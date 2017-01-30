موقع التجديد العربي

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ما الذي يبتغيه العرب من الرئيس ترامب
د. يوسف مكي | الأحد, 29 يناير 2017
في الجمعة الماضية، الموافق 20 من يناير 2017م، أدى دونالد ترامب اليمن القانونية في مبنى الكابيتول في احتفال كبير. وبذلك أصبح الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية. وبخلاف أخر الرئيس جورج بوش، الجمهوري الذي ترأس بلاده لدورتين رئاسيتين،... للمزيد..
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عهد الرئيس أوباما ماله وما عليه
د. يوسف مكي | الأحد, 29 يناير 2017
في يوم الجمعة القادم، الموافق 20 يناير 2017، سيغادر الرئيس أوباما البيت الأبيض، ويحل محله في سدة الرئاسة دونالد ترامب، بعد أن يؤدي اليمين القانونية. وسيجل التاريخ، له أنه أول أسود يتسلم الموقع الأهم في العالم، وأنه تمكن من الاحتفاظ به في دورة رئاسية ثانية.... للمزيد..
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حل الصراع بالركض إلى الأمام
د. يوسف مكي | الأحد, 29 يناير 2017
ليس سرا القول، أنني تفاءلت كثيرا، بأن المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية، باتت على الأبواب، عندما سمعت خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" في المؤتمر العام لحركة فتح، في دورته الأخيرة، وهو يبشر باقتراب تحقيق المصالحة الفلسطينية.... للمزيد..
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حول الحياد في العلم
د. يوسف مكي | الأحد, 29 يناير 2017
على هامش أحد المؤتمرات الفكرية التي عقدت مؤخرا، في أحد الدول الخليجية، جرت مناقشات حول قيمة السؤال. وكانت المقدمة، هي أن الثقافة العربية، تغيب الأسئلة، وأن هذا الغياب هو من أحد أسباب تعثر مشاريع النهضة.... للمزيد..
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ترامب سيسقط حتماً
يجمع معظم المراقبين على أن دونالد ترامب سيكون رئيساً سيئاً ومزعجاً وسيشكل خطورة حقيقية ليس فقط على الدول والشعوب الأخرى وإنما أيضاً على الولايات المتحدة نفس... التفاصيل..
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التعداد السكاني للاجئين الفلسطينيين في لبنان
رغم المحاذير.. هو إنجاز وطني هام معظم الابحاث والدراسات التي تناولت وتتناول اوضاع اللاجئين الفلسطينيين تصطدم عادة بتلك المشكلة المزمنة المتعلقة في نقص المعطيات والبيانات الا... التفاصيل..
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تقرير الأمم المتحدة... الممنوع
"الظلم في العالم العربي والطريق إلى العدل"، عنوان التقرير الجريء الذي كان من المُفترض أن يصدر عن الأمم المتحدة قبل أن يُمنع رسميًا، ليُضيف إلى واق... التفاصيل..
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محو العروبة
نصت المادة الثالثة من الدستور العراقى الحالى على أن " العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب وهو عضو مؤسس وفعال فى جامعة الدول العربية وملتزم ... التفاصيل..
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فصل في «الاستهبال» الديمقراطي
تتعرض الديمقراطيات الغربية لموجة من «الاستهبال» الديمقراطي، إن جاز القول، غير مسبوقة، من الصعب تشخيص كل أسبابها بدقة، لكن مؤشرها الأبرز هو انجذاب مجموعات معتبرة ... التفاصيل..
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ترامب وما بعد العولمة
هل يمكن القول إن اتجاهاً جديداً يشهده العالم اليوم، مضاداً للعولمة التي كانت انهيار جدار برلين، وفيما بعد انحلال الاتحاد السوفييتي إيذاناً لدخول مرحلتها المتقدّمة؟... التفاصيل..
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شراكة المسؤولية.. روح المواطنة وثمرتها
منظومة التفاعل الاجتماعي مع بعض القرارات تقدم مؤشرات مهمة على نوع الاهتمام الشعبي ورؤيته لتلك القرارات.. وخاصة ما يتعلق منها بحياة واحتياجات ومتطلبات القطاع العريض ... التفاصيل..
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أستانة واختراق سيادة سورية
تتباين الآراء وتتعدد بشأن نتائج مؤتمر أستانة، وعلى رغم وجهة النظر التي تعده تطوراً خطيراً في الأزمة السورية، وإنجازاً حققت من ورائه روسيا اختراقات بعد ... التفاصيل..
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.. إذن متى تعودون إلى دياركم؟!
إذا كانت السيدة تيريزا ماي، تتفق مع دونالد ترامب، على “أن الإرهاب إسلامي، أو الإسلام إرهاب”، فإن تصريحها في واشنطن يوم الجمعة ٢٧/١/٢٠١٧ بأنه:”لا يمكننا ... التفاصيل..
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هل تهزم أوروبا زمن الكراهية
الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب بدأ عصره بالتمييز العنصري، حين منع مواطني سبع دول إسلامية، ست منها عربية، من دخول الأراضي الأميركية.... التفاصيل..
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هل تم تزوير تاريخ ثورة يناير؟
(١) لا يكاد المرء يصدق عينيه وهو يطالع ما تنشره وسائل الاعلام المصرية عن حماس هذه الأيام. إذ فى أعقاب زيارة للقاهرة هى الأولى منذ ... التفاصيل..
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جدلية المصالحة وعبثيتها
استبشرت جماهير شعبنا وأصدقاء قضيتنا خيراً، بنتائج اجتماع اللجنة التحضيرية للفصائل الفلسطينية في بيروت، للإعداد لانعقاد المجلس الوطني بقوام جديد، كما اجتماعات الفصائل الفلسطينية في ... التفاصيل..
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العفريت يعود إلى القمقم
يوم وصول القطار القادم من بكين إلى لندن كان ترامب يستعد للإعلان عن تخلي أمريكا عن مبدأ وسياسات حرية التجارة. لهذه المفارقة في رأيي مغزى خطي... التفاصيل..
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عن عبدالناصر.. سؤال.. وإجابة
أطالع بين حين وآخر كتابات يتساءل أصحابها سؤال دهشة واستنكار: متى يموت جمال عبدالناصر؟ أو لماذا لم يمت جمال عبد الناصر؟، ثم يتطوعون بالإجابة التي تتف... التفاصيل..
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رسائل عرعرة
مظاهرات عرعرة الجليلية الشمالية في المحتل من فلسطين العام 1948، ليست مجرَّد ردة فعل شعبية غاضبة ضد محتل استعماري غاصب سفك الدم الفلسطيني وهدمت جرَّافاته الب... التفاصيل..
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«تدويل» القضية الفلسطينية
لا قدرة ولا رغبة عربية أو إسلامية في خوض «حروب تحرير» من أجل فلسطين، أقلها بسبب تداعيات ما سمي «الربيع العربي» وتحوله إلى حروب أهلية تأك... التفاصيل..
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عالم دونالد ترامب.. أسئلة ما بعد الصدمة
بغض النظر عن كل مظاهر الاعتراض والرفض التي شهدها احتفال تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد يوم الجمعة (2017/1/20)، فإن ما كان يراه الكثيرون كابوسا تحول إلى واق... التفاصيل..
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مع ترامب تغيرت قواعد اللعبة الفلسطينية
مع ترامب تغيرت قواعد اللعبة الفلسطينية الإسرائيلية. وإذا كانت الملفات قد حافظت على عناوينها، فإنها، في ظل القواعد الجديدة، أصبحت ذات محتوى جديد. فالقدس لم تعد... التفاصيل..
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هل التطرف حالة طبيعية مع بداية الصرخة الأولى نحو النهوض؟؟
ها هو وليدها يخرج من ظلماته الثلاث؛ من رحمها إلى عالم الحياة يملأ الدنيا من حوله صراخا وصراخا ثم صراخ، هذا هو استهلاله الأول والأولي بل ... التفاصيل..
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حروب الفصائل المتناسلة
الحروب المتناسلة بين الفصائل المسلحة، لا تتوقف ولا تنتهي، ما ان تخرج من جولةٍ حتى تبدأ بأخرى، والضحية في كل الظروف والأحوال، هم المدنيون السوريون وتط... التفاصيل..
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ترامب وسياسة حافة الهاوية
لا شك أن الرئيس الأمريكي ترامب شكل نمطا غير مألوف أمريكيا ودوليا، سواء من جهة اسلوبه الخطابي أو من جهة أصوله الاجتماعية والوظيفية أو من جهة... التفاصيل..
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إلى متى الخراب العربي؟!
يبدو أنّ التفاهمات الدولية الإقليمية هي الأمل الوحيد المتاح حالياً لمعالجة أزمات المنطقة، ولوقف انحدار أوطانها نحو هاوية التقسيم والحروب الأهلية المدمّرة... التفاصيل..
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«خارطة التاريخ البشري».. هل تكسر فخر السلالات؟
أصول والأعراق البشرية، نشر موقع "ناشيونال جيوغرافيك" أول خريطة للتاريخ البشري في العالم. اللافت في هذه الدراسة أنها أظهرت حجم التداخل الكبير بين الأمم والشعوب ... التفاصيل..
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السفارة والإستيطان بعهدة ترامب
خمسة وأربعون رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وتاريخ طويل في المنطقة العربية، والقضية الفلسطينية حيث جاءت معظم التحليلات والتنبؤات حول تقلد ترامب الولاية الرئاسية الجديدة دون ... التفاصيل..
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تركيا .. ومؤشرات التجاذب الروسي ـ الأميركي
هناك مؤشرات، على أن إدارة ترامب، وفي إطار المحافظة على تحالفاتها مع دول في العالم، كما أعلن الرئيس في خطاب التنصيب.. في طريقها إلى استمالة ... التفاصيل..
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تركيا في مواجهة ترامب
عندما انهزمت هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة الأمريكية تنفس حزب العدالة والتنمية في تركيا الصعداء. فهزيمة كلينتون تعني عدم استمرار إدارة باراك أوباما التي عانى ... التفاصيل..
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لا تظلموا زوجة سقراط ..!!
يتشارك الناس بمختلف المستويات الثقافية من الجنسين ، الإعجاب بسقراط "469–399 ق م " وهذا ... التفاصيل..
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الحداثة السائلة
كل فيلسوف عندما يقدم أطروحته الفلسفية ,لابد أن يوقد في نهايتها شعلة ...بشارة ...ضوء ضئيل ... التفاصيل..
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نحن والذاكرة - 2
نستكمل بمقال هذا الأسبوع الحديث عن الذاكرة، بعد تعريف «نحن» الذي نقصد: وهي الهوية العربية ... التفاصيل..
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فلسطينية : قصة
(إلى سميرة عزّام، صاحبة قصّة الفلسطيني)
أخذ يفرك راحتيه ... التفاصيل..
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كتاب الحالمين
في مسرحية روميو وجولييت يدور الحوار التالي بين روميو ومرسوتيو “لقد حلمت الليلة حلما”، “وأنا ... التفاصيل..
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في التنوّع الثقافي وملحقاته
إذا كانت المنطقة العربية تزخر بالتنوّع الثقافي بمختلف أشكاله ومضامينه، سواء كان تنوّعاًً دينياً أو ... التفاصيل..
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المثقّف العربي في الغرب
ثمة كوكبة مهمّة من مثقفي البلاد العربية تتوزع على جملة من البلدان الغربية، باتت تلعب دورا معتبرا في الحراك الثقافي الحاصل بين ... التفاصيل..
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كي لا نخسر قوة المقاطعة المدنية في المجتمع المحلي
على الرغم من ايماني ب " المقاطعة" كأسلوب لا عنفي - كامرأة تؤمن باللاعنف وسيلة لتحقيق الحقوق المدنية - بوصف المقاطعة تعني اللاتعاون الإستراتيجي في المجال الإقتصادي... التفاصيل..
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«الحلم الأمريكي».. هل يتبدد؟
جميل ما يحدث في أمريكا، أعطاها ترمب، دون قصد، فرصة لإعادة اكتشاف نفسها.. قيمها ومبادئها، أتحدث هنا عن الداخل الأمريكي أما سياستها الخارجية فجميعنا يعرف أن لا مبادئ ولا ... التفاصيل..
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الهجرة
جزيرة العرب كانت على مدى قرون طوال مصدرا لموجات من الهجرات الكبرى للقبائل السامية المغادرة، قبل أن ينعكس خط سيرها، وتصبح ليس فقط منطقة جاذبة بل حلم وطموح لكثير ... التفاصيل..
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حول العنصرية الجديدة في "العهد الجديد" الأميركي
لم يخيّب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب امال جمهوره في اتخاذه قرارات بحق المسلمين وذلك كبرهان عن التزامه بوعوده الانتخابية. فالمسلمون بشكل عام والعرب بشكل خاص نفوس رخيصة... التفاصيل..
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لكي يصبح الهلال بدرا...
حدثني صديقي أحمد، قائلا: “في زمن الفعل النضالي الطلابي، من سبعينيات القرن الماضي، كنا نناقش بكثرة أطروحة على كل مناضل أن يُفعِّلها حيث يتواجد، مُلخصها أن من المهام النضالية تعب... التفاصيل..
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الفكر المتشدد من أهم معوقات تطوير المرأة السعودية
تقدمت عضوات الشورى لطيفة الشعلان وهيا المنيع ومنى آل مشيط بتوصية عن تمكين المرأة من حق القيادة، للأسف رُفِضت التوصية. الكاتب راشد الفوزان لخّص الموضوع قائلاً "لدينا حالة انفرادية بال... التفاصيل..
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نعم إنه الوطن
تلقيت رسالة طويلة وجميلة ومعبرة من فتاة في مقتبل الحياة لم تتجاوز الثانية عشرة من العمر اسمها «ريم»، والذي أسعدني في كلماتها أنها تتحدث عن موضوع في غاية من الأ... التفاصيل..
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التربية بوابة الإصلاح
لن يكون في مقدور أحد أن يدعي أنه قادر على إحداث الإصلاح أو التغيير في المجتمع دون أن يعمد إلى بوابة التربية، ليتمكن من تكييف عقول الناس بما يهدف ... التفاصيل..
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ملك المغرب يؤكد أمام القادة الأفارقة أن بلاده ستركز على لمّ الشمل وأنها ستكون قطبا من أقطاب النمو في إفريقيا بعد العودة الى الاتحاد الافريقي
أديس ابابا – ألقى العاهل المغربي الملك محمد السادس الثلاثاء خطابا أمام المشاركين في الق...
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محادثات عاجلة في مجلس الأمن حول اختبار إيران للصواريخ الباليستية
يعقد مجلس الأمن الدولي محادثات عاجلة اليوم الثلاثاء بناء على طلب من الولايات المتحدة لمن...
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أكراد سوريا: إدارة ترمب أمدتنا بمدرعات وناقلات جند
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الثلاثاء أنها تلقت مدرعات من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترم...
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نصب تذكاري بغزة لمحمد الزواري
افتتح اليوم الثلاثاء في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة نصب تذكاري تخليدا لذكرى مهندس الط...
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ترمب يقيل مسؤوليْن بوزارة العدل وإدارة الهجرة بعد أقل من ساعة على إقالته وزيرة العدل بالوكالة بسبب موقفها من قراره بشأن الهجرة
أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل، و...
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المدعي العام لواشنطن يقاضي ترمب بشأن حظر السفر
أعلن المدعي العام لولاية واشنطن الأميركية بوب فيرغسون رفع دعوى قضائية على الرئيس دونالد ترم...
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لا موعد نهائيا لاستئناف مفاوضات جنيف حول سوريا
جنيف - بدا موعد استئناف مفاوضات جنيف حول سوريا المحدد في الثامن من شباط...
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كهرباء غزة وتحضيرية بيروت
د. فايز أبو شمالة | 30 يناير 2017
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حيوية الشباب وشيخوخة القيادة
سميح خلف | 30 يناير 2017
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حوار الأعمى والأطرش
كرم الشبطي | 30 يناير 2017
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الماثلون أمام التاريخ باغتيال الشهيد عمر...
محمد الحنفي | 30 يناير 2017
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قطيعة الأكاديمي عن الثقافي
د. حسن مدن | 30 يناير 2017
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ترامب أمل إسرائيل الواعد ومنقذها المنتظر القادم
د. مصطفى يوسف اللداوي | 30 يناير 2017
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التغيير وحياتنا الاجتماعية
د. علي الخشيبان | 30 يناير 2017
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الاستهبال الدّيني والحروب
جميل السلحوت | 30 يناير 2017
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مؤتمر الآستانة والحل السياسي
محمد محفوظ | 29 يناير 2017
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مصطفى سعد في ذكرى محاولة اغتياله .. الشعوب المتحضرة ترتبط بروادها
عباس الجمعة | 29 يناير 2017
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إلى عشب قلبي
حسن العاصي | 29 يناير 2017
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ميسون أسدي في ندوة اليوم السابع
رنا القنبر | 29 يناير 2017
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كيف نُربي أنفسنا على العفة والقناعة؟
محمد شوارب | 29 يناير 2017
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لمؤتمر باريس مذاق الهزيمة
د. فايز أبو شمالة | 29 يناير 2017
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ليس الثري الوحيد
د. حسن مدن | 29 يناير 2017
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ضربات كيري وانتصارات الرئيس..!
سميح خلف | 29 يناير 2017
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ثائر من الزمن الماضي
كرم الشبطي | 29 يناير 2017
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إسرائيل تدافع عن إلهها وتقتل باسمه
د. مصطفى يوسف اللداوي | 29 يناير 2017
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الشهيد عمر مستمر في مواجهة الإرهاب...
محمد الحنفي | 29 يناير 2017
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لعلّ وعسى
جميل السلحوت | 29 يناير 2017
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غياب المصلحة من التفاوت وضرورة الدفاع عن المساواة
"اللاّعدالة بالمعنى الخصوصي للكلمة تتمثل في إلغاء المساواة في علاقاتنا مع الأشخاص الآخرين، أي ...
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الاتحاد العربي التكاملي من ضرورات التعامل مع إيران
الاتحاد العربي التكاملي من أجل بناء علاقات متوازنة ومتكافئة مع الدول الأوروبية لا يقفز فوق...
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السرد وأفق القراءة
توطئة هذا المقال يروم التوجه إلى الناشئة من أطفالنا وشبابنا، لكي يتعودوا على القراءة ...
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تاريخية تفوق الغرب وراهنية الاستئناف
استهلال: "يستطيع المرء،على أي حال، أن يقول، من أجل أن يكون مفارقا بعض الشيء، أن ...
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الوحدة العربية والحرب على مصر في السياسات والوثائق الصهيونية
وجود الأقباط في مصر وجود كنسي لاهوتي مستقلّ مكّنهم من المحافظة على وحدتهم الاجتماعية وال...
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المزيد في: دراسات
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في اليوم العالمي للتضامن مع أهلنا في اﻟ48
| الاثنين, 30 يناير 2017
«الديمقراطية»: بالبرنامج الوطني نصون وحدة شعبنا وحقوقه القومية والوطنية ووحدة الدم والمصير * شعبنا في ...
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بيان حول موجة التطبيع عبر "نكرات"
| الثلاثاء, 24 يناير 2017
في موجة جديدة من التطبيع مع الكيان الصهيوني تابع المغاربة سلسلة الزيارات التي يقوم بها...
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بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة:
| الأربعاء, 16 نوفمبر 2016
المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي– الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية ضد التطبيع مرة أخرى.. ودا...
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في ذكرى وعد بلفور
| الخميس, 3 نوفمبر 2016
المشروع الاستعماري يطور ذاته ما العمل التاريخ: 2016/10/31 - لصادر: (176) تنظم لجنة فلسطين ومق...
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اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة
| الخميس, 3 نوفمبر 2016
تصدر بيان بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور يا جماهير شعبنا العظيم...
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بيان شجب وإدانة
| الخميس, 3 نوفمبر 2016
فيدرالية اليسار الديمقراطي الهيئة التنفيذية...
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بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة: المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي – الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية : إدانة للمشاركة في تأبين رمز الإرهاب
| السبت, 1 أكتوبر 2016
باشمئزاز كبير تلقت المؤتمرات الثلات خبر مشاركة بعض المسؤولين العرب في جنازة الإرهابي المجرم ...
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تصريح صحفي : الشعبية تستنكر بشدة اغتيال الكاتب والناشط الأردني ناهض حتّر
| الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016
أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن استنكارها وإدانتها الشديدة لاغتيال الكاتب والناشط الأردني ناهض ...
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المزيد في: وثائق وتقارير
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الاعتداء على مسجد كيبيك: المتهم ألكسندر بيسونيت يواجه 11 تهمة
وجهت الشرطة الكندية إلى ألكسندر بيسونيت ست تهم بالقتل وخمسا بالشروع في القتل بعد الا...
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انطلاق مبادرة تونسية مصرية جزائرية لحل الأزمة الليبية
دخلت المبادرة التونسية لحل الأزمة الليبية بالتنسيق مع مصر والجزائر، وتحديدا مبادرة الرئيس التونسي الباجي ...
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مؤتمر باريس: حدود 1967 «أساس» حل النزاع الفلسطيني الصهيوني
أكد الإعلان الختامي المشترك الصادر عن مؤتمر السلام في الشرق الأوسط أن الحل الأمثل للص...
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تحرير جامعة الموصل بالكامل
الموصل (العراق) - تمكن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، السبت من تحرير جامعة الموصل بالساحل الأ...
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المزيد في: سياسة
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انطلاق الاحتفالات بذكرى "ساقية سيدي يوسف" بتونس
انطلقت بالعاصمة التونسية أمس السبت الاحتفالات بمناسبة الذكرى 59 لأحداث بلدة "ساقية سيدي يوسف" بمح...
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معرض الشارقة للكتاب يستضيف المملكة المتحدة
بقلم: محمد الحمامصي - اختارت هيئة الشارقة للكتاب، المملكة المتحدة، ضيف شرف الدورة السادسة والثلاثين ...
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السعودية تستضيف مصر في 'الجنادرية' للتراث والثقافة الأربعاء القادم بأنشطة تعكس التراث والموروث ويكرم شخصيات سعودية فاعلة
الرياض - تُطلق المملكة العربية السعودية مهرجانها الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" في دورته الحادية وال...
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معرض القاهرة للكتاب يطلق فعالياته مستضيفا المغرب بمشاركة 670 ناشرا من 35 دولة عربية وأجنبية
القاهرة - بدأ معرض القاهرة الدولي للكتاب الخميس دورته الثامنة والأربعين تحت شعار "الشباب وثق...
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المزيد في: ثقافة وفنون
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السعودية.. الأربعاء يبدأ التسجيل بحساب المواطن
أعلنت وزارة العمل بدء تدشين بوابة حساب المواطن الأربعاء المقبل، وأوضحت عبر فيديو نشرته عن ...
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السعودية تسحب مشروعا من سامسونغ بـ 11.2 مليار ريال
سحبت السعودية مشروع بناء محطة ينبع لتوليد الكهرباء وتوريد المياه العذبة من الشركة الهندسية الك...
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سبعون مليار دولار الحصاد العقاري في دبي لـ 2016
دبي - أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (حكومية)، السبت، أن إجمالي التصرفات (التداولات) الع...
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أدنوك الإماراتية تتطلع لبلوغ 460 محطة في 2017
أبوظبي - تطمح شركة أدنوك لتوزيع المنتجات والخدمات البترولية الإماراتية، إلى زيادة عدد محطات الخ...
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نهائي مبكر بين برشلونة واتلتيكو في كأس اسبانيا
مدريد - بعد اسبوع مخيب لهما في الدوري المحلي، يلتقي برشلونة حامل اللقب مع مضي...
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بوركينا فاسو تفوز على تونس بهدفين وتتأهل لنصف نهائي كأس أمم افريقيا
تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس أمم افريقيا بعد فوزه في ...
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نهائي باكر بين السنغال والكاميرون.. وتونس تخشى بوركينا فاسو
تنطلق السبت مباريات الدور ربع النهائي في كأس الامم الافريقية المقامة في الغابون، بلقاء اشب...
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فوزعريض للاهلي على الشباب والباطن يعبر الخليج والفتح يسجل انتصاره الثاني أمام الفيصلي
برهن المهاجم السوري عمر السومة مجدداً على أنه اللاعب الأجنبي الأفضل في الملاعب السعودية وأو...
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دراسة: التدخين يكلف نظم الرعاية الصحية 1.4 تريليون دولار في عام واحد
أفادت دراسة أن "التدخين كلف الاقتصاد العالمي أكثر من 1.4 تريليون دولار أمريكي في عام...
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برتقالتان يوميا للتخفيف من الآثار المدمرة للتدخين
واشنطن - أفادت دراسة أميركية حديثة بأن البرتقال والفلفل الأحمر الحلو لديهما القدرة على تقل...
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النوم المريح في الليل ينشط كفاءة جهاز المناعة
واشنطن - حذّرت دراسة أميركية حديثة من أن عدم حصول الإنسان على قسط كاف من ...
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التدخين يحرق تريليون دولار كل عام
جنيف - أفادت دراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني الأميركي للسرطان ونشرت الثلاثاء بأن...
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المزيد في: صحة وتكنولوجيا
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