موقع التجديد العربي

قرار أممي بين قوسين فيصل جلول | السبت, 31 ديسمبر 2016 | السبت, 31 ديسمبر 2016 قدم القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الصهيوني، بوصفه انتصاراً تاريخياً للقضية الفلسطينية، وبالغ البعض في تعظيم هوية القرار جراء ردود الفعل الس... التفاصيل.. وفي الناس المسرّة.. زياد شليوط | السبت, 31 ديسمبر 2016 | السبت, 31 ديسمبر 2016 ساعات تفصلنا عن نهاية العام 2016 الذي شهد تخبطات كبيرة، لكنه لم يقو على قمع النشيد الملائكي أمام مغارة الطفل المولود في بيت لحم، النبي الف... التفاصيل..