موقع التجديد العربي

إصلاح الأرض د. حسن حنفي | الأربعاء, 11 يناير 2017 | الأربعاء, 11 يناير 2017 الأرض موطن للإصلاح وليس للإفساد، للتعمير وليس للخراب. ولما كان الإفساد هو الشائع فقط، استعمل لفظ الإفساد في الأرض أكثر من لفظ الإصلاح لأن الإفساد هو ... التفاصيل.. مصداقية تحت الصفر فيصل جلول | الأربعاء, 11 يناير 2017 | الأربعاء, 11 يناير 2017 تزامن حدثان الأسبوع الماضي في وجهة واحدة. الأول وقع في لندن، إذ كشفت إحدى الصحف البريطانية النقاب عن جلسة خاصة، جمعت «شاي مازوت»، المستشار السياسي في ... التفاصيل..