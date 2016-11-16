موقع التجديد العربي

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خواطر حول دور مراكز البحوث الخليجية
د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016
أثارت المناقشات المكثفة في مؤتمر مؤسسة الفكر العربي، في الدورة الخامسة عشرة، نقاطا مهمة حول دور مراكز البحوث الخليجية، جديرة بالرصد والملاحظة، والأمل كبير أن تسهم في تطوير هذه المراكز، من أجل أن تكون قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية والبناء.... للمزيد..
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في أهمية مراكز البحوث للدفع بعمليات التنمية
د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016
عقد في مطلع هذا الأسبوع، المؤتمر العلمي السنوي لمؤسسة الفكر العربي، في مدينة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان لي شرف المشاركة في هذا المؤتمر بإعداد ورقة حملت عنوان قراءة تحليلية لدور مراكز البحوث في دول مجلس التعاون الخليجي.... للمزيد..
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تغيرات استراتيجية في خريطة الصراع بالشرق الأوسط
د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016
تتسارع الأحداث في مجرى المواجهة العسكرية، في كل من العراق وسوريا، لصالح المركز، في كل من بغداد ودمشق. ومن المؤكد أن ذلك لم يكن له أن يتحقق من غير توافقات دولية، وتحديدا بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.... للمزيد..
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تسريع عملية التهويد في المدينة المقدسة
د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016
تأسس الكيان الصهيوني الغاصب، على قاعدة نفي وجود الشعب الفلسطيني، جملة وتفصيلا. ولم تكن مقولة غولدا مائير، عن "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" سوى التجسيد لهذا السلوك.... للمزيد..
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الدين والشرعية الواهية
في عصرنا الذي تتزايد فيه مظاهر الحياة الدينية، ويصبح الدين هو الثقافة والسياسة والاجتماع والاقتصاد والقانون، يجدر التمييز بين الشرعية الفعلية والشرعية الواهية أو المزيفة باس... التفاصيل..
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هل يعيد التاريخ نفسه؟
ليس صحيحاً ما تذهب إليه بعض الكتابات المعاصرة من أن التاريخ يعيد نفسه، الناس أحياناً هم الذين يكررون أخطاء أسلافهم فيبدو تكرارها وكأنه إعادة للتاريخ. وكث... التفاصيل..
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من سمات العلاقات الدولية
لعل من أهم السمات العالمية والإقليمية الجديدة تتمثل ببروز نمط جديد من المحاور التي لا تشبه نمط المحاور التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية أو قبل... التفاصيل..
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خطيئة مجلس الأمن والمُقدَّس الصهيوني!
على مدى الصراع العربي الصهيوني وحتى قرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2334 المتعلق بالتهويد، استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض "الفيتو" فقط 71 مرة لحماية الك... التفاصيل..
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المسؤولية الأميركية عن الإرهاب المعولم
في ختام إطارنا النظري الذي وضعناه عقب الأحداث الإرهابية التي وقعت في سبتمبر عام 2001 ضد الولايات المتحدة الأميركية تحدثنا عن النتائج المتوقعة للحدث من ناح... التفاصيل..
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مواجهة السيناريو الأسوأ
تساءل بعض السادة القراء عن نبرة التشاؤم في مقالي الأسبوع الفائت، ولم يشف غليلهم إجابة تقول إنه كان مجرد افتراضات ضمن السيناريو الأسوأ، وأن الأسئلة الت... التفاصيل..
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جديد الفاشية الإسرائيلية!
القومية المتطرفة هي مادة الوقود الأهم التي تغذي الفاشية. والدولة الصهيونية هي أبرز وآخر معاقل هذه الفاشية في العالم، حسب ما هو واضح وما وصلنا على... التفاصيل..
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قضايا محالة إلى عام جديد
لا أذكر عاما خلّف للعام الذي يليه ما يخلّفه العام المنقضي لعام آت بعده من قضايا خطيرة بعضها بالغ التعقيد وبعضها مصيري أو بالأصح تاريخي. ... التفاصيل..
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قرار أممي بين قوسين
قدم القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الصهيوني، بوصفه انتصاراً تاريخياً للقضية الفلسطينية، وبالغ البعض في تعظيم هوية القرار جراء ردود الفعل الس... التفاصيل..
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وفي الناس المسرّة..
ساعات تفصلنا عن نهاية العام 2016 الذي شهد تخبطات كبيرة، لكنه لم يقو على قمع النشيد الملائكي أمام مغارة الطفل المولود في بيت لحم، النبي الف... التفاصيل..
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التفكير والتكفير!
يحتاج المراقب لمعرفة منبع التكفير الإرهابي، الوقوف عند بعض منطلقاته النظرية، ليستطيع فهم تطوّره، لا سيّما بربط حلقاته التاريخية، إضافة إلى متابعة بعض شخصياته مثل أسا... التفاصيل..
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ليس ﺑ«الصفعات» ينتهي الاحتلال!
قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، جاء بإجماع الدول الأعضاء في المجلس، وكان كلمة واضحة أدانت الس... التفاصيل..
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لا لتطبيع العرب مع العدو الصهيوني
لتُسمَ الأشياء بأسمائها؛ عملية الاختراقات التي ينفذها العدو الصهيوني باتت فاقعة ناصعة واضحة، تتم مباشرة أو بالوكالة عبر جماعاته التخريبية من المنظمات اليهودية الأميركية أو من ... التفاصيل..
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العام 2016.. إعادة هندسة تركيا
كل شيء كان في عام 2016 مختلفاً في تركيا، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. كان عاماً حافلاً بالمتغيرات الداخلية السياسية والأمنية.... التفاصيل..
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2017... عام «العائدين من سوريا والعراق»
في تونس، يدور سجال واسع حول الكيفية التي يتعين على السلطات التعامل فيها مع «العائدين من سوريا والعراق»... نقابة رجال الأمن، تقترح إسقاط الجنسية عنهم وتح... التفاصيل..
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توجيهات الرئيس
من عناوين الصحف المصرية التي صدرت خلال الأسبوعين الأخيرين ما يلي: أقصى درجات الاستعداد والحذر - الرئيس يوجه بتكثيف الوجود الأمني بالأماكن العامة - مشروعات عمل... التفاصيل..
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مشكلة نتنياهو مع أوباما أم مع أميركا؟
نتنياهو كان محقاً في اتهاماته لإدارة أوباما بأنها كانت وراء إعداد وتسهيل صدور القرار 2334 عن مجلس الأمن الدولي، والذي طالب إسرائيل «بوقف فوري وكامل ... التفاصيل..
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لنركز على الأمراض بدلاً من «العوارض»
الحوادث الكبيرة والمآسي المفجعة التي تجتاح المجتمعات العربية منذ بضع سنين، لا يمكن إلاً أن تؤدي إلى ضعف التركيز والتشتُت في ذهنية الانسان العربي.... التفاصيل..
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عودة الدواعش واستيقاظ الخلايا النائمة
يثار جدل كبير في المنطقة العربية حول ما بعد هزيمة تنظيم داعش في العراق، تشعب في تونس إزاء احتمالات عودة مئات من الشباب التونسي الذين ... التفاصيل..
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القرار ٢٣٣٤ والهيستيريا الصهيونية
يوم الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠١٦، صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي اعتبر قراراً تاريخياً، في مسار قضية فلسطين، حيث لم يتخذ قرار بشأن ... التفاصيل..
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التنمية المستدامة والمستجدات الراهنة
يتضمن مفهوم التنمية المستدامة الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، كذلك تبني العديد من المبادئ أهمها توسيع خيارات الناس وتهيئة الفرص لهم في مجالات العمل والكسب... التفاصيل..
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عن التأقلم والإندماج ولو متأخراً
في أواخر التسعينات من القرن الماضي ، وبينما كنت جالسا مع صديق لي على مصطبة في أحد باركات لندن، إذا بصديق يهرع صوبنا ملوحاً بشيء ... التفاصيل..
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اليسار العربي... الانبثاق والنهوض والانحسار (1 – 3)
نظم معهد الدراسات الشرقية الألماني (OIB) في بيروت منتدى بشأن اليسار العربي في صيرورته التاريخية خلال يومي 12 و13 ديسمبر/كانون الأول، وجرت أعماله باللغة الإنجليزية.... التفاصيل..
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صورة الإعلام
الإعلام هو الخبر شكلاً وموضوعاً. شكلاً في طريقة إرساله، وموضوعاً في مضمون الرسالة. ويخجل المواطن العربي، خاصة المصري، من الإعلام الذي يعيش فيه، الإعلام المقروء كال... التفاصيل..
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من الإصلاح الديمقراطي إلى «الثورة»
انحسرت موجةُ الخيار الإصلاحي الديمقراطي، في السنوات الأخيرة، لدى قسمٍ غير قليلٍ من المعارضات العربية التي كانت قد تبنّته منذ ثلاثة عقود. ولقد أتت أحداثُ ما ... التفاصيل..
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هل نحن مغفلون أم مستهدفون؟
منذ ثلاثين عاماً تقريباً، استحوذ عليّ سؤال أساسي. كان يومئذ من منظور ما يجري في الوطن العربي -على درجة من الأهمية- ويبدو أنه الآن، وبعد الت... التفاصيل..
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وخز النعال
ويموج البحر
كي يمسح أثر النعال
وينتفض الماء
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فن الإصغاء إلى الذات وتنمية الاهتمام بالعالم
"على الإنسان أن يعرف كل شيء لكي يقرر... لأن أفضل ما يمكن من الاقتدار في العيش يعتمد على الدرجة التي نعرف بها ... التفاصيل..
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يوميّات الحزن الدّامي
قراءة: نزهة أبو غوش | السبت, 31 ديسمبر 2016
يوميّات الحزن الدّامي، صدر حديثًا – 2016- نصوص للكاتب جميل السّلحوت، عن مكتبة كلّ شيء، حيفا.
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زَهْرَةٌ
نظم: خِرُونِمُو دِي لَا أُوسَّا*
ترجمة: الدكتور لحسن ... التفاصيل..
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عبدالرزاق الساحلي صاحب الألغاز المحيرة
من اليسير أن تراه من خلال رسومه. لكن حين تذهب إلى مدينته تقترب من جوهر حكايته. تمشي كما لو أنه يمسك بيدك ... التفاصيل..
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رأيك خطأ لا يحتمل الصواب
لماذا لا يقبل العقل العربي النقد، سؤال يطل برأسه كلما قرأت عن خلاف فكري من أي نوع، تذكرون محاولات تجديد الفكر الديني، ... التفاصيل..
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العصر الجديد
لم يستطع الإنسان الغربي الحديث أن يكمل رحلته الكونية وحيدا في رفقة العلم فقط!!
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هاني الهندي.. فارس عربي ترجل
التحق بالرفيق الأعلى في عمان يوم الجمعة السادس عشر من الشهر الجاري هاني الهندي «أبو محمود». ويعتبر الفقيد في طليعة قادة العمل القومي العربي، وبين أكثرهم مصداقية وإخلاصاً،... التفاصيل..
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وقُدمت الطفلة قربانا للشيطان
كم مرة سمعنا عن استخدام الأطفال في العمليات الانتحارية والقتالية في العراق وسورية واليمن وإفريقيا وتركيا وأفغانستان؟ كم مرة صعقت الإنسانية بجرائم ضد الإنسانية تحت مسميات مختلفة! ويقف العالم متف... التفاصيل..
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كلام جرايد
كلام جرايد هو مصطلح تستخدمه العامة للتعبير عن عدم الثقة في بعض التصريحات الرسمية أو غير الرسمية المنشورة في الصحافة، أو التقارير الصحافية الصادرة عن جريدة ما، تجاه شأن معي... التفاصيل..
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الجامعة الأردنية تنفض غبار مقرراتها
إصلاح التعليم العالي ليس فقط في البيئة الجامعية، أو باضافة مباني جديدة، أو بقانون تعليم عالي جديد، أو بآلية تعيين رؤساء جديدة أو بمنح الجامعة الاستقلالية، كل ذلك مهم، وكا... التفاصيل..
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بعض مراحل “الطائفية” في العراق
تردد كلام كثير قبيل الغزو الأميركي للعراق عام 2003 عن حرب أهلية دامية تنتظر العراقيين في حال انهارت السلطة القائمة قبل الغزو، وحذر الكثيرون من تلك الصورة المخيفة التي قال... التفاصيل..
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المصالح الشخصية وحزم المسؤول
لا نشك في أن من تولى مسؤولية عمل أو منصب يأتي في بداية الأمر وهو محمل بثقل الأمانة، جاعلا نصب عينيه الاجتهاد والعمل الدؤوب ليخلق الفارق بينه وبين من سبق... التفاصيل..
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الفشل الحقيقي
طبيعة الحياة أنها معاناة وتعب، وكما قال المولى عز وجل في محكم التنزيل: (لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ)، والمعاناة والألم واقع ماثل في حياتنا، ولا مجال للإنكار أو التشكيك، وال... التفاصيل..
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«الايكونوميست» تدعو لإصلاح نظريات الإدارة المعاصرة
في عددها الصادر بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول 2016، دعت مجلة «الايكونوميست» إلى إصلاح نظريات الادارة المعاصرة، وقالت إن الإصلاح المنشود يجب أن لا يقل عن مستوى الإصلاح الديني ... التفاصيل..
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الاحتفالات بـ 2017 حول العالم
انطلقت الاحتفالات بالعام الجديد 2017، من جزر المحيط الهادئ مرورا بنيوزيلندا وأستراليا، ثم دول شرق...
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تأهب أمني عالمي عشية الاحتفال برأس السنة
تشهد عواصم غربية وعالمية تعزيزات أمنية مشددة عشية الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة تحسبا لوق...
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عشرات القتلى والجرحى في ثلاثة تفجيرات في العاصمة العراقية
قتل 32 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في ثلاث تفجيران، بينها تفجيران نفذهما انتحاريان في ...
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القوات العراقية "تحرر حي القدس الثانية" شرق الموصل من قبضة مسلحي تنظيم داعش
حررت القوات العراقية حي القدس الثانية في المحور الشرقي لمدينة الموصل، حسبما أعلن الجيش الع...
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تعرّف إلى مصير الوزراء المعفيين من الحكومة السعودية
الرياض- حسن الجابر- شهدت السعودية منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد...
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الشرطة البرازيلية تتحدث عن 'جريمة عاطفية' تواطأت فيها زوجة السفير اليوناني مع ضابط في السفارة وأودت بحياة السفير كيرياكوس اميريدس
ريو دي جانيرو - قتل السفير اليوناني في البرازيل كيرياكوس اميريدس الاثنين في ضاحية ريو...
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قتلى جراء اعصار "نوك تين" الذي ضرب الفلبين
لقي أربعة أشخاصا حتفهم جراء اعصار (نوك تين) القوي الذي ضرب الفلبينقتلى جراء اعصار "نو...
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عبد الغني الطيبي
علاء كعيد حسب | 31 ديسمبر 2016
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القرار 2334، انتصار للأحلام وحسب
د. عادل محمد عايش الأسطل | 31 ديسمبر 2016
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عيد الميلاد يجسد ثقافة النضال والمحبة
عباس الجمعة | 31 ديسمبر 2016
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كلنا في الهوى مساكين
كرم الشبطي | 31 ديسمبر 2016
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مثلث الامن والامان العربي
سميح خلف | 31 ديسمبر 2016
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نحن وأمريكا
د. حسن مدن | 31 ديسمبر 2016
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يوم تموت الحرية يموت عطاء الإنسان
جمال ايوب | 31 ديسمبر 2016
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هل عاد الموساد الإسرائيلي إلى تونس من جديد
د. مصطفى يوسف اللداوي | 31 ديسمبر 2016
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الشهيد الزواري مفخرة المقاومة
د. فايز أبو شمالة | 31 ديسمبر 2016
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اختطاف الدّين
جميل السلحوت | 31 ديسمبر 2016
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الشهيد عمر، كما الشهداء، حي فينا...
محمد الحنفي | 31 ديسمبر 2016
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نحن بين الشرق والغرب
د. حسن مدن | 27 ديسمبر 2016
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الأهم؛ ما بعد صدور القرار
د. فايز أبو شمالة | 27 ديسمبر 2016
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كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول العام الجديد
جمال ايوب | 27 ديسمبر 2016
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الكيان الصهيوني من أول كف دولي هرَّت أسنانَهُ
د. مصطفى يوسف اللداوي | 27 ديسمبر 2016
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قرار مجلس الأمن ادانة للاستيطان.. وماذا بعد...؟؟؟!!!
سميح خلف | 27 ديسمبر 2016
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أخي المسيحيّ
جميل السلحوت | 27 ديسمبر 2016
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يستمر فعل الشهيد عمر...
محمد الحنفي | 27 ديسمبر 2016
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وينك يا سوسو ههه
كرم الشبطي | 27 ديسمبر 2016
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حملت كفني خفاش ليل
فاطمة الزهراء فلا | 24 ديسمبر 2016
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الوحدة العربية وقوى التخريب الصهيوني ووثائقه بدءاً بسوريا
"... إنّ علينا العمل لإحراق سوريا من الداخل.. وهو ما يحدث الآن.." (هنري كيسنجر، مقا...
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تغريبة يهود البلاد العربية: سفر الخروج الثاني
أولا: ذكرى الأمس وواقع اليوم شهدت أوضاع اليهود في البلاد العربية منذ مطلع القرن الف...
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حال الحرية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان
"ما هي لحظة الشعور باحترام الذات؟... احترام ذاتي الذي أبحث عنه عن طريق احترام الآ...
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الوحدة العربية في مشهد دولي جيو- استراتيجي مختلف
السياسة الأميركية/ الصهيونية وحروبها على الوطن العربي هي عدوان مستمر على حقوقه القومية وفي ...
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فلسفة المقاومة الفلسطينيَّة
إنّ تناول أيّ مسألة جدلية تخضع للفلسفة وحالتها الجدلية سواء الفلسفة المادية أو المثالية، ومك...
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المزيد في: دراسات
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بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة:
| الأربعاء, 16 نوفمبر 2016
المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي– الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية ضد التطبيع مرة أخرى.. ودا...
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في ذكرى وعد بلفور
| الخميس, 3 نوفمبر 2016
المشروع الاستعماري يطور ذاته ما العمل التاريخ: 2016/10/31 - لصادر: (176) تنظم لجنة فلسطين ومق...
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اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة
| الخميس, 3 نوفمبر 2016
تصدر بيان بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور يا جماهير شعبنا العظيم...
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بيان شجب وإدانة
| الخميس, 3 نوفمبر 2016
فيدرالية اليسار الديمقراطي الهيئة التنفيذية...
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بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة: المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي – الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية : إدانة للمشاركة في تأبين رمز الإرهاب
| السبت, 1 أكتوبر 2016
باشمئزاز كبير تلقت المؤتمرات الثلات خبر مشاركة بعض المسؤولين العرب في جنازة الإرهابي المجرم ...
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تصريح صحفي : الشعبية تستنكر بشدة اغتيال الكاتب والناشط الأردني ناهض حتّر
| الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016
أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن استنكارها وإدانتها الشديدة لاغتيال الكاتب والناشط الأردني ناهض ...
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"إعلان بيروت" : عن أعمال الندوة القانونية الدولية- العربية حول العراق
| الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016
بدعوة من الدائرة القانونية في حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي والمنظمة العربية لحقوق الانسان-فرع ...
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بيان: حول انتهاكات سلطة رام الله
| الاثنين, 12 سبتمبر 2016
شيئًا فشيئًا، تحوَّلت الضفة الغربية إلى شريط حدودي جديد، يحمي أمن الكيان الصهيوني، ومستوطنيه، وغد...
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المزيد في: وثائق وتقارير
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مجلس الأمن يدعّم بالإجماع وقف إطلاق النار بسوريا لصالح مشروع القرار الروسي
صوّت مجلس الأمن بالإجماع لصالح مشروع القرار الروسي المتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في سور...
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حكومة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري تنال ثقة مجلس النواب بـ 87 صوتا من أصل 92 مقترعا
نالت حكومة "استعادة الثقة" الذي يرأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليوم الثقة من مجل...
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تحطم طائرة عسكرية روسية متجهة إلى سوريا فوق البحر الأسود
تحطمت طائرة عسكرية روسية تقل 92 شخصا في البحر الأسود بالقرب من منتجع سوتشي، بحس...
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'إعلان موسكو' وواشنطن تقلل من اهمية غيابها عن الاجتماع الثلاثي بين روسيا وإيران وتركيا في موسكو بشأن سوريا
واشنطن - سعت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء للتهوين من شأن غيابها عن محادثات بين روسيا ...
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المزيد في: سياسة
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تأسيس اتحاد دولي للكتّاب والأدباء الفلسطينيين
أُعلن أمس الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت تأسيس التجمع الدولي للكتّاب والأدباء الفلسطينيين خلال مؤت...
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مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة: بمشاركة فنانات وممثلات عن المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية، المهرجان يفتح الباب لمناقشة قضايا المرأة والعنف ضدها
القاهرة - يطرح منتدى "نوت" المقام ضمن أنشطة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة قضية الع...
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وفاة المغني البريطاني جورج مايكل عن عمر 53 عاماً
توفي المغني البريطاني جورج مايكل الذي لمع نجمه في ثمانينات القرن الماضي " بهدوء بسل...
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عمّان عاصمة للثقافة الإسلامية 2017
عمان - استلم الأردن في حفل اختتام الفعاليات المصاحبة لإعلان الكويت عاصمةً للثقافة الإسلامية 201...
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المزيد في: ثقافة وفنون
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السيسي: الظروف الاقتصادية الصعبة ستتحسن خلال 6 أشهر
القاهرة - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن الظروف الاقتصادية الصعبة في ...
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259مليار دولار تجارة دبي الخارجية غير النفطية في 9 أشهر
دبي (الإمارات) - حققت دبي في الأشهر التسعة الممتدة من يناير كانون الثاني حتى سبت...
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شركة ارامكو تهدف لأن يشهد عام 2018 أكبر طرح أولي عام في العالم باعتبار إدراجها محليا ودوليا من بين الخيارات الممكنة
الرياض - تعتزم المملكة السعودية ، بحسب ما أفادت مصادر إعلامية سعودية السبت بيع اقل...
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مصر ترفع إنتاجها من الغاز لـ 4.4 مليار قدم مكعبة يومياً
القاهرة – خالد حسني- أعلنت وزارة البترول والثورة المعدنية بمصر، أنها تمكنت من زيادة إنت...
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رونالدو ينال جائزة 'غلوب سوكر' لافضل لاعب في العالم في دبي للمرة الثالثة، والمصري محمد صلاح الافضل عربيا ومنحت جائزة افضل ناد خليجي الى الهلال السعودي
دبي - نال البرتغالي كريستيانو رونالدو وناديه ريال مدريد الاسباني، جائزة افضل لاعب وافضل ناد...
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فوز «الاتحاد» بيدربي جدة يضيء طريق التأهل عبر مضيق الأهلي محققا انتصاراً مستحقاً ومثيراً ٣-٢
سهرت عروس البحر الأحمر "جدة" حتى ساعات الصباح الأولى على أهزوجة الاتحاديين "جدة أتي وبح...
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المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي: صدارة الدوري بمثابة هدية "عيد الميلاد" لفريق تشيلسي
منح فريق تشيلسي مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي هدية غير متوقعة في أعياد الميلاد (الكريسماس)، وهي...
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الاتحاد يسترجع الصدارة السعودية بفوز صعب على الرائد
الرياض - استعاد الاتحاد الصدارة بفوزه الصعب على ضيفه الرائد 3-2 الجمعة على ملعب مدي...
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المزيد في: رياضة
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العلاج الطبيعي يكافح الالتهاب الرئوي
ياماسوكرو - تكافح منظمة غير حكومية منذ سنوات للتصدي لتفشي حالات الالتهاب الرئوي لدى الأ...
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التخلص من الوزن الزائد يفرمل أعراض الصدفية
كوبنهاغن - كشفت دراسة دنمركية حديثة أن فقدان المزيد من الوزن لا يحد من أمر...
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'إكليل الجبل' ينشط الدورة الدموية
القاهرة - قال مركز استعلامات المستهلك في مصر إن الروزماري (إكليل الجبل) يزخر بكميات عال...
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السكر وتسوس الأسنان
لعل أحد أبرز أضرار السكر بأنواعه المختلفة -كالأبيض والبني- هو تسببه في تسوس الأسنان، مما ...
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المزيد في: صحة وتكنولوجيا
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