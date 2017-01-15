موقع التجديد العربي

أهلا ترامب فاروق يوسف | الجمعة, 20 يناير 2017 | الجمعة, 20 يناير 2017 لا يملك العرب سوى الترحيب بدونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، الدولة التي يُفترض أنها حليفهم الاستراتيجي. كما هو حالها مع إسرائيل. وشتان بين الحالتين.... التفاصيل.. تطور مقاومة فلسطينيي 1948 عوني فرسخ | الجمعة, 20 يناير 2017 | الجمعة, 20 يناير 2017 شهدت فلسطين المحتلة سنة 1948 خلال الأسبوعين الماضيين إضراباً عم جميع المدن والبلدات العربية، أعقبته تظاهرة حاشدة دعت لها «لجنة المتابعة العربية العليا».... التفاصيل..

الاحتلال والانقسام وجهان لعملة واحده عطا مناع | الخميس, 19 يناير 2017 | الخميس, 19 يناير 2017 من الصعب فصل الاقتصاد عن السياسه فالعلاقة بينهما جدليه، هو مفهوم عام يساعدنا على فهم واقعنا المنقسم الذي يؤكد ان السياسه هي فن الخداع... التفاصيل.. مؤتمر «فوتوشوب» عوني صادق | الخميس, 19 يناير 2017 | الخميس, 19 يناير 2017 عُقد مؤتمر باريس في موعده، وكان معروفاً الغرض من عقده قبل أن يصدر بيانه الختامي بل قبل أن تبدأ التحضيرات لعقده! هذا الغرض هو دعوة ... التفاصيل..