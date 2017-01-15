موقع التجديد العربي

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مؤتمر باريس: حدود 1967 «أساس» حل النزاع الفلسطيني الصهيوني ::التجــديد العــربي:: الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسيةزاخاروفا: واشنطن تحاول تجنيد دبلوماسيينا! ::التجــديد العــربي:: وجه جديد للخارجية الأردنية مع أيمن الصفديضمن تعديل وزاري شهد أيضا تغيير وزير الداخلية في أعقاب سلسلة هجمات ::التجــديد العــربي:: التدخين يحرق تريليون دولار كل عام ::التجــديد العــربي:: اشبيلية يثأر من ريال مدريد بأفضل طريقة ممكنة بالفوز عليه بهدفين ::التجــديد العــربي:: 1144 مشاركة في الدورة الثالثة لجائزة كتارا للرواية العربية ::التجــديد العــربي:: سبعون مليار دولار الحصاد العقاري في دبي لـ 2016 ::التجــديد العــربي:: البرلمان التركي يوافق في قراءة أولى على إلغاء منصب رئيس الوزراء في تعديل دستوري يتيح للرئيس التدخل مباشرة في القضاء ::التجــديد العــربي:: عمان تستقبل عشرة معتقلين من غوانتانامو ::التجــديد العــربي:: ترامب: غزو العراق "قد يكون أسوأ قرار" في تاريخ الولايات المتحدة ::التجــديد العــربي:: مصر تبحث مكافحة الإرهاب بمشاركة 35 دولة ورؤساء سابقين ::التجــديد العــربي:: الفلسطينيون يحذرون من نقل السفارة الأميركية إلى القدس ::التجــديد العــربي:: انطلاق مؤتمر باريس للسلام ::التجــديد العــربي:: تصاعد الاحتجاجات ضد ترمب قبل تنصيبه بأيام ::التجــديد العــربي:: أزمة الهجرة: حوالي 100 مفقود بعد غرق قارب قبالة الساحل الليبي ::التجــديد العــربي:: ترامب "يرغب في العمل مع روسيا والصين" ::التجــديد العــربي:: تحرير جامعة الموصل بالكامل ::التجــديد العــربي:: فعاليات ثقافية متنوعة وليالي عمانية متعددة في مهرجان مسقط 2017 ::التجــديد العــربي:: عمليات تصغير المعدة فعالة في غالب الاحيان ::التجــديد العــربي:: أدنوك الإماراتية تتطلع لبلوغ 460 محطة في 2017 ::التجــديد العــربي::

رأي التحـــــرير

خواطر حول دور مراكز البحوث الخليجية

د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016

أثارت المناقشات المكثفة في مؤتمر مؤسسة الفكر العربي، في الدورة الخامسة عشرة، نقاطا مهمة حول دور مراكز البحوث الخليجية، جديرة بالرصد والملاحظة، والأمل كبير أن تسهم في تطوير هذه المراكز، من أجل أن تكون قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية والبناء.... للمزيد..

في أهمية مراكز البحوث للدفع بعمليات التنمية

د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016

عقد في مطلع هذا الأسبوع، المؤتمر العلمي السنوي لمؤسسة الفكر العربي، في مدينة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان لي شرف المشاركة في هذا المؤتمر بإعداد ورقة حملت عنوان قراءة تحليلية لدور مراكز البحوث في دول مجلس التعاون الخليجي.... للمزيد..

تغيرات استراتيجية في خريطة الصراع بالشرق الأوسط

د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016

تتسارع الأحداث في مجرى المواجهة العسكرية، في كل من العراق وسوريا، لصالح المركز، في كل من بغداد ودمشق. ومن المؤكد أن ذلك لم يكن له أن يتحقق من غير توافقات دولية، وتحديدا بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.... للمزيد..

تسريع عملية التهويد في المدينة المقدسة

د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016

تأسس الكيان الصهيوني الغاصب، على قاعدة نفي وجود الشعب الفلسطيني، جملة وتفصيلا. ولم تكن مقولة غولدا مائير، عن "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" سوى التجسيد لهذا السلوك.... للمزيد..
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قضايا ومناقشات

أزمة قبرص إلى الحل

د. محمد نور الدين

| السبت, 21 يناير 2017

    عرفت المفاوضات بين الجانبين القبرصيين، التركي واليوناني، تقدماً واضحاً في الجولة الجديدة التي تجري في جنيف بين ممثلي الطرفين. وهو تقدم عكس تفاؤلاً كبيراً في ... التفاصيل..

لبنان ومأزق قانون الانتخابات

د. عصام نعمان

| السبت, 21 يناير 2017

    في خطاب القسم، بعد انتخابه رئيساً للبنان، أكد العماد ميشال عون أن «فرادة لبنان هي بمجتمعه التعددي المتوازن، وهذه الفرادة تقضي بأن نعيش روح الدستور ... التفاصيل..

الاحتراب الطائفي ومستقبل الدولة الوطنية في العالم العربي (١)

عبدالنبي العكري

| السبت, 21 يناير 2017

    (تعقيب على ورقة الباحث عبدالحسين شعبان خلال منتدى عبدالرحمن النعيمي الثقافي، اللقاء الرابع عن الاحتراب الطائفي ومستقبل الدولة الوطنية في العالم العربي... التفاصيل..

ام الحيران : شدي حيلك يا بلد ما في ظلم الى الابد..هنا باقون !!

د. شكري الهزَّيِّل

| الجمعة, 20 يناير 2017

    ايتها النشميات..ايها النشاما في ام الحيران الابيه والعصية على الانكسار..لا تجزعوا ولا تيأسوا فانكم تخوضون معركة البقاء والشرف والوطن الوطن وكل الوطن والشعب الشعب وكل ... التفاصيل..

أهلا ترامب

فاروق يوسف

| الجمعة, 20 يناير 2017

    لا يملك العرب سوى الترحيب بدونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، الدولة التي يُفترض أنها حليفهم الاستراتيجي. كما هو حالها مع إسرائيل. وشتان بين الحالتين.... التفاصيل..

تطور مقاومة فلسطينيي 1948

عوني فرسخ

| الجمعة, 20 يناير 2017

    شهدت فلسطين المحتلة سنة 1948 خلال الأسبوعين الماضيين إضراباً عم جميع المدن والبلدات العربية، أعقبته تظاهرة حاشدة دعت لها «لجنة المتابعة العربية العليا».... التفاصيل..

اقتراب زمن التعددية القطبية

د. عبدالعزيز المقالح

| الجمعة, 20 يناير 2017

    يبدو أن الفرصة الآن باتت سانحة لقيام التعدد القطبي، وإنهاء مرحلة القطب الواحد، علماً بأن القطب الواحد بدأ بالترنح داخلياً وخارجياً، منذ أوائل العقد الثاني ... التفاصيل..

أسئلة إيران الصعبة بعد رحيل رفسنجاني

د. محمد السعيد ادريس

| الجمعة, 20 يناير 2017

    عجل الرحيل المفاجئ لرجل إيران القوي علي أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس «مجمع تشخيص مصلحة النظام» في إطلاق عشرات الأسئلة المكبوتة في صدور الإيرانيين... التفاصيل..

الاحتلال والانقسام وجهان لعملة واحده

عطا مناع

| الخميس, 19 يناير 2017

    من الصعب فصل الاقتصاد عن السياسه فالعلاقة بينهما جدليه، هو مفهوم عام يساعدنا على فهم واقعنا المنقسم الذي يؤكد ان السياسه هي فن الخداع... التفاصيل..

مؤتمر «فوتوشوب»

عوني صادق

| الخميس, 19 يناير 2017

    عُقد مؤتمر باريس في موعده، وكان معروفاً الغرض من عقده قبل أن يصدر بيانه الختامي بل قبل أن تبدأ التحضيرات لعقده! هذا الغرض هو دعوة ... التفاصيل..

التمثيلية الأمريكية لا تخص العرب

د. علي محمد فخرو

| الخميس, 19 يناير 2017

    هذا اللغط العربي حول ما سيأتي به الرئيس الأمريكي الجديد من مفاجآت تجاه الأوضاع العربية هو جهد ضائع، بل وثرثرة سياسية إعلامية لن تفصح عن ... التفاصيل..

عن أشكال العبودية الجديدة

د. عبدالحسين شعبان

| الأربعاء, 18 يناير 2017

    إذا كان المجتمع الدولي قد اتّجه في القرنين الماضيين لإلغاء العبودية، فإن ثمّة أشكالاً جديدة أخذت بالظهور ترافقاً مع موجة التعصّب، والتطرّف، والإرهاب، التي ضربت ... التفاصيل..

قال العنصريون .. “مؤتمر عابث لن يلزم “إسرائيل”

د. علي عقلة عرسان

| الأربعاء, 18 يناير 2017

    سبع وستون دولة، من بينها أربع دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وأربع منظمات دولية، بينها الأمم المتحدة، ومراقب واحد متحفظ على المؤتمر، هو ... التفاصيل..

تشجيع رأس المال المبادر

د. حسن العالي

| الثلاثاء, 17 يناير 2017

    رأس المال المبادر هو أحد أشكال التمويل للمشاريع الريادية في أولى مراحل إنشائها، والتي تتميز بكونها تمتلك فرصة نجاح ونمو عالية وبنفس الوقت يتسم الاستثمار ... التفاصيل..

صراع مستقبل العرب مع حاضرهم!

د. صبحي غندور

| الثلاثاء, 17 يناير 2017

    هل يمكن أن يكون العام هذا الجديد والأعوام القادمة سنوات خير على العرب وأوطانهم؟ وهل يمكن تحقيق مستقبلٍ عربيٍّ يكون العرب فيه أفضل حالاً ممّا ... التفاصيل..

التهديد بسحب الاعتراف بالكيان

د. فايز رشيد

| الثلاثاء, 17 يناير 2017

    منذ تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية في الكيان إلى القدس، وتوقعات السلطة الفلسطينية بالاحتمال الجدي لحدوث ذلك... التفاصيل..

التنمية المستدامة

د. حسن حنفي

| الاثنين, 16 يناير 2017

إذا كانت القضية الأولى لدى ما نسميه «اليسار الإسلامي» هي تحرير الأرض من الاحتلال، والثانية تحرير الإنسان من القهر، والثالثة هي العدالة الاجتماعية ضد فقر الأ... التفاصيل..

رسائل فتى المُكَبِّر

عبداللطيف مهنا

| الاثنين, 16 يناير 2017

تتفرَّد عملية فتى المُكبِّر المقدسي الشهيد فادي نائل القنبر الفدائية بسمة نوعية وترهص بأن لها ما بعدها. وجَّهت رسائلها الكثر ولعديد الجهات. في المقدمة منهم الم... التفاصيل..

القاتل «أزاريا».. نموذج إسرائيلي حكومة

د. أسعد عبد الرحمن

| الاثنين, 16 يناير 2017

حقق جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ اندلاع «هبّة ترويع الإسرائيليين» الفلسطينية في أكتوبر 2015، في أكثر من 20 حالة إطلاق نار على فلسطينيين، إلا أنه لم يتم... التفاصيل..

الأيديولوجيات السياسية بين القبول والرفض

السيد يسين

| الاثنين, 16 يناير 2017

إذا كان القرن العشرون يمكن اعتباره قرن الأيديولوجيات السياسية المتصارعة، فإن القرن الحادي والعشرين هو عصر تفكك الأيديولوجيات! لقد برزت في أواخر القرن العشرين معارك أيد... التفاصيل..

قراءتان لقرار مجلس الأمن ضد الاستيطان

منير شفيق

| الاثنين, 16 يناير 2017

لنضع جانبا، ولو مؤقتا، غضب نتنياهو وأعضاء حكومته من قرار مجلس الأمن رقم 2334، في 23 كانون الأول/ ديسمبر لعام 2016. وذلك لكي لا يؤخذ غضب... التفاصيل..

99 عاما على ميلاد القائد جمال عبد الناصر

زياد شليوط

| الاثنين, 16 يناير 2017

اما أن تكون ناصريا أو لا تكون معلمنا وقائدنا جمال عبد الناصر،... التفاصيل..

اجتماعات واشنطن الفلسطينية

معين الطاهر

| الاثنين, 16 يناير 2017

لم يدُم التزام الجانب الفلسطيني بعدم تسريب تفاصيل اللقاءات التي عُقدت مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ومستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي، سوزان رايس، طويلا. على... التفاصيل..

لماذا (فشل) اجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت؟

د. إبراهيم أبراش

| الاثنين, 16 يناير 2017

يقول المثل (الغريق يتشبث بقشة) وشعبنا الفلسطيني العظيم الذي يتعرض لأسوء اشكال الاحتلال والإرهاب ويعاني من الانقسام ينطبق عليه هذا المثل، فما أن يسمع خبر عن ... التفاصيل..

هل نحن كما تقول الاستطلاعات عنّا؟

عريب الرنتاوي

| الاثنين, 16 يناير 2017

هزيمتان كبريان لحقتا ﺑ“صناعة استطلاع الرأي العام وقياسه”: الأولى؛ حيث أخفقت كافة دور قياس الرأس ومراكز الاستطلاع، في التنبؤ بميل البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي “ال... التفاصيل..

هل القناة مهددة؟

فهمي هويدي

| الاثنين, 16 يناير 2017

هذا خبر مفرح حقا لكنه لا يسرنا في مصر كثيرا. ذلك أنني حين قرأت أن الصين أطلقت في الأسبوع الماضي، ولأول مرة في التاريخ، أول قطا... التفاصيل..

ثقافة وفنون

خطابنا الديني.. بين المحظورات والضرورات

د. علي عقلة عرسان

| السبت, 21 يناير 2017

 

البعد الديني متأصل في خطابنا الثقافي العربي، بشكل عام، وتجده في الموروث الشفهي والكتابي، ولا ... التفاصيل..

شرفةُ الموتِ.. شرفةُ الحياة..! 3

محمد جبر الحربي

| الثلاثاء, 17 يناير 2017

 

الموتُ في اللسانِ بتصرُّف: «خلْقٌ مِنْ خلقِ الله تعالى. والموت والموَتَان ضدّ الحياة. والمُوات، بالضَّم: ... التفاصيل..

يا ايها العربي

عماد صلاح الدين

| الاثنين, 16 يناير 2017


متى يفرح العربي وتفرح معه الايام

ويفرح بنهاره والنوم والاحلام

التفاصيل..

رِسَالَةٌ إِلَى بْرِيَّانْ

د. لحسن الكيري

| الاثنين, 16 يناير 2017


تأليف: كَارْلُوسْ كَارَّاسْكُو*

ترجمة: الدكتور لحسن الكيري

التفاصيل..

رواق الوراق

أميمة الخميس

| الاثنين, 16 يناير 2017


مع انكماش النشاط الثقافي في المراكز الحضارية العربية، وانحسار الفعاليات وضمور حركة النشر، نجد أن عنقاء الثقافة غادرتها، وحطت على عواصم الخليج ... التفاصيل..

في رحاب الفنون

فاروق يوسف

| الاثنين, 16 يناير 2017

 

سامي بن عامر رسام تونسي مجدد وأكاديمي بارز، أشرف بدأب وإخلاص على الكثير من رسائل ... التفاصيل..

غداً الاثنين.. عرائس "سماء يحيى" تأنس بأشعار "ماجد يوسف"

| الأحد, 15 يناير 2017


استمراراً لفعاليات معرض "هنا عرايس بتترص" للفنانة سماء يحيى المُقام حالياً بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا، تُقام أمسية فنية حول المعرض على ... التفاصيل..

البحرين و«تأثير شيكاغو»

منصور الجمري

| الأحد, 15 يناير 2017

 

ربما أن البحرين تأثرت بمدينة شيكاغو الأميركية، ولكنني لا أقصد بذلك الخطاب الوداعي للرئيس الأميركي ... التفاصيل..

مـــدارات

أأرواحنا في أرواح أجيالنا

عماد صلاح الدين

| الجمعة, 20 يناير 2017

    إن الصبر الهائل جدا على المصيبة- المصائب الهائلة جدا وبقسوة على رأسك، إن استطعت احتمالها واستيعابها، وقد مررت من قبل في تدريبك الأسري والذاتي والمجتمعي على الاحتمال والاستيعاب للحوادث ... التفاصيل..

أم الحيران تراجيديا ساخره

عطا مناع

| الخميس, 19 يناير 2017

    منذ النكبه أو الهزيمة الفلسطينية الكبرى تميزنا كفلسطينيين ببكائياتنا كتعبير فاضح عن هزيمتنا واستراتيجيه هروبنا الآمن من استحقاق الكفاح الوطني المستنده لأرضيه صلبة يورثها جيل لأخر.... التفاصيل..

حين... وحين... وحين

معن بشور

| الخميس, 19 يناير 2017

  حين يكون اكثر من مليون لبناني مهدداً بالتهجير بسبب قانون ايجار جائر ومطعون به دستورياً.   وحين تشعر أكثر من 23 ألف عائلة من المودعين والمساهمين في تعاونيات لبنان بأنها ... التفاصيل..

كتابان في دائرة المراجعة

وليد الزبيدي

| الخميس, 19 يناير 2017

  لا أعرف فيما إذا تمت ترجمة هذين الكتابين إلى اللغة العربية أم لم يصل جهد المترجمين إليهما رغم أهمية الكتابين.   الكتابان هما، الأول صدر في العام 1995 بعنوان “انحلال ... التفاصيل..

من وحي مؤتمر فكر - 15: -بصرة الإمارات-

د. عبدالحسين شعبان

| الخميس, 19 يناير 2017

  حين يزور المرء دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يستطيع إلاّ أن يبدي إعجابه بمستوى التطوّر الحاصل في البلد:   أولاً – في معيشة المواطن ورفاهه وتمتّعه بقدر كبير من العيش ... التفاصيل..

مؤتمر باريس و”الملوخية الناشفة”

د. فايز رشيد

| الخميس, 19 يناير 2017

  بالفعل, حاولت البحث عن عنوان لمؤتمر باريس الأخير حول القضية الفلسطينية, فلم أجد غير العنوان في أعلى الصفحة.   في ستينيات القرن الزمني الماضي, أرادت أم من بلدي قلقيلية زيارة ... التفاصيل..

أراضٍ مخبأة تحت الطاولة

د. عبدالمحسن هلال

| الخميس, 19 يناير 2017

    فجأة بدأت بعض الجهات الحكومية تتحدث عن توافر أراضٍ لديها، أو تم توفيرها لها، بعد أن عشنا عقودا في ظل ندرة الأراضي العامة أو حتى الخاصة لإنشاء مشاريع حكومية ... التفاصيل..

الفقر وعلاجه

خالد الوابل

| الخميس, 19 يناير 2017

  «تشرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ما يقارب (686) جمعية خيرية»... المصدر: موقع الوزارة الإلكتروني.   «يبلغ عدد المؤسسات الخيرية الخاصة 148 مؤسسة» المصدر: موقع الوزارة الإلكتروني.... التفاصيل..

أرشيف وثائق وتقارير

صحافة وإعلام

مواقــــع

أخبار منوعة

الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسيةزاخاروفا: واشنطن تحاول تجنيد دبلوماسيينا!

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كشفت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، عن حادث توقيف تعسفي لدبلوماسي روسي في ...

وجه جديد للخارجية الأردنية مع أيمن الصفديضمن تعديل وزاري شهد أيضا تغيير وزير الداخلية في أعقاب سلسلة هجمات

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عمان - أجرى رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي الاحد تعديلا في حكومته شمل ستة وزر...

البرلمان التركي يوافق في قراءة أولى على إلغاء منصب رئيس الوزراء في تعديل دستوري يتيح للرئيس التدخل مباشرة في القضاء

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اسطنبول (تركيا) - وافق البرلمان التركي في قراءة اولى الأحد على دستور جديد يعزز صلا...

عمان تستقبل عشرة معتقلين من غوانتانامو

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مسقط - وصل عشرة من معتقلي سجن غوانتانامو العسكري الأميركي الاثنين إلى سلطنة عمان "لل...

ترامب: غزو العراق "قد يكون أسوأ قرار" في تاريخ الولايات المتحدة

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أدان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قرار غزو العراق في عام 2003 واصفا إياه بأن...

مصر تبحث مكافحة الإرهاب بمشاركة 35 دولة ورؤساء سابقين

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تسضيف مصر اجتماعين للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تنظمه وزارة الخارجية على مدى يومين بمش...

الفلسطينيون يحذرون من نقل السفارة الأميركية إلى القدس

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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس السبت: إنه إذا مضى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترا...

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الأعمـــــدة

هدم و-تدعيش- وشيطنة للنضال الوطني الفلسطيني

راسم عبيدات | 20 يناير 2017

من إدوارد لورنس إلى ليفي وماكين، قصة ثورات عربية سطت عليها الصهيونية

سفيان بنحسن | 19 يناير 2017

لا اتقن المسايرة والمجاملة

عباس الجمعة | 19 يناير 2017

ثقافتنا.. إلى أين تتجه؟

محمد شوارب | 19 يناير 2017

إلى حركة حماس، لا تفرحوا بملايين قطر

د. فايز أبو شمالة | 19 يناير 2017

الورقي والرقمي

د. حسن مدن | 19 يناير 2017

مركزية فتح معتقلة الى اشعار اخر...

سميح خلف | 19 يناير 2017

راشد الزغاري مثال الفلسطينيين المنسيين في سجون العالم

د. مصطفى يوسف اللداوي | 19 يناير 2017

آه وآه من سحر العيون

كرم الشبطي | 19 يناير 2017

اغتيال الشهيد عمر إيذان بصعود الظلامية...

محمد الحنفي | 19 يناير 2017

رواية "المطرودون" وبلاد العرب أوطاني

جميل السلحوت | 19 يناير 2017

الروبوت العسكري الإسرائيلي عدو الأنفاق الأول

د. مصطفى يوسف اللداوي | 17 يناير 2017

ما فعله اوباما؟

أسامة الشبيبي | 16 يناير 2017

عذارى في وجه العاصفة رواية نسويّة بامتياز

بقلم: اسراء عبوشي | 16 يناير 2017

صعود القومية الشعبوية في الغرب... (2)

نجيب الخنيزي | 16 يناير 2017

سبيريتزما عزام أبو السعود في اليوم السابع

رنا القنبر | 16 يناير 2017

كيف تجدد أمتنا ميدان العلم؟

محمد شوارب | 16 يناير 2017

كم من الجرائم ترتكب باسم “فلسطين”..؟؟!!

عادل أبو هاشم | 16 يناير 2017

المرجلةُ الفلسطينيةُ مجبنةٌ إسرائيليةٌ

د. فايز أبو شمالة | 16 يناير 2017

نحو الهند

د. حسن مدن | 16 يناير 2017
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قالت الصحف

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دراسـات

تاريخية تفوق الغرب وراهنية الاستئناف

د. زهير الخويلدي

| السبت, 21 يناير 2017

استهلال: "يستطيع المرء،على أي حال، أن يقول، من أجل أن يكون مفارقا بعض الشيء، أن ...

الوحدة العربية والحرب على مصر في السياسات والوثائق الصهيونية

د. ساسين عساف

| الثلاثاء, 3 يناير 2017

وجود الأقباط في مصر وجود كنسي لاهوتي مستقلّ مكّنهم من المحافظة على وحدتهم الاجتماعية وال...

سرديات الحداثة الدينية في فكر السيد فضل الله

د. عبدالحسين شعبان

| الثلاثاء, 3 يناير 2017

مؤسسات السيد محمد حسين فضل الله 2015/10/7 - بيروت- أوتيل الساحة المؤتمر الفكري الثاني...

النظر الداخلي إلى الذات بين جون لوك وبول ريكور

د. زهير الخويلدي

| الثلاثاء, 3 يناير 2017

  "إن الوعي المصاحب لجميع الحالات الشعورية هو أساس الهوية الشخصية"[1] إذا كانت مسألة الهوية ...

الوحدة العربية وقوى التخريب الصهيوني ووثائقه بدءاً بسوريا

د. ساسين عساف

| السبت, 24 ديسمبر 2016

"... إنّ علينا العمل لإحراق سوريا من الداخل.. وهو ما يحدث الآن.." (هنري كيسنجر، مقا...

المزيد في: دراسات

وثائق وتقارير

بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة:

| الأربعاء, 16 نوفمبر 2016

المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي– الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية ضد التطبيع مرة أخرى.. ودا...

في ذكرى وعد بلفور

| الخميس, 3 نوفمبر 2016

المشروع الاستعماري يطور ذاته ما العمل التاريخ: 2016/10/31 - لصادر: (176) تنظم لجنة فلسطين ومق...

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة

| الخميس, 3 نوفمبر 2016

  تصدر بيان بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور يا جماهير شعبنا العظيم...

بيان شجب وإدانة

| الخميس, 3 نوفمبر 2016

فيدرالية اليسار الديمقراطي الهيئة التنفيذية...

بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة: المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي – الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية : إدانة للمشاركة في تأبين رمز الإرهاب

| السبت, 1 أكتوبر 2016

    باشمئزاز كبير تلقت المؤتمرات الثلات خبر مشاركة بعض المسؤولين العرب في جنازة الإرهابي المجرم ...

تصريح صحفي : الشعبية تستنكر بشدة اغتيال الكاتب والناشط الأردني ناهض حتّر

| الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016

    أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن استنكارها وإدانتها الشديدة لاغتيال الكاتب والناشط الأردني ناهض ...

"إعلان بيروت" : عن أعمال الندوة القانونية الدولية- العربية حول العراق

| الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016

    بدعوة من الدائرة القانونية في حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي والمنظمة العربية لحقوق الانسان-فرع ...

بيان: حول انتهاكات سلطة رام الله

| الاثنين, 12 سبتمبر 2016

شيئًا فشيئًا، تحوَّلت الضفة الغربية إلى شريط حدودي جديد، يحمي أمن الكيان الصهيوني، ومستوطنيه، وغد...

المزيد في: وثائق وتقارير
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سياســـة

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مؤتمر باريس: حدود 1967 «أساس» حل النزاع الفلسطيني الصهيوني

أكد الإعلان الختامي المشترك الصادر عن مؤتمر السلام في الشرق الأوسط أن الحل الأمثل للص...
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تحرير جامعة الموصل بالكامل

الموصل (العراق) - تمكن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، السبت من تحرير جامعة الموصل بالساحل الأ...
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العاصمة التونسية تشهد مظاهرة مناهضة لعودة الإرهابيين من مناطق الصراعات إلى البلاد

خرجت مظاهرة في العاصمة التونسية الأحد رفضا لعودة التونسيين الإرهابيين من مناطق الصراعات والحروب، وبش...
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أكثر من 45 قتيلا ومئة جريح بتفجير في إعزاز شمالي حلب

ارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي ضرب وسط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي مساء الي...

المزيد في: سياسة
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ثقافة وفنون

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1144 مشاركة في الدورة الثالثة لجائزة كتارا للرواية العربية

كتبت ـ أسماء بوزيان -عد انتهاء التاريخ المحدد للتقدم للجائزة العربية للرواية، أعلنت المؤسسة العامة لل...
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فعاليات ثقافية متنوعة وليالي عمانية متعددة في مهرجان مسقط 2017

تشهد الأيام القـليلة المقـبلة بدء العد التنازلي لانطلاق مهرجان مسقط 2017 بحلته الجديدة في الت...
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مهرجان القرين بالكويت مظلة كبيرة للفنون السمعية والبصرية

الكويت - يبدأ الثلاثاء مهرجان القرين الثقافي والذي يعد مظلة سنوية كبيرة تندرج تحته أنو...
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بينالي الشارقة للأطفال 2017

الشارقة - استعدادا لانطلاقها في 15 الشهر الحالي، تستقبل الدورة الخامسة لبينالي الشارقة للأطفال 792 عم...

المزيد في: ثقافة وفنون
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اقتصاد

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سبعون مليار دولار الحصاد العقاري في دبي لـ 2016

دبي - أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (حكومية)، السبت، أن إجمالي التصرفات (التداولات) الع...
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أدنوك الإماراتية تتطلع لبلوغ 460 محطة في 2017

أبوظبي - تطمح شركة أدنوك لتوزيع المنتجات والخدمات البترولية الإماراتية، إلى زيادة عدد محطات الخ...
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القاهرة تواجه صعوبات في الحفاظ على آثارها التاريخية بسبب نقص العائدات السياحية والازمة الاقتصادية غير المسبوقة

القاهرة - باتت مصر تواجه صعوبات في الحفاظ على آثارها التاريخية الضخمة بسبب نقص الع...
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66 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك الخليجية في 2016

الكويت - قالت مؤسسة "كامكو" للبحوث الكويتية (مستقلة)، الثلاثاء، إن إصدارات الدخل الثابت (سندات وصكوك) في...

المزيد في: اقتصاد
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رياضة

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اشبيلية يثأر من ريال مدريد بأفضل طريقة ممكنة بالفوز عليه بهدفين

مدريد - قلب اشبيلية الطاولة على ضيفه ريال مدريد واشعل الصراع على اللقب بالفوز علي...
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الفريق الملكي يحقق رقما قياسيا جديدا للمباريات المتتالية الى 40 مبارة متتالية من دون هزيمة رغم تعادله مع مضيفه اشبيلية 3-3

مدريد - تأهل ريال مدريد الى ربع نهائي كأس اسبانيا لكرة القدم برغم تعادله الخ...
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بداية موفقة لمصر في مونديال اليد على حساب قطر، وتعثر للبحرين والسعودية

باريس - فازت مصر على قطر 22-20 في مباراتهما الاولى الجمعة في بطولة العالم لكر...
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فوز صعب لمصر على تونس وديا

سجل مروان محسن هدفا في الوقت القاتل ليقود المنتخب المصري لكرة القدم إلى فوز صعب...

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صحة وتكنولوجيـــا

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التدخين يحرق تريليون دولار كل عام

جنيف - أفادت دراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني الأميركي للسرطان ونشرت الثلاثاء بأن...
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عمليات تصغير المعدة فعالة في غالب الاحيان

باريس – تسمح عمليات تصغير المعدة الفعالة في غالب الاحيان بخسارة الكثير من الوزن وذل...
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اشحن مخزون جسمك من البوتاسيوم

شددت الجمعية الألمانية للتغذية على ‫أهمية شحن مخزون الجسم من البوتاسيوم، ‫وأوضحت أنه يحظى بأه...
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الحمية الغذائية

الحمية مصطلح علمي يطلق على كل ما نضعه في أفواهنا من طعام أو شراب وبغ...

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