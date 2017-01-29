موقع التجديد العربي

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ما الذي يبتغيه العرب من الرئيس ترامب
د. يوسف مكي | الأحد, 29 يناير 2017
في الجمعة الماضية، الموافق 20 من يناير 2017م، أدى دونالد ترامب اليمن القانونية في مبنى الكابيتول في احتفال كبير. وبذلك أصبح الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية. وبخلاف أخر الرئيس جورج بوش، الجمهوري الذي ترأس بلاده لدورتين رئاسيتين،... للمزيد..
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عهد الرئيس أوباما ماله وما عليه
د. يوسف مكي | الأحد, 29 يناير 2017
في يوم الجمعة القادم، الموافق 20 يناير 2017، سيغادر الرئيس أوباما البيت الأبيض، ويحل محله في سدة الرئاسة دونالد ترامب، بعد أن يؤدي اليمين القانونية. وسيجل التاريخ، له أنه أول أسود يتسلم الموقع الأهم في العالم، وأنه تمكن من الاحتفاظ به في دورة رئاسية ثانية.... للمزيد..
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حل الصراع بالركض إلى الأمام
د. يوسف مكي | الأحد, 29 يناير 2017
ليس سرا القول، أنني تفاءلت كثيرا، بأن المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية، باتت على الأبواب، عندما سمعت خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" في المؤتمر العام لحركة فتح، في دورته الأخيرة، وهو يبشر باقتراب تحقيق المصالحة الفلسطينية.... للمزيد..
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حول الحياد في العلم
د. يوسف مكي | الأحد, 29 يناير 2017
على هامش أحد المؤتمرات الفكرية التي عقدت مؤخرا، في أحد الدول الخليجية، جرت مناقشات حول قيمة السؤال. وكانت المقدمة، هي أن الثقافة العربية، تغيب الأسئلة، وأن هذا الغياب هو من أحد أسباب تعثر مشاريع النهضة.... للمزيد..
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السفارة والإستيطان بعهدة ترامب
خمسة وأربعون رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وتاريخ طويل في المنطقة العربية، والقضية الفلسطينية حيث جاءت معظم التحليلات والتنبؤات حول تقلد ترامب الولاية الرئاسية الجديدة دون ... التفاصيل..
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تركيا .. ومؤشرات التجاذب الروسي ـ الأميركي
هناك مؤشرات، على أن إدارة ترامب، وفي إطار المحافظة على تحالفاتها مع دول في العالم، كما أعلن الرئيس في خطاب التنصيب.. في طريقها إلى استمالة ... التفاصيل..
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تركيا في مواجهة ترامب
عندما انهزمت هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة الأمريكية تنفس حزب العدالة والتنمية في تركيا الصعداء. فهزيمة كلينتون تعني عدم استمرار إدارة باراك أوباما التي عانى ... التفاصيل..
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أن تكون مواطنا
أحترم الرئاسة حقا، لكننى لا أحترم الرئيس ولا إدارته ولا آراءه وأفكاره، ذلك كلام أسارع بإعلان البراءة منه رغم أنه موجه إلى الرئيس الأمريكى الجديد. ... التفاصيل..
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ترامب والقلق الذي أثاره عربياً وإسلامياً
ما أبداه الرئيس دونالد ترامب في خطاب تنصيبه من عداء للإسلام والمسلمين، وتأكيد انحيازه غير المحدود ل«إسرائيل» أثار، ولا يزال، قلق ومخاوف غير يسير من ... التفاصيل..
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على أبواب عالم يحكمه المغامرين
في مناخ كالمناخ المضطرب والسائد الآن في عالم اليوم والذي يتطور نحو الأسوأ، لا عجب إذا نجح المجانين في الإمساك بزمام السلطة في أهم دول ... التفاصيل..
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صدامات ترامب المزدوجة
حرص الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب خلال حفل تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة على تأكيد التزاماته التي سبق أن تعهد بها في «خطاب الانتصار»، عقب إعلان ... التفاصيل..
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«نوم قذر» في وحل الفساد
قبل يومين أضيفت أزمة جديدة للرئيسة الكورية الجنوبية «باك جون هاي» تسبب فيها فنان انطباعي رسم لوحة للرئيسة وهي عارية ومستلقية إلى جانب صديقتها «تشوي ... التفاصيل..
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المثقف وظاهرة الاغتيال السياسي
- 1 - يوم سقط حسين مروّة مضرّجاً بدمائه وقف مهدي عامل (حسن حمدان) مودّعاً رفيقه أمام ضريح السيدة زينب في ضواحي دمشق قائلاً: إذا ... التفاصيل..
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التمديد من ظواهر الفساد السياسي - والعلاج قانون النسبية
نحن من الذين يقاربون ظاهرة التمديد للمجلس النيابي من موقع عام ومشرف على كلّ التفاصيل في الحالة اللبنانية، والتمديد واحد منها. هذا الموقع يسمح بتكوين ... التفاصيل..
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العراق.. ما أخبار المخطوفين؟
يقول الخبر إن العشرات من المواطنين خُطفوا شمال العاصمة العراقية بغداد في حملة قامت بها الأجهزة الأمنية. الحكومة العراقية لم تنكر الخبر ولم تعتبره دسيسة ... التفاصيل..
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أستانا.. المعارضة والقفز عن معطيات الواقع
قدرنا أن الظرف قبل بدء أعمال مؤتمر العاصمة الكازاخية أستانا, سيجبر المعارضة السورية المشاركة في أعماله, على حقيقة إدراك هزيمتها في جبهة حلب, وأنها أتت ... التفاصيل..
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سياسة هدم البيوت والمشروع الصهيوني
لم تكتفِ سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» بهدم بيوت الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وغزة، مرة كعقوبة لأهل الشهداء والأسرى، ومرة بحجة «البناء بدون ترخيص»،... التفاصيل..
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المخابرات والرئيس
وصل الرئيس الجديد دونالد ترامب مدفوعاً بقوة إعصار قادر على تدمير كثير من المؤسسات واقتلاع مؤسسات أخرى من جذورها، قادر أيضاً على إلغاء سياسات وتغيير ... التفاصيل..
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نتنياهو يراهن على تشجيع ترامب للصراعات الطائفية والمذهبية
يبدو من المؤكّد أنّ حكومة بنيامين نتنياهو، ومن فيها من ممثّلين عن جماعات صهيونية متطرّفة، لا تريد حتّى مبدأ وجود دولة فلسطينية بغضّ النظر عن ... التفاصيل..
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ماذا أراد محمود عباس من لقاء بيروت
طبعا ليس من المستحب كتابة ما قد يحبط تفاؤل الذين التقوا في بيروت من ممثلي الفصائل الفلسطينية وبعض الشخصيات المستقلة، من أجل التحضير لعقد مجلس وطن... التفاصيل..
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باريس لأبي مازن: مرجعيتك نتنياهو!
بمجرَّد انفضاضه انضم "مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأدنى" إلى ذات القائمة الضامة لما سبقه من مؤتمرات دولية شبيهة هدفت كلها لتصفية القضية الفلسطينية. وإذا شئن... التفاصيل..
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التطرف الأيديولوجي والاضطراب العالمي
لم يكن المؤرخ البريطاني العالمي «إريك هوبزبام» مغالياً حين أطلق على كتابه الشهير «تاريخ وجيز للقرن العشرين» بأنه عصر التطرف الأيديولوجي، كما لم يكن عالم الس... التفاصيل..
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طريق ترامب الصعب
بدأ ترامب ولايته بخطاب غير مألوف على الأقل من زاوية افتقاده اللياقة الدبلوماسية فقد وصف يوم تنصيبه بأنه ليس يوم انتقال السلطة من رئيس إلى رئي... التفاصيل..
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إلى متى سيستمر هذا الوضع الفلسطيني البائد سيد الموقف...؟!
هذه هي ثقافة شعبنا العربي الفلسطيني بالفطرة.. هي ثقافة الصمود والتحدي والمقاومة.. فكل مناحي حياة شعبنا مجبولة بعشق الوطن والتمسك بثوابته.. والتحريض على مجابهة الاحتلال.. واس... التفاصيل..
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99 سنة على ميلاد “جمال عبد الناصر”
99 عاما كاملة تمر اليوم على ميلاد جمال عبد الناصر هذا البطل الاستثنائي في التاريخ العربي كله. أثبت جمال عبد الناصر دور الفرد الب... التفاصيل..
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إذ تصبح فلسطين ضحية «أمريكا الجديدة»
الرياح القادمة من واشنطن لا تبشر العرب بأي خير لأن فلسطين مرشحة لأن تصبح أول الضحايا. (1)... التفاصيل..
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عن «الدعوي» و«السياسي» في خطاب الدولة أيضاً
“أقالوه” أم “استقال”... “اجتهاد شخصي” أم “مبادرة موحى بها”... “خطبة سياسية” أم “خطبة شرعية”... لم يعد كل ذلك مهماً الآن، الرجل قال كلمته ومشى، بعد أن ... التفاصيل..
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مؤتمر باريس: أهميته في انعقاده وليس في مخرجاته
نشكر فرنسا وكل من يهتم بالقضية الفلسطينية ويبحث عن حلول عادلة لصراعنا الممتد مع إسرائيل، ونثمن كل قرار دولي يُدين الاحتلال وممارساته ويُنصف ولو جزئيا الش... التفاصيل..
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في نقيض التطرف
يمكن القول إن التطرّف ابن التعصّب، ووليده الإرهاب، وهي ظواهر متفشّية في العديد من المجتمعات والبلدان، بما فيها المتقدّمة. صحيح أنها قديمة قِدَم البشرية، إلاّ ... التفاصيل..
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دبلوماسية الأميرال «كوزنتسوف»
عرفت المياه الإقليمية الليبية قبل أسبوعين، حدثاً لا يقع إلا مرة واحدة خلال عقود طويلة، فقد انتقلت حاملة الطائرات الروسية الأميرال «كوزنتسوف» من الشواطئ السورية ... التفاصيل..
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المثقّف العربي في الغرب
ثمة كوكبة مهمّة من مثقفي البلاد العربية تتوزع على جملة من البلدان الغربية، باتت تلعب دورا معتبرا في الحراك الثقافي الحاصل بين ... التفاصيل..
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آلاف إصدار في مكتبة فاطمة المزروعي
حوار: نجاة الفارس | الأحد, 29 يناير 2017
فاطمة سلطان المزروعي كاتبة إماراتية متميزة، حاصلة على ماجستير علوم سياسية، وتعمل رئيسة قسم الأرشيفات التاريخية في الأرشيف الوطني، ... التفاصيل..
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عراق للبيع..
أقيموا الحِداد
العراق سيق الى المزاد
سيادته مباحة داد
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انطلاق فعاليات سيمبوزيوم مصر الدولي للنحت برعاية اوستراكا
| الأحد, 29 يناير 2017
اعلنت اوستراكا للفنون عن تنظيمها "سيمبوزيوم مصر الدولي للنحت" الدورة التاسعة وانه من المُقرر انطلاق فعالياته بمركز اوستراكا لفنون النحت على طريق المنصورية ... التفاصيل..
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فلم بر بحر وغسيلنا الأسود
فلم بر بحر، من أكثر الأفلام الشفافة الواضحة المميزة والمتميزة المبهرة لأبعد الحدود بجرأته، الذي تم إنتاجه مؤخرا، الذي نجح في نشر ... التفاصيل..
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الجحيم/ انفيرنو (2016):
الإنسانية هي المرض والجحيم هو العلاج!
من اخراج رون هوارد وكتابة دافيد كيب ويستند لرواية ... التفاصيل..
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الشاعر والدستور
كأن مصر تذكرت فجأة أنها خسرت شاعراً فريداً بعمق تأثيره في الوجدان العام. نصوص أشعاره ... التفاصيل..
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الدب الروسي وفلسطين
(ذبحتونا) بدعوة من الاكاديمية الروسية للعلوم معهد الدراسات المشرقية في موسكو التأم الشمل الفلسطيني المشتت على المستوى السياسي،... التفاصيل..
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الأسر المنتجة تحتاج التدريب
إن أُحسن تدريبها فستصبح الأسر المنتجة رافدا اقتصاديا مهما، ليس على مستوى صناعة وإنتاج الأطعمة، كما هو تركيزها حاليا، وإنما في مجالات حرفية عديدة، بعضها يشكل ثروة حقيقية مهددة بال... التفاصيل..
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شكرا أشواق وفاطمة
توجت المرأة السعودية الأسبوع الماضي الأخبار بحلوها ومرها. تحية للطالبتين في مدرسة أبي عروة بالجموم، أشواق بخش وفاطمة الصعب، لشجاعتهما في إنقاذ 55 طالبة من الموت المحقق بعد أن تعر... التفاصيل..
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بيان الشلبي وبراءته من الإشراف
أثار الزميل الدكتور جمال الشلبي في حديثه على صفحته عبر شبكة الفيسبوك جدلاً حول مضمون منشوره من حديث عن الإشراف الأكاديمي والضعف في الأبحاث وأخلاقيات البحث العلمي في البلد، وبد... التفاصيل..
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لا تقتل نفسك
أن تكون إنساناً محملاً بالطموح ومشغول الذهن والتفكير بمستقبلك، فهذا دليل وعي ويقظة وأيضاً معرفة، لأن التفكير أولى الخطوات نحو وضع خطط مفيدة تدفع بك نحو مستقبل مبهر وجميل ومم... التفاصيل..
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الرداءة السياسية.. و”فسيخ أبو الدولة”
ليعذرني القارىء الكريم على صفحات العزيزة “الوطن” على مقاربتي هذه, بين الأوضاع السياسية الراهنة , وبين حوادث قد تبدو تندرية في ظاهرها, لكنها في صميمها وبالمعاني بين سطورها, تدعو ... التفاصيل..
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المدونة
من أبرز وأهم المشروعات التي تبنتها وزارة العدل هذا العام مشروع (المكاتب النسائية المساندة) داخل محاكم الأحوال الشخصية, وهي مكاتب يعمل داخلها عدد من المختصات والحقوقيات... التفاصيل..
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أساطير التجارة الحرة
يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصرًا على بناء جدارٍ مع المكسيك، إلى درجة توتير العلاقة بين البلدين، والتلويح ببناء الجدار من ضرائب تُفرض على الواردات المكسيكية للولايات المتحدة.... التفاصيل..
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لا موعد نهائيا لاستئناف مفاوضات جنيف حول سوريا
جنيف - بدا موعد استئناف مفاوضات جنيف حول سوريا المحدد في الثامن من شباط...
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العراق.. تطهير شرق الموصل من الألغام والمتفجرات
تتواصل عمليات تفكيك ورفع الألغام والمتفجرات في أحياء الساحل الأيسر، الجزء الشرقي من الموصل، تمه...
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بدء تنفيذ قرار ترمب تقييد دخول اللاجئين
أمر الرئيس دونالد ترمب بتقييد دخول اللاجئين ومواطني سبع دول إسلامية، بما فيهم حاملو الب...
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ردا على قرار ترمب.. كندا ترحب بـ"المهاجرين"
قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السبت إن الكنديين سيرحبون بالفارين من الاضطهاد والإرهاب وال...
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الجيش السوري يسيطر على عين الفيجة الاستراتيجي قرب دمشق
دمشق - قال الإعلام الحربي لجماعة حزب الله اللبنانية إن القوات الحكومية السورية دخلت بلد...
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قرار ترامب بحظر دخول مواطني 7 دول شرق أوسطية يشمل حاملي وثائق إقامة دائمة في الولايات المتحدة
أعلن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن قرار حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأ...
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الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسيةزاخاروفا: واشنطن تحاول تجنيد دبلوماسيينا!
كشفت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، عن حادث توقيف تعسفي لدبلوماسي روسي في ...
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مؤتمر الآستانة والحل السياسي
محمد محفوظ | 29 يناير 2017
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مصطفى سعد في ذكرى محاولة اغتياله .. الشعوب المتحضرة ترتبط بروادها
عباس الجمعة | 29 يناير 2017
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إلى عشب قلبي
حسن العاصي | 29 يناير 2017
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ميسون أسدي في ندوة اليوم السابع
رنا القنبر | 29 يناير 2017
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كيف نُربي أنفسنا على العفة والقناعة؟
محمد شوارب | 29 يناير 2017
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لمؤتمر باريس مذاق الهزيمة
د. فايز أبو شمالة | 29 يناير 2017
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ليس الثري الوحيد
د. حسن مدن | 29 يناير 2017
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ضربات كيري وانتصارات الرئيس..!
سميح خلف | 29 يناير 2017
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ثائر من الزمن الماضي
كرم الشبطي | 29 يناير 2017
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إسرائيل تدافع عن إلهها وتقتل باسمه
د. مصطفى يوسف اللداوي | 29 يناير 2017
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الشهيد عمر مستمر في مواجهة الإرهاب...
محمد الحنفي | 29 يناير 2017
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لعلّ وعسى
جميل السلحوت | 29 يناير 2017
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برنامج نتنياهو يعني استمرار الحروب إلى أبد الآبدين
د. غازي حسين | 25 يناير 2017
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دونالد ترامب والمعركة القادمة
محمد محفوظ | 24 يناير 2017
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صحراء النقب المنسية فلسطينية الهوية وعربية الانتماء "1" الرمال العطشى
د. مصطفى يوسف اللداوي | 23 يناير 2017
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بدون مؤاخذة-هبل الفيبسبوك Face Book
جميل السلحوت | 23 يناير 2017
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منتدى دافوس في عالم متغير
نجيب الخنيزي | 22 يناير 2017
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رواية عذارى في وجه العاصفة تأتينا بجديد
رولا خالد غانم | 22 يناير 2017
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تراحيل كتبت بحبر آهات تتلوى حتَّى ولدت الفراشة
رشا السرميطي | 22 يناير 2017
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عملية القدس تعيد الزخم للانتفاضة والمقاومة
عباس الجمعة | 22 يناير 2017
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الاتحاد العربي التكاملي من ضرورات التعامل مع إيران
الاتحاد العربي التكاملي من أجل بناء علاقات متوازنة ومتكافئة مع الدول الأوروبية لا يقفز فوق...
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السرد وأفق القراءة
توطئة هذا المقال يروم التوجه إلى الناشئة من أطفالنا وشبابنا، لكي يتعودوا على القراءة ...
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تاريخية تفوق الغرب وراهنية الاستئناف
استهلال: "يستطيع المرء،على أي حال، أن يقول، من أجل أن يكون مفارقا بعض الشيء، أن ...
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الوحدة العربية والحرب على مصر في السياسات والوثائق الصهيونية
وجود الأقباط في مصر وجود كنسي لاهوتي مستقلّ مكّنهم من المحافظة على وحدتهم الاجتماعية وال...
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سرديات الحداثة الدينية في فكر السيد فضل الله
مؤسسات السيد محمد حسين فضل الله 2015/10/7 - بيروت- أوتيل الساحة المؤتمر الفكري الثاني...
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المزيد في: دراسات
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بيان حول موجة التطبيع عبر "نكرات"
| الثلاثاء, 24 يناير 2017
في موجة جديدة من التطبيع مع الكيان الصهيوني تابع المغاربة سلسلة الزيارات التي يقوم بها...
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بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة:
| الأربعاء, 16 نوفمبر 2016
المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي– الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية ضد التطبيع مرة أخرى.. ودا...
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في ذكرى وعد بلفور
| الخميس, 3 نوفمبر 2016
المشروع الاستعماري يطور ذاته ما العمل التاريخ: 2016/10/31 - لصادر: (176) تنظم لجنة فلسطين ومق...
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اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة
| الخميس, 3 نوفمبر 2016
تصدر بيان بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور يا جماهير شعبنا العظيم...
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بيان شجب وإدانة
| الخميس, 3 نوفمبر 2016
فيدرالية اليسار الديمقراطي الهيئة التنفيذية...
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بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة: المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي – الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية : إدانة للمشاركة في تأبين رمز الإرهاب
| السبت, 1 أكتوبر 2016
باشمئزاز كبير تلقت المؤتمرات الثلات خبر مشاركة بعض المسؤولين العرب في جنازة الإرهابي المجرم ...
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تصريح صحفي : الشعبية تستنكر بشدة اغتيال الكاتب والناشط الأردني ناهض حتّر
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أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن استنكارها وإدانتها الشديدة لاغتيال الكاتب والناشط الأردني ناهض ...
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"إعلان بيروت" : عن أعمال الندوة القانونية الدولية- العربية حول العراق
| الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016
بدعوة من الدائرة القانونية في حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي والمنظمة العربية لحقوق الانسان-فرع ...
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انطلاق مبادرة تونسية مصرية جزائرية لحل الأزمة الليبية
دخلت المبادرة التونسية لحل الأزمة الليبية بالتنسيق مع مصر والجزائر، وتحديدا مبادرة الرئيس التونسي الباجي ...
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مؤتمر باريس: حدود 1967 «أساس» حل النزاع الفلسطيني الصهيوني
أكد الإعلان الختامي المشترك الصادر عن مؤتمر السلام في الشرق الأوسط أن الحل الأمثل للص...
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تحرير جامعة الموصل بالكامل
الموصل (العراق) - تمكن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، السبت من تحرير جامعة الموصل بالساحل الأ...
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معرض الشارقة للكتاب يستضيف المملكة المتحدة
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كتبت ـ أسماء بوزيان -عد انتهاء التاريخ المحدد للتقدم للجائزة العربية للرواية، أعلنت المؤسسة العامة لل...
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السعودية تسحب مشروعا من سامسونغ بـ 11.2 مليار ريال
سحبت السعودية مشروع بناء محطة ينبع لتوليد الكهرباء وتوريد المياه العذبة من الشركة الهندسية الك...
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القاهرة تواجه صعوبات في الحفاظ على آثارها التاريخية بسبب نقص العائدات السياحية والازمة الاقتصادية غير المسبوقة
القاهرة - باتت مصر تواجه صعوبات في الحفاظ على آثارها التاريخية الضخمة بسبب نقص الع...
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بوركينا فاسو تفوز على تونس بهدفين وتتأهل لنصف نهائي كأس أمم افريقيا
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تنطلق السبت مباريات الدور ربع النهائي في كأس الامم الافريقية المقامة في الغابون، بلقاء اشب...
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برهن المهاجم السوري عمر السومة مجدداً على أنه اللاعب الأجنبي الأفضل في الملاعب السعودية وأو...
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برتقالتان يوميا للتخفيف من الآثار المدمرة للتدخين
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