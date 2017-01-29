موقع التجديد العربي

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رأي التحـــــرير

ما الذي يبتغيه العرب من الرئيس ترامب

د. يوسف مكي | الأحد, 29 يناير 2017

في الجمعة الماضية، الموافق 20 من يناير 2017م، أدى دونالد ترامب اليمن القانونية في مبنى الكابيتول في احتفال كبير. وبذلك أصبح الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية. وبخلاف أخر الرئيس جورج بوش، الجمهوري الذي ترأس بلاده لدورتين رئاسيتين،... للمزيد..

عهد الرئيس أوباما ماله وما عليه

د. يوسف مكي | الأحد, 29 يناير 2017

في يوم الجمعة القادم، الموافق 20 يناير 2017، سيغادر الرئيس أوباما البيت الأبيض، ويحل محله في سدة الرئاسة دونالد ترامب، بعد أن يؤدي اليمين القانونية. وسيجل التاريخ، له أنه أول أسود يتسلم الموقع الأهم في العالم، وأنه تمكن من الاحتفاظ به في دورة رئاسية ثانية.... للمزيد..

حل الصراع بالركض إلى الأمام

د. يوسف مكي | الأحد, 29 يناير 2017

ليس سرا القول، أنني تفاءلت كثيرا، بأن المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية، باتت على الأبواب، عندما سمعت خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" في المؤتمر العام لحركة فتح، في دورته الأخيرة، وهو يبشر باقتراب تحقيق المصالحة الفلسطينية.... للمزيد..

حول الحياد في العلم

د. يوسف مكي | الأحد, 29 يناير 2017

على هامش أحد المؤتمرات الفكرية التي عقدت مؤخرا، في أحد الدول الخليجية، جرت مناقشات حول قيمة السؤال. وكانت المقدمة، هي أن الثقافة العربية، تغيب الأسئلة، وأن هذا الغياب هو من أحد أسباب تعثر مشاريع النهضة.... للمزيد..
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قضايا ومناقشات

السفارة والإستيطان بعهدة ترامب

د. سامي الأخرس

| الأحد, 29 يناير 2017

    خمسة وأربعون رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وتاريخ طويل في المنطقة العربية، والقضية الفلسطينية حيث جاءت معظم التحليلات والتنبؤات حول تقلد ترامب الولاية الرئاسية الجديدة دون ... التفاصيل..

تركيا .. ومؤشرات التجاذب الروسي ـ الأميركي

د. علي عقلة عرسان

| السبت, 28 يناير 2017

    هناك مؤشرات، على أن إدارة ترامب، وفي إطار المحافظة على تحالفاتها مع دول في العالم، كما أعلن الرئيس في خطاب التنصيب.. في طريقها إلى استمالة ... التفاصيل..

تركيا في مواجهة ترامب

د. محمد نور الدين

| السبت, 28 يناير 2017

    عندما انهزمت هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة الأمريكية تنفس حزب العدالة والتنمية في تركيا الصعداء. فهزيمة كلينتون تعني عدم استمرار إدارة باراك أوباما التي عانى ... التفاصيل..

أن تكون مواطنا

فهمي هويدي

| الجمعة, 27 يناير 2017

    أحترم الرئاسة حقا، لكننى لا أحترم الرئيس ولا إدارته ولا آراءه وأفكاره، ذلك كلام أسارع بإعلان البراءة منه رغم أنه موجه إلى الرئيس الأمريكى الجديد. ... التفاصيل..

ترامب والقلق الذي أثاره عربياً وإسلامياً

عوني فرسخ

| الجمعة, 27 يناير 2017

    ما أبداه الرئيس دونالد ترامب في خطاب تنصيبه من عداء للإسلام والمسلمين، وتأكيد انحيازه غير المحدود ل«إسرائيل» أثار، ولا يزال، قلق ومخاوف غير يسير من ... التفاصيل..

على أبواب عالم يحكمه المغامرين

د. عبدالعزيز المقالح

| الجمعة, 27 يناير 2017

    في مناخ كالمناخ المضطرب والسائد الآن في عالم اليوم والذي يتطور نحو الأسوأ، لا عجب إذا نجح المجانين في الإمساك بزمام السلطة في أهم دول ... التفاصيل..

صدامات ترامب المزدوجة

د. محمد السعيد ادريس

| الجمعة, 27 يناير 2017

    حرص الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب خلال حفل تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة على تأكيد التزاماته التي سبق أن تعهد بها في «خطاب الانتصار»، عقب إعلان ... التفاصيل..

«نوم قذر» في وحل الفساد

رضي الموسوي

| الجمعة, 27 يناير 2017

    قبل يومين أضيفت أزمة جديدة للرئيسة الكورية الجنوبية «باك جون هاي» تسبب فيها فنان انطباعي رسم لوحة للرئيسة وهي عارية ومستلقية إلى جانب صديقتها «تشوي ... التفاصيل..

المثقف وظاهرة الاغتيال السياسي

د. عبدالحسين شعبان

| الخميس, 26 يناير 2017

  - 1 -   يوم سقط حسين مروّة مضرّجاً بدمائه وقف مهدي عامل (حسن حمدان) مودّعاً رفيقه أمام ضريح السيدة زينب في ضواحي دمشق قائلاً: إذا ... التفاصيل..

التمديد من ظواهر الفساد السياسي - والعلاج قانون النسبية

د. ساسين عساف

| الخميس, 26 يناير 2017

    نحن من الذين يقاربون ظاهرة التمديد للمجلس النيابي من موقع عام ومشرف على كلّ التفاصيل في الحالة اللبنانية، والتمديد واحد منها. هذا الموقع يسمح بتكوين ... التفاصيل..

العراق.. ما أخبار المخطوفين؟

فاروق يوسف

| الخميس, 26 يناير 2017

    يقول الخبر إن العشرات من المواطنين خُطفوا شمال العاصمة العراقية بغداد في حملة قامت بها الأجهزة الأمنية. الحكومة العراقية لم تنكر الخبر ولم تعتبره دسيسة ... التفاصيل..

أستانا.. المعارضة والقفز عن معطيات الواقع

د. فايز رشيد

| الخميس, 26 يناير 2017

    قدرنا أن الظرف قبل بدء أعمال مؤتمر العاصمة الكازاخية أستانا, سيجبر المعارضة السورية المشاركة في أعماله, على حقيقة إدراك هزيمتها في جبهة حلب, وأنها أتت ... التفاصيل..

سياسة هدم البيوت والمشروع الصهيوني

عوني صادق

| الخميس, 26 يناير 2017

    لم تكتفِ سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» بهدم بيوت الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وغزة، مرة كعقوبة لأهل الشهداء والأسرى، ومرة بحجة «البناء بدون ترخيص»،... التفاصيل..

المخابرات والرئيس

جميل مطر

| الخميس, 26 يناير 2017

    وصل الرئيس الجديد دونالد ترامب مدفوعاً بقوة إعصار قادر على تدمير كثير من المؤسسات واقتلاع مؤسسات أخرى من جذورها، قادر أيضاً على إلغاء سياسات وتغيير ... التفاصيل..

نتنياهو يراهن على تشجيع ترامب للصراعات الطائفية والمذهبية

د. صبحي غندور

| الأربعاء, 25 يناير 2017

    يبدو من المؤكّد أنّ حكومة بنيامين نتنياهو، ومن فيها من ممثّلين عن جماعات صهيونية متطرّفة، لا تريد حتّى مبدأ وجود دولة فلسطينية بغضّ النظر عن ... التفاصيل..

ماذا أراد محمود عباس من لقاء بيروت

منير شفيق

| الأربعاء, 25 يناير 2017

طبعا ليس من المستحب كتابة ما قد يحبط تفاؤل الذين التقوا في بيروت من ممثلي الفصائل الفلسطينية وبعض الشخصيات المستقلة، من أجل التحضير لعقد مجلس وطن... التفاصيل..

باريس لأبي مازن: مرجعيتك نتنياهو!

عبداللطيف مهنا

| الأربعاء, 25 يناير 2017

بمجرَّد انفضاضه انضم "مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأدنى" إلى ذات القائمة الضامة لما سبقه من مؤتمرات دولية شبيهة هدفت كلها لتصفية القضية الفلسطينية. وإذا شئن... التفاصيل..

التطرف الأيديولوجي والاضطراب العالمي

السيد يسين

| الأربعاء, 25 يناير 2017

لم يكن المؤرخ البريطاني العالمي «إريك هوبزبام» مغالياً حين أطلق على كتابه الشهير «تاريخ وجيز للقرن العشرين» بأنه عصر التطرف الأيديولوجي، كما لم يكن عالم الس... التفاصيل..

طريق ترامب الصعب

د. أحمد يوسف أحمد

| الأربعاء, 25 يناير 2017

بدأ ترامب ولايته بخطاب غير مألوف على الأقل من زاوية افتقاده اللياقة الدبلوماسية فقد وصف يوم تنصيبه بأنه ليس يوم انتقال السلطة من رئيس إلى رئي... التفاصيل..

إلى متى سيستمر هذا الوضع الفلسطيني البائد سيد الموقف...؟!

د. المهندس احمد محيسن

| الأربعاء, 25 يناير 2017

هذه هي ثقافة شعبنا العربي الفلسطيني بالفطرة.. هي ثقافة الصمود والتحدي والمقاومة.. فكل مناحي حياة شعبنا مجبولة بعشق الوطن والتمسك بثوابته.. والتحريض على مجابهة الاحتلال.. واس... التفاصيل..

99 سنة على ميلاد “جمال عبد الناصر”

عمرو صابح

| الأربعاء, 25 يناير 2017

99 عاما كاملة تمر اليوم على ميلاد جمال عبد الناصر هذا البطل الاستثنائي في التاريخ العربي كله. أثبت جمال عبد الناصر دور الفرد الب... التفاصيل..

إذ تصبح فلسطين ضحية «أمريكا الجديدة»

فهمي هويدي

| الأربعاء, 25 يناير 2017

الرياح القادمة من واشنطن لا تبشر العرب بأي خير لأن فلسطين مرشحة لأن تصبح أول الضحايا. (1)... التفاصيل..

عن «الدعوي» و«السياسي» في خطاب الدولة أيضاً

عريب الرنتاوي

| الأربعاء, 25 يناير 2017

“أقالوه” أم “استقال”... “اجتهاد شخصي” أم “مبادرة موحى بها”... “خطبة سياسية” أم “خطبة شرعية”... لم يعد كل ذلك مهماً الآن، الرجل قال كلمته ومشى، بعد أن ... التفاصيل..

مؤتمر باريس: أهميته في انعقاده وليس في مخرجاته

د. إبراهيم أبراش

| الأربعاء, 25 يناير 2017

نشكر فرنسا وكل من يهتم بالقضية الفلسطينية ويبحث عن حلول عادلة لصراعنا الممتد مع إسرائيل، ونثمن كل قرار دولي يُدين الاحتلال وممارساته ويُنصف ولو جزئيا الش... التفاصيل..

في نقيض التطرف

د. عبدالحسين شعبان

| الأربعاء, 25 يناير 2017

    يمكن القول إن التطرّف ابن التعصّب، ووليده الإرهاب، وهي ظواهر متفشّية في العديد من المجتمعات والبلدان، بما فيها المتقدّمة. صحيح أنها قديمة قِدَم البشرية، إلاّ ... التفاصيل..

دبلوماسية الأميرال «كوزنتسوف»

فيصل جلول

| الأربعاء, 25 يناير 2017

    عرفت المياه الإقليمية الليبية قبل أسبوعين، حدثاً لا يقع إلا مرة واحدة خلال عقود طويلة، فقد انتقلت حاملة الطائرات الروسية الأميرال «كوزنتسوف» من الشواطئ السورية ... التفاصيل..

ثقافة وفنون

المثقّف العربي في الغرب

د. عزالدين عناية

| الأحد, 29 يناير 2017


ثمة كوكبة مهمّة من مثقفي البلاد العربية تتوزع على جملة من البلدان الغربية، باتت تلعب دورا معتبرا في الحراك الثقافي الحاصل بين ... التفاصيل..

تحــــدى

صابر حجازي

| الأحد, 29 يناير 2017

أعترف الآن بأني

كـذابْ

وبأني أتصنعُ..

التفاصيل..

آلاف إصدار في مكتبة فاطمة المزروعي

حوار: نجاة الفارس | الأحد, 29 يناير 2017


فاطمة سلطان المزروعي كاتبة إماراتية متميزة، حاصلة على ماجستير علوم سياسية، وتعمل رئيسة قسم الأرشيفات التاريخية في الأرشيف الوطني، ... التفاصيل..

عراق للبيع..

حبيب محمد تقي

| الأحد, 29 يناير 2017


أقيموا الحِداد

العراق سيق الى المزاد

سيادته مباحة داد

التفاصيل..

انطلاق فعاليات سيمبوزيوم مصر الدولي للنحت برعاية اوستراكا

| الأحد, 29 يناير 2017

 

اعلنت اوستراكا للفنون عن تنظيمها "سيمبوزيوم مصر الدولي للنحت" الدورة التاسعة وانه من المُقرر انطلاق فعالياته بمركز اوستراكا لفنون النحت على طريق المنصورية ... التفاصيل..

فلم بر بحر وغسيلنا الأسود

رانية مرجية

| الأحد, 29 يناير 2017


فلم بر بحر، من أكثر الأفلام الشفافة الواضحة المميزة والمتميزة المبهرة لأبعد الحدود بجرأته، الذي تم إنتاجه مؤخرا، الذي نجح في نشر ... التفاصيل..

الجحيم/ انفيرنو (2016):

مهند النابلسي

| الأحد, 29 يناير 2017

 

الإنسانية هي المرض والجحيم هو العلاج!

من اخراج رون هوارد وكتابة دافيد كيب ويستند لرواية ... التفاصيل..

الشاعر والدستور

عبدالله السناوي

| الأحد, 29 يناير 2017

 

كأن مصر تذكرت فجأة أنها خسرت شاعراً فريداً بعمق تأثيره في الوجدان العام. نصوص أشعاره ... التفاصيل..

مـــدارات

الدب الروسي وفلسطين

عماد العيسى

| الأحد, 29 يناير 2017

(ذبحتونا) بدعوة من الاكاديمية الروسية للعلوم معهد الدراسات المشرقية في موسكو التأم الشمل الفلسطيني المشتت على المستوى السياسي،... التفاصيل..

الأسر المنتجة تحتاج التدريب

فاطمة آل تيسان

| الأحد, 29 يناير 2017

إن أُحسن تدريبها فستصبح الأسر المنتجة رافدا اقتصاديا مهما، ليس على مستوى صناعة وإنتاج الأطعمة، كما هو تركيزها حاليا، وإنما في مجالات حرفية عديدة، بعضها يشكل ثروة حقيقية مهددة بال... التفاصيل..

شكرا أشواق وفاطمة

عبدالله العلمي

| الأحد, 29 يناير 2017

توجت المرأة السعودية الأسبوع الماضي الأخبار بحلوها ومرها. تحية للطالبتين في مدرسة أبي عروة بالجموم، أشواق بخش وفاطمة الصعب، لشجاعتهما في إنقاذ 55 طالبة من الموت المحقق بعد أن تعر... التفاصيل..

بيان الشلبي وبراءته من الإشراف

د. مهند مبيضين

| الأحد, 29 يناير 2017

أثار الزميل الدكتور جمال الشلبي في حديثه على صفحته عبر شبكة الفيسبوك جدلاً حول مضمون منشوره من حديث عن الإشراف الأكاديمي والضعف في الأبحاث وأخلاقيات البحث العلمي في البلد، وبد... التفاصيل..

لا تقتل نفسك

فاطمة المزروعي

| الأحد, 29 يناير 2017

أن تكون إنساناً محملاً بالطموح ومشغول الذهن والتفكير بمستقبلك، فهذا دليل وعي ويقظة وأيضاً معرفة، لأن التفكير أولى الخطوات نحو وضع خطط مفيدة تدفع بك نحو مستقبل مبهر وجميل ومم... التفاصيل..

الرداءة السياسية.. و”فسيخ أبو الدولة”

د. فايز رشيد

| الأحد, 29 يناير 2017

    ليعذرني القارىء الكريم على صفحات العزيزة “الوطن” على مقاربتي هذه, بين الأوضاع السياسية الراهنة , وبين حوادث قد تبدو تندرية في ظاهرها, لكنها في صميمها وبالمعاني بين سطورها, تدعو ... التفاصيل..

المدونة

أميمة الخميس

| الأحد, 29 يناير 2017

    من أبرز وأهم المشروعات التي تبنتها وزارة العدل هذا العام مشروع (المكاتب النسائية المساندة) داخل محاكم الأحوال الشخصية, وهي مكاتب يعمل داخلها عدد من المختصات والحقوقيات... التفاصيل..

أساطير التجارة الحرة

بدر الإبراهيم

| الأحد, 29 يناير 2017

    يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصرًا على بناء جدارٍ مع المكسيك، إلى درجة توتير العلاقة بين البلدين، والتلويح ببناء الجدار من ضرائب تُفرض على الواردات المكسيكية للولايات المتحدة.... التفاصيل..

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أخبار منوعة

لا موعد نهائيا لاستئناف مفاوضات جنيف حول سوريا

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جنيف - بدا موعد استئناف مفاوضات جنيف حول سوريا المحدد في الثامن من شباط...

العراق.. تطهير شرق الموصل من الألغام والمتفجرات

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تتواصل عمليات تفكيك ورفع الألغام والمتفجرات في أحياء الساحل الأيسر، الجزء الشرقي من الموصل، تمه...

بدء تنفيذ قرار ترمب تقييد دخول اللاجئين

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أمر الرئيس دونالد ترمب بتقييد دخول اللاجئين ومواطني سبع دول إسلامية، بما فيهم حاملو الب...

ردا على قرار ترمب.. كندا ترحب بـ"المهاجرين"

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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السبت إن الكنديين سيرحبون بالفارين من الاضطهاد والإرهاب وال...

الجيش السوري يسيطر على عين الفيجة الاستراتيجي قرب دمشق

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دمشق - قال الإعلام الحربي لجماعة حزب الله اللبنانية إن القوات الحكومية السورية دخلت بلد...

قرار ترامب بحظر دخول مواطني 7 دول شرق أوسطية يشمل حاملي وثائق إقامة دائمة في الولايات المتحدة

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أعلن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن قرار حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأ...

الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسيةزاخاروفا: واشنطن تحاول تجنيد دبلوماسيينا!

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كشفت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، عن حادث توقيف تعسفي لدبلوماسي روسي في ...

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الأعمـــــدة

مؤتمر الآستانة والحل السياسي

محمد محفوظ | 29 يناير 2017

مصطفى سعد في ذكرى محاولة اغتياله .. الشعوب المتحضرة ترتبط بروادها

عباس الجمعة | 29 يناير 2017

إلى عشب قلبي

حسن العاصي | 29 يناير 2017

ميسون أسدي في ندوة اليوم السابع

رنا القنبر | 29 يناير 2017

كيف نُربي أنفسنا على العفة والقناعة؟

محمد شوارب | 29 يناير 2017

لمؤتمر باريس مذاق الهزيمة

د. فايز أبو شمالة | 29 يناير 2017

ليس الثري الوحيد

د. حسن مدن | 29 يناير 2017

ضربات كيري وانتصارات الرئيس..!

سميح خلف | 29 يناير 2017

ثائر من الزمن الماضي

كرم الشبطي | 29 يناير 2017

إسرائيل تدافع عن إلهها وتقتل باسمه

د. مصطفى يوسف اللداوي | 29 يناير 2017

الشهيد عمر مستمر في مواجهة الإرهاب...

محمد الحنفي | 29 يناير 2017

لعلّ وعسى

جميل السلحوت | 29 يناير 2017

برنامج نتنياهو يعني استمرار الحروب إلى أبد الآبدين

د. غازي حسين | 25 يناير 2017

دونالد ترامب والمعركة القادمة

محمد محفوظ | 24 يناير 2017

صحراء النقب المنسية فلسطينية الهوية وعربية الانتماء "1" الرمال العطشى

د. مصطفى يوسف اللداوي | 23 يناير 2017

بدون مؤاخذة-هبل الفيبسبوك Face Book

جميل السلحوت | 23 يناير 2017

منتدى دافوس في عالم متغير

نجيب الخنيزي | 22 يناير 2017

رواية عذارى في وجه العاصفة تأتينا بجديد

رولا خالد غانم | 22 يناير 2017

تراحيل كتبت بحبر آهات تتلوى حتَّى ولدت الفراشة

رشا السرميطي | 22 يناير 2017

عملية القدس تعيد الزخم للانتفاضة والمقاومة

عباس الجمعة | 22 يناير 2017
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قالت الصحف

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دراسـات

الاتحاد العربي التكاملي من ضرورات التعامل مع إيران

د. ساسين عساف

| الثلاثاء, 24 يناير 2017

الاتحاد العربي التكاملي من أجل بناء علاقات متوازنة ومتكافئة مع الدول الأوروبية لا يقفز فوق...

السرد وأفق القراءة

د. معمر بختاوي

| الثلاثاء, 24 يناير 2017

  توطئة هذا المقال يروم التوجه إلى الناشئة من أطفالنا وشبابنا، لكي يتعودوا على القراءة ...

تاريخية تفوق الغرب وراهنية الاستئناف

د. زهير الخويلدي

| السبت, 21 يناير 2017

استهلال: "يستطيع المرء،على أي حال، أن يقول، من أجل أن يكون مفارقا بعض الشيء، أن ...

الوحدة العربية والحرب على مصر في السياسات والوثائق الصهيونية

د. ساسين عساف

| الثلاثاء, 3 يناير 2017

وجود الأقباط في مصر وجود كنسي لاهوتي مستقلّ مكّنهم من المحافظة على وحدتهم الاجتماعية وال...

سرديات الحداثة الدينية في فكر السيد فضل الله

د. عبدالحسين شعبان

| الثلاثاء, 3 يناير 2017

مؤسسات السيد محمد حسين فضل الله 2015/10/7 - بيروت- أوتيل الساحة المؤتمر الفكري الثاني...

المزيد في: دراسات

وثائق وتقارير

بيان حول موجة التطبيع عبر "نكرات"

| الثلاثاء, 24 يناير 2017

في موجة جديدة من التطبيع مع الكيان الصهيوني تابع المغاربة سلسلة الزيارات التي يقوم بها...

بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة:

| الأربعاء, 16 نوفمبر 2016

المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي– الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية ضد التطبيع مرة أخرى.. ودا...

في ذكرى وعد بلفور

| الخميس, 3 نوفمبر 2016

المشروع الاستعماري يطور ذاته ما العمل التاريخ: 2016/10/31 - لصادر: (176) تنظم لجنة فلسطين ومق...

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة

| الخميس, 3 نوفمبر 2016

  تصدر بيان بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور يا جماهير شعبنا العظيم...

بيان شجب وإدانة

| الخميس, 3 نوفمبر 2016

فيدرالية اليسار الديمقراطي الهيئة التنفيذية...

بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة: المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي – الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية : إدانة للمشاركة في تأبين رمز الإرهاب

| السبت, 1 أكتوبر 2016

    باشمئزاز كبير تلقت المؤتمرات الثلات خبر مشاركة بعض المسؤولين العرب في جنازة الإرهابي المجرم ...

تصريح صحفي : الشعبية تستنكر بشدة اغتيال الكاتب والناشط الأردني ناهض حتّر

| الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016

    أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن استنكارها وإدانتها الشديدة لاغتيال الكاتب والناشط الأردني ناهض ...

"إعلان بيروت" : عن أعمال الندوة القانونية الدولية- العربية حول العراق

| الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016

    بدعوة من الدائرة القانونية في حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي والمنظمة العربية لحقوق الانسان-فرع ...

المزيد في: وثائق وتقارير
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سياســـة

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انطلاق مبادرة تونسية مصرية جزائرية لحل الأزمة الليبية

دخلت المبادرة التونسية لحل الأزمة الليبية بالتنسيق مع مصر والجزائر، وتحديدا مبادرة الرئيس التونسي الباجي ...
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مؤتمر باريس: حدود 1967 «أساس» حل النزاع الفلسطيني الصهيوني

أكد الإعلان الختامي المشترك الصادر عن مؤتمر السلام في الشرق الأوسط أن الحل الأمثل للص...
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تحرير جامعة الموصل بالكامل

الموصل (العراق) - تمكن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، السبت من تحرير جامعة الموصل بالساحل الأ...
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العاصمة التونسية تشهد مظاهرة مناهضة لعودة الإرهابيين من مناطق الصراعات إلى البلاد

خرجت مظاهرة في العاصمة التونسية الأحد رفضا لعودة التونسيين الإرهابيين من مناطق الصراعات والحروب، وبش...

المزيد في: سياسة
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ثقافة وفنون

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معرض الشارقة للكتاب يستضيف المملكة المتحدة

بقلم: محمد الحمامصي - اختارت هيئة الشارقة للكتاب، المملكة المتحدة، ضيف شرف الدورة السادسة والثلاثين ...
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السعودية تستضيف مصر في 'الجنادرية' للتراث والثقافة الأربعاء القادم بأنشطة تعكس التراث والموروث ويكرم شخصيات سعودية فاعلة

الرياض - تُطلق المملكة العربية السعودية مهرجانها الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" في دورته الحادية وال...
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معرض القاهرة للكتاب يطلق فعالياته مستضيفا المغرب بمشاركة 670 ناشرا من 35 دولة عربية وأجنبية

القاهرة - بدأ معرض القاهرة الدولي للكتاب الخميس دورته الثامنة والأربعين تحت شعار "الشباب وثق...
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1144 مشاركة في الدورة الثالثة لجائزة كتارا للرواية العربية

كتبت ـ أسماء بوزيان -عد انتهاء التاريخ المحدد للتقدم للجائزة العربية للرواية، أعلنت المؤسسة العامة لل...

المزيد في: ثقافة وفنون
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اقتصاد

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السعودية تسحب مشروعا من سامسونغ بـ 11.2 مليار ريال

سحبت السعودية مشروع بناء محطة ينبع لتوليد الكهرباء وتوريد المياه العذبة من الشركة الهندسية الك...
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سبعون مليار دولار الحصاد العقاري في دبي لـ 2016

دبي - أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (حكومية)، السبت، أن إجمالي التصرفات (التداولات) الع...
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أدنوك الإماراتية تتطلع لبلوغ 460 محطة في 2017

أبوظبي - تطمح شركة أدنوك لتوزيع المنتجات والخدمات البترولية الإماراتية، إلى زيادة عدد محطات الخ...
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القاهرة تواجه صعوبات في الحفاظ على آثارها التاريخية بسبب نقص العائدات السياحية والازمة الاقتصادية غير المسبوقة

القاهرة - باتت مصر تواجه صعوبات في الحفاظ على آثارها التاريخية الضخمة بسبب نقص الع...

المزيد في: اقتصاد
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رياضة

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بوركينا فاسو تفوز على تونس بهدفين وتتأهل لنصف نهائي كأس أمم افريقيا

تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس أمم افريقيا بعد فوزه في ...
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نهائي باكر بين السنغال والكاميرون.. وتونس تخشى بوركينا فاسو

تنطلق السبت مباريات الدور ربع النهائي في كأس الامم الافريقية المقامة في الغابون، بلقاء اشب...
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فوزعريض للاهلي على الشباب والباطن يعبر الخليج والفتح يسجل انتصاره الثاني أمام الفيصلي

برهن المهاجم السوري عمر السومة مجدداً على أنه اللاعب الأجنبي الأفضل في الملاعب السعودية وأو...
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فرنسا في المربع الذهبي لمونديال اليد

باريس - بلغت فرنسا حاملة اللقب والمضيفة نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد بفوزها الص...

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صحة وتكنولوجيـــا

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برتقالتان يوميا للتخفيف من الآثار المدمرة للتدخين

واشنطن - أفادت دراسة أميركية حديثة بأن البرتقال والفلفل الأحمر الحلو لديهما القدرة على تقل...
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النوم المريح في الليل ينشط كفاءة جهاز المناعة

واشنطن - حذّرت دراسة أميركية حديثة من أن عدم حصول الإنسان على قسط كاف من ...
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التدخين يحرق تريليون دولار كل عام

جنيف - أفادت دراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني الأميركي للسرطان ونشرت الثلاثاء بأن...
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عمليات تصغير المعدة فعالة في غالب الاحيان

باريس – تسمح عمليات تصغير المعدة الفعالة في غالب الاحيان بخسارة الكثير من الوزن وذل...

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