موقع التجديد العربي

خلوة عربية جميل مطر | الخميس, 2 فبراير 2017 | الخميس, 2 فبراير 2017 أحسن صنعاً وزير خارجية دولة الإمارات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عندما تبنى فكرة طرحها الأمين السابق لجامعة الدول العربية تقضي بأهمية ... التفاصيل.. هل ينتهي حكم نتنياهو؟ عوني صادق | الخميس, 2 فبراير 2017 | الخميس, 2 فبراير 2017 منذ تقديم استقالة حكومته الثالثة، وإجراء الانتخابات المبكرة في شهر مارس/ آذار 2015، وقبل تشكيل حكومته الرابعة، وحتى اليوم، يتعرض رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو ... التفاصيل..