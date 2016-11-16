موقع التجديد العربي

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العاصمة التونسية تشهد مظاهرة مناهضة لعودة الإرهابيين من مناطق الصراعات إلى البلاد ::التجــديد العــربي:: القاهرة تواجه صعوبات في الحفاظ على آثارها التاريخية بسبب نقص العائدات السياحية والازمة الاقتصادية غير المسبوقة ::التجــديد العــربي:: مهرجان القرين بالكويت مظلة كبيرة للفنون السمعية والبصرية ::التجــديد العــربي:: اشحن مخزون جسمك من البوتاسيوم ::التجــديد العــربي:: فوز صعب لمصر على تونس وديا ::التجــديد العــربي:: مقتل اربعة جنود إسرائيليين واصابة 15 شخصا على الاقل احدهم في حال الخطر دهسا بشاحنة فلسطيني قرب القدس ::التجــديد العــربي:: وفاة الرئيس الايراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني ::التجــديد العــربي:: مصر: البرادعي يعلن العودة إلى العمل العام تزامنا مع تسريب تسجيلات صوتية منسوبة له ::التجــديد العــربي:: ولي ولي العهد: لا حديث مع إيران قبل تغيير سياستها ::التجــديد العــربي:: موجة برد قارس تضرب القارة الاوروبية من شماليها الى اقصى جنوبيها ::التجــديد العــربي:: تركيا توافق على سحب قواتها من بعشيقة العراقية ::التجــديد العــربي:: ترامب يلوم "اهمال" الحزب الديمقراطي "لسماحه" باختراق خوادمه الالكترونية قبيل الانتخابات ::التجــديد العــربي:: الشرطة الأمريكية تستجوب مشتبها به في حادث إطلاق النار في مطار فورت لودرديل قتل فيه 5 أشخاص بفلوريدا ::التجــديد العــربي:: السلطات التركية تفصل 6 آلاف شخص آخرين من وظائفهم ::التجــديد العــربي:: القوات العراقية "تقترب من الضفة الشرقية لنهر دجلة" في الموصل ::التجــديد العــربي:: مانشستر يونايتد يتأهل إلى الدور الرابع بسهولة وروني يعادل رقم تشارلتون ::التجــديد العــربي:: الجيش اليمني يسيطر على مواقع بباب المندب ::التجــديد العــربي:: بينالي الشارقة للأطفال 2017 ::التجــديد العــربي:: أصوات عربية ترتفع من الجزائر للمطالبة بمعجم موحد للغة الضاد ::التجــديد العــربي:: 66 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك الخليجية في 2016 ::التجــديد العــربي::

رأي التحـــــرير

خواطر حول دور مراكز البحوث الخليجية

د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016

أثارت المناقشات المكثفة في مؤتمر مؤسسة الفكر العربي، في الدورة الخامسة عشرة، نقاطا مهمة حول دور مراكز البحوث الخليجية، جديرة بالرصد والملاحظة، والأمل كبير أن تسهم في تطوير هذه المراكز، من أجل أن تكون قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية والبناء.... للمزيد..

في أهمية مراكز البحوث للدفع بعمليات التنمية

د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016

عقد في مطلع هذا الأسبوع، المؤتمر العلمي السنوي لمؤسسة الفكر العربي، في مدينة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان لي شرف المشاركة في هذا المؤتمر بإعداد ورقة حملت عنوان قراءة تحليلية لدور مراكز البحوث في دول مجلس التعاون الخليجي.... للمزيد..

تغيرات استراتيجية في خريطة الصراع بالشرق الأوسط

د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016

تتسارع الأحداث في مجرى المواجهة العسكرية، في كل من العراق وسوريا، لصالح المركز، في كل من بغداد ودمشق. ومن المؤكد أن ذلك لم يكن له أن يتحقق من غير توافقات دولية، وتحديدا بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.... للمزيد..

تسريع عملية التهويد في المدينة المقدسة

د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016

تأسس الكيان الصهيوني الغاصب، على قاعدة نفي وجود الشعب الفلسطيني، جملة وتفصيلا. ولم تكن مقولة غولدا مائير، عن "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" سوى التجسيد لهذا السلوك.... للمزيد..
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قضايا ومناقشات

المعارضات المتعاونة مع الأجنبي

د. عبدالاله بلقزيز

| الاثنين, 9 يناير 2017

لو أن بعض المعارضات العربية ساقته أقدامه وخياراته السياسية - بشكل غير موعى به أو لخطأ في التحليل والتقدير- ليقطع شوط التيه الطويل من ضفة الن... التفاصيل..

نهاية عصر "الأمن بالوكالة"

د. محمد السعيد ادريس

| الأحد, 8 يناير 2017

    السؤال الإستراتيجى الذى يتهرب الأشقاء فى الخليج من الإجابة عليه هو: هل أثبتت التجارب التاريخية لمسيرة الأمن الخليجى منذ الانسحاب البريطانى من الخليج عام 1971 ... التفاصيل..

ربعك انجنوا: اشرب من البئر

عطا مناع

| السبت, 7 يناير 2017

    وجدتها: فيدراليه بين الضفة وغزه الحل الأمثل للخروج من أزمة الانقسام الغير بغيض، هذا ما تفتقت عنه عقليه رجل حماس "أليبرالي " عضو المكتب السياسي ... التفاصيل..

كابوتشي.. رجل المقاومة والوحدة الوطنية الفلسطينية

رضي الموسوي

| السبت, 7 يناير 2017

  «سأعود إلى قدسي بينما المآذن تصدح الله أكبر والكنائس تقرع أجراسها فرحا بالعودة»   «المطران هيلاريون كابوتشي»... التفاصيل..

مسؤولية المعارضة في الفوضى العربية

د. صبحي غندور

| السبت, 7 يناير 2017

    سيكون هذا العام الجديد، عام حصاد سنوات الفوضى العربية، وإنّ حركات المعارضة السليمة والرشيدة تحتاج إلى آفاق فكرية واضحة المعالم، وإلى أطر تنظيمية سليمة البناء... التفاصيل..

رفض التطبيع ليس سذاجة

منى عباس فضل

| الجمعة, 6 يناير 2017

    بشيء من الرتابة التقريرية واللامبالاة بواقع حراك المنظمات السياسية والأهلية المحلية، التي عبّرت عن ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية ومواقفها المبدئية ضد التطبيع، وحتى لا نقول ... التفاصيل..

نجاح استراتيجي مشروط

فيصل جلول

| الخميس, 5 يناير 2017

    ربما لم يقدر الإعلان الثلاثي بين روسيا وتركيا وإيران في موسكو في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي حول سوريا ما يستحق من التقدير، وبالتالي ما قيست ... التفاصيل..

«الإمارة» بين المصالحة و«حل الدولتين»

عوني صادق

| الخميس, 5 يناير 2017

    عندما تمردت حركة (حماس) في غزة، وأقدمت على ما سمته حركة (فتح) «انقلاباً» في يوليو/تموز 2007، اعتبره كثير من الفلسطينيين غير المتحزبين مبرراً نتيجة للسياسات ... التفاصيل..

إنهم يقتلون الصحف!

جميل مطر

| الخميس, 5 يناير 2017

    خلتها لن ترحل. كائنات كثيرة في حياتنا، بشر وغير بشر، نخالها باقية معنا لا تغادر. الآخرون يرحلون ولكن من ائتمناهم على أنفسنا وإرادتنا ورأينا ومستقبلنا، ... التفاصيل..

«النوايا الطيبة» لبعض العرب

د. علي محمد فخرو

| الخميس, 5 يناير 2017

    لا يحتاج المطبعون المتحذلقون، من الذين يقولون كلمة حق يراد بها باطل، أن يذكرونا بأن هناك فرقاً بين الإنسان اليهودي واليهودي الصهيوني. فقد حسم القرآن، ... التفاصيل..

المعارضة السورية والحل السياسي

د. فايز رشيد

| الاثنين, 2 يناير 2017

    سأحاول في كتابة مقالتي هذه إلى “الوطن”, النظر بعين المحايد فعلا, في موضوع الصراع الدائر في سوريا. بعد انتصار وحدة مدينة حلب, وتحريرها الفعلي من ... التفاصيل..

سياسات العمل النشطة وتخفيض البطالة

د. حسن العالي

| الأحد, 1 يناير 2017

    أصدر صندوق النقد الدولي مؤخرا تقريرا حول أسواق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سعى من خلاله لتقديم بعض الدروس للاستفادة منها في معالجة ... التفاصيل..

اليسار العربي... الانبثاق والنهوض والانحسار (2)

عبدالنبي العكري

| الأحد, 1 يناير 2017

    المحور الثاني لمنتدى اليسار العربي، الذي نظمه معهد الدراسات الشرقية (الألماني) في بيروت خلال 12 - 13 ديسمبر/ كانون الأول 2016 تمحور بشأن خصوصيات التقاليد ... التفاصيل..

ما الذي يتطلبه.. وقف شامل لإطلاق النار؟!

د. علي عقلة عرسان

| الأحد, 1 يناير 2017

    وقف شامل لإطلاق النار في سوريا، دخل حيِّز التنفيذ في الساعات الأولى من يوم الجمعة الـ٣٠ من ديسمبر ٢٠١٦، بضمانة روسية ـ تركية؛ ووافقت عليه ... التفاصيل..

الدين والشرعية الواهية

د. حسن حنفي

| السبت, 31 ديسمبر 2016

في عصرنا الذي تتزايد فيه مظاهر الحياة الدينية، ويصبح الدين هو الثقافة والسياسة والاجتماع والاقتصاد والقانون، يجدر التمييز بين الشرعية الفعلية والشرعية الواهية أو المزيفة باس... التفاصيل..

هل يعيد التاريخ نفسه؟

د. عبدالعزيز المقالح

| السبت, 31 ديسمبر 2016

ليس صحيحاً ما تذهب إليه بعض الكتابات المعاصرة من أن التاريخ يعيد نفسه، الناس أحياناً هم الذين يكررون أخطاء أسلافهم فيبدو تكرارها وكأنه إعادة للتاريخ. وكث... التفاصيل..

من سمات العلاقات الدولية

منير شفيق

| السبت, 31 ديسمبر 2016

لعل من أهم السمات العالمية والإقليمية الجديدة تتمثل ببروز نمط جديد من المحاور التي لا تشبه نمط المحاور التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية أو قبل... التفاصيل..

خطيئة مجلس الأمن والمُقدَّس الصهيوني!

عبداللطيف مهنا

| السبت, 31 ديسمبر 2016

على مدى الصراع العربي الصهيوني وحتى قرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2334 المتعلق بالتهويد، استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض "الفيتو" فقط 71 مرة لحماية الك... التفاصيل..

المسؤولية الأميركية عن الإرهاب المعولم

السيد يسين

| السبت, 31 ديسمبر 2016

في ختام إطارنا النظري الذي وضعناه عقب الأحداث الإرهابية التي وقعت في سبتمبر عام 2001 ضد الولايات المتحدة الأميركية تحدثنا عن النتائج المتوقعة للحدث من ناح... التفاصيل..

مواجهة السيناريو الأسوأ

أحمد الجمال

| السبت, 31 ديسمبر 2016

تساءل بعض السادة القراء عن نبرة التشاؤم في مقالي الأسبوع الفائت، ولم يشف غليلهم إجابة تقول إنه كان مجرد افتراضات ضمن السيناريو الأسوأ، وأن الأسئلة الت... التفاصيل..

جديد الفاشية الإسرائيلية!

د. أسعد عبد الرحمن

| السبت, 31 ديسمبر 2016

القومية المتطرفة هي مادة الوقود الأهم التي تغذي الفاشية. والدولة الصهيونية هي أبرز وآخر معاقل هذه الفاشية في العالم، حسب ما هو واضح وما وصلنا على... التفاصيل..

قضايا محالة إلى عام جديد

جميل مطر

| السبت, 31 ديسمبر 2016

  لا أذكر عاما خلّف للعام الذي يليه ما يخلّفه العام المنقضي لعام آت بعده من قضايا خطيرة بعضها بالغ التعقيد وبعضها مصيري أو بالأصح تاريخي. ... التفاصيل..

قرار أممي بين قوسين

فيصل جلول

| السبت, 31 ديسمبر 2016

قدم القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الصهيوني، بوصفه انتصاراً تاريخياً للقضية الفلسطينية، وبالغ البعض في تعظيم هوية القرار جراء ردود الفعل الس... التفاصيل..

وفي الناس المسرّة..

زياد شليوط

| السبت, 31 ديسمبر 2016

ساعات تفصلنا عن نهاية العام 2016 الذي شهد تخبطات كبيرة، لكنه لم يقو على قمع النشيد الملائكي أمام مغارة الطفل المولود في بيت لحم، النبي الف... التفاصيل..

التفكير والتكفير!

د. عبدالحسين شعبان

| السبت, 31 ديسمبر 2016

يحتاج المراقب لمعرفة منبع التكفير الإرهابي، الوقوف عند بعض منطلقاته النظرية، ليستطيع فهم تطوّره، لا سيّما بربط حلقاته التاريخية، إضافة إلى متابعة بعض شخصياته مثل أسا... التفاصيل..

ليس ﺑ«الصفعات» ينتهي الاحتلال!

عوني صادق

| السبت, 31 ديسمبر 2016

قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، جاء بإجماع الدول الأعضاء في المجلس، وكان كلمة واضحة أدانت الس... التفاصيل..

ثقافة وفنون

شرفة الموت.. شرفة الحياة..!

محمد جبر الحربي

| الاثنين, 9 يناير 2017

 

ها قد انتصروا أخيراً، وأرغموني على الذهاب إلى قسم الطوارئ، بعد محاولات جادة مني للتملُّص، ... التفاصيل..

بلد الأصل

رشاد أبو شاور

| الاثنين, 9 يناير 2017

على الرغم من أنّ جوازَ سفري غيرُ مزوّر؛

وعلى الرغم من أنّني ... التفاصيل..

مولانا

أحمد الجمال

| الأحد, 8 يناير 2017


في زمن مضى وعنه كنا نقول جاهين والأبنودي وغيرهما يكتبون، والطويل والموجي وبليغ وغيرهم يلحنون وأم كلثوم وعبدالحليم وغيرهما يغنون.. ... التفاصيل..

جواز سفر... (قصة قصيرة)

زكية خيرهم الشنقيطي

| الأحد, 8 يناير 2017


تلك تراجيديا الصراع...!

وهنا خليج عملاق

... التفاصيل..

علي كريم: أول الفلسفة سؤال!

د. عبدالحسين شعبان

| الأحد, 8 يناير 2017


(نصوص)

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التفاصيل..

غاباتي تعجُّ بالنّمور

آمال عوّاد رضوان

| الأحد, 8 يناير 2017


للشاعرة آمال عوّاد رضوان

ترجمها إلى الإنجليزية: نزار ... التفاصيل..

نجدد العهد لشهداء فلسطين الأبرار في يومهم السنوي

محمود كعوش

| الأحد, 8 يناير 2017


في السابع من يناير/ كانون الثاني من كل عام يطل علينا يوم وطني مجيد تتعانق فيه الأرواح الطاهرة مع تراب الوطن الفلسطيني ... التفاصيل..

وهم المعرفة يقين الجاهل

د. ميسون الدخيل

| الأحد, 8 يناير 2017


قد يعتقد كثير منا، خاصة أصحاب التخصصات أو المثقفين، أننا وصلنا إلى درجة كافية من المعرفة والخبرة، تؤهلنا للإجابة عن كثير من ... التفاصيل..

مـــدارات

سد الموصل وحقيقة الأخطار

وليد الزبيدي

| الاثنين, 9 يناير 2017

    عاد الحديث عن احتمال انهيار سد الموصل، وانهياره يعني حسب الخبراء غرق مدن عراقية بالكامل بسبب كميات المياه المخزونة في السد، وتم تشييد سد الموصل مطلع ثمانينات القرن الماضي... التفاصيل..

قفلوا البحر

د. عبدالمحسن هلال

| الاثنين, 9 يناير 2017

    عبارة كان يستخدمها قدماؤنا عندما تغلق الموانئ ويتوقف الاستيراد أوقات الأزمات السياسية والحروب إقليمية كانت أو عالمية، فتشح البضائع وترتفع الأسعار... التفاصيل..

اللاجئون الأوائل: رائحه بطعم الزعتر

عطا مناع

| الاثنين, 9 يناير 2017

    القلم والكتاب يمنع عنا الجنون، كأننا نعيش في مصنع يصدر لعقولنا الجنون، نستقوي على واقعنا بأيام مضت، نحاول دون جدوى استحضار تلك الوجوه المتعبة... التفاصيل..

مصر التي في خاطري

معن بشور

| الأحد, 8 يناير 2017

    كلما سمعت أغنية "مصر التي في خاطري" أتذكّر سليمان خاطر الرقيب في حرس الحدود في القوات المسلحة المصرية، ابن أكياد البحرية - فاقوس الشرقية، الذي استشهد في السجن في ... التفاصيل..

تاسكا (بين الشراكة والتنمية)

عماد العيسى

| الأحد, 8 يناير 2017

فندق خمس نجوم، تناول طعام الافطار، والغداء، والعشاء، ومن ثم سهرات التعارف بين المشاركين اضافة الى الجولات السياحية المبرمجة، ومن ثم تلاوة البيان الختامي والذي يتضمن التوصيات والذي يكون في ... التفاصيل..

رؤية أردنية عسكرية أكثر وضوحاً

د. مهند مبيضين

| الأحد, 8 يناير 2017

أردنيا انتهى العام 2016 بأحداث كبيرة، ومهمة، وجاءت مقابلة رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق محمود فريحات مع محطة بي بي سي، بأهمية كبيرة إذ قدم في المقابلة رؤية مهمة للت... التفاصيل..

خبرات الحياة مع أولى الخطوات

فاطمة المزروعي

| الأحد, 8 يناير 2017

هذه الحياة عبارة عن مراحل، كل مرحلة تتطلب جهداً من المعرفة والعمل والخبرات، وهذه المعارف والمهام، نحتاج من يزودنا بها، لذا نجد طريقين رئيسين أكثر وضوحاً من سواهما، ومن خلا... التفاصيل..

مشروعية البهجة والفرح

أميمة الخميس

| الأحد, 8 يناير 2017

نظمت هيئة الترفية مطلع الأسبوع عدداً من ورش العمل، محاولة منها عبر العصف الذهني، أن تستطلع الآراء حول التوقعات التي ينتظرها المجتمع من هذه الهيئة الوليدة، الظريفة، والذكية أيضا الت... التفاصيل..

أرشيف وثائق وتقارير

صحافة وإعلام

مواقــــع

أخبار منوعة

مقتل اربعة جنود إسرائيليين واصابة 15 شخصا على الاقل احدهم في حال الخطر دهسا بشاحنة فلسطيني قرب القدس

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القدس - اقدم شاب فلسطيني يقود شاحنة الاحد على صدم مجموعة من الجنود الاسرائيليين كانوا ...

وفاة الرئيس الايراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني

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قالت وكالة الانباء الايرانية الرسمية إن الرئيس السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني، الذي كان نقل...

مصر: البرادعي يعلن العودة إلى العمل العام تزامنا مع تسريب تسجيلات صوتية منسوبة له

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قال محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق في مصر، إنه توصل إلى "قناعة بأنه على ...

ولي ولي العهد: لا حديث مع إيران قبل تغيير سياستها

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الث...

موجة برد قارس تضرب القارة الاوروبية من شماليها الى اقصى جنوبيها

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خلفت موجة برد قارس ضربت القارة الاوروبية اكثر من 20 قتيلا وغطت القارة بغلاف ابي...

تركيا توافق على سحب قواتها من بعشيقة العراقية

News image

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التوصل لاتفاق مع تركيا بشأن انسحاب القوات التركية من ...

ترامب يلوم "اهمال" الحزب الديمقراطي "لسماحه" باختراق خوادمه الالكترونية قبيل الانتخابات

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لام الرئيس الامريكي المنتخب، الجمهوري دونالد ترامب، الحزب الديمقراطي "لاهماله" في حماية خوادمه الكمبيوترية وسم...

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الأعمـــــدة

صعود القومية الشعبوية في الغرب

نجيب الخنيزي | 8 يناير 2017

على طاولة اليوم السابع- الحرمان يقتل الإبداع

رنا القنبر | 8 يناير 2017

ظاهرة اللحظة الأخيرة

د. علي الخشيبان | 8 يناير 2017

انقاذ سفينة المنظمة أسبق من توجيه اللكمات

د. فايز أبو شمالة | 8 يناير 2017

ثقافة الخليج العربي في تقرير

د. حسن مدن | 8 يناير 2017

شباب العرب هم النعيم الحاضر والغد المضمون!

محمد شوارب | 8 يناير 2017

أحكامٌ بالمؤبدات وسجنٌ إلى ما بعد الممات

د. مصطفى يوسف اللداوي | 8 يناير 2017

الديمقراطية يعني حكم الشعب

جمال ايوب | 8 يناير 2017

شعوذة الانتصارات!!!

سميح خلف | 8 يناير 2017

الشهيد عمر والانتهازية النقابية...

محمد الحنفي | 8 يناير 2017

فريق الدّياسم وماعز بيلي

جميل السلحوت | 8 يناير 2017

الشرق المتخيل

د. حسن مدن | 5 يناير 2017

انتفاضة السجون وثورة المعتقلات

د. مصطفى يوسف اللداوي | 4 يناير 2017

الوعي والاغتراب

سعدي العنيزي | 4 يناير 2017

مطران حلب ...انتصر للقدس

راسم عبيدات | 3 يناير 2017

الشهيد عمر يواجه التحريف...

محمد الحنفي | 3 يناير 2017

مقطع من رواية-عذارى في وجه العاصفة

جميل السلحوت | 3 يناير 2017

"رواية مسك الكفاية في اليوم السابع"

رنا القنبر | 2 يناير 2017

دلالات قرار مجلس الأمن حول المستوطنات الإسرائيلية

نجيب الخنيزي | 2 يناير 2017

مطلوب ترجمة قرار مجلس الامن باعتباره انجازا هاما

عباس الجمعة | 2 يناير 2017
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قالت الصحف

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دراسـات

الوحدة العربية والحرب على مصر في السياسات والوثائق الصهيونية

د. ساسين عساف

| الثلاثاء, 3 يناير 2017

وجود الأقباط في مصر وجود كنسي لاهوتي مستقلّ مكّنهم من المحافظة على وحدتهم الاجتماعية وال...

سرديات الحداثة الدينية في فكر السيد فضل الله

د. عبدالحسين شعبان

| الثلاثاء, 3 يناير 2017

مؤسسات السيد محمد حسين فضل الله 2015/10/7 - بيروت- أوتيل الساحة المؤتمر الفكري الثاني...

النظر الداخلي إلى الذات بين جون لوك وبول ريكور

د. زهير الخويلدي

| الثلاثاء, 3 يناير 2017

  "إن الوعي المصاحب لجميع الحالات الشعورية هو أساس الهوية الشخصية"[1] إذا كانت مسألة الهوية ...

الوحدة العربية وقوى التخريب الصهيوني ووثائقه بدءاً بسوريا

د. ساسين عساف

| السبت, 24 ديسمبر 2016

"... إنّ علينا العمل لإحراق سوريا من الداخل.. وهو ما يحدث الآن.." (هنري كيسنجر، مقا...

تغريبة يهود البلاد العربية: سفر الخروج الثاني

د. عزالدين عناية

| الخميس, 22 ديسمبر 2016

أولا: ذكرى الأمس وواقع اليوم شهدت أوضاع اليهود في البلاد العربية منذ مطلع القرن الف...

المزيد في: دراسات

وثائق وتقارير

بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة:

| الأربعاء, 16 نوفمبر 2016

المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي– الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية ضد التطبيع مرة أخرى.. ودا...

في ذكرى وعد بلفور

| الخميس, 3 نوفمبر 2016

المشروع الاستعماري يطور ذاته ما العمل التاريخ: 2016/10/31 - لصادر: (176) تنظم لجنة فلسطين ومق...

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة

| الخميس, 3 نوفمبر 2016

  تصدر بيان بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور يا جماهير شعبنا العظيم...

بيان شجب وإدانة

| الخميس, 3 نوفمبر 2016

فيدرالية اليسار الديمقراطي الهيئة التنفيذية...

بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة: المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي – الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية : إدانة للمشاركة في تأبين رمز الإرهاب

| السبت, 1 أكتوبر 2016

    باشمئزاز كبير تلقت المؤتمرات الثلات خبر مشاركة بعض المسؤولين العرب في جنازة الإرهابي المجرم ...

تصريح صحفي : الشعبية تستنكر بشدة اغتيال الكاتب والناشط الأردني ناهض حتّر

| الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016

    أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن استنكارها وإدانتها الشديدة لاغتيال الكاتب والناشط الأردني ناهض ...

"إعلان بيروت" : عن أعمال الندوة القانونية الدولية- العربية حول العراق

| الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016

    بدعوة من الدائرة القانونية في حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي والمنظمة العربية لحقوق الانسان-فرع ...

بيان: حول انتهاكات سلطة رام الله

| الاثنين, 12 سبتمبر 2016

شيئًا فشيئًا، تحوَّلت الضفة الغربية إلى شريط حدودي جديد، يحمي أمن الكيان الصهيوني، ومستوطنيه، وغد...

المزيد في: وثائق وتقارير
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سياســـة

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العاصمة التونسية تشهد مظاهرة مناهضة لعودة الإرهابيين من مناطق الصراعات إلى البلاد

خرجت مظاهرة في العاصمة التونسية الأحد رفضا لعودة التونسيين الإرهابيين من مناطق الصراعات والحروب، وبش...
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أكثر من 45 قتيلا ومئة جريح بتفجير في إعزاز شمالي حلب

ارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي ضرب وسط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي مساء الي...
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«الداخلية السعودية» تحدد هوية مختطفي القاضي محمد الجيراني ببلدة تاروت

صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أنه إلحاقاً لما سبق التصريح به بتاريخ 15 / 3 /...
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مجلس الأمن يدعّم بالإجماع وقف إطلاق النار بسوريا لصالح مشروع القرار الروسي

صوّت مجلس الأمن بالإجماع لصالح مشروع القرار الروسي المتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في سور...

المزيد في: سياسة
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ثقافة وفنون

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مهرجان القرين بالكويت مظلة كبيرة للفنون السمعية والبصرية

الكويت - يبدأ الثلاثاء مهرجان القرين الثقافي والذي يعد مظلة سنوية كبيرة تندرج تحته أنو...
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بينالي الشارقة للأطفال 2017

الشارقة - استعدادا لانطلاقها في 15 الشهر الحالي، تستقبل الدورة الخامسة لبينالي الشارقة للأطفال 792 عم...
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أصوات عربية ترتفع من الجزائر للمطالبة بمعجم موحد للغة الضاد

الجزائر - دعا خبراء ومسؤولون جزائريون وعرب الأربعاء إلى ضرورة إنجاز معجم شامل وموحّد للغ...
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تأسيس اتحاد دولي للكتّاب والأدباء الفلسطينيين

أُعلن أمس الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت تأسيس التجمع الدولي للكتّاب والأدباء الفلسطينيين خلال مؤت...

المزيد في: ثقافة وفنون
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اقتصاد

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القاهرة تواجه صعوبات في الحفاظ على آثارها التاريخية بسبب نقص العائدات السياحية والازمة الاقتصادية غير المسبوقة

القاهرة - باتت مصر تواجه صعوبات في الحفاظ على آثارها التاريخية الضخمة بسبب نقص الع...
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66 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك الخليجية في 2016

الكويت - قالت مؤسسة "كامكو" للبحوث الكويتية (مستقلة)، الثلاثاء، إن إصدارات الدخل الثابت (سندات وصكوك) في...
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توقعات بانتعاش أسواق المال في الخليج العربي في 2017

أصبح مديرو الصناديق في الخليج العربي أكثر تفاؤلا بشأن الأسهم في المنطقة مع بداية الع...
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مكاسب البورصات العربية 63 مليار دولار في 2016

ارتفعت البورصات العربية بشكل جماعي في تداولات عام 2016 مع تحسن أسواق النفط ولا سيم...

المزيد في: اقتصاد
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رياضة

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فوز صعب لمصر على تونس وديا

سجل مروان محسن هدفا في الوقت القاتل ليقود المنتخب المصري لكرة القدم إلى فوز صعب...
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مانشستر يونايتد يتأهل إلى الدور الرابع بسهولة وروني يعادل رقم تشارلتون

عادل واين روني رقم بوبي تشارلتون كأفضل هداف في تاريخ فريقه مانشستر يونايتد وذلك بتس...
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رياض محرز أفضل لاعب أفريقي في 2016

اختير اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز الخميس كأفضل لاعب أفريقي لعام 2016، بعدما ساعد ليستر ...
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ليفربول يلاحق تشيلسي بعد فوزه على مانشستر سيتي

أنهى نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عام 2016 محتلا المركز الثاني في قائمة الدوري بعد...

المزيد في: رياضة
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صحة وتكنولوجيـــا

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اشحن مخزون جسمك من البوتاسيوم

شددت الجمعية الألمانية للتغذية على ‫أهمية شحن مخزون الجسم من البوتاسيوم، ‫وأوضحت أنه يحظى بأه...
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الحمية الغذائية

الحمية مصطلح علمي يطلق على كل ما نضعه في أفواهنا من طعام أو شراب وبغ...
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العطلة قد تكون سببا لسمنة الأطفال

توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن الأطفال يكونون أكثر عرضة للسمنة في أوقات العطل مقا...
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العلاج الطبيعي يكافح الالتهاب الرئوي

ياماسوكرو - تكافح منظمة غير حكومية منذ سنوات للتصدي لتفشي حالات الالتهاب الرئوي لدى الأ...

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