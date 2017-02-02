موقع التجديد العربي

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ما الذي يبتغيه العرب من الرئيس ترامب
د. يوسف مكي | الأحد, 29 يناير 2017
في الجمعة الماضية، الموافق 20 من يناير 2017م، أدى دونالد ترامب اليمن القانونية في مبنى الكابيتول في احتفال كبير. وبذلك أصبح الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية. وبخلاف أخر الرئيس جورج بوش، الجمهوري الذي ترأس بلاده لدورتين رئاسيتين،... للمزيد..
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عهد الرئيس أوباما ماله وما عليه
د. يوسف مكي | الأحد, 29 يناير 2017
في يوم الجمعة القادم، الموافق 20 يناير 2017، سيغادر الرئيس أوباما البيت الأبيض، ويحل محله في سدة الرئاسة دونالد ترامب، بعد أن يؤدي اليمين القانونية. وسيجل التاريخ، له أنه أول أسود يتسلم الموقع الأهم في العالم، وأنه تمكن من الاحتفاظ به في دورة رئاسية ثانية.... للمزيد..
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حل الصراع بالركض إلى الأمام
د. يوسف مكي | الأحد, 29 يناير 2017
ليس سرا القول، أنني تفاءلت كثيرا، بأن المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية، باتت على الأبواب، عندما سمعت خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" في المؤتمر العام لحركة فتح، في دورته الأخيرة، وهو يبشر باقتراب تحقيق المصالحة الفلسطينية.... للمزيد..
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حول الحياد في العلم
د. يوسف مكي | الأحد, 29 يناير 2017
على هامش أحد المؤتمرات الفكرية التي عقدت مؤخرا، في أحد الدول الخليجية، جرت مناقشات حول قيمة السؤال. وكانت المقدمة، هي أن الثقافة العربية، تغيب الأسئلة، وأن هذا الغياب هو من أحد أسباب تعثر مشاريع النهضة.... للمزيد..
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آخر طلقة في بندقية أميركا القديمة
نجحت قوى «أميركا القديمة» في إيصال دونالد ترامب إلى «البيت الأبيض» على حساب مرشّحين آخرين من «الحزب الجمهوري» بسبب قيام حملته الانتخابية على مفاهيم ومعتقدات ... التفاصيل..
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طريق لي ميونغ الوعرة
«ذكرياتي الأولى هي بلدتي وسوقها، الرائحة النفاذة لأحشاء السمك، ورائحة البحر، والفقر الموجع. التصق الفقر بأسرتي التصاق دودة العلق، وظل كذلك لسنوات كثيرة قبل أن ... التفاصيل..
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فك ارتباط السياسة بالتجارة
عادت السلع الغذائية والأسماك المصرية القادمة عبر الأنفاق الأرضية إلى الظهور على أرفف المحلات التجارية فى قطاع غزة، بعد غياب تجاوز السنوات الثلاث... التفاصيل..
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مشروع الدستور الروسي لسوريا.. وجهة نظر
ضجة إعلامية كبيرة كبيرة أثيرت للمرة الثانية ولا تزال عن فرض مشروع دستور جديد لسوريا, صاغته روسيا. نشكل الضجة مادة “مفرحة” لوسائل إعلام عربية وتركية, ... التفاصيل..
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خلوة عربية
أحسن صنعاً وزير خارجية دولة الإمارات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عندما تبنى فكرة طرحها الأمين السابق لجامعة الدول العربية تقضي بأهمية ... التفاصيل..
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هل ينتهي حكم نتنياهو؟
منذ تقديم استقالة حكومته الثالثة، وإجراء الانتخابات المبكرة في شهر مارس/ آذار 2015، وقبل تشكيل حكومته الرابعة، وحتى اليوم، يتعرض رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو ... التفاصيل..
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سيدتي.. لنقرأ التاريخ كاملاً
يعجب الإنسان للطريقة التي يتعامل بها الخطاب السياسي الغربي مع القضايا التي لا تمسّ مصالحه مباشرة. فالغرب يدعي أنه يتعامل مع الأمور بموضوعية، وشمولية عقلانية ... التفاصيل..
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مواجهات قرية"أم الحيران" : سؤال الوجود والتحدي
فتحت قرية "أم الحيران" ،مجدداً، معركة الدفاع عن الوجود العربي الفلسطيني على أرض الوطن. وإذا كانت دماء الشهيد "يعقوب أبو القيعان" قد أعادت تسليط الضوء ... التفاصيل..
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ترامب سيسقط حتماً
يجمع معظم المراقبين على أن دونالد ترامب سيكون رئيساً سيئاً ومزعجاً وسيشكل خطورة حقيقية ليس فقط على الدول والشعوب الأخرى وإنما أيضاً على الولايات المتحدة نفس... التفاصيل..
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التعداد السكاني للاجئين الفلسطينيين في لبنان
رغم المحاذير.. هو إنجاز وطني هام معظم الابحاث والدراسات التي تناولت وتتناول اوضاع اللاجئين الفلسطينيين تصطدم عادة بتلك المشكلة المزمنة المتعلقة في نقص المعطيات والبيانات الا... التفاصيل..
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تقرير الأمم المتحدة... الممنوع
"الظلم في العالم العربي والطريق إلى العدل"، عنوان التقرير الجريء الذي كان من المُفترض أن يصدر عن الأمم المتحدة قبل أن يُمنع رسميًا، ليُضيف إلى واق... التفاصيل..
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محو العروبة
نصت المادة الثالثة من الدستور العراقى الحالى على أن " العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب وهو عضو مؤسس وفعال فى جامعة الدول العربية وملتزم ... التفاصيل..
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فصل في «الاستهبال» الديمقراطي
تتعرض الديمقراطيات الغربية لموجة من «الاستهبال» الديمقراطي، إن جاز القول، غير مسبوقة، من الصعب تشخيص كل أسبابها بدقة، لكن مؤشرها الأبرز هو انجذاب مجموعات معتبرة ... التفاصيل..
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ترامب وما بعد العولمة
هل يمكن القول إن اتجاهاً جديداً يشهده العالم اليوم، مضاداً للعولمة التي كانت انهيار جدار برلين، وفيما بعد انحلال الاتحاد السوفييتي إيذاناً لدخول مرحلتها المتقدّمة؟... التفاصيل..
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شراكة المسؤولية.. روح المواطنة وثمرتها
منظومة التفاعل الاجتماعي مع بعض القرارات تقدم مؤشرات مهمة على نوع الاهتمام الشعبي ورؤيته لتلك القرارات.. وخاصة ما يتعلق منها بحياة واحتياجات ومتطلبات القطاع العريض ... التفاصيل..
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أستانة واختراق سيادة سورية
تتباين الآراء وتتعدد بشأن نتائج مؤتمر أستانة، وعلى رغم وجهة النظر التي تعده تطوراً خطيراً في الأزمة السورية، وإنجازاً حققت من ورائه روسيا اختراقات بعد ... التفاصيل..
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.. إذن متى تعودون إلى دياركم؟!
إذا كانت السيدة تيريزا ماي، تتفق مع دونالد ترامب، على “أن الإرهاب إسلامي، أو الإسلام إرهاب”، فإن تصريحها في واشنطن يوم الجمعة ٢٧/١/٢٠١٧ بأنه:”لا يمكننا ... التفاصيل..
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هل تهزم أوروبا زمن الكراهية
الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب بدأ عصره بالتمييز العنصري، حين منع مواطني سبع دول إسلامية، ست منها عربية، من دخول الأراضي الأميركية.... التفاصيل..
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هل تم تزوير تاريخ ثورة يناير؟
(١) لا يكاد المرء يصدق عينيه وهو يطالع ما تنشره وسائل الاعلام المصرية عن حماس هذه الأيام. إذ فى أعقاب زيارة للقاهرة هى الأولى منذ ... التفاصيل..
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جدلية المصالحة وعبثيتها
استبشرت جماهير شعبنا وأصدقاء قضيتنا خيراً، بنتائج اجتماع اللجنة التحضيرية للفصائل الفلسطينية في بيروت، للإعداد لانعقاد المجلس الوطني بقوام جديد، كما اجتماعات الفصائل الفلسطينية في ... التفاصيل..
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العفريت يعود إلى القمقم
يوم وصول القطار القادم من بكين إلى لندن كان ترامب يستعد للإعلان عن تخلي أمريكا عن مبدأ وسياسات حرية التجارة. لهذه المفارقة في رأيي مغزى خطي... التفاصيل..
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عن عبدالناصر.. سؤال.. وإجابة
أطالع بين حين وآخر كتابات يتساءل أصحابها سؤال دهشة واستنكار: متى يموت جمال عبدالناصر؟ أو لماذا لم يمت جمال عبد الناصر؟، ثم يتطوعون بالإجابة التي تتف... التفاصيل..
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رسائل عرعرة
مظاهرات عرعرة الجليلية الشمالية في المحتل من فلسطين العام 1948، ليست مجرَّد ردة فعل شعبية غاضبة ضد محتل استعماري غاصب سفك الدم الفلسطيني وهدمت جرَّافاته الب... التفاصيل..
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«تدويل» القضية الفلسطينية
لا قدرة ولا رغبة عربية أو إسلامية في خوض «حروب تحرير» من أجل فلسطين، أقلها بسبب تداعيات ما سمي «الربيع العربي» وتحوله إلى حروب أهلية تأك... التفاصيل..
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عالم دونالد ترامب.. أسئلة ما بعد الصدمة
بغض النظر عن كل مظاهر الاعتراض والرفض التي شهدها احتفال تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد يوم الجمعة (2017/1/20)، فإن ما كان يراه الكثيرون كابوسا تحول إلى واق... التفاصيل..
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مع ترامب تغيرت قواعد اللعبة الفلسطينية
مع ترامب تغيرت قواعد اللعبة الفلسطينية الإسرائيلية. وإذا كانت الملفات قد حافظت على عناوينها، فإنها، في ظل القواعد الجديدة، أصبحت ذات محتوى جديد. فالقدس لم تعد... التفاصيل..
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في ذكرى سقوط غرناطة
في أوائل شهر يناير المنصرم، وبالتحديد في الثاني منه، احتفل بعض الغلاة من المتطرفين الإسبان ... التفاصيل..
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أي ثقافة نريد؟
تلعب الثقافة بشكل عام دورا رئيسا في التحولات الاجتماعية، ومن أجل ذلك فإنه لا بد ... التفاصيل..
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لا تظلموا زوجة سقراط ..!!
يتشارك الناس بمختلف المستويات الثقافية من الجنسين ، الإعجاب بسقراط "469–399 ق م " وهذا ... التفاصيل..
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الحداثة السائلة
كل فيلسوف عندما يقدم أطروحته الفلسفية ,لابد أن يوقد في نهايتها شعلة ...بشارة ...ضوء ضئيل ... التفاصيل..
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نحن والذاكرة - 2
نستكمل بمقال هذا الأسبوع الحديث عن الذاكرة، بعد تعريف «نحن» الذي نقصد: وهي الهوية العربية ... التفاصيل..
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فلسطينية : قصة
(إلى سميرة عزّام، صاحبة قصّة الفلسطيني)
أخذ يفرك راحتيه ... التفاصيل..
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كتاب الحالمين
في مسرحية روميو وجولييت يدور الحوار التالي بين روميو ومرسوتيو “لقد حلمت الليلة حلما”، “وأنا ... التفاصيل..
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في التنوّع الثقافي وملحقاته
إذا كانت المنطقة العربية تزخر بالتنوّع الثقافي بمختلف أشكاله ومضامينه، سواء كان تنوّعاًً دينياً أو ... التفاصيل..
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الإرهابي نيلسون مانديلا!
(١) كتبت سابقاً: يحدث انفجار في مكان ما.. يسميه أحدهم: نضالاً، يسميه الآخر: إرهاباً. الأقوى بينهما، «كلماته» هي التي ستقوم بصياغة الخبر في الإعلام... التفاصيل..
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أميركا أساس الخراب
هناك جيل من الشباب، الذين يتابعون الزخم الإعلامي الهائل، القادم من الولايات المتحدة وحلفائها وأعوانها وأدواتها، ليستهلك أغلب ما يقال ويتردد دون تمحيص ودون دراية بالحقائق.... التفاصيل..
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المادة (77).. ما لها وما عليها
المقصود بالمادة 77 هي إحدى مواد نظام العمل، وهي أحد التعديلات التي تم تطبيقها مؤخرا وتنص على: «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب ... التفاصيل..
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كي لا نخسر قوة المقاطعة المدنية في المجتمع المحلي
على الرغم من ايماني ب " المقاطعة" كأسلوب لا عنفي - كامرأة تؤمن باللاعنف وسيلة لتحقيق الحقوق المدنية - بوصف المقاطعة تعني اللاتعاون الإستراتيجي في المجال الإقتصادي... التفاصيل..
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«الحلم الأمريكي».. هل يتبدد؟
جميل ما يحدث في أمريكا، أعطاها ترمب، دون قصد، فرصة لإعادة اكتشاف نفسها.. قيمها ومبادئها، أتحدث هنا عن الداخل الأمريكي أما سياستها الخارجية فجميعنا يعرف أن لا مبادئ ولا ... التفاصيل..
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الهجرة
جزيرة العرب كانت على مدى قرون طوال مصدرا لموجات من الهجرات الكبرى للقبائل السامية المغادرة، قبل أن ينعكس خط سيرها، وتصبح ليس فقط منطقة جاذبة بل حلم وطموح لكثير ... التفاصيل..
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حول العنصرية الجديدة في "العهد الجديد" الأميركي
لم يخيّب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب امال جمهوره في اتخاذه قرارات بحق المسلمين وذلك كبرهان عن التزامه بوعوده الانتخابية. فالمسلمون بشكل عام والعرب بشكل خاص نفوس رخيصة... التفاصيل..
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لكي يصبح الهلال بدرا...
حدثني صديقي أحمد، قائلا: “في زمن الفعل النضالي الطلابي، من سبعينيات القرن الماضي، كنا نناقش بكثرة أطروحة على كل مناضل أن يُفعِّلها حيث يتواجد، مُلخصها أن من المهام النضالية تعب... التفاصيل..
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الجبير يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة
قام وزير الخارجية عادل الجبير بزيارة مدينة نيويورك الأمريكية والالتقاء بالأمين العام للأمم المتحدة أنط...
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عقوبات أميركية محتملة لإيران اليوم بعد تهديد ترمب بعد أجرائها تجربة صاروخية
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للتعاطي مع إيران الت...
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المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة خلال أيام
صادق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان على بناء ثلاث آلاف وحدة ...
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البيت الأبيض: الاستيطان الإسرائيلي لن يساعد السلام
قال البيت الأبيض الأميركي في بيان صحفي إن التوسع في عملية الاستيطان لن يساعد في ...
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واشنطن تقصف من سفن حربية منطقة جبلية جنوب اليمن
عدن (اليمن) - قصفت سفن حربية الخميس ما يُرجح أنها معاقل للقاعدة في منطقة جبل...
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تحرير أكثر من 32 بلدة ومزرعة بمساحة إجمالية بحدود 250 كيلومترا مربعا شمال شرق حلب" من تنظيم داعش
أعلن الجيش السوري أن انتصاراته التي أحرزها في الآونة الأخيرة ضد ما يعرف بتنظيم الد...
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احتجاجات شعبية في رومانيا ضد محاولة الإفراج عن مسؤولين فاسدين
تشهد العاصمة الرومانية بوخارست، واحدة من أكبر التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للحكومة، لصدور مرسوم يقضي بال...
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الفنان وائل ربيع والوطن بألوان خلف الجدران
زياد جيوسي | 2 فبراير 2017
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منتدى دافوس في عالم متغير... (2)
نجيب الخنيزي | 2 فبراير 2017
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مشاعر خارجة عن القانون والتّغيير
عبدالله دعيس | 2 فبراير 2017
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مشاعر خارجة عن القانون في اليوم السابع
رنا القنبر | 2 فبراير 2017
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أسرار فلسطينية تستوجب النشر
د. فايز أبو شمالة | 2 فبراير 2017
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ورطة الجغرافيا
سميح خلف | 2 فبراير 2017
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الحابل والنابل
د. حسن مدن | 2 فبراير 2017
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عشقي وجنوني لها
كرم الشبطي | 2 فبراير 2017
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بكائيات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
د. مصطفى يوسف اللداوي | 2 فبراير 2017
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المخلصون للشهيد عمر، يملأون فضاءات الوطن...
محمد الحنفي | 2 فبراير 2017
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القدس ونقل السفارة الأمريكية
جميل السلحوت | 2 فبراير 2017
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كهرباء غزة وتحضيرية بيروت
د. فايز أبو شمالة | 30 يناير 2017
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حيوية الشباب وشيخوخة القيادة
سميح خلف | 30 يناير 2017
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حوار الأعمى والأطرش
كرم الشبطي | 30 يناير 2017
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الماثلون أمام التاريخ باغتيال الشهيد عمر...
محمد الحنفي | 30 يناير 2017
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قطيعة الأكاديمي عن الثقافي
د. حسن مدن | 30 يناير 2017
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ترامب أمل إسرائيل الواعد ومنقذها المنتظر القادم
د. مصطفى يوسف اللداوي | 30 يناير 2017
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التغيير وحياتنا الاجتماعية
د. علي الخشيبان | 30 يناير 2017
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الاستهبال الدّيني والحروب
جميل السلحوت | 30 يناير 2017
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مؤتمر الآستانة والحل السياسي
محمد محفوظ | 29 يناير 2017
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غياب المصلحة من التفاوت وضرورة الدفاع عن المساواة
"اللاّعدالة بالمعنى الخصوصي للكلمة تتمثل في إلغاء المساواة في علاقاتنا مع الأشخاص الآخرين، أي ...
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الاتحاد العربي التكاملي من ضرورات التعامل مع إيران
الاتحاد العربي التكاملي من أجل بناء علاقات متوازنة ومتكافئة مع الدول الأوروبية لا يقفز فوق...
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السرد وأفق القراءة
توطئة هذا المقال يروم التوجه إلى الناشئة من أطفالنا وشبابنا، لكي يتعودوا على القراءة ...
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تاريخية تفوق الغرب وراهنية الاستئناف
استهلال: "يستطيع المرء،على أي حال، أن يقول، من أجل أن يكون مفارقا بعض الشيء، أن ...
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الوحدة العربية والحرب على مصر في السياسات والوثائق الصهيونية
وجود الأقباط في مصر وجود كنسي لاهوتي مستقلّ مكّنهم من المحافظة على وحدتهم الاجتماعية وال...
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المزيد في: دراسات
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المؤتمر القومي العربي ينعي المناضل والكاتب والباحث الدكتور رغيد الصلح
| الخميس, 2 فبراير 2017
نعت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي عضو المؤتمر المناضل والكاتب والباحث الدكتور رغيد كاظم ...
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في اليوم العالمي للتضامن مع أهلنا في اﻟ48
| الاثنين, 30 يناير 2017
«الديمقراطية»: بالبرنامج الوطني نصون وحدة شعبنا وحقوقه القومية والوطنية ووحدة الدم والمصير * شعبنا في ...
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بيان حول موجة التطبيع عبر "نكرات"
| الثلاثاء, 24 يناير 2017
في موجة جديدة من التطبيع مع الكيان الصهيوني تابع المغاربة سلسلة الزيارات التي يقوم بها...
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بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة:
| الأربعاء, 16 نوفمبر 2016
المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي– الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية ضد التطبيع مرة أخرى.. ودا...
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في ذكرى وعد بلفور
| الخميس, 3 نوفمبر 2016
المشروع الاستعماري يطور ذاته ما العمل التاريخ: 2016/10/31 - لصادر: (176) تنظم لجنة فلسطين ومق...
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اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة
| الخميس, 3 نوفمبر 2016
تصدر بيان بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور يا جماهير شعبنا العظيم...
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بيان شجب وإدانة
| الخميس, 3 نوفمبر 2016
فيدرالية اليسار الديمقراطي الهيئة التنفيذية...
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بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة: المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي – الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية : إدانة للمشاركة في تأبين رمز الإرهاب
| السبت, 1 أكتوبر 2016
باشمئزاز كبير تلقت المؤتمرات الثلات خبر مشاركة بعض المسؤولين العرب في جنازة الإرهابي المجرم ...
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المزيد في: وثائق وتقارير
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الاتحاد الأفريقي يقرر الانسحاب الجماعي من المحكمة الجنائية الدولية
أيد الاتحاد الأفريقي الانسحاب بشكل جماعي من المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن القرار غير ملز...
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حائزون على نوبل للسلام ينتقدون سياسات ترمب بشأن الهجرة واتهموه بالتمييز والخوف من الأجانب
انتقد فائزون بجائزة نوبل للسلام سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الهجرة، واتهموه بالتمييز وال...
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الاعتداء على مسجد كيبيك: المتهم ألكسندر بيسونيت يواجه 11 تهمة
وجهت الشرطة الكندية إلى ألكسندر بيسونيت ست تهم بالقتل وخمسا بالشروع في القتل بعد الا...
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انطلاق مبادرة تونسية مصرية جزائرية لحل الأزمة الليبية
دخلت المبادرة التونسية لحل الأزمة الليبية بالتنسيق مع مصر والجزائر، وتحديدا مبادرة الرئيس التونسي الباجي ...
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خادم الحرمين يرعى انطلاق المهرجان الوطني للتراث والثقافة الـ 31
رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – مسا...
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مهرجان الشارقة للشعر : 38 شاعرا من 14 دولة في المهرجان تحت شعار "القصيدة الشعبية.. وجدان أمة"
ابوظبي - يشارك 38 شاعرا من 14 دولة إضافة إلى ثمانية نقاد وباحثين في مهرجان ...
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انطلاق الاحتفالات بذكرى "ساقية سيدي يوسف" بتونس
انطلقت بالعاصمة التونسية أمس السبت الاحتفالات بمناسبة الذكرى 59 لأحداث بلدة "ساقية سيدي يوسف" بمح...
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معرض الشارقة للكتاب يستضيف المملكة المتحدة
بقلم: محمد الحمامصي - اختارت هيئة الشارقة للكتاب، المملكة المتحدة، ضيف شرف الدورة السادسة والثلاثين ...
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10 مليارات دولار صفقات الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط
دبي - كشفت معطيات تقرير اقتصادي حديث، الأربعاء، ارتفاع قيمة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للإ...
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السعودية.. الأربعاء يبدأ التسجيل بحساب المواطن
أعلنت وزارة العمل بدء تدشين بوابة حساب المواطن الأربعاء المقبل، وأوضحت عبر فيديو نشرته عن ...
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السعودية تسحب مشروعا من سامسونغ بـ 11.2 مليار ريال
سحبت السعودية مشروع بناء محطة ينبع لتوليد الكهرباء وتوريد المياه العذبة من الشركة الهندسية الك...
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سبعون مليار دولار الحصاد العقاري في دبي لـ 2016
دبي - أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (حكومية)، السبت، أن إجمالي التصرفات (التداولات) الع...
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الكاميرون تفوز على غانا وتتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا
تأهل منتخب الكاميرون إلى المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها الغابون بعد...
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بعد نجاح الحضري في صد ضربتي ترجيح مصر تتأهل لنهائي كأس أمم افريقيا
تأهل المنتخب المصري لكرة القدم لنهائي بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في الغابون بعدما تخط...
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برشلونة يسقط اتلتيكو مدريد في عقر داره 2-1
مدريد - وضع برشلونة حامل اللقب في الموسمين الاخيرين قدما له في نهائي كأس اسب...
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نهائي مبكر بين برشلونة واتلتيكو في كأس اسبانيا
مدريد - بعد اسبوع مخيب لهما في الدوري المحلي، يلتقي برشلونة حامل اللقب مع مضي...
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واظب على تناول الفطور لصحة قلبك
واشنطن - تفيد قواعد إرشادية جديدة وضعها أطباء أميركيون بأن تنظيم الوجبات التقليدية والوجبات الخ...
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دراسة: التدخين يكلف نظم الرعاية الصحية 1.4 تريليون دولار في عام واحد
أفادت دراسة أن "التدخين كلف الاقتصاد العالمي أكثر من 1.4 تريليون دولار أمريكي في عام...
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برتقالتان يوميا للتخفيف من الآثار المدمرة للتدخين
واشنطن - أفادت دراسة أميركية حديثة بأن البرتقال والفلفل الأحمر الحلو لديهما القدرة على تقل...
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النوم المريح في الليل ينشط كفاءة جهاز المناعة
واشنطن - حذّرت دراسة أميركية حديثة من أن عدم حصول الإنسان على قسط كاف من ...
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