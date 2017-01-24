موقع التجديد العربي

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رأي التحـــــرير

خواطر حول دور مراكز البحوث الخليجية

د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016

أثارت المناقشات المكثفة في مؤتمر مؤسسة الفكر العربي، في الدورة الخامسة عشرة، نقاطا مهمة حول دور مراكز البحوث الخليجية، جديرة بالرصد والملاحظة، والأمل كبير أن تسهم في تطوير هذه المراكز، من أجل أن تكون قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية والبناء.... للمزيد..

في أهمية مراكز البحوث للدفع بعمليات التنمية

د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016

عقد في مطلع هذا الأسبوع، المؤتمر العلمي السنوي لمؤسسة الفكر العربي، في مدينة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان لي شرف المشاركة في هذا المؤتمر بإعداد ورقة حملت عنوان قراءة تحليلية لدور مراكز البحوث في دول مجلس التعاون الخليجي.... للمزيد..

تغيرات استراتيجية في خريطة الصراع بالشرق الأوسط

د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016

تتسارع الأحداث في مجرى المواجهة العسكرية، في كل من العراق وسوريا، لصالح المركز، في كل من بغداد ودمشق. ومن المؤكد أن ذلك لم يكن له أن يتحقق من غير توافقات دولية، وتحديدا بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.... للمزيد..

تسريع عملية التهويد في المدينة المقدسة

د. يوسف مكي | الأحد, 25 ديسمبر 2016

تأسس الكيان الصهيوني الغاصب، على قاعدة نفي وجود الشعب الفلسطيني، جملة وتفصيلا. ولم تكن مقولة غولدا مائير، عن "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" سوى التجسيد لهذا السلوك.... للمزيد..
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قضايا ومناقشات

العراق.. ما أخبار المخطوفين؟

فاروق يوسف

| الخميس, 26 يناير 2017

    يقول الخبر إن العشرات من المواطنين خُطفوا شمال العاصمة العراقية بغداد في حملة قامت بها الأجهزة الأمنية. الحكومة العراقية لم تنكر الخبر ولم تعتبره دسيسة ... التفاصيل..

أستانا.. المعارضة والقفز عن معطيات الواقع

د. فايز رشيد

| الخميس, 26 يناير 2017

    قدرنا أن الظرف قبل بدء أعمال مؤتمر العاصمة الكازاخية أستانا, سيجبر المعارضة السورية المشاركة في أعماله, على حقيقة إدراك هزيمتها في جبهة حلب, وأنها أتت ... التفاصيل..

سياسة هدم البيوت والمشروع الصهيوني

عوني صادق

| الخميس, 26 يناير 2017

    لم تكتفِ سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» بهدم بيوت الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وغزة، مرة كعقوبة لأهل الشهداء والأسرى، ومرة بحجة «البناء بدون ترخيص»،... التفاصيل..

المخابرات والرئيس

جميل مطر

| الخميس, 26 يناير 2017

    وصل الرئيس الجديد دونالد ترامب مدفوعاً بقوة إعصار قادر على تدمير كثير من المؤسسات واقتلاع مؤسسات أخرى من جذورها، قادر أيضاً على إلغاء سياسات وتغيير ... التفاصيل..

نتنياهو يراهن على تشجيع ترامب للصراعات الطائفية والمذهبية

د. صبحي غندور

| الأربعاء, 25 يناير 2017

    يبدو من المؤكّد أنّ حكومة بنيامين نتنياهو، ومن فيها من ممثّلين عن جماعات صهيونية متطرّفة، لا تريد حتّى مبدأ وجود دولة فلسطينية بغضّ النظر عن ... التفاصيل..

ماذا أراد محمود عباس من لقاء بيروت

منير شفيق

| الأربعاء, 25 يناير 2017

طبعا ليس من المستحب كتابة ما قد يحبط تفاؤل الذين التقوا في بيروت من ممثلي الفصائل الفلسطينية وبعض الشخصيات المستقلة، من أجل التحضير لعقد مجلس وطن... التفاصيل..

باريس لأبي مازن: مرجعيتك نتنياهو!

عبداللطيف مهنا

| الأربعاء, 25 يناير 2017

بمجرَّد انفضاضه انضم "مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأدنى" إلى ذات القائمة الضامة لما سبقه من مؤتمرات دولية شبيهة هدفت كلها لتصفية القضية الفلسطينية. وإذا شئن... التفاصيل..

التطرف الأيديولوجي والاضطراب العالمي

السيد يسين

| الأربعاء, 25 يناير 2017

لم يكن المؤرخ البريطاني العالمي «إريك هوبزبام» مغالياً حين أطلق على كتابه الشهير «تاريخ وجيز للقرن العشرين» بأنه عصر التطرف الأيديولوجي، كما لم يكن عالم الس... التفاصيل..

طريق ترامب الصعب

د. أحمد يوسف أحمد

| الأربعاء, 25 يناير 2017

بدأ ترامب ولايته بخطاب غير مألوف على الأقل من زاوية افتقاده اللياقة الدبلوماسية فقد وصف يوم تنصيبه بأنه ليس يوم انتقال السلطة من رئيس إلى رئي... التفاصيل..

إلى متى سيستمر هذا الوضع الفلسطيني البائد سيد الموقف...؟!

د. المهندس احمد محيسن

| الأربعاء, 25 يناير 2017

هذه هي ثقافة شعبنا العربي الفلسطيني بالفطرة.. هي ثقافة الصمود والتحدي والمقاومة.. فكل مناحي حياة شعبنا مجبولة بعشق الوطن والتمسك بثوابته.. والتحريض على مجابهة الاحتلال.. واس... التفاصيل..

99 سنة على ميلاد “جمال عبد الناصر”

عمرو صابح

| الأربعاء, 25 يناير 2017

99 عاما كاملة تمر اليوم على ميلاد جمال عبد الناصر هذا البطل الاستثنائي في التاريخ العربي كله. أثبت جمال عبد الناصر دور الفرد الب... التفاصيل..

إذ تصبح فلسطين ضحية «أمريكا الجديدة»

فهمي هويدي

| الأربعاء, 25 يناير 2017

الرياح القادمة من واشنطن لا تبشر العرب بأي خير لأن فلسطين مرشحة لأن تصبح أول الضحايا. (1)... التفاصيل..

عن «الدعوي» و«السياسي» في خطاب الدولة أيضاً

عريب الرنتاوي

| الأربعاء, 25 يناير 2017

“أقالوه” أم “استقال”... “اجتهاد شخصي” أم “مبادرة موحى بها”... “خطبة سياسية” أم “خطبة شرعية”... لم يعد كل ذلك مهماً الآن، الرجل قال كلمته ومشى، بعد أن ... التفاصيل..

مؤتمر باريس: أهميته في انعقاده وليس في مخرجاته

د. إبراهيم أبراش

| الأربعاء, 25 يناير 2017

نشكر فرنسا وكل من يهتم بالقضية الفلسطينية ويبحث عن حلول عادلة لصراعنا الممتد مع إسرائيل، ونثمن كل قرار دولي يُدين الاحتلال وممارساته ويُنصف ولو جزئيا الش... التفاصيل..

في نقيض التطرف

د. عبدالحسين شعبان

| الأربعاء, 25 يناير 2017

    يمكن القول إن التطرّف ابن التعصّب، ووليده الإرهاب، وهي ظواهر متفشّية في العديد من المجتمعات والبلدان، بما فيها المتقدّمة. صحيح أنها قديمة قِدَم البشرية، إلاّ ... التفاصيل..

دبلوماسية الأميرال «كوزنتسوف»

فيصل جلول

| الأربعاء, 25 يناير 2017

    عرفت المياه الإقليمية الليبية قبل أسبوعين، حدثاً لا يقع إلا مرة واحدة خلال عقود طويلة، فقد انتقلت حاملة الطائرات الروسية الأميرال «كوزنتسوف» من الشواطئ السورية ... التفاصيل..

آستانا.. وعقدة الأفاعي

د. علي عقلة عرسان

| الأربعاء, 25 يناير 2017

  ذهبت الوفود السبعة، المعنية بالمسألة السورية، إلى كازاخستان “آستانا”، وهي على معرفة تامة، بأن الغاية من الاجتماع، بحث نقطتين رئيسيتين:   ـ تثبيت وقف “الأعمال العدائية”، ... التفاصيل..

السوق الخليجية المشتركة والعمل

د. حسن العالي

| الثلاثاء, 24 يناير 2017

    سبق لوزراء العمل الخليجيين أن اتفقوا في اجتماعهم خلال شهر نوفمبر الماضي على تشكيل فريق توطين خليجي لدراسة وتعزيز فرص توظيف والمساواة بين العمالة الوطنية ... التفاصيل..

الخطيئة الأميركية، هل يكفي الاعتراف؟!

د. كاظم الموسوي

| الثلاثاء, 24 يناير 2017

    اعترف عديد من المسؤولين الأميركيين بعد جريمة غزو واحتلال العراق بعد افغانستان بارتكابهم خطأ وتوقفوا عند تداعيات الخطأ، من جانبهم، وأغلبهم انكر ما اقترفوا من ... التفاصيل..

تنكيل العدو بأهلنا في فلسطين 48

د. فايز رشيد

| الثلاثاء, 24 يناير 2017

    الإضراب الشامل الذي عمّ مدننا وبلداتنا وقرانا في المنطقة المحتلة عام 48 هو رد مهيأ للتصاعد وبأشكال مختلفة على الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في ... التفاصيل..

أسئلة عاصفة «الربيع العربي»

د. عبدالاله بلقزيز

| الاثنين, 23 يناير 2017

    تجتمع محصّلة عملية التفكيك الكولونيالي للوطن العربي، منذ لحظتها السايكسبيكوية الابتدائية، مع وقائع الاقتلاع المروّع الذي أنجزتْهُ أحداث «الربيع العربي»، لتُنجِبا وضعاً كيانياً جديداً أشبه ... التفاصيل..

يناير والمؤامرة

عبدالله السناوي

| الأحد, 22 يناير 2017

  لا تنشأ ثورة بمؤامرة، ولا تستقيم حقيقة بالادعاء.نسبة «يناير» إلى مؤامرة هي نفي بالتدليس لأسبابها.   في سنواته الأخيرة، لم يكن أحد في مصر، أو خارجها، ... التفاصيل..

هل تصح المراهنات على ترامب؟!

د. صبحي غندور

| الأحد, 22 يناير 2017

    كثيرون من العرب لم يجدوا مشكلة في وصول دونالد ترامب إلى منصب رئاسة الولايات المتحدة، ولا أيضاً بما يتم الحديث عنه من تدخل روسي في ... التفاصيل..

مهام الجيوش الوطنية وأسباب استهدافها

د. علي بيان

| الأحد, 22 يناير 2017

    مقدمة: تشير الوثائق التاريخيّة أنّ جانباً من خصائص حياة الإنسان الثابتة على مستوى الأفراد والجماعات هو الصراع الذي يأخذ درجاتٍ مختلفةً بدءاً من التنافس المشروع ... التفاصيل..

أزمة قبرص إلى الحل

د. محمد نور الدين

| السبت, 21 يناير 2017

    عرفت المفاوضات بين الجانبين القبرصيين، التركي واليوناني، تقدماً واضحاً في الجولة الجديدة التي تجري في جنيف بين ممثلي الطرفين. وهو تقدم عكس تفاؤلاً كبيراً في ... التفاصيل..

لبنان ومأزق قانون الانتخابات

د. عصام نعمان

| السبت, 21 يناير 2017

    في خطاب القسم، بعد انتخابه رئيساً للبنان، أكد العماد ميشال عون أن «فرادة لبنان هي بمجتمعه التعددي المتوازن، وهذه الفرادة تقضي بأن نعيش روح الدستور ... التفاصيل..

ثقافة وفنون

محنة العقل مع التراث الإسلامي

د. علي محمد فخرو

| الخميس, 26 يناير 2017

 

عندما يشاهد الإنسان على شاشات محطات التلفزيون العربية الدينية متحدثين ينشرون الفهم الخرافي والفتاوى المتزمتة ... التفاصيل..

تضاريس التنوّع الثقافي

د. عبدالحسين شعبان

| الخميس, 26 يناير 2017

 

إذا كانت موجة اللجوء والهجرة التي اجتاحت أوروبا بشكل خاص، والغرب بشكل عام في الفترة ... التفاصيل..

هيت لك هيت لك

عماد صلاح الدين

| الأربعاء, 25 يناير 2017

هيت لك هيت لك

الأمر لي وليس لك

التفاصيل..

شرفةُ الموتِ.. شرفةُ الحياة..! 4

محمد جبر الحربي

| الثلاثاء, 24 يناير 2017

 

مقابلَ كلِّ ما مضى من موتٍ بسبب تعبِ الأجسادِ أو الأرواحِ أو الأوطانِ، هنالك حياة، ... التفاصيل..

"ملكات بمحض الصدفة"

د. عزالدين عناية

| الثلاثاء, 24 يناير 2017


حين تتربّع المرأة على عرش السلطة

اِستخفّت الثقافة الأوروبية، منذ وقت طويل، بالتجارب الكثيرة ... التفاصيل..

ملخص النصائح العشرين للكتاب المرموقين

مهند النابلسي

| الثلاثاء, 24 يناير 2017


كيف تصبح كاتبا عظيما من وجهة نظر "ستيفن كينغ":

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أغلق الملف ولكن..

رانية مرجية

| الثلاثاء, 24 يناير 2017


هناك في إحدى مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية ترقد نجوى دون حراك، كجثة دون حياة، دموعها تتدفق بشدة، وروحها هائمة ... التفاصيل..

أَعْرِفُ رَجُلًا

د. لحسن الكيري

| الثلاثاء, 24 يناير 2017

 

تأليف: ثِيسَارْ بَايِّيخُو *

التفاصيل..

مـــدارات

في العراق

وليد الزبيدي

| الخميس, 26 يناير 2017

    في بداية احتلال العراق، واقصد الأشهر الأولى وبعد ذلك السنوات الأولى كان جل اهتمامات العراقيين أو لنقل في مقدمة اهتمامات عامة الناس، المطالبة بتوفير الخدمات وفي مقدمة ذلك التيار ... التفاصيل..

الثنائية التي خنقت تفكيرنا

خالد الوابل

| الخميس, 26 يناير 2017

  ماذا نعني بالثنائية؟   هي قولبة الآخر ووضعه في قالب هو لم يختره وإنما أنت اخترته له، وذلك ليسهل عليك الهجوم عليه وإقصاؤه. وعلى مبدأ «إن لم تكن معي فأنت ... التفاصيل..

الشعب البدين

أميمة الخميس

| الأربعاء, 25 يناير 2017

    كثير من الأنظمة الطارئة علينا وجدت مقاومة ورفضا داخليا عنيفا، كالأنظمة الاقتصادية، والأنظمة المعرفية، إلا الأنظمة الغذائية فإنها تسربت خلسة بصورة تراكمية، حتى استيقظنا ذات صباح لنجد أننا ثالث ... التفاصيل..

تحية إلى الرجل الطيب

د. يوسف الحسن

| الأربعاء, 25 يناير 2017

    صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، عرفته منذ خمسة عقود، صاحب مشروع ثقافي تنويري، يمسك بوصلة أخلاقية وفكرية، لا تعرف البطالة، ... التفاصيل..

أولويات استثمارية

د. عبدالمحسن هلال

| الأربعاء, 25 يناير 2017

    أشار رئيس شركة أرامكو في كلمته بمنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس سويسرا، أن صناعة النفط والغاز تحتاج استثمارات بقيمة 25 تريليون دولار على مدى ربع القرن القادم لتلبية الطلب ... التفاصيل..

هاني الهندي : الوفاء للعروبة

معن بشور

| الثلاثاء, 24 يناير 2017

    لم تمنع برودة الجو في بيروت دفء اللقاء حول ذكرى الراحل المناضل هاني محمود الهندي أحد مؤسسي حركة القوميين العرب، الذي ولد في بغداد، ودرس في بيروت، وناضل في ... التفاصيل..

تكتلات المعبرين على فضاء الفيسبوك

د. مهند مبيضين

| الثلاثاء, 24 يناير 2017

ربما كانت وسائل التواصل الاجتماعي من أكثر جدليات العصر الراهن في سياقها التعبيري، وفي سحبها البساط من أيدي الإعلام التقليدي. ولا سبيل للحدّ من تأثيرها. أو قتلها أو وأدها فهي... التفاصيل..

عندما تكون مشكلة طفلك الذكاء

فاطمة المزروعي

| الثلاثاء, 24 يناير 2017

في جلسة من الجلسات الاجتماعية التي جمعت بعض الصديقات، استمعنا لأم كانت تشكو من طفلتها، ومثل هذه الشكوى اعتيادية، خاصة عندما تسمع بعض الأمهات وهن يشكون لعب أطفالهن المستمر أو ... التفاصيل..

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صحافة وإعلام

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أخبار منوعة

الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسيةزاخاروفا: واشنطن تحاول تجنيد دبلوماسيينا!

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كشفت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، عن حادث توقيف تعسفي لدبلوماسي روسي في ...

وجه جديد للخارجية الأردنية مع أيمن الصفديضمن تعديل وزاري شهد أيضا تغيير وزير الداخلية في أعقاب سلسلة هجمات

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عمان - أجرى رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي الاحد تعديلا في حكومته شمل ستة وزر...

البرلمان التركي يوافق في قراءة أولى على إلغاء منصب رئيس الوزراء في تعديل دستوري يتيح للرئيس التدخل مباشرة في القضاء

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اسطنبول (تركيا) - وافق البرلمان التركي في قراءة اولى الأحد على دستور جديد يعزز صلا...

عمان تستقبل عشرة معتقلين من غوانتانامو

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مسقط - وصل عشرة من معتقلي سجن غوانتانامو العسكري الأميركي الاثنين إلى سلطنة عمان "لل...

ترامب: غزو العراق "قد يكون أسوأ قرار" في تاريخ الولايات المتحدة

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أدان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قرار غزو العراق في عام 2003 واصفا إياه بأن...

مصر تبحث مكافحة الإرهاب بمشاركة 35 دولة ورؤساء سابقين

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تسضيف مصر اجتماعين للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تنظمه وزارة الخارجية على مدى يومين بمش...

الفلسطينيون يحذرون من نقل السفارة الأميركية إلى القدس

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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس السبت: إنه إذا مضى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترا...

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الأعمـــــدة

برنامج نتنياهو يعني استمرار الحروب إلى أبد الآبدين

د. غازي حسين | 25 يناير 2017

دونالد ترامب والمعركة القادمة

محمد محفوظ | 24 يناير 2017

صحراء النقب المنسية فلسطينية الهوية وعربية الانتماء "1" الرمال العطشى

د. مصطفى يوسف اللداوي | 23 يناير 2017

بدون مؤاخذة-هبل الفيبسبوك Face Book

جميل السلحوت | 23 يناير 2017

منتدى دافوس في عالم متغير

نجيب الخنيزي | 22 يناير 2017

رواية عذارى في وجه العاصفة تأتينا بجديد

رولا خالد غانم | 22 يناير 2017

تراحيل كتبت بحبر آهات تتلوى حتَّى ولدت الفراشة

رشا السرميطي | 22 يناير 2017

عملية القدس تعيد الزخم للانتفاضة والمقاومة

عباس الجمعة | 22 يناير 2017

الدور الفعّال للإعلام في حياة الإنسان والمجتمع

محمد شوارب | 22 يناير 2017

ما الحل لمصيبة كهرباء غزة؟

د. فايز أبو شمالة | 22 يناير 2017

واشنطن- موسكو- بكين

د. حسن مدن | 22 يناير 2017

"ترامب" والشرق الاوسط، نظرة تحليلية واستقرائية

سميح خلف | 22 يناير 2017

الشهيد عمر منطلق لاستعادة مجد اليسار...

محمد الحنفي | 22 يناير 2017

الرسالة وصلت يا أبويا

كرم الشبطي | 22 يناير 2017

مع يحيى عياش في جامعة بيرزيت

د. مصطفى يوسف اللداوي | 22 يناير 2017

الخروج من الصّمت

جميل السلحوت | 22 يناير 2017

هدم و-تدعيش- وشيطنة للنضال الوطني الفلسطيني

راسم عبيدات | 20 يناير 2017

من إدوارد لورنس إلى ليفي وماكين، قصة ثورات عربية سطت عليها الصهيونية

سفيان بنحسن | 19 يناير 2017

لا اتقن المسايرة والمجاملة

عباس الجمعة | 19 يناير 2017

ثقافتنا.. إلى أين تتجه؟

محمد شوارب | 19 يناير 2017
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دراسـات

الاتحاد العربي التكاملي من ضرورات التعامل مع إيران

د. ساسين عساف

| الثلاثاء, 24 يناير 2017

الاتحاد العربي التكاملي من أجل بناء علاقات متوازنة ومتكافئة مع الدول الأوروبية لا يقفز فوق...

السرد وأفق القراءة

د. معمر بختاوي

| الثلاثاء, 24 يناير 2017

  توطئة هذا المقال يروم التوجه إلى الناشئة من أطفالنا وشبابنا، لكي يتعودوا على القراءة ...

تاريخية تفوق الغرب وراهنية الاستئناف

د. زهير الخويلدي

| السبت, 21 يناير 2017

استهلال: "يستطيع المرء،على أي حال، أن يقول، من أجل أن يكون مفارقا بعض الشيء، أن ...

الوحدة العربية والحرب على مصر في السياسات والوثائق الصهيونية

د. ساسين عساف

| الثلاثاء, 3 يناير 2017

وجود الأقباط في مصر وجود كنسي لاهوتي مستقلّ مكّنهم من المحافظة على وحدتهم الاجتماعية وال...

سرديات الحداثة الدينية في فكر السيد فضل الله

د. عبدالحسين شعبان

| الثلاثاء, 3 يناير 2017

مؤسسات السيد محمد حسين فضل الله 2015/10/7 - بيروت- أوتيل الساحة المؤتمر الفكري الثاني...

المزيد في: دراسات

وثائق وتقارير

بيان حول موجة التطبيع عبر "نكرات"

| الثلاثاء, 24 يناير 2017

في موجة جديدة من التطبيع مع الكيان الصهيوني تابع المغاربة سلسلة الزيارات التي يقوم بها...

بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة:

| الأربعاء, 16 نوفمبر 2016

المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي– الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية ضد التطبيع مرة أخرى.. ودا...

في ذكرى وعد بلفور

| الخميس, 3 نوفمبر 2016

المشروع الاستعماري يطور ذاته ما العمل التاريخ: 2016/10/31 - لصادر: (176) تنظم لجنة فلسطين ومق...

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة

| الخميس, 3 نوفمبر 2016

  تصدر بيان بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور يا جماهير شعبنا العظيم...

بيان شجب وإدانة

| الخميس, 3 نوفمبر 2016

فيدرالية اليسار الديمقراطي الهيئة التنفيذية...

بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة: المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي – الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية : إدانة للمشاركة في تأبين رمز الإرهاب

| السبت, 1 أكتوبر 2016

    باشمئزاز كبير تلقت المؤتمرات الثلات خبر مشاركة بعض المسؤولين العرب في جنازة الإرهابي المجرم ...

تصريح صحفي : الشعبية تستنكر بشدة اغتيال الكاتب والناشط الأردني ناهض حتّر

| الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016

    أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن استنكارها وإدانتها الشديدة لاغتيال الكاتب والناشط الأردني ناهض ...

"إعلان بيروت" : عن أعمال الندوة القانونية الدولية- العربية حول العراق

| الثلاثاء, 27 سبتمبر 2016

    بدعوة من الدائرة القانونية في حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي والمنظمة العربية لحقوق الانسان-فرع ...

المزيد في: وثائق وتقارير
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سياســـة

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مؤتمر باريس: حدود 1967 «أساس» حل النزاع الفلسطيني الصهيوني

أكد الإعلان الختامي المشترك الصادر عن مؤتمر السلام في الشرق الأوسط أن الحل الأمثل للص...
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تحرير جامعة الموصل بالكامل

الموصل (العراق) - تمكن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، السبت من تحرير جامعة الموصل بالساحل الأ...
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العاصمة التونسية تشهد مظاهرة مناهضة لعودة الإرهابيين من مناطق الصراعات إلى البلاد

خرجت مظاهرة في العاصمة التونسية الأحد رفضا لعودة التونسيين الإرهابيين من مناطق الصراعات والحروب، وبش...
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أكثر من 45 قتيلا ومئة جريح بتفجير في إعزاز شمالي حلب

ارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي ضرب وسط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي مساء الي...

المزيد في: سياسة
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ثقافة وفنون

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1144 مشاركة في الدورة الثالثة لجائزة كتارا للرواية العربية

كتبت ـ أسماء بوزيان -عد انتهاء التاريخ المحدد للتقدم للجائزة العربية للرواية، أعلنت المؤسسة العامة لل...
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فعاليات ثقافية متنوعة وليالي عمانية متعددة في مهرجان مسقط 2017

تشهد الأيام القـليلة المقـبلة بدء العد التنازلي لانطلاق مهرجان مسقط 2017 بحلته الجديدة في الت...
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مهرجان القرين بالكويت مظلة كبيرة للفنون السمعية والبصرية

الكويت - يبدأ الثلاثاء مهرجان القرين الثقافي والذي يعد مظلة سنوية كبيرة تندرج تحته أنو...
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بينالي الشارقة للأطفال 2017

الشارقة - استعدادا لانطلاقها في 15 الشهر الحالي، تستقبل الدورة الخامسة لبينالي الشارقة للأطفال 792 عم...

المزيد في: ثقافة وفنون
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اقتصاد

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سبعون مليار دولار الحصاد العقاري في دبي لـ 2016

دبي - أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (حكومية)، السبت، أن إجمالي التصرفات (التداولات) الع...
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أدنوك الإماراتية تتطلع لبلوغ 460 محطة في 2017

أبوظبي - تطمح شركة أدنوك لتوزيع المنتجات والخدمات البترولية الإماراتية، إلى زيادة عدد محطات الخ...
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القاهرة تواجه صعوبات في الحفاظ على آثارها التاريخية بسبب نقص العائدات السياحية والازمة الاقتصادية غير المسبوقة

القاهرة - باتت مصر تواجه صعوبات في الحفاظ على آثارها التاريخية الضخمة بسبب نقص الع...
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66 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك الخليجية في 2016

الكويت - قالت مؤسسة "كامكو" للبحوث الكويتية (مستقلة)، الثلاثاء، إن إصدارات الدخل الثابت (سندات وصكوك) في...

المزيد في: اقتصاد
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رياضة

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فرنسا في المربع الذهبي لمونديال اليد

باريس - بلغت فرنسا حاملة اللقب والمضيفة نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد بفوزها الص...
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منتخب المغرب 'اسود الاطلس' يتأهل مع نظيره الكونغولي الى ربع نهائي كأس الامم الافريقية بفوزه الثمين على 'كوت ديفوار'

اوييم (الغابون) - جرد المغرب ساحل العاج من اللقب بالفوز عليها 1-صفر الثلاثاء في اوي...
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اشبيلية يثأر من ريال مدريد بأفضل طريقة ممكنة بالفوز عليه بهدفين

مدريد - قلب اشبيلية الطاولة على ضيفه ريال مدريد واشعل الصراع على اللقب بالفوز علي...
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الفريق الملكي يحقق رقما قياسيا جديدا للمباريات المتتالية الى 40 مبارة متتالية من دون هزيمة رغم تعادله مع مضيفه اشبيلية 3-3

مدريد - تأهل ريال مدريد الى ربع نهائي كأس اسبانيا لكرة القدم برغم تعادله الخ...

المزيد في: رياضة
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صحة وتكنولوجيـــا

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التدخين يحرق تريليون دولار كل عام

جنيف - أفادت دراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني الأميركي للسرطان ونشرت الثلاثاء بأن...
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عمليات تصغير المعدة فعالة في غالب الاحيان

باريس – تسمح عمليات تصغير المعدة الفعالة في غالب الاحيان بخسارة الكثير من الوزن وذل...
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اشحن مخزون جسمك من البوتاسيوم

شددت الجمعية الألمانية للتغذية على ‫أهمية شحن مخزون الجسم من البوتاسيوم، ‫وأوضحت أنه يحظى بأه...
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الحمية الغذائية

الحمية مصطلح علمي يطلق على كل ما نضعه في أفواهنا من طعام أو شراب وبغ...

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