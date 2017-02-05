موقع التجديد العربي

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ما الذي يبتغيه العرب من الرئيس ترامب
د. يوسف مكي | الأحد, 29 يناير 2017
في الجمعة الماضية، الموافق 20 من يناير 2017م، أدى دونالد ترامب اليمن القانونية في مبنى الكابيتول في احتفال كبير. وبذلك أصبح الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية. وبخلاف أخر الرئيس جورج بوش، الجمهوري الذي ترأس بلاده لدورتين رئاسيتين،... للمزيد..
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عهد الرئيس أوباما ماله وما عليه
د. يوسف مكي | الأحد, 29 يناير 2017
في يوم الجمعة القادم، الموافق 20 يناير 2017، سيغادر الرئيس أوباما البيت الأبيض، ويحل محله في سدة الرئاسة دونالد ترامب، بعد أن يؤدي اليمين القانونية. وسيجل التاريخ، له أنه أول أسود يتسلم الموقع الأهم في العالم، وأنه تمكن من الاحتفاظ به في دورة رئاسية ثانية.... للمزيد..
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حل الصراع بالركض إلى الأمام
د. يوسف مكي | الأحد, 29 يناير 2017
ليس سرا القول، أنني تفاءلت كثيرا، بأن المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية، باتت على الأبواب، عندما سمعت خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" في المؤتمر العام لحركة فتح، في دورته الأخيرة، وهو يبشر باقتراب تحقيق المصالحة الفلسطينية.... للمزيد..
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حول الحياد في العلم
د. يوسف مكي | الأحد, 29 يناير 2017
على هامش أحد المؤتمرات الفكرية التي عقدت مؤخرا، في أحد الدول الخليجية، جرت مناقشات حول قيمة السؤال. وكانت المقدمة، هي أن الثقافة العربية، تغيب الأسئلة، وأن هذا الغياب هو من أحد أسباب تعثر مشاريع النهضة.... للمزيد..
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سقوط النموذج القومي التقليدي وصعود النموذج القومي المعلوماتي
يمكن القول إن من بين التحولات الكبرى في المجتمع العالمي سقوط النموذج التقليدي للأمن القومي الذي كان يقوم على حراسة حدود الدولة من أي عدوان ... التفاصيل..
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كوابيس ترامب
تبدو الولايات المتحدة كمن ينظر في المرآة فلا يعرف لنفسه ملامح ينتسب إليها. الاضطراب صريح في تعريف المجتمع لنفسه ومدى انتسابه للقيم الإنسانية الحديثة.... التفاصيل..
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هذا ما يستحق أن نغضب لأجله
ما الغضب؟ إنه شر ويمكن أن يؤدي إلى كثير من المشاكل الصحية والاجتماعية بأن يفرق بين الأهل والأصدقاء، قد يجعل من الفرد إنساناً غير مرغوب ... التفاصيل..
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أم الحيران وعمُّونة بين كيان إرهاب و”دولة قانون؟؟”
المهزلة، أم التمثيلية الاستعراضية الهابطة، أم البضاعة الفاسدة المعدَّة للتصدير العالمي بمهارة وعناية، أم الفجور بتاريخيته، وبوصفه خاصية ملازمة للصهيونية.. أيُّ تلك التسميات أو الصفات، ... التفاصيل..
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التحدي الكردي لتركيا
أثار الانتباه، التركي تحديداً، تسلم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (عصب قوات الحماية الكردية) في سوريا، مجموعة من المدرعات العسكرية من الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع ... التفاصيل..
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قضم الضفة العربية: ماذا يعني؟
كانت صدمة "إسرائيل" حادّة جداً، ووقعها شديد القسوة، وذلك بصدور قرارين دوليين خلال فترة شهرين، أحدهما من اليونيسكو، والثاني من مجلس الأمن الدولي، والقراران يطعنان ... التفاصيل..
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الاستقالة بين الموقف والإدانة!!
للمنصب الكبير كلفته، كما له وهج وحضور ومكاسب. وكما للإنجاز أهميته الكبرى في صناعة المجد وتوهج الحضور وشعبية القيادة.. فللأخطاء أيضا كلفتها وثمنها.. كما الخطايا ... التفاصيل..
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تطبيع مدفوع الثمن مقدماً
لن يكون جديداً أي حديث عن أدوار «إسرائيلية» محورية في الأزمة السورية منذ تفجرها عام 2011، لكن الجديد هو كل هذا الحرص «الإسرائيلي» على جني ... التفاصيل..
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آخر طلقة في بندقية أميركا القديمة
نجحت قوى «أميركا القديمة» في إيصال دونالد ترامب إلى «البيت الأبيض» على حساب مرشّحين آخرين من «الحزب الجمهوري» بسبب قيام حملته الانتخابية على مفاهيم ومعتقدات ... التفاصيل..
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طريق لي ميونغ الوعرة
«ذكرياتي الأولى هي بلدتي وسوقها، الرائحة النفاذة لأحشاء السمك، ورائحة البحر، والفقر الموجع. التصق الفقر بأسرتي التصاق دودة العلق، وظل كذلك لسنوات كثيرة قبل أن ... التفاصيل..
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فك ارتباط السياسة بالتجارة
عادت السلع الغذائية والأسماك المصرية القادمة عبر الأنفاق الأرضية إلى الظهور على أرفف المحلات التجارية فى قطاع غزة، بعد غياب تجاوز السنوات الثلاث... التفاصيل..
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مشروع الدستور الروسي لسوريا.. وجهة نظر
ضجة إعلامية كبيرة كبيرة أثيرت للمرة الثانية ولا تزال عن فرض مشروع دستور جديد لسوريا, صاغته روسيا. نشكل الضجة مادة “مفرحة” لوسائل إعلام عربية وتركية, ... التفاصيل..
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خلوة عربية
أحسن صنعاً وزير خارجية دولة الإمارات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عندما تبنى فكرة طرحها الأمين السابق لجامعة الدول العربية تقضي بأهمية ... التفاصيل..
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هل ينتهي حكم نتنياهو؟
منذ تقديم استقالة حكومته الثالثة، وإجراء الانتخابات المبكرة في شهر مارس/ آذار 2015، وقبل تشكيل حكومته الرابعة، وحتى اليوم، يتعرض رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو ... التفاصيل..
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سيدتي.. لنقرأ التاريخ كاملاً
يعجب الإنسان للطريقة التي يتعامل بها الخطاب السياسي الغربي مع القضايا التي لا تمسّ مصالحه مباشرة. فالغرب يدعي أنه يتعامل مع الأمور بموضوعية، وشمولية عقلانية ... التفاصيل..
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مواجهات قرية"أم الحيران" : سؤال الوجود والتحدي
فتحت قرية "أم الحيران" ،مجدداً، معركة الدفاع عن الوجود العربي الفلسطيني على أرض الوطن. وإذا كانت دماء الشهيد "يعقوب أبو القيعان" قد أعادت تسليط الضوء ... التفاصيل..
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ترامب سيسقط حتماً
يجمع معظم المراقبين على أن دونالد ترامب سيكون رئيساً سيئاً ومزعجاً وسيشكل خطورة حقيقية ليس فقط على الدول والشعوب الأخرى وإنما أيضاً على الولايات المتحدة نفس... التفاصيل..
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التعداد السكاني للاجئين الفلسطينيين في لبنان
رغم المحاذير.. هو إنجاز وطني هام معظم الابحاث والدراسات التي تناولت وتتناول اوضاع اللاجئين الفلسطينيين تصطدم عادة بتلك المشكلة المزمنة المتعلقة في نقص المعطيات والبيانات الا... التفاصيل..
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تقرير الأمم المتحدة... الممنوع
"الظلم في العالم العربي والطريق إلى العدل"، عنوان التقرير الجريء الذي كان من المُفترض أن يصدر عن الأمم المتحدة قبل أن يُمنع رسميًا، ليُضيف إلى واق... التفاصيل..
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محو العروبة
نصت المادة الثالثة من الدستور العراقى الحالى على أن " العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب وهو عضو مؤسس وفعال فى جامعة الدول العربية وملتزم ... التفاصيل..
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فصل في «الاستهبال» الديمقراطي
تتعرض الديمقراطيات الغربية لموجة من «الاستهبال» الديمقراطي، إن جاز القول، غير مسبوقة، من الصعب تشخيص كل أسبابها بدقة، لكن مؤشرها الأبرز هو انجذاب مجموعات معتبرة ... التفاصيل..
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ترامب وما بعد العولمة
هل يمكن القول إن اتجاهاً جديداً يشهده العالم اليوم، مضاداً للعولمة التي كانت انهيار جدار برلين، وفيما بعد انحلال الاتحاد السوفييتي إيذاناً لدخول مرحلتها المتقدّمة؟... التفاصيل..
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شراكة المسؤولية.. روح المواطنة وثمرتها
منظومة التفاعل الاجتماعي مع بعض القرارات تقدم مؤشرات مهمة على نوع الاهتمام الشعبي ورؤيته لتلك القرارات.. وخاصة ما يتعلق منها بحياة واحتياجات ومتطلبات القطاع العريض ... التفاصيل..
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أستانة واختراق سيادة سورية
تتباين الآراء وتتعدد بشأن نتائج مؤتمر أستانة، وعلى رغم وجهة النظر التي تعده تطوراً خطيراً في الأزمة السورية، وإنجازاً حققت من ورائه روسيا اختراقات بعد ... التفاصيل..
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.. إذن متى تعودون إلى دياركم؟!
إذا كانت السيدة تيريزا ماي، تتفق مع دونالد ترامب، على “أن الإرهاب إسلامي، أو الإسلام إرهاب”، فإن تصريحها في واشنطن يوم الجمعة ٢٧/١/٢٠١٧ بأنه:”لا يمكننا ... التفاصيل..
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هل تهزم أوروبا زمن الكراهية
الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب بدأ عصره بالتمييز العنصري، حين منع مواطني سبع دول إسلامية، ست منها عربية، من دخول الأراضي الأميركية.... التفاصيل..
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صدور ديوان "شذرات ثلاثية الأبعاد" للشاعر المغربي بن يونس ماجن
| الأحد, 5 فبراير 2017
صدرت حديثاً المجموعة الشعرية "شذرات ثلاثية الأبعاد" للشاعر المغربي بن يونس ماجن عن "منشورات ألوان عربية" بالسويد. وقد ضمت المجموعة 26 قصيدة ... التفاصيل..
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كبرياء عاشقة
أنت... أنت
أنت حبي الوحيد.
حكــــــــــــــاية
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رواية عذارى في وجه العاصفة ونكبة النّساء المضاعفة
صدرت رواية عذراء في وجه العاصفة للأديب المقدسيّ جميل السلحوت بداية العام 2017 عن مكتبة كل شيء في حيفا، تقع في 329 ... التفاصيل..
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دفءُ الميمنة... (قصة قصيرة)
مرفوعة إلى كل**
من يحتمي بوهج الركن: تباشير وميمنة..
*******
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أشتاقُكَ وأنتظرُ منكَ سلاماً!!
قال لها بشاعريةٍ حالمة:
صباحُكِ ومساؤكِ حُزَمٌ مِنَ الأحلامِ وَدُجىً غُرُدٌ يذوبُ رِقَةً لِنِداكِ
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العبور العسير الى النهضة الحضارية في العالم العربي
في ظني أن المجتمعات المتخلفة، تصاب بالتراجع رويدا رويدا، ثم تتسع دائرة ومساحة هذه التراجع، بشكل كبير ومفاجئ وصادم، ... التفاصيل..
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حول عروبة البربر: كتاب يبرهن على عروبة الأمازيغ لغوياً
ربما يكون الباحث العُماني سعيد بن عبد الله الدارودي، مؤلف كتاب (حول عروبة البربر: مدخل ... التفاصيل..
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هل الجعفري مفكر
قُدم لنا الأستاذ عدنان الجعفري؛ المغترب العراقي على أنه مفكر، لن أتطرق لما يحمله هذا ... التفاصيل..
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لا تسألوا عن أشياء...
فرضت كندا اعتبارا من يناير 2017 على كل المحال التي تتعامل مع الأطعمة الغذائية أن توضح على تلك الأطعمة عدد السعرات الحرارية التي تشتمل عليها فلم يعد بإمكانك أن تتع... التفاصيل..
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متلازمة الفتاوى والمساجد والإرهاب
تصريح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي الأسبوع الماضي جاء مؤكداً لما تم تداوله على مدى سنوات طوال؛ “هناك أشخاص يتحركون في المساجد وحلقات تحفيظ القرآن لاصطياد الش... التفاصيل..
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الخيار الأصعب في أمر الرواتب
أمر تخفيض الرواتب العليا ليس جديداً، هناك سابقة من نوع تاريخي مختلف، حدثت إبان حكومة مضر بدران أوائل التسعينات، لكنه اقتصرها على الوزراء آنذاك، وليس هنا مجال التفصيل بل سيك... التفاصيل..
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العباءة والإرهاب
لا تخلو أوكار الإرهابيين عند مداهمتها من رمز الستر والعفة، كما يراها مجتمعنا، هي اللباس الساتر الذي يغلب عليه السواد، أو لا تعدّ عباءة معترفا بها إلا إذا فحم لون... التفاصيل..
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ما نحتاجه تجنب العبثية
لا يمكن حل أي مشكلة أو التفكير في أي عارض يلم بنا بالصراخ، وملء المكان بالإزعاج، بل بالعكس، قد يؤدي هذا إلى المزيد من الاختلافات الكبيرة، وقد يسبب تزايد الع... التفاصيل..
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ماذا بعد داعش؟
سنستيقظ ذات صباح وقد انحسرت غيمة داعش، مصطحبة داخلها شياطينها، ومنظريها، ومعجبيها الصامتين، ستستقل الغمة السوداء ويغيبها الأفق، إما لانتهاء أهدافها المخابراتية وغياب مموليها، أو للحصار الميداني لأتباعها... التفاصيل..
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سر التفاؤل بحتمية إزالة الكيان
تصلني رسائل كثيرة بعد كل مقابلة تليفزيونية لي, وبخاصة من البعض في المنطقة المحتلة عام 1948 ( وتسميتي لها بهذه الصفة, مقصودة) منها من يحسدني على تفاؤلي,... التفاصيل..
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«حوايج» في صفوى
بادرت مجموعة «ألف ياء»، لتنظيم فعالية بعنوان «حوايج»، في إحدى حدائق مدينة صفوى، لمدة يومين. الفعالية هدفت لإفساح المجال أمام أبناء المدينة، لبيع السلع المستخدمة التي بحوزتهم... التفاصيل..
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زعماء أوروبا قلقون تجاه بعض قرارات ومواقف ترمب
فاليتا (مالطا)- أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الجمعة أن الحفاظ على العلاقة مع الو...
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الأردن يشارك في محادثات أستانا بشأن سوريا
ذكر مصدر مطلع الأحد 5 فبراير/شباط أن الأردن سيشارك في محادثات أستانا الفنية حول سور...
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تركيا "تعتقل 400 شخص" يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في مداهمات بأنحاء البلاد
ألقت الشرطة التركية الأحد القبض على مئات الأشخاص الذين يشتبه بانتمائهم لما يُعرف بتنظيم الد...
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تفاصيل جديدة حول "هجوم اللوفر" قد تبرئ الشاب المصري وانه ضحية مشاجرة عادية لجهله باللغة الفرنسية ولم يحمل سكيناً أو خنجراً
القاهرة – أشرف عبد الحميد - في تطور لافت، تقدم أعضاء الجالية المصرية في فرن...
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محكمة الاستئناف الأمريكية ترفض طلب إدارة ترامب إعادة فرض حظر السفر
رفضت محكمة الاستئناف الاتحادية في الولايات المتحدة الطعن الذي تقدمت به إدارة ترامب في قرا...
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الجبير يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة
قام وزير الخارجية عادل الجبير بزيارة مدينة نيويورك الأمريكية والالتقاء بالأمين العام للأمم المتحدة أنط...
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عقوبات أميركية محتملة لإيران اليوم بعد تهديد ترمب بعد أجرائها تجربة صاروخية
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للتعاطي مع إيران الت...
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الفنان وائل ربيع والوطن بألوان خلف الجدران
زياد جيوسي | 2 فبراير 2017
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منتدى دافوس في عالم متغير... (2)
نجيب الخنيزي | 2 فبراير 2017
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مشاعر خارجة عن القانون والتّغيير
عبدالله دعيس | 2 فبراير 2017
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مشاعر خارجة عن القانون في اليوم السابع
رنا القنبر | 2 فبراير 2017
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أسرار فلسطينية تستوجب النشر
د. فايز أبو شمالة | 2 فبراير 2017
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ورطة الجغرافيا
سميح خلف | 2 فبراير 2017
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الحابل والنابل
د. حسن مدن | 2 فبراير 2017
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عشقي وجنوني لها
كرم الشبطي | 2 فبراير 2017
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بكائيات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
د. مصطفى يوسف اللداوي | 2 فبراير 2017
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المخلصون للشهيد عمر، يملأون فضاءات الوطن...
محمد الحنفي | 2 فبراير 2017
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القدس ونقل السفارة الأمريكية
جميل السلحوت | 2 فبراير 2017
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كهرباء غزة وتحضيرية بيروت
د. فايز أبو شمالة | 30 يناير 2017
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حيوية الشباب وشيخوخة القيادة
سميح خلف | 30 يناير 2017
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حوار الأعمى والأطرش
كرم الشبطي | 30 يناير 2017
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الماثلون أمام التاريخ باغتيال الشهيد عمر...
محمد الحنفي | 30 يناير 2017
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قطيعة الأكاديمي عن الثقافي
د. حسن مدن | 30 يناير 2017
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ترامب أمل إسرائيل الواعد ومنقذها المنتظر القادم
د. مصطفى يوسف اللداوي | 30 يناير 2017
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التغيير وحياتنا الاجتماعية
د. علي الخشيبان | 30 يناير 2017
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الاستهبال الدّيني والحروب
جميل السلحوت | 30 يناير 2017
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مؤتمر الآستانة والحل السياسي
محمد محفوظ | 29 يناير 2017
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الاتحاد العربي التكاملي من ضرورات التعامل مع تركيا
إرهاصات وبدايات "الثورات والانتفاضات والتظاهرات" العربية في غير قطر عربي كانت أبرز ما شهده الو...
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نمط شخصية دونالد ترامب وخطرها على أمريكا والعالم!
الشخصية في علم النفس عامة وعلم نفس الشخصية خاصة تعني المحصلة النهائية لتلك السمات ...
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رحلة الفيلسوف من تحرير الحقيقة إلى تحقيق الحرية
تمهيد: "من المفيد جدا، بالنسبة لمن يريد بلوغ الحكمة، أن يكون عقله قد انشغل لبع...
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غياب المصلحة من التفاوت وضرورة الدفاع عن المساواة
"اللاّعدالة بالمعنى الخصوصي للكلمة تتمثل في إلغاء المساواة في علاقاتنا مع الأشخاص الآخرين، أي ...
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الاتحاد العربي التكاملي من ضرورات التعامل مع إيران
الاتحاد العربي التكاملي من أجل بناء علاقات متوازنة ومتكافئة مع الدول الأوروبية لا يقفز فوق...
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المزيد في: دراسات
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المؤتمر القومي العربي ينعي المناضل والكاتب والباحث الدكتور رغيد الصلح
| الخميس, 2 فبراير 2017
نعت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي عضو المؤتمر المناضل والكاتب والباحث الدكتور رغيد كاظم ...
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في اليوم العالمي للتضامن مع أهلنا في اﻟ48
| الاثنين, 30 يناير 2017
«الديمقراطية»: بالبرنامج الوطني نصون وحدة شعبنا وحقوقه القومية والوطنية ووحدة الدم والمصير * شعبنا في ...
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بيان حول موجة التطبيع عبر "نكرات"
| الثلاثاء, 24 يناير 2017
في موجة جديدة من التطبيع مع الكيان الصهيوني تابع المغاربة سلسلة الزيارات التي يقوم بها...
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بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة:
| الأربعاء, 16 نوفمبر 2016
المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي– الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية ضد التطبيع مرة أخرى.. ودا...
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في ذكرى وعد بلفور
| الخميس, 3 نوفمبر 2016
المشروع الاستعماري يطور ذاته ما العمل التاريخ: 2016/10/31 - لصادر: (176) تنظم لجنة فلسطين ومق...
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اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة
| الخميس, 3 نوفمبر 2016
تصدر بيان بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور يا جماهير شعبنا العظيم...
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بيان شجب وإدانة
| الخميس, 3 نوفمبر 2016
فيدرالية اليسار الديمقراطي الهيئة التنفيذية...
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بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة: المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي – الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية : إدانة للمشاركة في تأبين رمز الإرهاب
| السبت, 1 أكتوبر 2016
باشمئزاز كبير تلقت المؤتمرات الثلات خبر مشاركة بعض المسؤولين العرب في جنازة الإرهابي المجرم ...
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تعزيزات عسكرية تصل الموصل للمشاركة في استعادة الجانب الغربي
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حائزون على نوبل للسلام ينتقدون سياسات ترمب بشأن الهجرة واتهموه بالتمييز والخوف من الأجانب
انتقد فائزون بجائزة نوبل للسلام سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الهجرة، واتهموه بالتمييز وال...
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الاعتداء على مسجد كيبيك: المتهم ألكسندر بيسونيت يواجه 11 تهمة
وجهت الشرطة الكندية إلى ألكسندر بيسونيت ست تهم بالقتل وخمسا بالشروع في القتل بعد الا...
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حفيدة أم كلثوم سناء نبيل تحيي الذكرى الـ42 في أول حفل رسمي لها
القاهرة – أشرف عبد الحميد- في الذكرى الـ 42 لوفاة كوكب الشرق أم كلثوم وال...
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7.5مليار دولار الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2016في السعودية
جنيف - أظهر تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ...
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البتروكيماويات تقود تعافي قطاع الطاقة بدول الخليج
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