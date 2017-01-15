موقع التجديد العربي

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خواطر حول دور مراكز البحوث الخليجية
د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016
أثارت المناقشات المكثفة في مؤتمر مؤسسة الفكر العربي، في الدورة الخامسة عشرة، نقاطا مهمة حول دور مراكز البحوث الخليجية، جديرة بالرصد والملاحظة، والأمل كبير أن تسهم في تطوير هذه المراكز، من أجل أن تكون قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية والبناء.... للمزيد..
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في أهمية مراكز البحوث للدفع بعمليات التنمية
د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016
عقد في مطلع هذا الأسبوع، المؤتمر العلمي السنوي لمؤسسة الفكر العربي، في مدينة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان لي شرف المشاركة في هذا المؤتمر بإعداد ورقة حملت عنوان قراءة تحليلية لدور مراكز البحوث في دول مجلس التعاون الخليجي.... للمزيد..
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تغيرات استراتيجية في خريطة الصراع بالشرق الأوسط
د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016
تتسارع الأحداث في مجرى المواجهة العسكرية، في كل من العراق وسوريا، لصالح المركز، في كل من بغداد ودمشق. ومن المؤكد أن ذلك لم يكن له أن يتحقق من غير توافقات دولية، وتحديدا بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.... للمزيد..
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تسريع عملية التهويد في المدينة المقدسة
د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016
تأسس الكيان الصهيوني الغاصب، على قاعدة نفي وجود الشعب الفلسطيني، جملة وتفصيلا. ولم تكن مقولة غولدا مائير، عن "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" سوى التجسيد لهذا السلوك.... للمزيد..
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ما هو برنامج المعارضة السورية المعتدلة
على أهمية الشخصيات ودورها وتأثيرها، يعرف المحللون والمتابعون السياسيون أن جوهر الصراعات السياسية لا يدور حول هذه الشخصية أو تلك في قمة السلطة، أو في ... التفاصيل..
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عبد الناصر... عاش لفلسطن والقضايا القومية وقضى شهيداً من أجلها
ونحن نُحيي الذكرى الثامنة والتسعين لميلاد قائد ثورة 23 يوليو/تموز 1952 المجيدة وصاحب الفكر الناصري المارد العربي جمال عبد الناصر نرى أن من الضروري التذكير ... التفاصيل..
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من «إسقاط النظام» إلى إسقاط الدولة
في مثل هذه الأيام، قبل سنوات ست، صدحت حناجر المنتفضين، في مدن تونس وشوارعها وساحاتها العامة، بشعارين قذفتهما في وجه زين العابدين بن علي، الرئيس ... التفاصيل..
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تسوية عراقية بتوافق تركي - إيراني
أكدت أحداث وتطورات الأشهر الثلاثة الماضية مدى الترابط بين صراعات العراق وسوريا، وهي الآن تعود لتؤكد أيضاً مدى الترابط بين المستقبل السوري والمستقبل العراقي... التفاصيل..
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هكذا نحن الآن يا ناصر
لا أعرف لِمَ أجد نفسي مدفوعاً دائماً للكتابة عن جمال عبد الناصر وثورته (23 يوليو 1952) كلّما كانت هناك مناسبة تستدعي الحديث عنه. ما أعلمه، ... التفاصيل..
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الواقع العربي المأزوم والمراجعات الواجبة
نشرت فضائية CNNيوم الاثنين، الثاني من الشهر الجاري، تقريراً عن الوطن العربي استناداً إلى تقرير الإرهاب الدولي للعام 2016 تضمن الآتي: يبلغ سكان الوطن العربي ... التفاصيل..
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عن جمال عبد الناصر في الذكرى 99 لميلاده
قلّما تختصر كلمة واحدة قائداً كبيراً بحجم جمال عبد الناصر ككلمة مقاوم... ذلك أن فكرة المقاومة سكنت الرجل الذي نحتفل اليوم بالذكرى 98 لميلاده، منذ ... التفاصيل..
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عبدالناصر والآخرون
بعد سنة من الآن يكون قرن كامل قد مر على ميلاد «جمال عبدالناصر». بإيحاء الأرقام والرموز فإنها فرصة لا يصح أن تفلت لطرح الأسئلة الكبرى ... التفاصيل..
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أردوغان رئيساً حتى عام 2034
ناقش البرلمان التركي هذا الأسبوع التعديل الدستوري الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان بموافقة حزبي العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية.... التفاصيل..
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متى تنتهي حرب البسوس المعاصرة؟
لا يمكن القبول بفكرة أن ما حدث في زمن ما من التاريخ يمكن له أن يتكرر، إلاَّ أن إمكانية تكرره في الشعوب المتخلفة التي لا ... التفاصيل..
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” ترامب” رجل المال والأعمال رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين .. يمكن أن يكون هذا هو التعريف المرافق للرئيس الأمريكي، ولكن الأمر ليس هكذا تماماً، فترامب لن يكون رقماً، ... التفاصيل..
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حيرة تركيا بين الداخل المأزوم والإقليم المتوتر
يتعرض حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لجملة من الضغوط الداخلية والخارجية، خصوصاً في الإقليم الملتهب على الحدود العراقية والسورية، بينما تراقب أوروبا أداء تركيا ... التفاصيل..
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فلنقاوم.. فلنقاوم.. ولنقاوم
جنود اسرائيليون كثيرون متجمعون. فادي يقود شاحنته. دهسُهم مغري, لمعت الفكرة في رأسه. لم يكن قد قبل يدي والدته قبل خروجه, ولم يلاعب أطفاله, فقد ... التفاصيل..
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عملية القدس ورسائلها السياسية
انتهى العام 2016 بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي استنكر الاستيطان والاحتلال «الإسرائيليين» بصفتهما غير شرعيين. والمعنى الضمني للقرار يعترف بشرعية المقاومة بكل أشكالها.... التفاصيل..
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هذه ليست واشنطن التي نعرفها
فكرت في تأجيل كتابة هذا المقال يومين أو ثلاثة، بعد أن أذيع أن الرئيسين الأمريكيين، المنتخب والمنتهية ولايته، يستعدان لإلقاء خطابين خلال ساعات.... التفاصيل..
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مكر التاريخ إذ يفعل في الحاضر
ظاهرة الجهاد التكفيري العنيف، ممثلة في الوقت الحالي «بالقاعدة» و«داعش» وفراخهما، ستبقى لاعباً رئيسياً في ساحات السياسة والثقافة العربية لسنين طويلة قادمة.... التفاصيل..
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إصلاح الأرض
الأرض موطن للإصلاح وليس للإفساد، للتعمير وليس للخراب. ولما كان الإفساد هو الشائع فقط، استعمل لفظ الإفساد في الأرض أكثر من لفظ الإصلاح لأن الإفساد هو ... التفاصيل..
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مصداقية تحت الصفر
تزامن حدثان الأسبوع الماضي في وجهة واحدة. الأول وقع في لندن، إذ كشفت إحدى الصحف البريطانية النقاب عن جلسة خاصة، جمعت «شاي مازوت»، المستشار السياسي في ... التفاصيل..
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من "وعاء الزهَّار" إلى "فدرالية أبو مرزوق"!
لست ممن يساوون بين المساوم والمقاوم في الساحة الفلسطينية ولن أكون... المساومون على القضية، والقضية التي جوهرها عندي هو تحرير كامل الوطن المغتصب والعودة لكامله من ... التفاصيل..
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رهان نتنياهو في «التغيير التاريخي»
أيام قليلة باتت تفصل الكيان الصهيوني وطموحاته التوسعية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أرضه المحتلة، وبين تحويل هذه الطموحات إلى واقع مع تولي الر... التفاصيل..
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عام طريق الحرير
عندما يتحدث الرئيس الأميركي مع نظيره الروسي يفكر بالصين، و«بوتين» يعرف اللعبة، ويعتبرُ اتهامه بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية «دردشة مطابخ». وفيما تعتبر واشنطن تزايد نمو... التفاصيل..
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تحولات الفعالية العربية بعد عبد الناصر
على مدى تاريخ مصر، كانت جبهة سيناء مصدر الخطر الرئيسي على أمنها واستقرارها ورخائها، بدليل أن جميع معاركها الرئيسية وقعت في بلاد الشام: قادش، مجدو، حطي... التفاصيل..
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المعادلة الآسيوية الجديدة
لا يُخفي الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب موقفه المناوئ من الصين التي يرى فيها الخطر الاستراتيجي الرئيسي الذي تواجهه الولايات المتحدة في مقابل اقترابه من روس... التفاصيل..
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القرار الدولي والهستيريا الإسرائيلية
منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي (2334) ضد الاستيطان الإسرائيلي، أكد مراقبون إسرائيليون وغربيون وغيرهم على أن رئيس حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل يتصرف بشكل هست... التفاصيل..
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ممارسة النقد الذاتي المعرفي
يمكن القول إنه استقرت تقاليد فكرية معينة في الثقافات المتقدمة من بينها أهمية ممارسة النقد الذاتي المعرفي الذي يقدم عليه المثقفون عموماً والمفكرون خصوصاً حين تتب... التفاصيل..
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ما بين المأساة والحقيقة أشواط حضارية كبيرة من التجسير العملي.
لو اننا حقا ندرك الحقيقة التي نحن عليها، والاسباب الحقيقية لشقائنا في هذا العالم العربي، او اننا ندرك الطريق الحقيقية نحو خلاصنا من مآسينا وأوجاعنا نحو... التفاصيل..
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في رحاب الفنون
سامي بن عامر رسام تونسي مجدد وأكاديمي بارز، أشرف بدأب وإخلاص على الكثير من رسائل ... التفاصيل..
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غداً الاثنين.. عرائس "سماء يحيى" تأنس بأشعار "ماجد يوسف"
| الأحد, 15 يناير 2017
استمراراً لفعاليات معرض "هنا عرايس بتترص" للفنانة سماء يحيى المُقام حالياً بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا، تُقام أمسية فنية حول المعرض على ... التفاصيل..
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البحرين و«تأثير شيكاغو»
ربما أن البحرين تأثرت بمدينة شيكاغو الأميركية، ولكنني لا أقصد بذلك الخطاب الوداعي للرئيس الأميركي ... التفاصيل..
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الأمل... في الطريق إلى لياج
لا أدري كيف وجدتُ نفسي في مدينة سوون Suwon الكورية، وأنا أستعيد قصيدة الشاعر أحمد ... التفاصيل..
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شرفة الموت شرفة الحياة ! 2
«معَ الإيمانِ.. لا فَقْدٌ لديْنا
فَقَدْنَا، قبلَ أهلينا، البلادَا.
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عندما يأتي الشتاء
مثل كثير من الأشياء التي اختلفت علاقتي بها من فترة لأخرى تبدلت علاقتي بالشتاء عبر المراحل المتتالية من عمري. لم أحب الشتاء ... التفاصيل..
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فليحيا ذكر الحجار*
"فليحيا ذكر الحجار.. يللي عمّر هذي الدار" ما زال الصبي يذكر تلك الأهزوجة التي تختتم صف السحجة من باب الدير الى فناء ... التفاصيل..
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أميركا وتداعيات غزو العراق
أول احداث العام 2017 في الولايات المتحدة حصل في السابع من الشهر الاول ( يناير/ كانون ثاني من العام 2017) ويرتبط بتداعيات غزو العراق من قبل الولايات المتحدة في ... التفاصيل..
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هل يمكن تجاهل الدولة القطرية في النضال من أجل الوحدة العربية؟
لا شك أن الوحدة العربية هدف لكل أبناء الأمة العربية أفراداً واحزاباً ومنظمات، وهي البلسم لكل ما يعاني العرب من مشكلات، تمثلت بالتجزأة والتبعية والتخلف... التفاصيل..
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الاتفاق الفلسطيني.. وحملة حماس الأمنية
بداية, فإن مطلق كاتب, إن لم يعش في فضاء من الحرية النسبية فيما يخطه قلمه, وأن يكون تابعا لرأي جهة بالمطلق, فهذا يعني باختصار موته المحقق, وهي حالة لا ... التفاصيل..
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الخصخصة بين الوسيلة والغاية
تنوي وزارة الاقتصاد والتخطيط إنشاء مركز وطني للتخصيص، مساعدة للقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الحكومية (عكاظ، 11 يناير) بظني تريده الوزارة جناحا موازيا للقطاع العام لحمل الرؤية إلى عالم ... التفاصيل..
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لقاء حاشد تحية لروح كبوجي في دار الندوة
| السبت, 14 يناير 2017
- كان رمزاً للالتزام بفلسطين وقضايا الأمة وقدوة للتلازم بين الايمان والانتماء - دعوة إلى اطلاق شارع في بيروت باسم كبوجي وانشاء مؤسسة تربوية اجتماعية باسمه... التفاصيل..
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حياة زوجات داعش: إفلاس فكري بامتياز
شد انتباهي تعليق الإعلامية فانيسا بيلي التي أتابع ما تقدمه من معلومات، لقد كان التعليق موجها لقناة البي بي سي 2 البريطانية، وكان شديد اللهجة لدرجة أنني بحثت عن الم... التفاصيل..
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اعملوا وفق أهداف حقيقية
دائما ما نردد عن أنفسنا أننا نعمل أو نسير دون خطط مسبقة أو أهداف واضحة قابلة للتحقق، على البركة أو حسب التوفيق، وإن لم ننكر ذلك إلا أن الاستمرار في ... التفاصيل..
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لقاء أستانا يعمق انقسام بين المتطرفين والمعتدلين
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن مفاوضات أستانا التي من المخطط إجرائها في أواخر كانون الثاني/ يناير ليس لها جدول الأعمال المحدد وستشمل كافة المسائل ذات الاهتمام المتبادل.... التفاصيل..
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الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسيةزاخاروفا: واشنطن تحاول تجنيد دبلوماسيينا!
كشفت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، عن حادث توقيف تعسفي لدبلوماسي روسي في ...
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وجه جديد للخارجية الأردنية مع أيمن الصفديضمن تعديل وزاري شهد أيضا تغيير وزير الداخلية في أعقاب سلسلة هجمات
عمان - أجرى رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي الاحد تعديلا في حكومته شمل ستة وزر...
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البرلمان التركي يوافق في قراءة أولى على إلغاء منصب رئيس الوزراء في تعديل دستوري يتيح للرئيس التدخل مباشرة في القضاء
اسطنبول (تركيا) - وافق البرلمان التركي في قراءة اولى الأحد على دستور جديد يعزز صلا...
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عمان تستقبل عشرة معتقلين من غوانتانامو
مسقط - وصل عشرة من معتقلي سجن غوانتانامو العسكري الأميركي الاثنين إلى سلطنة عمان "لل...
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ترامب: غزو العراق "قد يكون أسوأ قرار" في تاريخ الولايات المتحدة
أدان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قرار غزو العراق في عام 2003 واصفا إياه بأن...
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مصر تبحث مكافحة الإرهاب بمشاركة 35 دولة ورؤساء سابقين
تسضيف مصر اجتماعين للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تنظمه وزارة الخارجية على مدى يومين بمش...
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الفلسطينيون يحذرون من نقل السفارة الأميركية إلى القدس
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس السبت: إنه إذا مضى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترا...
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العنف في الشرق الأوسط.. البدائل والفرص
د. علي الخشيبان | 15 يناير 2017
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تظاهرة باريس لحل الدولتين
سميح خلف | 15 يناير 2017
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المطران كابوتشي
د. حسن مدن | 15 يناير 2017
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عام 2017، لن ننسى من سبقوك
د. فايز أبو شمالة | 15 يناير 2017
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كان الخطيب وكان الدليمي شاهدين...
محمد الحنفي | 15 يناير 2017
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متى سيخجل العرب من حالهم وضعفهم وتفككهم وتشرذمهم
جمال ايوب | 15 يناير 2017
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إذا عرف السّبب...
جميل السلحوت | 15 يناير 2017
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تعميمٌ إسرائيلي لمواجهة تهديد القرصنة والاختراق
د. مصطفى يوسف اللداوي | 15 يناير 2017
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نقد التراث
سعدي العنيزي | 14 يناير 2017
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المكبر ….. قلنسوة…. حرب على الوجود الفلسطيني
راسم عبيدات | 13 يناير 2017
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الزعامة الامريكية للعالم نحو التراجع والانهيار
مهنة أمين | 11 يناير 2017
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العرب والبحث عن دولة الإنسان
محمد محفوظ | 11 يناير 2017
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هل فريق (ترامب) مطمئن للشرق الأوسط؟
د. علي الخشيبان | 11 يناير 2017
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عبد اللطيف الوراري في ديوانه "مُثنّى بصيغة الجمع":
عبدالواحد مفتاح | 11 يناير 2017
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تغيب صحيفة السفير صوت الذين لا صوت لهم
عباس الجمعة | 11 يناير 2017
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أسباب مشاركة حماس في اجتماع التحضيرية
د. فايز أبو شمالة | 11 يناير 2017
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خريطة تفاهمات جديدة
د. حسن مدن | 11 يناير 2017
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القدس خط احمر... كلام جميل..!!
سميح خلف | 11 يناير 2017
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من يأكلون أموال الشعب كحال اليتيم
جمال ايوب | 11 يناير 2017
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الأسرى الفلسطينيون ورقةٌ قذرةٌ للضغط وأسلوبٌ رخيصٌ للابتزاز
د. مصطفى يوسف اللداوي | 11 يناير 2017
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الوحدة العربية والحرب على مصر في السياسات والوثائق الصهيونية
وجود الأقباط في مصر وجود كنسي لاهوتي مستقلّ مكّنهم من المحافظة على وحدتهم الاجتماعية وال...
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سرديات الحداثة الدينية في فكر السيد فضل الله
مؤسسات السيد محمد حسين فضل الله 2015/10/7 - بيروت- أوتيل الساحة المؤتمر الفكري الثاني...
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النظر الداخلي إلى الذات بين جون لوك وبول ريكور
"إن الوعي المصاحب لجميع الحالات الشعورية هو أساس الهوية الشخصية"[1] إذا كانت مسألة الهوية ...
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الوحدة العربية وقوى التخريب الصهيوني ووثائقه بدءاً بسوريا
"... إنّ علينا العمل لإحراق سوريا من الداخل.. وهو ما يحدث الآن.." (هنري كيسنجر، مقا...
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تغريبة يهود البلاد العربية: سفر الخروج الثاني
أولا: ذكرى الأمس وواقع اليوم شهدت أوضاع اليهود في البلاد العربية منذ مطلع القرن الف...
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المزيد في: دراسات
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بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة:
| الأربعاء, 16 نوفمبر 2016
المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي– الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية ضد التطبيع مرة أخرى.. ودا...
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في ذكرى وعد بلفور
| الخميس, 3 نوفمبر 2016
المشروع الاستعماري يطور ذاته ما العمل التاريخ: 2016/10/31 - لصادر: (176) تنظم لجنة فلسطين ومق...
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اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة
| الخميس, 3 نوفمبر 2016
تصدر بيان بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور يا جماهير شعبنا العظيم...
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بيان شجب وإدانة
| الخميس, 3 نوفمبر 2016
فيدرالية اليسار الديمقراطي الهيئة التنفيذية...
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بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة: المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي – الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية : إدانة للمشاركة في تأبين رمز الإرهاب
| السبت, 1 أكتوبر 2016
باشمئزاز كبير تلقت المؤتمرات الثلات خبر مشاركة بعض المسؤولين العرب في جنازة الإرهابي المجرم ...
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تصريح صحفي : الشعبية تستنكر بشدة اغتيال الكاتب والناشط الأردني ناهض حتّر
| الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016
أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن استنكارها وإدانتها الشديدة لاغتيال الكاتب والناشط الأردني ناهض ...
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"إعلان بيروت" : عن أعمال الندوة القانونية الدولية- العربية حول العراق
| الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016
بدعوة من الدائرة القانونية في حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي والمنظمة العربية لحقوق الانسان-فرع ...
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بيان: حول انتهاكات سلطة رام الله
| الاثنين, 12 سبتمبر 2016
شيئًا فشيئًا، تحوَّلت الضفة الغربية إلى شريط حدودي جديد، يحمي أمن الكيان الصهيوني، ومستوطنيه، وغد...
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المزيد في: وثائق وتقارير
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مؤتمر باريس: حدود 1967 «أساس» حل النزاع الفلسطيني الصهيوني
أكد الإعلان الختامي المشترك الصادر عن مؤتمر السلام في الشرق الأوسط أن الحل الأمثل للص...
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تحرير جامعة الموصل بالكامل
الموصل (العراق) - تمكن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، السبت من تحرير جامعة الموصل بالساحل الأ...
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العاصمة التونسية تشهد مظاهرة مناهضة لعودة الإرهابيين من مناطق الصراعات إلى البلاد
خرجت مظاهرة في العاصمة التونسية الأحد رفضا لعودة التونسيين الإرهابيين من مناطق الصراعات والحروب، وبش...
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أكثر من 45 قتيلا ومئة جريح بتفجير في إعزاز شمالي حلب
ارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي ضرب وسط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي مساء الي...
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المزيد في: سياسة
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1144 مشاركة في الدورة الثالثة لجائزة كتارا للرواية العربية
كتبت ـ أسماء بوزيان -عد انتهاء التاريخ المحدد للتقدم للجائزة العربية للرواية، أعلنت المؤسسة العامة لل...
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فعاليات ثقافية متنوعة وليالي عمانية متعددة في مهرجان مسقط 2017
تشهد الأيام القـليلة المقـبلة بدء العد التنازلي لانطلاق مهرجان مسقط 2017 بحلته الجديدة في الت...
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مهرجان القرين بالكويت مظلة كبيرة للفنون السمعية والبصرية
الكويت - يبدأ الثلاثاء مهرجان القرين الثقافي والذي يعد مظلة سنوية كبيرة تندرج تحته أنو...
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بينالي الشارقة للأطفال 2017
الشارقة - استعدادا لانطلاقها في 15 الشهر الحالي، تستقبل الدورة الخامسة لبينالي الشارقة للأطفال 792 عم...
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سبعون مليار دولار الحصاد العقاري في دبي لـ 2016
دبي - أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (حكومية)، السبت، أن إجمالي التصرفات (التداولات) الع...
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أدنوك الإماراتية تتطلع لبلوغ 460 محطة في 2017
أبوظبي - تطمح شركة أدنوك لتوزيع المنتجات والخدمات البترولية الإماراتية، إلى زيادة عدد محطات الخ...
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القاهرة تواجه صعوبات في الحفاظ على آثارها التاريخية بسبب نقص العائدات السياحية والازمة الاقتصادية غير المسبوقة
القاهرة - باتت مصر تواجه صعوبات في الحفاظ على آثارها التاريخية الضخمة بسبب نقص الع...
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66 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك الخليجية في 2016
الكويت - قالت مؤسسة "كامكو" للبحوث الكويتية (مستقلة)، الثلاثاء، إن إصدارات الدخل الثابت (سندات وصكوك) في...
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اشبيلية يثأر من ريال مدريد بأفضل طريقة ممكنة بالفوز عليه بهدفين
مدريد - قلب اشبيلية الطاولة على ضيفه ريال مدريد واشعل الصراع على اللقب بالفوز علي...
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الفريق الملكي يحقق رقما قياسيا جديدا للمباريات المتتالية الى 40 مبارة متتالية من دون هزيمة رغم تعادله مع مضيفه اشبيلية 3-3
مدريد - تأهل ريال مدريد الى ربع نهائي كأس اسبانيا لكرة القدم برغم تعادله الخ...
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بداية موفقة لمصر في مونديال اليد على حساب قطر، وتعثر للبحرين والسعودية
باريس - فازت مصر على قطر 22-20 في مباراتهما الاولى الجمعة في بطولة العالم لكر...
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فوز صعب لمصر على تونس وديا
سجل مروان محسن هدفا في الوقت القاتل ليقود المنتخب المصري لكرة القدم إلى فوز صعب...
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المزيد في: رياضة
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التدخين يحرق تريليون دولار كل عام
جنيف - أفادت دراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني الأميركي للسرطان ونشرت الثلاثاء بأن...
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عمليات تصغير المعدة فعالة في غالب الاحيان
باريس – تسمح عمليات تصغير المعدة الفعالة في غالب الاحيان بخسارة الكثير من الوزن وذل...
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اشحن مخزون جسمك من البوتاسيوم
شددت الجمعية الألمانية للتغذية على أهمية شحن مخزون الجسم من البوتاسيوم، وأوضحت أنه يحظى بأه...
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الحمية الغذائية
الحمية مصطلح علمي يطلق على كل ما نضعه في أفواهنا من طعام أو شراب وبغ...
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