موقع التجديد العربي

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خواطر حول دور مراكز البحوث الخليجية
د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016
أثارت المناقشات المكثفة في مؤتمر مؤسسة الفكر العربي، في الدورة الخامسة عشرة، نقاطا مهمة حول دور مراكز البحوث الخليجية، جديرة بالرصد والملاحظة، والأمل كبير أن تسهم في تطوير هذه المراكز، من أجل أن تكون قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية والبناء.... للمزيد..
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في أهمية مراكز البحوث للدفع بعمليات التنمية
د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016
عقد في مطلع هذا الأسبوع، المؤتمر العلمي السنوي لمؤسسة الفكر العربي، في مدينة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان لي شرف المشاركة في هذا المؤتمر بإعداد ورقة حملت عنوان قراءة تحليلية لدور مراكز البحوث في دول مجلس التعاون الخليجي.... للمزيد..
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تغيرات استراتيجية في خريطة الصراع بالشرق الأوسط
د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016
تتسارع الأحداث في مجرى المواجهة العسكرية، في كل من العراق وسوريا، لصالح المركز، في كل من بغداد ودمشق. ومن المؤكد أن ذلك لم يكن له أن يتحقق من غير توافقات دولية، وتحديدا بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.... للمزيد..
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تسريع عملية التهويد في المدينة المقدسة
د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016
تأسس الكيان الصهيوني الغاصب، على قاعدة نفي وجود الشعب الفلسطيني، جملة وتفصيلا. ولم تكن مقولة غولدا مائير، عن "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" سوى التجسيد لهذا السلوك.... للمزيد..
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أزمة قبرص إلى الحل
عرفت المفاوضات بين الجانبين القبرصيين، التركي واليوناني، تقدماً واضحاً في الجولة الجديدة التي تجري في جنيف بين ممثلي الطرفين. وهو تقدم عكس تفاؤلاً كبيراً في ... التفاصيل..
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لبنان ومأزق قانون الانتخابات
في خطاب القسم، بعد انتخابه رئيساً للبنان، أكد العماد ميشال عون أن «فرادة لبنان هي بمجتمعه التعددي المتوازن، وهذه الفرادة تقضي بأن نعيش روح الدستور ... التفاصيل..
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الاحتراب الطائفي ومستقبل الدولة الوطنية في العالم العربي (١)
(تعقيب على ورقة الباحث عبدالحسين شعبان خلال منتدى عبدالرحمن النعيمي الثقافي، اللقاء الرابع عن الاحتراب الطائفي ومستقبل الدولة الوطنية في العالم العربي... التفاصيل..
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ام الحيران : شدي حيلك يا بلد ما في ظلم الى الابد..هنا باقون !!
ايتها النشميات..ايها النشاما في ام الحيران الابيه والعصية على الانكسار..لا تجزعوا ولا تيأسوا فانكم تخوضون معركة البقاء والشرف والوطن الوطن وكل الوطن والشعب الشعب وكل ... التفاصيل..
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أهلا ترامب
لا يملك العرب سوى الترحيب بدونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، الدولة التي يُفترض أنها حليفهم الاستراتيجي. كما هو حالها مع إسرائيل. وشتان بين الحالتين.... التفاصيل..
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تطور مقاومة فلسطينيي 1948
شهدت فلسطين المحتلة سنة 1948 خلال الأسبوعين الماضيين إضراباً عم جميع المدن والبلدات العربية، أعقبته تظاهرة حاشدة دعت لها «لجنة المتابعة العربية العليا».... التفاصيل..
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اقتراب زمن التعددية القطبية
يبدو أن الفرصة الآن باتت سانحة لقيام التعدد القطبي، وإنهاء مرحلة القطب الواحد، علماً بأن القطب الواحد بدأ بالترنح داخلياً وخارجياً، منذ أوائل العقد الثاني ... التفاصيل..
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أسئلة إيران الصعبة بعد رحيل رفسنجاني
عجل الرحيل المفاجئ لرجل إيران القوي علي أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس «مجمع تشخيص مصلحة النظام» في إطلاق عشرات الأسئلة المكبوتة في صدور الإيرانيين... التفاصيل..
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الاحتلال والانقسام وجهان لعملة واحده
من الصعب فصل الاقتصاد عن السياسه فالعلاقة بينهما جدليه، هو مفهوم عام يساعدنا على فهم واقعنا المنقسم الذي يؤكد ان السياسه هي فن الخداع... التفاصيل..
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مؤتمر «فوتوشوب»
عُقد مؤتمر باريس في موعده، وكان معروفاً الغرض من عقده قبل أن يصدر بيانه الختامي بل قبل أن تبدأ التحضيرات لعقده! هذا الغرض هو دعوة ... التفاصيل..
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التمثيلية الأمريكية لا تخص العرب
هذا اللغط العربي حول ما سيأتي به الرئيس الأمريكي الجديد من مفاجآت تجاه الأوضاع العربية هو جهد ضائع، بل وثرثرة سياسية إعلامية لن تفصح عن ... التفاصيل..
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عن أشكال العبودية الجديدة
إذا كان المجتمع الدولي قد اتّجه في القرنين الماضيين لإلغاء العبودية، فإن ثمّة أشكالاً جديدة أخذت بالظهور ترافقاً مع موجة التعصّب، والتطرّف، والإرهاب، التي ضربت ... التفاصيل..
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قال العنصريون .. “مؤتمر عابث لن يلزم “إسرائيل”
سبع وستون دولة، من بينها أربع دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وأربع منظمات دولية، بينها الأمم المتحدة، ومراقب واحد متحفظ على المؤتمر، هو ... التفاصيل..
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تشجيع رأس المال المبادر
رأس المال المبادر هو أحد أشكال التمويل للمشاريع الريادية في أولى مراحل إنشائها، والتي تتميز بكونها تمتلك فرصة نجاح ونمو عالية وبنفس الوقت يتسم الاستثمار ... التفاصيل..
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صراع مستقبل العرب مع حاضرهم!
هل يمكن أن يكون العام هذا الجديد والأعوام القادمة سنوات خير على العرب وأوطانهم؟ وهل يمكن تحقيق مستقبلٍ عربيٍّ يكون العرب فيه أفضل حالاً ممّا ... التفاصيل..
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التهديد بسحب الاعتراف بالكيان
منذ تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية في الكيان إلى القدس، وتوقعات السلطة الفلسطينية بالاحتمال الجدي لحدوث ذلك... التفاصيل..
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التنمية المستدامة
إذا كانت القضية الأولى لدى ما نسميه «اليسار الإسلامي» هي تحرير الأرض من الاحتلال، والثانية تحرير الإنسان من القهر، والثالثة هي العدالة الاجتماعية ضد فقر الأ... التفاصيل..
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رسائل فتى المُكَبِّر
تتفرَّد عملية فتى المُكبِّر المقدسي الشهيد فادي نائل القنبر الفدائية بسمة نوعية وترهص بأن لها ما بعدها. وجَّهت رسائلها الكثر ولعديد الجهات. في المقدمة منهم الم... التفاصيل..
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القاتل «أزاريا».. نموذج إسرائيلي حكومة
حقق جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ اندلاع «هبّة ترويع الإسرائيليين» الفلسطينية في أكتوبر 2015، في أكثر من 20 حالة إطلاق نار على فلسطينيين، إلا أنه لم يتم... التفاصيل..
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الأيديولوجيات السياسية بين القبول والرفض
إذا كان القرن العشرون يمكن اعتباره قرن الأيديولوجيات السياسية المتصارعة، فإن القرن الحادي والعشرين هو عصر تفكك الأيديولوجيات! لقد برزت في أواخر القرن العشرين معارك أيد... التفاصيل..
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قراءتان لقرار مجلس الأمن ضد الاستيطان
لنضع جانبا، ولو مؤقتا، غضب نتنياهو وأعضاء حكومته من قرار مجلس الأمن رقم 2334، في 23 كانون الأول/ ديسمبر لعام 2016. وذلك لكي لا يؤخذ غضب... التفاصيل..
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99 عاما على ميلاد القائد جمال عبد الناصر
اما أن تكون ناصريا أو لا تكون معلمنا وقائدنا جمال عبد الناصر،... التفاصيل..
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اجتماعات واشنطن الفلسطينية
لم يدُم التزام الجانب الفلسطيني بعدم تسريب تفاصيل اللقاءات التي عُقدت مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ومستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي، سوزان رايس، طويلا. على... التفاصيل..
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لماذا (فشل) اجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت؟
يقول المثل (الغريق يتشبث بقشة) وشعبنا الفلسطيني العظيم الذي يتعرض لأسوء اشكال الاحتلال والإرهاب ويعاني من الانقسام ينطبق عليه هذا المثل، فما أن يسمع خبر عن ... التفاصيل..
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هل نحن كما تقول الاستطلاعات عنّا؟
هزيمتان كبريان لحقتا ﺑ“صناعة استطلاع الرأي العام وقياسه”: الأولى؛ حيث أخفقت كافة دور قياس الرأس ومراكز الاستطلاع، في التنبؤ بميل البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي “ال... التفاصيل..
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هل القناة مهددة؟
هذا خبر مفرح حقا لكنه لا يسرنا في مصر كثيرا. ذلك أنني حين قرأت أن الصين أطلقت في الأسبوع الماضي، ولأول مرة في التاريخ، أول قطا... التفاصيل..
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خطابنا الديني.. بين المحظورات والضرورات
البعد الديني متأصل في خطابنا الثقافي العربي، بشكل عام، وتجده في الموروث الشفهي والكتابي، ولا ... التفاصيل..
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شرفةُ الموتِ.. شرفةُ الحياة..! 3
الموتُ في اللسانِ بتصرُّف: «خلْقٌ مِنْ خلقِ الله تعالى. والموت والموَتَان ضدّ الحياة. والمُوات، بالضَّم: ... التفاصيل..
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يا ايها العربي
متى يفرح العربي وتفرح معه الايام
ويفرح بنهاره والنوم والاحلام
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رِسَالَةٌ إِلَى بْرِيَّانْ
تأليف: كَارْلُوسْ كَارَّاسْكُو*
ترجمة: الدكتور لحسن الكيري
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رواق الوراق
مع انكماش النشاط الثقافي في المراكز الحضارية العربية، وانحسار الفعاليات وضمور حركة النشر، نجد أن عنقاء الثقافة غادرتها، وحطت على عواصم الخليج ... التفاصيل..
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في رحاب الفنون
سامي بن عامر رسام تونسي مجدد وأكاديمي بارز، أشرف بدأب وإخلاص على الكثير من رسائل ... التفاصيل..
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غداً الاثنين.. عرائس "سماء يحيى" تأنس بأشعار "ماجد يوسف"
| الأحد, 15 يناير 2017
استمراراً لفعاليات معرض "هنا عرايس بتترص" للفنانة سماء يحيى المُقام حالياً بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا، تُقام أمسية فنية حول المعرض على ... التفاصيل..
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البحرين و«تأثير شيكاغو»
ربما أن البحرين تأثرت بمدينة شيكاغو الأميركية، ولكنني لا أقصد بذلك الخطاب الوداعي للرئيس الأميركي ... التفاصيل..
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أأرواحنا في أرواح أجيالنا
إن الصبر الهائل جدا على المصيبة- المصائب الهائلة جدا وبقسوة على رأسك، إن استطعت احتمالها واستيعابها، وقد مررت من قبل في تدريبك الأسري والذاتي والمجتمعي على الاحتمال والاستيعاب للحوادث ... التفاصيل..
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أم الحيران تراجيديا ساخره
منذ النكبه أو الهزيمة الفلسطينية الكبرى تميزنا كفلسطينيين ببكائياتنا كتعبير فاضح عن هزيمتنا واستراتيجيه هروبنا الآمن من استحقاق الكفاح الوطني المستنده لأرضيه صلبة يورثها جيل لأخر.... التفاصيل..
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حين... وحين... وحين
حين يكون اكثر من مليون لبناني مهدداً بالتهجير بسبب قانون ايجار جائر ومطعون به دستورياً. وحين تشعر أكثر من 23 ألف عائلة من المودعين والمساهمين في تعاونيات لبنان بأنها ... التفاصيل..
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كتابان في دائرة المراجعة
لا أعرف فيما إذا تمت ترجمة هذين الكتابين إلى اللغة العربية أم لم يصل جهد المترجمين إليهما رغم أهمية الكتابين. الكتابان هما، الأول صدر في العام 1995 بعنوان “انحلال ... التفاصيل..
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من وحي مؤتمر فكر - 15: -بصرة الإمارات-
حين يزور المرء دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يستطيع إلاّ أن يبدي إعجابه بمستوى التطوّر الحاصل في البلد: أولاً – في معيشة المواطن ورفاهه وتمتّعه بقدر كبير من العيش ... التفاصيل..
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مؤتمر باريس و”الملوخية الناشفة”
بالفعل, حاولت البحث عن عنوان لمؤتمر باريس الأخير حول القضية الفلسطينية, فلم أجد غير العنوان في أعلى الصفحة. في ستينيات القرن الزمني الماضي, أرادت أم من بلدي قلقيلية زيارة ... التفاصيل..
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أراضٍ مخبأة تحت الطاولة
فجأة بدأت بعض الجهات الحكومية تتحدث عن توافر أراضٍ لديها، أو تم توفيرها لها، بعد أن عشنا عقودا في ظل ندرة الأراضي العامة أو حتى الخاصة لإنشاء مشاريع حكومية ... التفاصيل..
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الفقر وعلاجه
«تشرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ما يقارب (686) جمعية خيرية»... المصدر: موقع الوزارة الإلكتروني. «يبلغ عدد المؤسسات الخيرية الخاصة 148 مؤسسة» المصدر: موقع الوزارة الإلكتروني.... التفاصيل..
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الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسيةزاخاروفا: واشنطن تحاول تجنيد دبلوماسيينا!
كشفت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، عن حادث توقيف تعسفي لدبلوماسي روسي في ...
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وجه جديد للخارجية الأردنية مع أيمن الصفديضمن تعديل وزاري شهد أيضا تغيير وزير الداخلية في أعقاب سلسلة هجمات
عمان - أجرى رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي الاحد تعديلا في حكومته شمل ستة وزر...
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البرلمان التركي يوافق في قراءة أولى على إلغاء منصب رئيس الوزراء في تعديل دستوري يتيح للرئيس التدخل مباشرة في القضاء
اسطنبول (تركيا) - وافق البرلمان التركي في قراءة اولى الأحد على دستور جديد يعزز صلا...
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عمان تستقبل عشرة معتقلين من غوانتانامو
مسقط - وصل عشرة من معتقلي سجن غوانتانامو العسكري الأميركي الاثنين إلى سلطنة عمان "لل...
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ترامب: غزو العراق "قد يكون أسوأ قرار" في تاريخ الولايات المتحدة
أدان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قرار غزو العراق في عام 2003 واصفا إياه بأن...
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مصر تبحث مكافحة الإرهاب بمشاركة 35 دولة ورؤساء سابقين
تسضيف مصر اجتماعين للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تنظمه وزارة الخارجية على مدى يومين بمش...
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الفلسطينيون يحذرون من نقل السفارة الأميركية إلى القدس
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس السبت: إنه إذا مضى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترا...
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هدم و-تدعيش- وشيطنة للنضال الوطني الفلسطيني
راسم عبيدات | 20 يناير 2017
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من إدوارد لورنس إلى ليفي وماكين، قصة ثورات عربية سطت عليها الصهيونية
سفيان بنحسن | 19 يناير 2017
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لا اتقن المسايرة والمجاملة
عباس الجمعة | 19 يناير 2017
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ثقافتنا.. إلى أين تتجه؟
محمد شوارب | 19 يناير 2017
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إلى حركة حماس، لا تفرحوا بملايين قطر
د. فايز أبو شمالة | 19 يناير 2017
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الورقي والرقمي
د. حسن مدن | 19 يناير 2017
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مركزية فتح معتقلة الى اشعار اخر...
سميح خلف | 19 يناير 2017
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راشد الزغاري مثال الفلسطينيين المنسيين في سجون العالم
د. مصطفى يوسف اللداوي | 19 يناير 2017
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آه وآه من سحر العيون
كرم الشبطي | 19 يناير 2017
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اغتيال الشهيد عمر إيذان بصعود الظلامية...
محمد الحنفي | 19 يناير 2017
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رواية "المطرودون" وبلاد العرب أوطاني
جميل السلحوت | 19 يناير 2017
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الروبوت العسكري الإسرائيلي عدو الأنفاق الأول
د. مصطفى يوسف اللداوي | 17 يناير 2017
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ما فعله اوباما؟
أسامة الشبيبي | 16 يناير 2017
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عذارى في وجه العاصفة رواية نسويّة بامتياز
بقلم: اسراء عبوشي | 16 يناير 2017
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صعود القومية الشعبوية في الغرب... (2)
نجيب الخنيزي | 16 يناير 2017
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سبيريتزما عزام أبو السعود في اليوم السابع
رنا القنبر | 16 يناير 2017
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كيف تجدد أمتنا ميدان العلم؟
محمد شوارب | 16 يناير 2017
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كم من الجرائم ترتكب باسم “فلسطين”..؟؟!!
عادل أبو هاشم | 16 يناير 2017
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المرجلةُ الفلسطينيةُ مجبنةٌ إسرائيليةٌ
د. فايز أبو شمالة | 16 يناير 2017
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نحو الهند
د. حسن مدن | 16 يناير 2017
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تاريخية تفوق الغرب وراهنية الاستئناف
استهلال: "يستطيع المرء،على أي حال، أن يقول، من أجل أن يكون مفارقا بعض الشيء، أن ...
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الوحدة العربية والحرب على مصر في السياسات والوثائق الصهيونية
وجود الأقباط في مصر وجود كنسي لاهوتي مستقلّ مكّنهم من المحافظة على وحدتهم الاجتماعية وال...
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سرديات الحداثة الدينية في فكر السيد فضل الله
مؤسسات السيد محمد حسين فضل الله 2015/10/7 - بيروت- أوتيل الساحة المؤتمر الفكري الثاني...
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النظر الداخلي إلى الذات بين جون لوك وبول ريكور
"إن الوعي المصاحب لجميع الحالات الشعورية هو أساس الهوية الشخصية"[1] إذا كانت مسألة الهوية ...
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الوحدة العربية وقوى التخريب الصهيوني ووثائقه بدءاً بسوريا
"... إنّ علينا العمل لإحراق سوريا من الداخل.. وهو ما يحدث الآن.." (هنري كيسنجر، مقا...
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المزيد في: دراسات
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بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة:
| الأربعاء, 16 نوفمبر 2016
المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي– الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية ضد التطبيع مرة أخرى.. ودا...
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في ذكرى وعد بلفور
| الخميس, 3 نوفمبر 2016
المشروع الاستعماري يطور ذاته ما العمل التاريخ: 2016/10/31 - لصادر: (176) تنظم لجنة فلسطين ومق...
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اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة
| الخميس, 3 نوفمبر 2016
تصدر بيان بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور يا جماهير شعبنا العظيم...
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بيان شجب وإدانة
| الخميس, 3 نوفمبر 2016
فيدرالية اليسار الديمقراطي الهيئة التنفيذية...
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بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة: المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي – الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية : إدانة للمشاركة في تأبين رمز الإرهاب
| السبت, 1 أكتوبر 2016
باشمئزاز كبير تلقت المؤتمرات الثلات خبر مشاركة بعض المسؤولين العرب في جنازة الإرهابي المجرم ...
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تصريح صحفي : الشعبية تستنكر بشدة اغتيال الكاتب والناشط الأردني ناهض حتّر
| الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016
أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن استنكارها وإدانتها الشديدة لاغتيال الكاتب والناشط الأردني ناهض ...
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"إعلان بيروت" : عن أعمال الندوة القانونية الدولية- العربية حول العراق
| الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016
بدعوة من الدائرة القانونية في حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي والمنظمة العربية لحقوق الانسان-فرع ...
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بيان: حول انتهاكات سلطة رام الله
| الاثنين, 12 سبتمبر 2016
شيئًا فشيئًا، تحوَّلت الضفة الغربية إلى شريط حدودي جديد، يحمي أمن الكيان الصهيوني، ومستوطنيه، وغد...
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المزيد في: وثائق وتقارير
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مؤتمر باريس: حدود 1967 «أساس» حل النزاع الفلسطيني الصهيوني
أكد الإعلان الختامي المشترك الصادر عن مؤتمر السلام في الشرق الأوسط أن الحل الأمثل للص...
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تحرير جامعة الموصل بالكامل
الموصل (العراق) - تمكن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، السبت من تحرير جامعة الموصل بالساحل الأ...
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العاصمة التونسية تشهد مظاهرة مناهضة لعودة الإرهابيين من مناطق الصراعات إلى البلاد
خرجت مظاهرة في العاصمة التونسية الأحد رفضا لعودة التونسيين الإرهابيين من مناطق الصراعات والحروب، وبش...
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أكثر من 45 قتيلا ومئة جريح بتفجير في إعزاز شمالي حلب
ارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي ضرب وسط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي مساء الي...
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1144 مشاركة في الدورة الثالثة لجائزة كتارا للرواية العربية
كتبت ـ أسماء بوزيان -عد انتهاء التاريخ المحدد للتقدم للجائزة العربية للرواية، أعلنت المؤسسة العامة لل...
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فعاليات ثقافية متنوعة وليالي عمانية متعددة في مهرجان مسقط 2017
تشهد الأيام القـليلة المقـبلة بدء العد التنازلي لانطلاق مهرجان مسقط 2017 بحلته الجديدة في الت...
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مهرجان القرين بالكويت مظلة كبيرة للفنون السمعية والبصرية
الكويت - يبدأ الثلاثاء مهرجان القرين الثقافي والذي يعد مظلة سنوية كبيرة تندرج تحته أنو...
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بينالي الشارقة للأطفال 2017
الشارقة - استعدادا لانطلاقها في 15 الشهر الحالي، تستقبل الدورة الخامسة لبينالي الشارقة للأطفال 792 عم...
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سبعون مليار دولار الحصاد العقاري في دبي لـ 2016
دبي - أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (حكومية)، السبت، أن إجمالي التصرفات (التداولات) الع...
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أدنوك الإماراتية تتطلع لبلوغ 460 محطة في 2017
أبوظبي - تطمح شركة أدنوك لتوزيع المنتجات والخدمات البترولية الإماراتية، إلى زيادة عدد محطات الخ...
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القاهرة تواجه صعوبات في الحفاظ على آثارها التاريخية بسبب نقص العائدات السياحية والازمة الاقتصادية غير المسبوقة
القاهرة - باتت مصر تواجه صعوبات في الحفاظ على آثارها التاريخية الضخمة بسبب نقص الع...
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66 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك الخليجية في 2016
الكويت - قالت مؤسسة "كامكو" للبحوث الكويتية (مستقلة)، الثلاثاء، إن إصدارات الدخل الثابت (سندات وصكوك) في...
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اشبيلية يثأر من ريال مدريد بأفضل طريقة ممكنة بالفوز عليه بهدفين
مدريد - قلب اشبيلية الطاولة على ضيفه ريال مدريد واشعل الصراع على اللقب بالفوز علي...
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الفريق الملكي يحقق رقما قياسيا جديدا للمباريات المتتالية الى 40 مبارة متتالية من دون هزيمة رغم تعادله مع مضيفه اشبيلية 3-3
مدريد - تأهل ريال مدريد الى ربع نهائي كأس اسبانيا لكرة القدم برغم تعادله الخ...
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بداية موفقة لمصر في مونديال اليد على حساب قطر، وتعثر للبحرين والسعودية
باريس - فازت مصر على قطر 22-20 في مباراتهما الاولى الجمعة في بطولة العالم لكر...
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فوز صعب لمصر على تونس وديا
سجل مروان محسن هدفا في الوقت القاتل ليقود المنتخب المصري لكرة القدم إلى فوز صعب...
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التدخين يحرق تريليون دولار كل عام
جنيف - أفادت دراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني الأميركي للسرطان ونشرت الثلاثاء بأن...
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عمليات تصغير المعدة فعالة في غالب الاحيان
باريس – تسمح عمليات تصغير المعدة الفعالة في غالب الاحيان بخسارة الكثير من الوزن وذل...
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اشحن مخزون جسمك من البوتاسيوم
شددت الجمعية الألمانية للتغذية على أهمية شحن مخزون الجسم من البوتاسيوم، وأوضحت أنه يحظى بأه...
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الحمية الغذائية
الحمية مصطلح علمي يطلق على كل ما نضعه في أفواهنا من طعام أو شراب وبغ...
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