصيل..

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أخبار منوعة

زعماء أوروبا قلقون تجاه بعض قرارات ومواقف ترمب

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فاليتا (مالطا)- أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الجمعة أن الحفاظ على العلاقة مع الو...

الأردن يشارك في محادثات أستانا بشأن سوريا

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ذكر مصدر مطلع الأحد 5 فبراير/شباط أن الأردن سيشارك في محادثات أستانا الفنية حول سور...

تركيا "تعتقل 400 شخص" يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في مداهمات بأنحاء البلاد

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ألقت الشرطة التركية الأحد القبض على مئات الأشخاص الذين يشتبه بانتمائهم لما يُعرف بتنظيم الد...

تفاصيل جديدة حول "هجوم اللوفر" قد تبرئ الشاب المصري وانه ضحية مشاجرة عادية لجهله باللغة الفرنسية ولم يحمل سكيناً أو خنجراً

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القاهرة – أشرف عبد الحميد - في تطور لافت، تقدم أعضاء الجالية المصرية في فرن...

محكمة الاستئناف الأمريكية ترفض طلب إدارة ترامب إعادة فرض حظر السفر

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رفضت محكمة الاستئناف الاتحادية في الولايات المتحدة الطعن الذي تقدمت به إدارة ترامب في قرا...

الجبير يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

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قام وزير الخارجية عادل الجبير بزيارة مدينة نيويورك الأمريكية والالتقاء بالأمين العام للأمم المتحدة أنط...

عقوبات أميركية محتملة لإيران اليوم بعد تهديد ترمب بعد أجرائها تجربة صاروخية

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للتعاطي مع إيران الت...

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الأعمـــــدة

الفنان وائل ربيع والوطن بألوان خلف الجدران

زياد جيوسي | 2 فبراير 2017

منتدى دافوس في عالم متغير... (2)

نجيب الخنيزي | 2 فبراير 2017

مشاعر خارجة عن القانون والتّغيير

عبدالله دعيس | 2 فبراير 2017

مشاعر خارجة عن القانون في اليوم السابع

رنا القنبر | 2 فبراير 2017

أسرار فلسطينية تستوجب النشر

د. فايز أبو شمالة | 2 فبراير 2017

ورطة الجغرافيا

سميح خلف | 2 فبراير 2017

الحابل والنابل

د. حسن مدن | 2 فبراير 2017

عشقي وجنوني لها

كرم الشبطي | 2 فبراير 2017

بكائيات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

د. مصطفى يوسف اللداوي | 2 فبراير 2017

المخلصون للشهيد عمر، يملأون فضاءات الوطن...

محمد الحنفي | 2 فبراير 2017

القدس ونقل السفارة الأمريكية

جميل السلحوت | 2 فبراير 2017

كهرباء غزة وتحضيرية بيروت

د. فايز أبو شمالة | 30 يناير 2017

حيوية الشباب وشيخوخة القيادة

سميح خلف | 30 يناير 2017

حوار الأعمى والأطرش

كرم الشبطي | 30 يناير 2017

الماثلون أمام التاريخ باغتيال الشهيد عمر...

محمد الحنفي | 30 يناير 2017

قطيعة الأكاديمي عن الثقافي

د. حسن مدن | 30 يناير 2017

ترامب أمل إسرائيل الواعد ومنقذها المنتظر القادم

د. مصطفى يوسف اللداوي | 30 يناير 2017

التغيير وحياتنا الاجتماعية

د. علي الخشيبان | 30 يناير 2017

الاستهبال الدّيني والحروب

جميل السلحوت | 30 يناير 2017

مؤتمر الآستانة والحل السياسي

محمد محفوظ | 29 يناير 2017
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قالت الصحف

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دراسـات

الاتحاد العربي التكاملي من ضرورات التعامل مع تركيا

د. ساسين عساف

| الأحد, 5 فبراير 2017

إرهاصات وبدايات "الثورات والانتفاضات والتظاهرات" العربية في غير قطر عربي كانت أبرز ما شهده الو...

نمط شخصية دونالد ترامب وخطرها على أمريكا والعالم!

د. وائل مصطفى ابو الحسن

| الأحد, 5 فبراير 2017

  الشخصية في علم النفس عامة وعلم نفس الشخصية خاصة تعني المحصلة النهائية لتلك السمات ...

رحلة الفيلسوف من تحرير الحقيقة إلى تحقيق الحرية

د. زهير الخويلدي

| الأحد, 5 فبراير 2017

تمهيد: "من المفيد جدا، بالنسبة لمن يريد بلوغ الحكمة، أن يكون عقله قد انشغل لبع...

غياب المصلحة من التفاوت وضرورة الدفاع عن المساواة

د. زهير الخويلدي

| الأربعاء, 1 فبراير 2017

  "اللاّعدالة بالمعنى الخصوصي للكلمة تتمثل في إلغاء المساواة في علاقاتنا مع الأشخاص الآخرين، أي ...

الاتحاد العربي التكاملي من ضرورات التعامل مع إيران

د. ساسين عساف

| الثلاثاء, 24 يناير 2017

الاتحاد العربي التكاملي من أجل بناء علاقات متوازنة ومتكافئة مع الدول الأوروبية لا يقفز فوق...

المزيد في: دراسات

وثائق وتقارير

المؤتمر القومي العربي ينعي المناضل والكاتب والباحث الدكتور رغيد الصلح

| الخميس, 2 فبراير 2017

    نعت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي عضو المؤتمر المناضل والكاتب والباحث الدكتور رغيد كاظم ...

في اليوم العالمي للتضامن مع أهلنا في اﻟ48

| الاثنين, 30 يناير 2017

«الديمقراطية»: بالبرنامج الوطني نصون وحدة شعبنا وحقوقه القومية والوطنية ووحدة الدم والمصير * شعبنا في ...

بيان حول موجة التطبيع عبر "نكرات"

| الثلاثاء, 24 يناير 2017

في موجة جديدة من التطبيع مع الكيان الصهيوني تابع المغاربة سلسلة الزيارات التي يقوم بها...

بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة:

| الأربعاء, 16 نوفمبر 2016

المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي– الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية ضد التطبيع مرة أخرى.. ودا...

في ذكرى وعد بلفور

| الخميس, 3 نوفمبر 2016

المشروع الاستعماري يطور ذاته ما العمل التاريخ: 2016/10/31 - لصادر: (176) تنظم لجنة فلسطين ومق...

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة

| الخميس, 3 نوفمبر 2016

  تصدر بيان بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور يا جماهير شعبنا العظيم...

بيان شجب وإدانة

| الخميس, 3 نوفمبر 2016

فيدرالية اليسار الديمقراطي الهيئة التنفيذية...

بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة: المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي – الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية : إدانة للمشاركة في تأبين رمز الإرهاب

| السبت, 1 أكتوبر 2016

    باشمئزاز كبير تلقت المؤتمرات الثلات خبر مشاركة بعض المسؤولين العرب في جنازة الإرهابي المجرم ...

المزيد في: وثائق وتقارير
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تعزيزات عسكرية تصل الموصل للمشاركة في استعادة الجانب الغربي

الموصل (العراق) - قال ضابط في الشرطة الاتحادية العراقية، السبت، إن تعزيزات عسكرية كبيرة، وصل...
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الاتحاد الأفريقي يقرر الانسحاب الجماعي من المحكمة الجنائية الدولية

أيد الاتحاد الأفريقي الانسحاب بشكل جماعي من المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن القرار غير ملز...
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حائزون على نوبل للسلام ينتقدون سياسات ترمب بشأن الهجرة واتهموه بالتمييز والخوف من الأجانب

انتقد فائزون بجائزة نوبل للسلام سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الهجرة، واتهموه بالتمييز وال...
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الاعتداء على مسجد كيبيك: المتهم ألكسندر بيسونيت يواجه 11 تهمة

وجهت الشرطة الكندية إلى ألكسندر بيسونيت ست تهم بالقتل وخمسا بالشروع في القتل بعد الا...

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ثقافة وفنون

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حفيدة أم كلثوم سناء نبيل تحيي الذكرى الـ42 في أول حفل رسمي لها

القاهرة – أشرف عبد الحميد- في الذكرى الـ 42 لوفاة كوكب الشرق أم كلثوم وال...
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خادم الحرمين يرعى انطلاق المهرجان الوطني للتراث والثقافة الـ 31

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – مسا...
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مهرجان الشارقة للشعر : 38 شاعرا من 14 دولة في المهرجان تحت شعار "القصيدة الشعبية.. وجدان أمة"

ابوظبي - يشارك 38 شاعرا من 14 دولة إضافة إلى ثمانية نقاد وباحثين في مهرجان ...
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انطلاق الاحتفالات بذكرى "ساقية سيدي يوسف" بتونس

انطلقت بالعاصمة التونسية أمس السبت الاحتفالات بمناسبة الذكرى 59 لأحداث بلدة "ساقية سيدي يوسف" بمح...

المزيد في: ثقافة وفنون
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اقتصاد

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7.5مليار دولار الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2016في السعودية

جنيف - أظهر تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ...
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البتروكيماويات تقود تعافي قطاع الطاقة بدول الخليج

القاهرة – العربية.نت -يعد قطاع البتروكيماويات أحد المحركات الرئيسة لمنتجات الطاقة، كونه يساهم في ق...
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10 مليارات دولار صفقات الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط

دبي - كشفت معطيات تقرير اقتصادي حديث، الأربعاء، ارتفاع قيمة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للإ...
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السعودية.. الأربعاء يبدأ التسجيل بحساب المواطن

أعلنت وزارة العمل بدء تدشين بوابة حساب المواطن الأربعاء المقبل، وأوضحت عبر فيديو نشرته عن ...

المزيد في: اقتصاد
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رياضة

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الدوري الإنكليزي: تشيلسي يسحق آرسنال بالثلاثية

لندن - حسم فريق تشيلسي "ديربي" مدينة لندن لمصلحته اثر تغلبه على ضيفه أرسنال 3 /...
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الدوري السعودي: النصر والفيصلي يتجاوزان الخليج والوحدة

الرياض - فيصل الحربي-استعاد النصر توازنه بعد فوزه على مضيفه الخليج 3-صفر على ستاد الأ...
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الكاميرون تفوز على غانا وتتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا

تأهل منتخب الكاميرون إلى المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها الغابون بعد...
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بعد نجاح الحضري في صد ضربتي ترجيح مصر تتأهل لنهائي كأس أمم افريقيا

تأهل المنتخب المصري لكرة القدم لنهائي بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في الغابون بعدما تخط...

المزيد في: رياضة
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صحة وتكنولوجيـــا

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إليك ماذا تأكل أو تشرب في الليل لكي تنام بهدوء!

إذا كنت تعاني من الأرق في الليل وعدم القدرة على النوم فقد يتعلق سبب ذلك...
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واظب على تناول الفطور لصحة قلبك

واشنطن - تفيد قواعد إرشادية جديدة وضعها أطباء أميركيون بأن تنظيم الوجبات التقليدية والوجبات الخ...
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دراسة: التدخين يكلف نظم الرعاية الصحية 1.4 تريليون دولار في عام واحد

أفادت دراسة أن "التدخين كلف الاقتصاد العالمي أكثر من 1.4 تريليون دولار أمريكي في عام...
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برتقالتان يوميا للتخفيف من الآثار المدمرة للتدخين

واشنطن - أفادت دراسة أميركية حديثة بأن البرتقال والفلفل الأحمر الحلو لديهما القدرة على تقل...

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